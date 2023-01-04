Cancelled Train List Today: Over 250 Trains Fully Cancelled, 23 Rescheduled; Check Full List

In case of train cancellation, the passengers who have booked their tickets via the IRCTC website will be cancelled automatically and a refund will be initiated to the user’s accounts. Customers who have booked tickets through counters must need to visit the reservation counter for obtaining a refund.

By Aashish Vashistha
Updated: Wed, 04 Jan 2023 10:26 AM IST
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Cancelled Train List Today: Over 250 Trains Fully Cancelled, 23 Rescheduled; Check Full List
34 trains were short-terminated while 35 trains were source-changed by the Indian Railways. (Image Credit: Reuters.)

The Indian Railways fully cancelled 271 trains on Wednesday due to dense fog with poor weather conditions in North India and maintenance-related infrastructure work. The cancelled trains include Ekta Naga to Ahmedabad Shatabadi Express and Gorakhpur to Anand Vihar Humsafar Express.

34 trains were short-terminated while 35 trains were source-changed by the Indian Railways. Moreover, 23 trains have been rescheduled by the national transporter including Kotdwara to Delhi Junction Siddhabali Janshatabdi and Howrah to Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus Duronto Express. Also, 16 trains have been diverted.

The trains which are cancelled today are part of the Northern Railway, Western Railway, Eastern Railway, and Southern Railway. In case of train cancellation, the passengers who have booked their tickets via the IRCTC website will be cancelled automatically and a refund will be initiated to the user’s accounts. Customers who have booked tickets through counters must need to visit the reservation counter for obtaining a refund.

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Here’s a complete list of trains cancelled on Wednesday:

 

Train [Name]

[SRC-DSTN] Type Start Time
00109 SGLA-MFP PEXP SPL

SANGOLA (SGLA) - MUZAFFARPUR JN (MFP) PEXP 00:05
00402 NDLS-NGC COVID-

NEW DELHI (NDLS) - NEW GUWAHATI G/SHED (NGC) PEXP 14:30
01606 PTK-JMKR EXP SPL

JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK) PSPC 04:35
01607 PTK-JDNX SPL

PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX) PSPC 02:05
01608 BJPL-PTK EXP SPL

BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC 04:00
01609 PTK-BJPL XPRES SPL

PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 15:20
01610 BJPL-PTK SPL

BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC 17:55
01620 SMQ-DLI EXP SPL

SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI) PSPC 02:10
01625 DUI-BTI MEXP SPL

DHURI JN (DUI) - BHATINDA (BTI) PSPC 04:10
01626 BTI-DUI MEXP SPL

BHATINDA (BTI) - DHURI JN (DUI) PSPC 21:10
01823 VGLB-LKO UNRSRVED EXP SPL

VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) - LUCKNOW (LKO) PSPC 04:10
01824 LKO-VGLB UNRSRVED EXP SP

LUCKNOW (LKO) - VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) PSPC 16:25
02518 GHY-KOAA TOD SPECIAL

GUWAHATI (GHY) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA) TOD 21:00
03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT) PSPC 22:25
03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL

NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 05:35
03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL

BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL JN. (ASN) PSPC 15:40
03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL

ASANSOL JN. (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC) PSPC 07:05
04029 GHH-FN DMU

GARHI HARSARU (GHH) - FARUKHNAGAR (FN) PSPC 06:20
04030 FN-DEE SPL

FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE) PSPC 07:00
04041 DEE-FN SPL

DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - FARUKHNAGAR (FN) PSPC 09:05
04042 FN-DEE SPL

FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE) PSPC 16:15
04148 MTC-GZB SPL

