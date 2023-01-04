Cancelled Train List Today: Over 250 Trains Fully Cancelled, 23 Rescheduled; Check Full List

Updated: Wed, 04 Jan 2023 10:26 AM IST
The Indian Railways fully cancelled 271 trains on Wednesday due to dense fog with poor weather conditions in North India and maintenance-related infrastructure work. The cancelled trains include Ekta Naga to Ahmedabad Shatabadi Express and Gorakhpur to Anand Vihar Humsafar Express.
34 trains were short-terminated while 35 trains were source-changed by the Indian Railways. Moreover, 23 trains have been rescheduled by the national transporter including Kotdwara to Delhi Junction Siddhabali Janshatabdi and Howrah to Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus Duronto Express. Also, 16 trains have been diverted.
The trains which are cancelled today are part of the Northern Railway, Western Railway, Eastern Railway, and Southern Railway. In case of train cancellation, the passengers who have booked their tickets via the IRCTC website will be cancelled automatically and a refund will be initiated to the user’s accounts. Customers who have booked tickets through counters must need to visit the reservation counter for obtaining a refund.
Here’s a complete list of trains cancelled on Wednesday:
Train [Name]
[SRC-DSTN] Type Start Time
00109 SGLA-MFP PEXP SPL
SANGOLA (SGLA) - MUZAFFARPUR JN (MFP) PEXP 00:05
00402 NDLS-NGC COVID-
NEW DELHI (NDLS) - NEW GUWAHATI G/SHED (NGC) PEXP 14:30
01606 PTK-JMKR EXP SPL
JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK) PSPC 04:35
01607 PTK-JDNX SPL
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX) PSPC 02:05
01608 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC 04:00
01609 PTK-BJPL XPRES SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 15:20
01610 BJPL-PTK SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC 17:55
01620 SMQ-DLI EXP SPL
SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI) PSPC 02:10
01625 DUI-BTI MEXP SPL
DHURI JN (DUI) - BHATINDA (BTI) PSPC 04:10
01626 BTI-DUI MEXP SPL
BHATINDA (BTI) - DHURI JN (DUI) PSPC 21:10
01823 VGLB-LKO UNRSRVED EXP SPL
VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) - LUCKNOW (LKO) PSPC 04:10
01824 LKO-VGLB UNRSRVED EXP SP
LUCKNOW (LKO) - VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) PSPC 16:25
02518 GHY-KOAA TOD SPECIAL
GUWAHATI (GHY) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA) TOD 21:00
03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT) PSPC 22:25
03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 05:35
03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL JN. (ASN) PSPC 15:40
03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
ASANSOL JN. (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC) PSPC 07:05
04029 GHH-FN DMU
GARHI HARSARU (GHH) - FARUKHNAGAR (FN) PSPC 06:20
04030 FN-DEE SPL
FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE) PSPC 07:00
04041 DEE-FN SPL
DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - FARUKHNAGAR (FN) PSPC 09:05
