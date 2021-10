New Delhi | Jagran Lifestyle Desk: Maharaja Agrasen is considered the founder of the Vaishya society, the Agarwals. Born in a Kshatriya samaj himself, Agrasen was against animal sacrifice and therefore he accepted the vaishya religion. He got settled in Agroha, in North India where he set up a community of merchants.

He is worshipped as the father of Vaishya society and his birth anniversary is celebrated mainly in North India. Agrasen Jayanti is observed on the fourth day of Ashwin month of the Hindu calendar and this year it is on October 7. People of the community organise events and samarohs for in his honour.

However, this time due to COVID-19 if you are not able to meet and greet people, here we are with a few wishes, quotes and more to send it your friends and family on the special day. Take a look

Jaise nirmal bahta ganga ka pani, Raja Ballabh ke ghar janam aapne paya, Agarsen ji ka dev-risjiyon ne gun gaya.

Agarsen ji ne agroha nagari basaai, Kalrav Karte Jeev-jantu Shobha man harshai Uttar-Dakshin, poorav-pashchim me Gaurav chaaya Dwapar Yug ke ant me Ye mahapurush aaya.

Baandh pagadee sar par apane jab hote mahaaraaja agrasen taiyaar hokar svar ghode par jab chalate chaaron aur hotee unakee jay-jayakaar agrasen jayantee kee badhaee ho…

Baandhe pagdi sar par apne, Jab hote Maharaja agarsen tayar, Hokar sawaar ghode par jab chalte, Charon aur hoti unki jai-jaikar.

Jinke haath me sohe talwar, Dil sher ka, unki Karo jaikar, Dushman bhage Naam se , Sda hum dur rahen agyan se.

he agrasen mahaaraaj aapako hamaara saadar naman ho shat-shat pranaam ek eent aur ek roopaya hai aapaka naara dil se ham sab karate aapaka jayakaara .

Sabko mile sukh aur shanti apaar, Dusron ka hit jinke hridya me basta, Unko jag me kuch mushkil nahi hota, Sabko mile sukh aur shanti apaar, Aise hamare Maharaja Agarsen ka pyar.

Naye samaj ka nirmaan kiya, Janak-pita bankar aapne, Vaishy jati ka nirmaan kiya, Aage badhne ka apne vichaar diya.

Haato Mein Jiske Talvar Sher-e-dil jiski Ho Jai Jai Kar Jiske Naam Se Dhusman Bhage Maharaja Agrasen Se Koi Na Takraaye.

Pure agrvansh ko aapne hamesha, Ik pawan sutra me hai bandha, Jai ho Maharaj Agarsen ka jaikara, Agroha se aapne dur kiya andhiyara.

Aapne pashu-bli ko roka, Har kisi ko iske liye toka, Parampra ko aapne jhuthlaya, Naye, nyare samaj ko bna dala.

Naye samaaj ka nirmaan kiya janak-pita banakar aapane vaishy jaatika nirmaan kiya aage badhane ka aapane vichaar diya. jay agrasen, jay agroha.

Agarsen ke vanshaj hain hum, Aage hi badhte jayenge, Agarsen ki seva me hum, Sab milkar haath batayenge.

doosaron ka hit jinake hraday mein basata unako jag mein kuchh mushkil nahin hota sabako mile sukh aur shaanti apaar aise hamaare mahaaraaja agrasen ka pyaar. jay ho mahaaraaja kee.

ek phool kabhee do baar nahin khilata maanav janm baar baar nahin milata yoon to janm mil jaate hain hajaaron par agrakul mein janm har baar nahin milata agrasen jayantee kee shubhakaamanaen

Posted By: Subhasish Dutta