MEERUT CITY (MTC) - GHAZIABAD (GZB) PSPC 16:30
04149 GZB-MTC SPL

GHAZIABAD (GZB) - MEERUT CITY (MTC) PSPC 09:00
04203 AYC-LKO MEX SPL

AYODHYA CANTT (AYC) - LUCKNOW (LKO) PSPC 05:35
04204 LKO-AYC MEX SPL

LUCKNOW (LKO) - AYODHYA CANTT (AYC) PSPC 17:20
04320 SPN-LKO EXP SPL

SHAHJEHANPUR (SPN) - LUCKNOW (LKO) PSPC 04:55
04333 GJL-NBD MEX SPL

GAJRAULA JN (GJL) - NAJIBABAD JN (NBD) PSPC 15:10
04334 NBD-GJL MEX SPL

NAJIBABAD JN (NBD) - GAJRAULA JN (GJL) PSPC 08:05
04335 MB-ANVT MEX SPL

MORADABAD (MB) - GHAZIABAD (GZB) PSPC 05:10
04336 ANVT-MB MEX SPL

GHAZIABAD (GZB) - MORADABAD (MB) PSPC 18:20
04355 LKO-BLM EXP SPL

LUCKNOW (LKO) - BALAMU JN (BLM) PSPC 18:45
04379 ROZA BARELLY MEXP

ROZA JN (ROZA) - BAREILLY(NR) (BE) PSPC 06:15
04380 BE - RAC MEXP SPL

BAREILLY(NR) (BE) - ROZA JN (ROZA) PSPC 18:50
04383 PYGS- JNU EXP SPL

PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - JAUNPUR JN (JNU) PSPC 06:00
04384 JNU-PYGS EXP SPL

JAUNPUR JN (JNU) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) PSPC 17:50
04403 DLI-SRE MEMU MEXP SPL

DELHI JN. (DLI) - SAHARANPUR (SRE) PSPC 16:45
04404 SRE-DLI MEMU MEX SPL

SAHARANPUR (SRE) - DELHI JN. (DLI) PSPC 04:20
04408 SSB-PWL EXP SPL

SHAKURBASTI (SSB) - PALWAL (PWL) PSPC 10:00
04421 PWL-SSB EXP SPL

PALWAL (PWL) - SHAKURBASTI (SSB) PSPC 12:15
04424 JIND- DELHI EXP SPL

JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI) PSPC 07:05
04549 UMB - PTA EXP SPL

AMBALA CANT JN (UMB) - PATIALA (PTA) PSPC 07:50
04550 PTA - UMB EXP SPL

PATIALA (PTA) - AMBALA CANT JN (UMB) PSPC 17:15
04568 NLDM-UMB SPL

NANGAL DAM (NLDM) - AMBALA CANT JN (UMB) PSPC 10:45
04577 UMB-NLDM SPL

AMBALA CANT JN (UMB) - NANGAL DAM (NLDM) PSPC 11:35
04601 PTK-JDNX PASSANGER

PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX) PSPC 10:10
04602 JDNX-PTK PASSNGER

JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK) PSPC 07:10
04647 PTK-BJPL EXP SPL

PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 08:45
04901 DEE-FN SPL

DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - FARUKHNAGAR (FN) PSPC 18:00
04902 FN-GHH SPL

FARUKHNAGAR (FN) - GARHI HARSARU (GHH) PSPC 19:50
04909 DLI-PNP SPL

DELHI JN. (DLI) - PANIPAT JN (PNP) PSPC 19:25
04910 PNP-DLI SPL

PANIPAT JN (PNP) - DELHI JN. (DLI) PSPC 06:20
04912 GZB-PWL CAR EMU

GHAZIABAD (GZB) - PALWAL (PWL) PSPC 11:30
04913 PWL-GZB CAR MEX SPL

PALWAL (PWL) - GHAZIABAD (GZB) PSPC 08:05
04916 NDLS-PWL EXP SPL

NEW DELHI (NDLS) - KOSI KALAN (KSV) PSPC 04:25
04919 KSV-NDLS EXP SPL

KOSI KALAN (KSV) - NEW DELHI (NDLS) PSPC 19:45
04927 NDLS-SSB EXP SPL

NEW DELHI (NDLS) - SHAKURBASTI (SSB) PSPC 09:50
04938 DLI-GZB SPL

DELHI JN. (DLI) - GHAZIABAD (GZB) PSPC 20:45
04941 GZB-DLI SPL

GHAZIABAD (GZB) - DELHI JN. (DLI) PSPC 18:20
04946 DLI-GZB SPL

DELHI JN. (DLI) - GHAZIABAD (GZB) PSPC 08:40
04950 NDLS-GZB EXP SPL

NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB) PSPC 09:35
04953 GZB-NDLS EXP SPL