04042 FN-DEE SPL
FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE) PSPC 16:15
04148 MTC-GZB SPL
MEERUT CITY (MTC) - GHAZIABAD (GZB) PSPC 16:30
04149 GZB-MTC SPL
GHAZIABAD (GZB) - MEERUT CITY (MTC) PSPC 09:00
04203 AYC-LKO MEX SPL
AYODHYA CANTT (AYC) - LUCKNOW (LKO) PSPC 05:35
04204 LKO-AYC MEX SPL
LUCKNOW (LKO) - AYODHYA CANTT (AYC) PSPC 17:20
04320 SPN-LKO EXP SPL
SHAHJEHANPUR (SPN) - LUCKNOW (LKO) PSPC 04:55
04333 GJL-NBD MEX SPL
GAJRAULA JN (GJL) - NAJIBABAD JN (NBD) PSPC 15:10
04334 NBD-GJL MEX SPL
NAJIBABAD JN (NBD) - GAJRAULA JN (GJL) PSPC 08:05
04335 MB-ANVT MEX SPL
MORADABAD (MB) - GHAZIABAD (GZB) PSPC 05:10
04336 ANVT-MB MEX SPL
GHAZIABAD (GZB) - MORADABAD (MB) PSPC 18:20
04355 LKO-BLM EXP SPL
LUCKNOW (LKO) - BALAMU JN (BLM) PSPC 18:45
04379 ROZA BARELLY MEXP
ROZA JN (ROZA) - BAREILLY(NR) (BE) PSPC 06:15
04380 BE - RAC MEXP SPL
BAREILLY(NR) (BE) - ROZA JN (ROZA) PSPC 18:50
04383 PYGS- JNU EXP SPL
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - JAUNPUR JN (JNU) PSPC 06:00
04384 JNU-PYGS EXP SPL
JAUNPUR JN (JNU) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) PSPC 17:50
04403 DLI-SRE MEMU MEXP SPL
DELHI JN. (DLI) - SAHARANPUR (SRE) PSPC 16:45
04404 SRE-DLI MEMU MEX SPL
SAHARANPUR (SRE) - DELHI JN. (DLI) PSPC 04:20
04408 SSB-PWL EXP SPL
SHAKURBASTI (SSB) - PALWAL (PWL) PSPC 10:00
04421 PWL-SSB EXP SPL
PALWAL (PWL) - SHAKURBASTI (SSB) PSPC 12:15
04424 JIND- DELHI EXP SPL
JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI) PSPC 07:05
04549 UMB - PTA EXP SPL
AMBALA CANT JN (UMB) - PATIALA (PTA) PSPC 07:50
04550 PTA - UMB EXP SPL
PATIALA (PTA) - AMBALA CANT JN (UMB) PSPC 17:15
04568 NLDM-UMB SPL
NANGAL DAM (NLDM) - AMBALA CANT JN (UMB) PSPC 10:45
04577 UMB-NLDM SPL
AMBALA CANT JN (UMB) - NANGAL DAM (NLDM) PSPC 11:35
04601 PTK-JDNX PASSANGER
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX) PSPC 10:10
04602 JDNX-PTK PASSNGER
JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK) PSPC 07:10
04647 PTK-BJPL EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 08:45
04901 DEE-FN SPL
DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - FARUKHNAGAR (FN) PSPC 18:00
04902 FN-GHH SPL
FARUKHNAGAR (FN) - GARHI HARSARU (GHH) PSPC 19:50
04909 DLI-PNP SPL
DELHI JN. (DLI) - PANIPAT JN (PNP) PSPC 19:25
04910 PNP-DLI SPL
PANIPAT JN (PNP) - DELHI JN. (DLI) PSPC 06:20
04912 GZB-PWL CAR EMU
GHAZIABAD (GZB) - PALWAL (PWL) PSPC 11:30
04913 PWL-GZB CAR MEX SPL
PALWAL (PWL) - GHAZIABAD (GZB) PSPC 08:05
04916 NDLS-PWL EXP SPL
NEW DELHI (NDLS) - KOSI KALAN (KSV) PSPC 04:25
04919 KSV-NDLS EXP SPL
KOSI KALAN (KSV) - NEW DELHI (NDLS) PSPC 19:45
04927 NDLS-SSB EXP SPL
NEW DELHI (NDLS) - SHAKURBASTI (SSB) PSPC 09:50
04938 DLI-GZB SPL
DELHI JN. (DLI) - GHAZIABAD (GZB) PSPC 20:45
04941 GZB-DLI SPL
GHAZIABAD (GZB) - DELHI JN. (DLI) PSPC 18:20
04946 DLI-GZB SPL
DELHI JN. (DLI) - GHAZIABAD (GZB) PSPC 08:40
04950 NDLS-GZB EXP SPL
NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB) PSPC 09:35
04953 GZB-NDLS EXP SPL
GHAZIABAD (GZB) - NEW DELHI (NDLS) PSPC 16:40
04958 NDLS-GZB SPL
NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB) PSPC 17:45
