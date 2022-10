Airtel 5G Rollout: Airtel Releases List Of Smartphones That Will Support 5G Network Connectivity

Airtel 5G Plus has been rolled out in 8 cities which include Delhi, Mumbai, Chennai, Bengaluru, Hyderabad, Siliguri, Nagpur, and Varanasi in a phased manner. After the launch, the telecom operator has also released a step-by-step guide that will help users who already own a 5G phone to enable its services.

The company has already mentioned the services will work on all 5G devices without making any changes to the SIM and tariff plans. Not only limited to this, but Airtel has also released a list of smartphones that are 5G enabled and can use the services.

The list includes phones from Realme, Xiaomi, Oppo, Vivo, iQOO, Apple, OnePlus, and Samsung. However, some other phones like Nothing Phone 1 and other 5G phones can also use the 5G network.

Here is a in detail list of phones which the telecom giant has released:

WHICH HANDSET SUPPORT AIRTEL 5G PLUS?

Vivo smartphones:

Vivo X50 Pro, Vivo V20 Pro, Vivo X60 Pro+, Vivo X60, Vivo X60 Pro, Vivo V21 5G, Vivo V21e, Vivo X70 Pro, Vivo X70 Pro+, Vivo Y72 5G, Vivo V23 5G, Vivo V23 Pro 5G, Vivo V23e 5G, Vivo T1 5G, Vivo Y75 5G, Vivo T1 PRO, Vivo X80, Vivo X80 pro, Vivo V25, Vivo V25 Pro.

Oppo Smartphones:

Oppo Reno5G Pro, Oppo Reno 6, Oppo Reno 6 pro, Oppo F19proplus, Oppo A53 s, Oppo A74, Oppo Reno 7 Pro 5G, Oppo F21 Pro 5G, Oppo Reno7, Oppo Reno 8, Oppo Reno 8 pro, Oppo K10 5G, andOppo F21s Pro 5G.

Samsung:

Samsung Galaxy A53 5G, Samsung A33 5G, Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy M33, Samsung Flip4, Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+, Samsung Fold4.

OnePlus Smartphones:

OnePlus Nord, OnePlus 9, OnePlus 9pro, OnePlus Nord CE, OnePlus Nord CE 2, OnePlus 10 PRO 5G, OnePlus Nord CE Lite 2, OnePlus 10R, OnePlus Nord 2T, OnePlus 10T, OnePlus 9RT.

Apple:



iPhone 14 series, iPhone 13 series, iPhone 12 series, iPhone SE (third generation).

Realme Smartphones:

Realme 9i 5G, Realme 8s 5G, Realme X7 Max 5G, Realme Narzo 30pro 5G, Realme X7 5G, Realme X7pro 5G, Realme 8 5G, Realme X50 Pro, Realme GT 5G, Realme GT ME, Realme GT NEO2, Realme 9 5G, Realme 9 Pro, Realme 9 Pro Plus, Realme Narzo 30 5G, Realme 9 SE, Realme GT2, Realme GT 2 pro, Realme GT NEO3, Realme Narzo 50 5G, Realme Narzo 50 pro, Realme GT Neo 3T, Realme GT Neo 3T 150W.

Poco And Xiaomi Smartphones:

Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10i, Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10Tpro, Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11X Pro, Xiaomi Mi 11X, Poco M3 Pro 5G, Poco F3 GT, Xiaomi Mi 11 Lite NE, Xiaomi Redmi, Note 11T 5G, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11i HyperCharge, Xiaomi Redmi Note 10T, Xiaomi Redmi, Note 11 pro plus, Poco M4 5G, Poco M4 Pro 5G, Xiaomi 12 pro, Xiaomi 11i, Xiaomi Redmi 11 prime + 5G, Poco F4 5G, Poco X4 pro, and Xiaomi Redmi K50i.