GHAZIABAD (GZB) - NEW DELHI (NDLS) PSPC 16:40
04958 NDLS-GZB SPL

NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB) PSPC 17:45
04959 GZB-NDLS SPL

GHAZIABAD (GZB) - DELHI JN. (DLI) PSPC 19:25
04961 GZB-NDLS SPL

GHAZIABAD (GZB) - NEW DELHI (NDLS) PSPC 08:30
04963 NDLS-PNP EXP SPL

NEW DELHI (NDLS) - PANIPAT JN (PNP) PSPC 17:50
04964 PNP-NDLS EXP SPL

PANIPAT JN (PNP) - NEW DELHI (NDLS) PSPC 06:40
04974 BNW-ROK EXP SPL

BHIWANI JN. (BNW) - ROHTAK JN (ROK) PSPC 15:55
04975 ROK BNW EXP SPL

ROHTAK JN (ROK) - BHIWANI JN. (BNW) PSPC 13:30
04977 ROK-BNW EXP SPL

ROHTAK JN (ROK) - BHIWANI JN. (BNW) PSPC 17:30
04978 BNW ROK EXP SPL

BHIWANI JN. (BNW) - ROHTAK JN (ROK) PSPC 07:30
04987 DELHI JIND EXP SPL

DELHI JN. (DLI) - JIND JN (JIND) PSPC 11:40
04988 JIND DELHI EXP SPL

JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI) PSPC 15:50
04999 DELHI SMQL EXP SPL

DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL) PSPC 21:00
05000 SMQL DLI EXP SPL

SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI) PSPC 04:20
05035 SV-GKP UNRESERVED EXP

SIWAN JN (SV) - GORAKHPUR (GKP) PSPC 17:35
05036 JEA-SV UN-RESERVED EXP

NAKAHA JUNGLE (JEA) - SIWAN JN (SV) PSPC 05:00
05039 NKE-JEA UN-RESERVED EXP

NARKATIAGANJ JN (NKE) - NAKAHA JUNGLE (JEA) PSPC 19:20
05040 GKP-NKE UN-RESERVED EXP

GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE) PSPC 12:30
05091 GD-STP SPL

GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP) PSPC 11:45
05092 STP-GD SPECIAL

SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD) PSPC 06:45
05093 GKP-STP UNRESERVED EXP

GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD) PSPC 06:00
05094 STP-GKP UNRESERVED MEX

GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP) PSPC 18:05
05155 CPR-GKP EXP SPL

CHHAPRA (CPR) - GORAKHPUR (GKP) PSPC 16:45
05156 GKP-CPR EXP SPL

GORAKHPUR (GKP) - CHHAPRA (CPR) PSPC 09:00
05334 MB-RMR EXP

MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR) PSPC 04:30
05428 BCY-AMH UNRESERVED SPL

VARANASI CITY (BCY) - AZAMGARH (AMH) PSPC 17:40
05459 STP-SPN UR SPL

SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN) PSPC 09:30
05460 SPN-STP UR SPL

SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR (STP) PSPC 15:00
05470 NTV-JEA UNRESERVED EXP

NAUTANWA (NTV) - NAKAHA JUNGLE (JEA) PSPC 09:40
05471 JEA-NTV UNRESERVSD EXP

NAKAHA JUNGLE (JEA) - NAUTANWA (NTV) PSPC 13:45
05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA

HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC 05:00
05749 NJP-HDB PASSENGER SPECIAL

NEW JALPAIGURI (NJP) - HALDIBARI (HDB) PSPC 09:05
05750 HDB-NJP PASSENGER SPL

HALDIBARI (HDB) - NEW JALPAIGURI (NJP) PSPC 11:35
05751 NJP-HDB PASSENGER SPL

NEW JALPAIGURI (NJP) - HALDIBARI (HDB) PSPC 15:00
05752 HDB-NJP PASSENGER SPECIAL

HALDIBARI (HDB) - NEW JALPAIGURI (NJP) PSPC 17:15
06802 CBE-SA MEMU EXP SPL

COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA) PSPC 09:05
06803 SA-CBE MEMU EXP SPL

SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE) PSPC 13:40
06921 DBNK-ASR DMU