04959 GZB-NDLS SPL
GHAZIABAD (GZB) - DELHI JN. (DLI) PSPC 19:25
04961 GZB-NDLS SPL
GHAZIABAD (GZB) - NEW DELHI (NDLS) PSPC 08:30
04963 NDLS-PNP EXP SPL
NEW DELHI (NDLS) - PANIPAT JN (PNP) PSPC 17:50
04964 PNP-NDLS EXP SPL
PANIPAT JN (PNP) - NEW DELHI (NDLS) PSPC 06:40
04974 BNW-ROK EXP SPL
BHIWANI JN. (BNW) - ROHTAK JN (ROK) PSPC 15:55
04975 ROK BNW EXP SPL
ROHTAK JN (ROK) - BHIWANI JN. (BNW) PSPC 13:30
04977 ROK-BNW EXP SPL
ROHTAK JN (ROK) - BHIWANI JN. (BNW) PSPC 17:30
04978 BNW ROK EXP SPL
BHIWANI JN. (BNW) - ROHTAK JN (ROK) PSPC 07:30
04987 DELHI JIND EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - JIND JN (JIND) PSPC 11:40
04988 JIND DELHI EXP SPL
JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI) PSPC 15:50
04999 DELHI SMQL EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL) PSPC 21:00
05000 SMQL DLI EXP SPL
SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI) PSPC 04:20
05035 SV-GKP UNRESERVED EXP
SIWAN JN (SV) - GORAKHPUR (GKP) PSPC 17:35
05036 JEA-SV UN-RESERVED EXP
NAKAHA JUNGLE (JEA) - SIWAN JN (SV) PSPC 05:00
05039 NKE-JEA UN-RESERVED EXP
NARKATIAGANJ JN (NKE) - NAKAHA JUNGLE (JEA) PSPC 19:20
05040 GKP-NKE UN-RESERVED EXP
GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE) PSPC 12:30
05091 GD-STP SPL
GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP) PSPC 11:45
05092 STP-GD SPECIAL
SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD) PSPC 06:45
05093 GKP-STP UNRESERVED EXP
GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD) PSPC 06:00
05094 STP-GKP UNRESERVED MEX
GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP) PSPC 18:05
05155 CPR-GKP EXP SPL
CHHAPRA (CPR) - GORAKHPUR (GKP) PSPC 16:45
05156 GKP-CPR EXP SPL
GORAKHPUR (GKP) - CHHAPRA (CPR) PSPC 09:00
05334 MB-RMR EXP
MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR) PSPC 04:30
05428 BCY-AMH UNRESERVED SPL
VARANASI CITY (BCY) - AZAMGARH (AMH) PSPC 17:40
05459 STP-SPN UR SPL
SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN) PSPC 09:30
05460 SPN-STP UR SPL
SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR (STP) PSPC 15:00
05470 NTV-JEA UNRESERVED EXP
NAUTANWA (NTV) - NAKAHA JUNGLE (JEA) PSPC 09:40
05471 JEA-NTV UNRESERVSD EXP
NAKAHA JUNGLE (JEA) - NAUTANWA (NTV) PSPC 13:45
05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA
HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC 05:00
05749 NJP-HDB PASSENGER SPECIAL
NEW JALPAIGURI (NJP) - HALDIBARI (HDB) PSPC 09:05
05750 HDB-NJP PASSENGER SPL
HALDIBARI (HDB) - NEW JALPAIGURI (NJP) PSPC 11:35
05751 NJP-HDB PASSENGER SPL
NEW JALPAIGURI (NJP) - HALDIBARI (HDB) PSPC 15:00
05752 HDB-NJP PASSENGER SPECIAL
HALDIBARI (HDB) - NEW JALPAIGURI (NJP) PSPC 17:15
06802 CBE-SA MEMU EXP SPL
COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA) PSPC 09:05
06803 SA-CBE MEMU EXP SPL
SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE) PSPC 13:40
06921 DBNK-ASR DMU
AMRITSAR JN (ASR) - DERABABA NANAK (DBNK) PSPC 04:20
06922 DBNK-ASR EXP SPL
DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA) PSPC 06:05
06923 VKA-DBNK EXP SPL
VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK) PSPC 09:40
