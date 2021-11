New Delhi | Jagran News Desk: Today, people across the country are celebrating the festival of lights, Diwali. To mark this auspicious occasion, wishes poured in from across the political spectrum as President Ram Nath Kovind, Prime Minister Narendra Modi, Congress leader Rahul Gandhi and others extended their greetings to the fellow countrymen. The Prime Minister wished for "happiness, prosperity, and good fortune" in the lives of his fellow citizens.

दीपावली के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली बुराई पर अच्‍छाई की और अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व है। आइए, हम सब मिलकर, इस त्‍योहार को स्‍वच्‍छ और सुरक्षित तरीके से मनाएं और पर्यावरण की रक्षा में योगदान करने का संकल्‍प लें। — President of India (@rashtrapatibhvn) November 4, 2021

"Greetings to the countrymen on the auspicious occasion of Diwali. I wish that this festival of lights brings happiness, prosperity, and good fortune in your life," PM tweeted in Hindi.

दीपावली के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि यह प्रकाश पर्व आप सभी के जीवन में सुख, संपन्नता और सौभाग्य लेकर आए।



Wishing everyone a very Happy Diwali. — Narendra Modi (@narendramodi) November 4, 2021

सभी को "दीपावली" की हार्दिक शुभकामनाएं।



प्रकाश व खुशियों का यह महापर्व सभी के जीवन को नई उर्जा, प्रकाश, आरोग्य और समृद्धि से आलोकित करे। pic.twitter.com/RwwXv3nB0A — Amit Shah (@AmitShah) November 4, 2021

दीपावली के पावन पर्व की आपको एवं आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व आप सभी के जीवन में उल्लास, उन्नति, सुख एवं समृद्धि में अभिवृद्धि करे, यही ईश्वर से कामना है।



Greetings to you and your entire family on the auspicious occasion of Deepavali. #HappyDeepavali — Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 4, 2021

अयोध्या नगरी सदियों से हमारे आराध्य श्रीराम जी के वनवास पूर्ण कर घर लौटने का उत्सव मनाती आई है। इस वर्ष भी यह भव्य, और आकर्षक दीपोत्सव का साक्षी बनने जा रही है।



इस अवसर पर देशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनायें, आप सभी पर भगवान श्रीराम का आशीर्वाद सदा बना रहे। pic.twitter.com/L9SUGiL4hj — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) November 4, 2021

#WATCH Chief Minister Yogi Adityanath offers prayers to 'Ram Lalla' at Ram Janambhoomi in Ayodhya on #Diwali pic.twitter.com/SZCUQI1Cbp — ANI UP (@ANINewsUP) November 4, 2021

Posted By: Mallika Mehzabeen