AMRITSAR JN (ASR) - DERABABA NANAK (DBNK) PSPC 04:20
06922 DBNK-ASR EXP SPL

DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA) PSPC 06:05
06923 VKA-DBNK EXP SPL

VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK) PSPC 09:40
06924 VKA-DBNK EXP SPL

DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA) PSPC 11:20
06925 VKA-DBNK EXP SPL

VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK) PSPC 13:15
06926 DBNK-VKA EXP SPL

DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA) PSPC 14:45
06934 PTK-ASR EXP SPL

PATHANKOT (PTK) - AMRITSAR JN (ASR) PSPC 04:15
06937 ASR-PTK EXP SPL

AMRITSAR JN (ASR) - PATHANKOT (PTK) PSPC 20:35
06947 ASR-QDN EXP SPL

AMRITSAR JN (ASR) - QADIAN (QDN) PSPC 12:50
06958 HSX-JUC EXP SPL

JALANDHAR CITY (JUC) - HOSHIARPUR (HSX) PSPC 21:35
06959 HSX-ASR EXP SPL

HOSHIARPUR (HSX) - JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 05:05
06964 FZR-JUC EXP SPL

FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 03:00
06967 JUC-FZR EXP SPL

JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 21:30
06977 JJJ-PGW EXP SPL

JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW) PSPC 11:10
06980 PGW-JJJ EXP SPL

PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ) PSPC 15:05
06991 KKP-FKA EXP SPL

KOT KAPURA (KKP) - FAZILKA (FKA) PSPC 04:25
06994 FKA-KKP EXP SPL

FAZILKA (FKA) - KOT KAPURA (KKP) PSPC 20:10
06995 BTI-FKA EXP SPL

BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA) PSPC 20:15
06996 FKA-BTI EXP SPL

FAZILKA (FKA) - BHATINDA (BTI) PSPC 02:35
07521 SGUJ-HDB DMU SPECIAL

SILIGURI JN (SGUJ) - HALDIBARI (HDB) PSPC 17:00
07522 HDB-SGUJ DMU SPECIAL

HALDIBARI (HDB) - SILIGURI JN (SGUJ) PSPC 07:35
07795 SC-MOB DEMU

SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB) PSPC 05:45
07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL

DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO) PSPC 07:05
07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL

LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT) PSPC 17:50
08015 KGP JGM MEMU SPL

KHARAGPUR JN (KGP) - JHARGRAM (JGM) PSPC 05:00
08016 JGM KGP MEMU SPL

JHARGRAM (JGM) - KHARAGPUR JN (KGP) PSPC 21:35
08049 KGP JGM MEMU SPL

KHARAGPUR JN (KGP) - JHARGRAM (JGM) PSPC 04:10
08050 JGM KGP MEMU SPL

JHARGRAM (JGM) - KHARAGPUR JN (KGP) PSPC 14:20
08151 TATA-BRKA PASS SPL

TATANAGAR JN (TATA) - BARKA KANA (BRKA) PSPC 15:15
08152 BRKA TATA PASS SPL

BARKA KANA (BRKA) - TATANAGAR JN (TATA) PSPC 04:30
08174 TATA-ASN MEMU PASS SPL

TATANAGAR JN (TATA) - ASANSOL JN. (ASN) PSPC 08:25
08195 TATA - HTE MEMU PASS SPL

TATANAGAR JN (TATA) - HATIA (HTE) PSPC 05:40
08196 HTE - TATA MEMU PASS SPL

HATIA (HTE) - TATANAGAR JN (TATA) PSPC 18:10
08697 JGM PRR MEMU SPL

JHARGRAM (JGM) - PURULIA JN. (PRR) PSPC 05:05
08698 PRR JGM MEMU SPL

PURULIA JN. (PRR) - JHARGRAM (JGM) PSPC 09:50
09108 EKNR - PRTN SPECIAL

EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 09:50
09109 PRTN - EKNR SPECIAL

PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) PSPC 12:15
09110 EKNR - PRTN SPECIAL

EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 13:55
09113 PRTN - EKNR SPL

PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) PSPC 15:45
09369 SBIB- PTN DEMU SPL