06924 VKA-DBNK EXP SPL
DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA) PSPC 11:20
06925 VKA-DBNK EXP SPL
VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK) PSPC 13:15
06926 DBNK-VKA EXP SPL
DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA) PSPC 14:45
06934 PTK-ASR EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - AMRITSAR JN (ASR) PSPC 04:15
06937 ASR-PTK EXP SPL
AMRITSAR JN (ASR) - PATHANKOT (PTK) PSPC 20:35
06947 ASR-QDN EXP SPL
AMRITSAR JN (ASR) - QADIAN (QDN) PSPC 12:50
06958 HSX-JUC EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - HOSHIARPUR (HSX) PSPC 21:35
06959 HSX-ASR EXP SPL
HOSHIARPUR (HSX) - JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 05:05
06964 FZR-JUC EXP SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 03:00
06967 JUC-FZR EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 21:30
06977 JJJ-PGW EXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW) PSPC 11:10
06980 PGW-JJJ EXP SPL
PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ) PSPC 15:05
06991 KKP-FKA EXP SPL
KOT KAPURA (KKP) - FAZILKA (FKA) PSPC 04:25
06994 FKA-KKP EXP SPL
FAZILKA (FKA) - KOT KAPURA (KKP) PSPC 20:10
06995 BTI-FKA EXP SPL
BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA) PSPC 20:15
06996 FKA-BTI EXP SPL
FAZILKA (FKA) - BHATINDA (BTI) PSPC 02:35
07521 SGUJ-HDB DMU SPECIAL
SILIGURI JN (SGUJ) - HALDIBARI (HDB) PSPC 17:00
07522 HDB-SGUJ DMU SPECIAL
HALDIBARI (HDB) - SILIGURI JN (SGUJ) PSPC 07:35
07795 SC-MOB DEMU
SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB) PSPC 05:45
07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO) PSPC 07:05
07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT) PSPC 17:50
08015 KGP JGM MEMU SPL
KHARAGPUR JN (KGP) - JHARGRAM (JGM) PSPC 05:00
08016 JGM KGP MEMU SPL
JHARGRAM (JGM) - KHARAGPUR JN (KGP) PSPC 21:35
08049 KGP JGM MEMU SPL
KHARAGPUR JN (KGP) - JHARGRAM (JGM) PSPC 04:10
08050 JGM KGP MEMU SPL
JHARGRAM (JGM) - KHARAGPUR JN (KGP) PSPC 14:20
08151 TATA-BRKA PASS SPL
TATANAGAR JN (TATA) - BARKA KANA (BRKA) PSPC 15:15
08152 BRKA TATA PASS SPL
BARKA KANA (BRKA) - TATANAGAR JN (TATA) PSPC 04:30
08174 TATA-ASN MEMU PASS SPL
TATANAGAR JN (TATA) - ASANSOL JN. (ASN) PSPC 08:25
08195 TATA - HTE MEMU PASS SPL
TATANAGAR JN (TATA) - HATIA (HTE) PSPC 05:40
08196 HTE - TATA MEMU PASS SPL
HATIA (HTE) - TATANAGAR JN (TATA) PSPC 18:10
08697 JGM PRR MEMU SPL
JHARGRAM (JGM) - PURULIA JN. (PRR) PSPC 05:05
08698 PRR JGM MEMU SPL
PURULIA JN. (PRR) - JHARGRAM (JGM) PSPC 09:50
09108 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 09:50
09109 PRTN - EKNR SPECIAL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) PSPC 12:15
09110 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 13:55
09113 PRTN - EKNR SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) PSPC 15:45
09369 SBIB- PTN DEMU SPL
SABARMATI BG (SBIB) - PATAN (PTN) PSPC 09:15
09370 PTN-SBIB DEMU SPL
PATAN (PTN) - SABARMATI BG (SBIB) PSPC 12:35
09476 PTN - MSH PASSENGER
PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH) PSPC 16:40
09481 MSH - PTN PASSENGER
MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN) PSPC 18:05
09483 MSH - PTN PASSENGER
MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN) PSPC 20:50
09484 PTN - MSH PASSENGER
PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH) PSPC 19:20
09491 MSH - VG PASSENGER SPL
MAHESANA JN (MSH) - VIRAMGAM JN (VG) PSPC 20:20
09492 VG-MSH PASSENGER SPL
VIRAMGAM JN (VG) - MAHESANA JN (MSH) PSPC 18:25
10101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO) MEX 01:40
10102 MADGAON - RATNAGIRI
MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN) MEX 19:00
12041 SHATABDI EXPRESS
HOWRAH JN (HWH) - NEW JALPAIGURI (NJP) SHT 14:25
12042 SHATABDI EXPRESS
NEW JALPAIGURI (NJP) - HOWRAH JN (HWH) SHT 05:30
12226 KAIFIAT EXP
DELHI JN. (DLI) - AZAMGARH (AMH) SUF 20:25
12241 CDG-ASR SUPERFAST
CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR) SUF 16:40
12242 ASR-CDG SUPERFAST
AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG) SUF 05:10
12243 MAS-CBE SHATABDI EXP
PURATCHI THALAIVAR DR. M.G.RAMACHANDRAN CENTRAL RA (MAS) - COIMBATORE JN (CBE) SHT 07:10
12244 CBE-MAS SHATABDI EXP
COIMBATORE JN (CBE) - PURATCHI THALAIVAR DR. M.G.RAMACHANDRAN CENTRAL RA (MAS) SHT 15:05
12364 HDB-KOAA SF EXP
HALDIBARI (HDB) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA) SUF 08:30
12368 ANVT BGP VIKRAMSHILA EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP) SUF 13:15
12369 HWH DDN KUMBHA EXP
HOWRAH JN (HWH) - DEHRADUN (DDN) SUF 13:00
12505 NORTHEAST EXPRESS
KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) SUF 12:40
12529 PPTA LJN S F
PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOW (LJN) SUF 16:30
12530 LJN PPTA S F
LUCKNOW (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA) SUF 05:00
12537 MFP-BSBS BABUDHAM SUF EXP
MUZAFFARPUR JN (MFP) - BANARAS (BSBS) SUF 19:35
12538 BSBS MFP BAPUDHAM SUP
BANARAS (BSBS) - MUZAFFARPUR JN (MFP) SUF 07:25
12571 GKP-ANVT HUMSAFER EXP
GORAKHPUR (GKP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) SUF 18:50
12675 MAS-CBE KOVAI EXPRESS
PURATCHI THALAIVAR DR. M.G.RAMACHANDRAN CENTRAL RA (MAS) - COIMBATORE JN (CBE) SUF 06:10
12676 CBE-MAS KOVAI EXPRESS
COIMBATORE JN (CBE) - PURATCHI THALAIVAR DR. M.G.RAMACHANDRAN CENTRAL RA (MAS) SUF 15:15
12874 ANVT-HTE JHARKHAND EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - HATIA (HTE) SUF 20:45
12987 SDAH AII EXP
SEALDAH (SDAH) - AJMER JN (AII) SUF 22:55
13309 CPU-PRYJ EXPRESS
CHOPAN (CPU) - PRAYAGRAJ JN (PRYJ) MEX 06:00
13310 PRYJ-CPU EXPRESS
PRAYAGRAJ JN (PRYJ) - CHOPAN (CPU) MEX 15:00
13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP
VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL) MEX 14:10
13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP
SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB) MEX 05:30
14005 LICHCHIVI EXPRESS
SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) MEX 02:30
14006 LICHCHIVI EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI) MEX 18:00
14213 BSB-GD INTERCITY
VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK) MEX 14:00
14214 BSB-GD INTERCITY
BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB) MEX 05:15
