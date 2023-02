Train Cancellation List Today: Indian Railways Cancelled Over 400 Trains; Check Full List Here

INDIAN Railways on Tuesday cancelled over 400 trains due to infrastructure-related maintenance work at railway tracks and platforms for the safety of the passengers.

As per the latest notification issued by the railway department, as many as 97 more trains which were scheduled to depart on February 14 were partially cancelled. Every week the railway department carried out engineering work for infrastructure upkeep.

Additionally, 40 trains were diverted while 9 other trains were rescheduled by the Railways department. Recently, the Indian Railways have announced that railway tickets booked through scripting or unauthorized agents could be released without a refund. So, travellers should provide the correct mobile number to receive timely updates about the booked journey.

Here’s a complete list of trains cancelled on February 14, 2023

Here’s a complete list of trains diverted on February 14, 2023

Meanwhile, trains running from Firozpur Cant to Ludhiana, PORBANDAR to SECUNDERABAD JN, Teni to Madurai (JN), and several others were rescheduled by the Railways department.

How To Initiate A Refund In Case Of Train Cancellation

Passengers can initiate a refund in case of train cancellation. Tickets booked via the IRCTC website will be cancelled automatically and a refund will be initiated to the user’s account. Customers who have booked tickets through the counters must need to visit the reservation counter for obtaining a refund.

How To Check List Of Cancelled Trains

Railway passengers can check the list of cancelled trains on the official site of the railway department indianrail.gov.in/mntes and can select the date of the journey. After going through the website, select Exceptional Trains on the top panel of the screen. After clicking on the Cancelled Trains option, passengers can see the full list of trains with routes, times and other details. Passengers can also check the list of trains cancelled fully and partially.