Valentine's Day 2023: 10 Best Bollywood Dialogues To Impress Your Crush

FEBRUARY is known as the month of love as it celebrates romance and emotions for a complete one week. Valentine's week begins in February on the 07 and ends on the 14th. Beginning from the rose day, propose day is the second day of Valentine's week and is celebrated with great joy and fervor. Propose day is an opportunity to express your feelings to your crush or partner and impress them in the most adorable ways. Therefore, to help you we bring you some of the best poetic lines from Bollywood movies that will definitely leave an impression on your crush or someone special.

1. "Yeh zindagi chal toh rahi thi... par tere aane se maine jeena shuru kiya"- Aashiqui 2

2. "Ye pyar nahi hai toh aur kya hai suman… tum hansti ho to main hansta hoon,tum roti ho toh main rota hoon aur jab pyar hota hai na toh dil ko chot pahunchti hai" - Maine Pyaar Kiya

3. "Mujhe yakeen hai ki mein sirf isliye janma hoon...ki tumse pyar kar sakun….tum sirf isliye, ki ek din meri ban sako" - Chalte Chalte

4. "Woh baat joh lafzo mein ada ho jaye... woh baat hi kya hui" - Veer Zaara

5. "Hum se bachkar jaaoge kaise.. apne dil se hame nikaaloge kaise...hum woh khushbu hai jo saason mein baste hain...kud ki saanson ko rok paaoge kaise." - Fanaa

6. "Itni shiddat se maine tumhe paane ki koshish ki hai, ki har zarre ne mujhe tumse milane ki koshish ki hai. Kehte hain agar kisi cheez ko dil se chaaho, toh poori kaynath tumhein usse milane ki koshish mein lag jaati ha" - Om Shanti Om

7. "To kya hua, agar woh tumse pyaar nahi karti. Tumne usse pyaar karne se pehle yeh shart to nahi rakhi thi, ki woh bhi tumse pyaar kare. Pyaar mein shartein nahi hoti, kewal pyaar hota hai. Beintehaa pyaar" - Mohabbatein

8. "Mujhe hamare beech ki yeh doori bahot pasand hai. Agar yeh na rahe to mujhe tumhare kareeb aane ka bahana na mile" - Dil Se

9. "Tu mujhe chahe na chahe yeh tere bas mein toh hai...aur main tujhko na chahun yeh mere bas mein nahi" - Umrao Jaan

10. "Agar main uthata toh tum jaag jaati...agar tum jaag jaati toh chali jaati...aur agar chali jaati toh main itne kareeb se tumhe kab dekhta.- Chalte Chalte

11. "Tum pehle se hee itni khoobsurat thi, ye waqt ne kiya koi haseen sitam." - Ye Jawaani Hai Deewani