14217 UNCHAHAR EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG) MEX 14:00
14218 UNCHAHAR EXP
CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 16:45
14230 HW PYG EXP
YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 15:20
14231 MARWAR SANGAM EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BASTI (BST) MEX 04:30
14232 MANWAR SANGM EXP
BASTI (BST) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 13:50
14235 VARANASI-BAREILLY EXP
VARANASI (BSB) - BAREILLY(NR) (BE) MEX 23:10
14236 BERELLY VARANASI EXP
BAREILLY(NR) (BE) - VARANASI (BSB) MEX 16:35
14265 BSB DDN EXP
BANARAS (BSBS) - DEHRADUN (DDN) MEX 08:20
14266 DDN BSBS EXPRESS
DEHRADUN (DDN) - BANARAS (BSBS) MEX 18:30
14307 PYGS -BE PASS EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY(NR) (BE) MEX 01:10
14308 BE-LKO EXP LKO-PYGS PASS
BAREILLY(NR) (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 17:30
14505 ASR-NLDM EXPRES
AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM) MEX 14:00
14506 NLDM-ASR EXPRESS
NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 07:20
14617 BNKI-ASR JANSEWA EXP
BANMANKHI JN. (BNKI) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 06:30
14618 ASR-BNKI JANSEWA EXP
AMRITSAR JN (ASR) - BANMANKHI JN. (BNKI) MEX 06:35
14673 SHAHEED EXPRESS
JAYNAGAR (JYG) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 07:20
15053 LJN-CPR-EXP
CHHAPRA (CPR) - LUCKNOW (LJN) MEX 19:35
15054 LJN-CPR-EXP
LUCKNOW (LJN) - CHHAPRA (CPR) MEX 21:00
15081 JEA-GTNR EXPRESS
NAKAHA JUNGLE (JEA) - GOMATI NAGAR (GTNR) MEX 12:40
15082 GTNR-JEA EXPRESS
GOMATI NAGAR (GTNR) - NAKAHA JUNGLE (JEA) MEX 06:10
15105 CPR-NTV INTERCITY EXP
CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV) MEX 06:00
15106 NTV CPR INTERCITY EXP
NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR) MEX 15:00
15127 BSBS-NDLS K V EXP
BANARAS (BSBS) - NEW DELHI (NDLS) MEX 13:30
15129 GKP-BCY MAIL EXP
GORAKHPUR (GKP) - VARANASI CITY (BCY) MEX 09:55
15130 BCY-GKP MAIL EXPRESS
VARANASI CITY (BCY) - GORAKHPUR (GKP) MEX 11:10
15159 CPR DURG EXP
CHHAPRA (CPR) - DURG (DURG) MEX 07:10
15203 BARAUNI LUCKNOW EXPRESS
BARAUNI JN (BJU) - LUCKNOW (LJN) MEX 20:25
15204 LUCKNOW-BARAUNI EXPRESS
LUCKNOW (LJN) - BARAUNI JN (BJU) MEX 15:15
15551 DBG-BCY ANTYODAYA EXP
DARBHANGA JN (DBG) - VARANASI CITY (BCY) MEX 21:00
15703 NJP-BNGN EXPRESS
NEW JALPAIGURI (NJP) - BONGAIGAON (BNGN) MEX 07:00
15704 BNGN-NJP EXPRESS
BONGAIGAON (BNGN) - NEW JALPAIGURI (NJP) MEX 06:25
15709 MLDT-NJP EXPRESS
MALDA TOWN (MLDT) - NEW JALPAIGURI (NJP) MEX 16:50
15710 NJP-MLDT EXPRESS
NEW JALPAIGURI (NJP) - MALDA TOWN (MLDT) MEX 07:00
15777 NJP-APDJ TOURIST EXPRESS
NEW JALPAIGURI (NJP) - ALIPUR DUAR JN (APDJ) MEX 07:20
15778 APDJ-NJP TOURIST EXPRESS
ALIPUR DUAR JN (APDJ) - NEW JALPAIGURI (NJP) MEX 14:00
15904 CDG-DBRG EXPRESS
CHANDIGARH (CDG) - DIBRUGARH (DBRG) MEX 23:35
16213 ASK-UBL UR EXP
ARSIKERE JN (ASK) - HUBLI JN (UBL) MEX 05:45
16214 UBL-ASK UR EXP
HUBLI JN (UBL) - ARSIKERE JN (ASK) MEX 14:55
16519 JTJ-SBC MEMU
JOLARPETTAI (JTJ) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) MEX 04:25