SABARMATI BG (SBIB) - PATAN (PTN) PSPC 09:15
09370 PTN-SBIB DEMU SPL

PATAN (PTN) - SABARMATI BG (SBIB) PSPC 12:35
09476 PTN - MSH PASSENGER

PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH) PSPC 16:40
09481 MSH - PTN PASSENGER

MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN) PSPC 18:05
09483 MSH - PTN PASSENGER

MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN) PSPC 20:50
09484 PTN - MSH PASSENGER

PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH) PSPC 19:20
09491 MSH - VG PASSENGER SPL

MAHESANA JN (MSH) - VIRAMGAM JN (VG) PSPC 20:20
09492 VG-MSH PASSENGER SPL

VIRAMGAM JN (VG) - MAHESANA JN (MSH) PSPC 18:25
10101 RATNAGIRI- MADGAON

RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO) MEX 01:40
10102 MADGAON - RATNAGIRI

MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN) MEX 19:00
12041 SHATABDI EXPRESS

HOWRAH JN (HWH) - NEW JALPAIGURI (NJP) SHT 14:25
12042 SHATABDI EXPRESS

NEW JALPAIGURI (NJP) - HOWRAH JN (HWH) SHT 05:30
12226 KAIFIAT EXP

DELHI JN. (DLI) - AZAMGARH (AMH) SUF 20:25
12241 CDG-ASR SUPERFAST

CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR) SUF 16:40
12242 ASR-CDG SUPERFAST

AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG) SUF 05:10
12243 MAS-CBE SHATABDI EXP

PURATCHI THALAIVAR DR. M.G.RAMACHANDRAN CENTRAL RA (MAS) - COIMBATORE JN (CBE) SHT 07:10
12244 CBE-MAS SHATABDI EXP

COIMBATORE JN (CBE) - PURATCHI THALAIVAR DR. M.G.RAMACHANDRAN CENTRAL RA (MAS) SHT 15:05
12364 HDB-KOAA SF EXP

HALDIBARI (HDB) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA) SUF 08:30
12368 ANVT BGP VIKRAMSHILA EXP

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP) SUF 13:15
12369 HWH DDN KUMBHA EXP

HOWRAH JN (HWH) - DEHRADUN (DDN) SUF 13:00
12505 NORTHEAST EXPRESS

KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) SUF 12:40
12529 PPTA LJN S F

PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOW (LJN) SUF 16:30
12530 LJN PPTA S F

LUCKNOW (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA) SUF 05:00
12537 MFP-BSBS BABUDHAM SUF EXP

MUZAFFARPUR JN (MFP) - BANARAS (BSBS) SUF 19:35
12538 BSBS MFP BAPUDHAM SUP

BANARAS (BSBS) - MUZAFFARPUR JN (MFP) SUF 07:25
12571 GKP-ANVT HUMSAFER EXP

GORAKHPUR (GKP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) SUF 18:50
12675 MAS-CBE KOVAI EXPRESS

PURATCHI THALAIVAR DR. M.G.RAMACHANDRAN CENTRAL RA (MAS) - COIMBATORE JN (CBE) SUF 06:10
12676 CBE-MAS KOVAI EXPRESS

COIMBATORE JN (CBE) - PURATCHI THALAIVAR DR. M.G.RAMACHANDRAN CENTRAL RA (MAS) SUF 15:15
12874 ANVT-HTE JHARKHAND EXP

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - HATIA (HTE) SUF 20:45
12987 SDAH AII EXP

SEALDAH (SDAH) - AJMER JN (AII) SUF 22:55
13309 CPU-PRYJ EXPRESS

CHOPAN (CPU) - PRAYAGRAJ JN (PRYJ) MEX 06:00
13310 PRYJ-CPU EXPRESS

PRAYAGRAJ JN (PRYJ) - CHOPAN (CPU) MEX 15:00
13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP

VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL) MEX 14:10
13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP

SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB) MEX 05:30
14005 LICHCHIVI EXPRESS

SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) MEX 02:30
14006 LICHCHIVI EXPRESS

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI) MEX 18:00
14213 BSB-GD INTERCITY

VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK) MEX 14:00
14214 BSB-GD INTERCITY

BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB) MEX 05:15
14217 UNCHAHAR EXP

PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG) MEX 14:00
14218 UNCHAHAR EXP

CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 16:45
14230 HW PYG EXP

YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 15:20
14231 MARWAR SANGAM EXP

PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BASTI (BST) MEX 04:30
14232 MANWAR SANGM EXP

BASTI (BST) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 13:50
14235 VARANASI-BAREILLY EXP

VARANASI (BSB) - BAREILLY(NR) (BE) MEX 23:10
14236 BERELLY VARANASI EXP

BAREILLY(NR) (BE) - VARANASI (BSB) MEX 16:35
14265 BSB DDN EXP

BANARAS (BSBS) - DEHRADUN (DDN) MEX 08:20
14266 DDN BSBS EXPRESS

DEHRADUN (DDN) - BANARAS (BSBS) MEX 18:30
14307 PYGS -BE PASS EXP

PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY(NR) (BE) MEX 01:10
14308 BE-LKO EXP LKO-PYGS PASS

BAREILLY(NR) (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 17:30
14505 ASR-NLDM EXPRES

AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM) MEX 14:00
14506 NLDM-ASR EXPRESS

NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 07:20
14617 BNKI-ASR JANSEWA EXP

BANMANKHI JN. (BNKI) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 06:30
14618 ASR-BNKI JANSEWA EXP

AMRITSAR JN (ASR) - BANMANKHI JN. (BNKI) MEX 06:35
14673 SHAHEED EXPRESS

JAYNAGAR (JYG) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 07:20
15053 LJN-CPR-EXP

CHHAPRA (CPR) - LUCKNOW (LJN) MEX 19:35
15054 LJN-CPR-EXP

LUCKNOW (LJN) - CHHAPRA (CPR) MEX 21:00
15081 JEA-GTNR EXPRESS

NAKAHA JUNGLE (JEA) - GOMATI NAGAR (GTNR) MEX 12:40
15082 GTNR-JEA EXPRESS

GOMATI NAGAR (GTNR) - NAKAHA JUNGLE (JEA) MEX 06:10
15105 CPR-NTV INTERCITY EXP

CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV) MEX 06:00
15106 NTV CPR INTERCITY EXP

NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR) MEX 15:00
15127 BSBS-NDLS K V EXP

BANARAS (BSBS) - NEW DELHI (NDLS) MEX 13:30
15129 GKP-BCY MAIL EXP

GORAKHPUR (GKP) - VARANASI CITY (BCY) MEX 09:55
15130 BCY-GKP MAIL EXPRESS

VARANASI CITY (BCY) - GORAKHPUR (GKP) MEX 11:10
15159 CPR DURG EXP

CHHAPRA (CPR) - DURG (DURG) MEX 07:10
15203 BARAUNI LUCKNOW EXPRESS

BARAUNI JN (BJU) - LUCKNOW (LJN) MEX 20:25
15204 LUCKNOW-BARAUNI EXPRESS

LUCKNOW (LJN) - BARAUNI JN (BJU) MEX 15:15
15551 DBG-BCY ANTYODAYA EXP

DARBHANGA JN (DBG) - VARANASI CITY (BCY) MEX 21:00
15703 NJP-BNGN EXPRESS

NEW JALPAIGURI (NJP) - BONGAIGAON (BNGN) MEX 07:00
15704 BNGN-NJP EXPRESS

BONGAIGAON (BNGN) - NEW JALPAIGURI (NJP) MEX 06:25
15709 MLDT-NJP EXPRESS

MALDA TOWN (MLDT) - NEW JALPAIGURI (NJP) MEX 16:50
15710 NJP-MLDT EXPRESS

NEW JALPAIGURI (NJP) - MALDA TOWN (MLDT) MEX 07:00
15777 NJP-APDJ TOURIST EXPRESS

NEW JALPAIGURI (NJP) - ALIPUR DUAR JN (APDJ) MEX 07:20
15778 APDJ-NJP TOURIST EXPRESS

ALIPUR DUAR JN (APDJ) - NEW JALPAIGURI (NJP) MEX 14:00
15904 CDG-DBRG EXPRESS

CHANDIGARH (CDG) - DIBRUGARH (DBRG) MEX 23:35
16213 ASK-UBL UR EXP

ARSIKERE JN (ASK) - HUBLI JN (UBL) MEX 05:45
16214 UBL-ASK UR EXP

HUBLI JN (UBL) - ARSIKERE JN (ASK) MEX 14:55
16519 JTJ-SBC MEMU

JOLARPETTAI (JTJ) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) MEX 04:25
17309 YPR-VASGO EXPRESS