17309 YPR-VASGO EXPRESS
YASVANTPUR JN (YPR) - VASCO DA GAMA (VSG) MEX 15:00
17310 VASCO-YPR EXPRESS
VASCO DA GAMA (VSG) - YASVANTPUR JN (YPR) MEX 22:55
17347 UBL-CTA UR EXP
HUBLI JN (UBL) - CHITRADURG (CTA) MEX 07:10
17348 CTA-UBL UR EXP
CHITRADURG (CTA) - HUBLI JN (UBL) MEX 14:00
18019 JGM-DHN MEMU EXP
JHARGRAM (JGM) - DHANBAD JN (DHN) MEX 05:55
18020 DHN-JGM MEMU EXP
DHANBAD JN (DHN) - JHARGRAM (JGM) MEX 14:15
18103 TATA-ASR JALINWALABAG EXP
TATANAGAR JN (TATA) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 21:10
18104 ASR-TATA JALINWALABAG EXP
AMRITSAR JN (ASR) - TATANAGAR JN (TATA) MEX 12:45
18601 TATA-HTE EXP
TATANAGAR JN (TATA) - HATIA (HTE) MEX 12:05
18602 HTE TATA EXP
HATIA (HTE) - TATANAGAR JN (TATA) MEX 04:25
20927 PNU BHUJ SF EXP
PALANPUR JN (PNU) - BHUJ (BHUJ) SUF 13:10
20928 BHUJ PNU SF EXP
BHUJ (BHUJ) - PALANPUR JN (PNU) SUF 11:05
20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI) JSH 11:15
20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR) JSH 15:20
22406 ANVT-BGP GARIB RATH
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP) GBR 17:20
22441 CKTD-CNB-INTERCITY
CHITRAKOT (CKTD) - KANPUR CENTRAL (CNB) SUF 15:55
22442 CNB-CKTD-INTERCITY
KANPUR CENTRAL (CNB) - CHITRAKOT (CKTD) SUF 06:30
22531 CHHAPRA-MATHURA SUF EXP
CHHAPRA (CPR) - MATHURA JN. (MTJ) SUF 05:20
22532 MATHURA-CHHAPRA SF EXP
MATHURA JN. (MTJ) - CHHAPRA (CPR) SUF 23:50
31411 SDAH -NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:40
31414 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:50
31423 SDAH - NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB 12:20
31432 NH-SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 13:40
31711 NH - RHA LOCAL
NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 05:00
31712 RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:05
34611 BRP - SDAH LOCAL
BARUIPUR JN. (BRP) - SEALDAH (SDAH) SUB 06:13
34612 SDAH - BRP LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BARUIPUR JN. (BRP) SUB 05:05
36011 HWH-BRPA LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARUIPARA (BRPA) SUB 09:40
36012 BRPA-HWH LOCAL
BARUIPARA (BRPA) - HOWRAH JN (HWH) SUB 11:05
36031 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 08:45
36032 CDAE-HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 09:57
36033 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 10:30
36034 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 11:55
36035 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 13:50
36036 CDAE-HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 15:02
36037 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 17:55
36038 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33
36071 HWH-GRAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - GURAP (GRAE) SUB 05:05
36072 HOWRAH-GURAP LOCAL
GURAP (GRAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 07:07
36827 HWH - BWN CHORD LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 12:05
36840 BWN-HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 13:05
37305 ANDOLAN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU) SUB 19:15