YASVANTPUR JN (YPR) - VASCO DA GAMA (VSG) MEX 15:00
17310 VASCO-YPR EXPRESS

VASCO DA GAMA (VSG) - YASVANTPUR JN (YPR) MEX 22:55
17347 UBL-CTA UR EXP

HUBLI JN (UBL) - CHITRADURG (CTA) MEX 07:10
17348 CTA-UBL UR EXP

CHITRADURG (CTA) - HUBLI JN (UBL) MEX 14:00
18019 JGM-DHN MEMU EXP

JHARGRAM (JGM) - DHANBAD JN (DHN) MEX 05:55
18020 DHN-JGM MEMU EXP

DHANBAD JN (DHN) - JHARGRAM (JGM) MEX 14:15
18103 TATA-ASR JALINWALABAG EXP

TATANAGAR JN (TATA) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 21:10
18104 ASR-TATA JALINWALABAG EXP

AMRITSAR JN (ASR) - TATANAGAR JN (TATA) MEX 12:45
18601 TATA-HTE EXP

TATANAGAR JN (TATA) - HATIA (HTE) MEX 12:05
18602 HTE TATA EXP

HATIA (HTE) - TATANAGAR JN (TATA) MEX 04:25
20927 PNU BHUJ SF EXP

PALANPUR JN (PNU) - BHUJ (BHUJ) SUF 13:10
20928 BHUJ PNU SF EXP

BHUJ (BHUJ) - PALANPUR JN (PNU) SUF 11:05
20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI

EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI) JSH 11:15
20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI

AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR) JSH 15:20
22406 ANVT-BGP GARIB RATH

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP) GBR 17:20
22441 CKTD-CNB-INTERCITY

CHITRAKOT (CKTD) - KANPUR CENTRAL (CNB) SUF 15:55
22442 CNB-CKTD-INTERCITY

KANPUR CENTRAL (CNB) - CHITRAKOT (CKTD) SUF 06:30
22531 CHHAPRA-MATHURA SUF EXP

CHHAPRA (CPR) - MATHURA JN. (MTJ) SUF 05:20
22532 MATHURA-CHHAPRA SF EXP

MATHURA JN. (MTJ) - CHHAPRA (CPR) SUF 23:50
31411 SDAH -NH LOCAL

SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:40
31414 NH - SDAH LOCAL

NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:50
31423 SDAH - NH LOCAL

SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB 12:20
31432 NH-SDAH LOCAL

NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 13:40
31711 NH - RHA LOCAL

NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 05:00
31712 RHA-NH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:05
34611 BRP - SDAH LOCAL

BARUIPUR JN. (BRP) - SEALDAH (SDAH) SUB 06:13
34612 SDAH - BRP LOCAL

SEALDAH (SDAH) - BARUIPUR JN. (BRP) SUB 05:05
36011 HWH-BRPA LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BARUIPARA (BRPA) SUB 09:40
36012 BRPA-HWH LOCAL

BARUIPARA (BRPA) - HOWRAH JN (HWH) SUB 11:05
36031 HWH-CDAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 08:45
36032 CDAE-HWH LOCAL

CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 09:57
36033 HWH-CDAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 10:30
36034 CDAE HWH LOCAL

CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 11:55
36035 HWH-CDAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 13:50
36036 CDAE-HWH LOCAL

CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 15:02
36037 HWH-CDAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 17:55
36038 CDAE HWH LOCAL

CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33
36071 HWH-GRAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - GURAP (GRAE) SUB 05:05
36072 HOWRAH-GURAP LOCAL

GURAP (GRAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 07:07
36827 HWH - BWN CHORD LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 12:05
36840 BWN-HWH CHORD LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 13:05
37305 ANDOLAN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU) SUB 19:15
37306 SIU-HWH LOCAL

SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 21:05
37307 HWH - HPL LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL) SUB 06:52
37308 HPL-HWH LOCAL

HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH) SUB 08:30
37319 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 10:20
37327 HWH - TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 13:38
37330 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:00
37338 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 15:15
37343 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 20:05
37348 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33
37411 SHE-TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 05:15
37412 TAK-SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 04:05
37415 SHE TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 08:25
37416 TAK SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 07:25
52539 NJP-KGN-DJ AC PASSENGER

NEW JALPAIGURI (NJP) - DARJEELING (DJ) PAS 10:00
52965 DADN KKD PASSENGER

DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - KALKUND (KKD) PAS 11:05
52966 KKD DADN PASSENGER

KALKUND (KKD) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) PAS 15:34

Here’s a list of Trains diverted on Wednesday:

Divert To 04654 KARMABHOOMI SUF CLON SPL
AMRITSAR JN (ASR) - NEW JALPAIGURI (NJP)TOD08:40ALUABARI ROAD [AUB]
NEW JALPAIGURI [NJP] 12377 SDAH NOQ PADATIK EXP
SEALDAH (SDAH) - NEW ALIPURDUAR (NOQ)SUF23:20ALUABARI ROAD [AUB]
NEW COOCH BEHAR [NCB] 12378 NOQ SDAH SPL
NEW ALIPURDUAR (NOQ) - SEALDAH (SDAH)SUF17:40NEW COOCH BEHAR [NCB]
ALUABARI ROAD [AUB] 13010 YNRK HWH DOON EXP
YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) - HOWRAH JN (HWH)MEX20:55LUCKNOW [LKO]
VARANASI [BSB] 13151 KOAA-JAT EXP
KOLKATTA TERMINAL (KOAA) - JAMMU TAWI (JAT)MEX11:45VARANASI [BSB]
LUCKNOW [LKO] 13307 GANGASUTLEJ EXP
DHANBAD JN (DHN) - FIROZPUR CANT (FZR)MEX21:50VARANASI [BSB]
LUCKNOW [LKO] 13308 GANGASUTLEJ EXPRESS
FIROZPUR CANT (FZR) - DHANBAD JN (DHN)MEX16:15LUCKNOW [LKO]
VARANASI [BSB] 14650 SARYUYAMUNA EXP
AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG)MEX13:05SHAHGANJ JN [SHG]
MAU JN [MAU] 15652 LOHIT EXPRESS
JAMMU TAWI (JAT) - GUWAHATI (GHY)MEX22:45ALUABARI ROAD [AUB]
SAMUKTALA ROAD [SMTA] 15661 RNC-KYQ EXPRESS
RANCHI (RNC) - KAMAKHYA (KYQ)MEX20:30ALUABARI ROAD [AUB]
SILIGURI JN [SGUJ] 15668 KYQ-GIMB EXPRESS
KAMAKHYA (KYQ) - GANDHIDHAM BG (GIMB)MEX11:00VARANASI [BSB]
LUCKNOW [LKO] 15910 AVADH ASSAM EXPRESS
LALGARH JN (LGH) - DIBRUGARH (DBRG)MEX19:50ALUABARI ROAD [AUB]
SAMUKTALA ROAD [SMTA] 16526 SBC-CAPE EXPRESS
KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) - KANYAKUMARI (CAPE)MEX20:10KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]
SALEM JN [SA] 19045 TAPTI GANGA EXPRESS
SURAT (ST) - CHHAPRA (CPR)MEX10:10JAUNPUR JN [JNU]
MAU JN [MAU] 19046 TAPTI GANGA EXPRESS
CHHAPRA (CPR) - SURAT (ST)MEX09:00MAU JN [MAU]
JAUNPUR JN [JNU] 22630 TEN DR EXPRESS
TIRUNELVELI (TEN) - DADAR (DR)SUF07:15IRUGUR [IGU]
PODANUR JN [PTJ]
SURAT (ST) - CHHAPRA (CPR)MEX10:10JAUNPUR JN [JNU]
MAU JN [MAU] 19046 TAPTI GANGA EXPRESS
CHHAPRA (CPR) - SURAT (ST)MEX09:00MAU JN [MAU]
JAUNPUR JN [JNU] 22630 TEN DR EXPRESS
TIRUNELVELI (TEN) - DADAR (DR)SUF07:15IRUGUR [IGU]
PODANUR JN [PTJ]

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