37306 SIU-HWH LOCAL
SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 21:05
37307 HWH - HPL LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL) SUB 06:52
37308 HPL-HWH LOCAL
HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH) SUB 08:30
37319 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 10:20
37327 HWH - TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 13:38
37330 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:00
37338 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 15:15
37343 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 20:05
37348 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33
37411 SHE-TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 05:15
37412 TAK-SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 04:05
37415 SHE TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 08:25
37416 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 07:25
52539 NJP-KGN-DJ AC PASSENGER
NEW JALPAIGURI (NJP) - DARJEELING (DJ) PAS 10:00
52965 DADN KKD PASSENGER
DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - KALKUND (KKD) PAS 11:05
52966 KKD DADN PASSENGER
KALKUND (KKD) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) PAS 15:34
Here’s a list of Trains diverted on Wednesday:
Divert To 04654 KARMABHOOMI SUF CLON SPL
AMRITSAR JN (ASR) - NEW JALPAIGURI (NJP)TOD08:40ALUABARI ROAD [AUB]
NEW JALPAIGURI [NJP] 12377 SDAH NOQ PADATIK EXP
SEALDAH (SDAH) - NEW ALIPURDUAR (NOQ)SUF23:20ALUABARI ROAD [AUB]
NEW COOCH BEHAR [NCB] 12378 NOQ SDAH SPL
NEW ALIPURDUAR (NOQ) - SEALDAH (SDAH)SUF17:40NEW COOCH BEHAR [NCB]
ALUABARI ROAD [AUB] 13010 YNRK HWH DOON EXP
YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) - HOWRAH JN (HWH)MEX20:55LUCKNOW [LKO]
VARANASI [BSB] 13151 KOAA-JAT EXP
KOLKATTA TERMINAL (KOAA) - JAMMU TAWI (JAT)MEX11:45VARANASI [BSB]
LUCKNOW [LKO] 13307 GANGASUTLEJ EXP
DHANBAD JN (DHN) - FIROZPUR CANT (FZR)MEX21:50VARANASI [BSB]
LUCKNOW [LKO] 13308 GANGASUTLEJ EXPRESS
FIROZPUR CANT (FZR) - DHANBAD JN (DHN)MEX16:15LUCKNOW [LKO]
VARANASI [BSB] 14650 SARYUYAMUNA EXP
AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG)MEX13:05SHAHGANJ JN [SHG]
MAU JN [MAU] 15652 LOHIT EXPRESS
JAMMU TAWI (JAT) - GUWAHATI (GHY)MEX22:45ALUABARI ROAD [AUB]
SAMUKTALA ROAD [SMTA] 15661 RNC-KYQ EXPRESS
RANCHI (RNC) - KAMAKHYA (KYQ)MEX20:30ALUABARI ROAD [AUB]
SILIGURI JN [SGUJ] 15668 KYQ-GIMB EXPRESS
KAMAKHYA (KYQ) - GANDHIDHAM BG (GIMB)MEX11:00VARANASI [BSB]
LUCKNOW [LKO] 15910 AVADH ASSAM EXPRESS
LALGARH JN (LGH) - DIBRUGARH (DBRG)MEX19:50ALUABARI ROAD [AUB]
SAMUKTALA ROAD [SMTA] 16526 SBC-CAPE EXPRESS
KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) - KANYAKUMARI (CAPE)MEX20:10KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]
SALEM JN [SA] 19045 TAPTI GANGA EXPRESS
SURAT (ST) - CHHAPRA (CPR)MEX10:10JAUNPUR JN [JNU]
MAU JN [MAU] 19046 TAPTI GANGA EXPRESS
CHHAPRA (CPR) - SURAT (ST)MEX09:00MAU JN [MAU]
JAUNPUR JN [JNU] 22630 TEN DR EXPRESS
TIRUNELVELI (TEN) - DADAR (DR)SUF07:15IRUGUR [IGU]
PODANUR JN [PTJ]
SURAT (ST) - CHHAPRA (CPR)MEX10:10JAUNPUR JN [JNU]
MAU JN [MAU] 19046 TAPTI GANGA EXPRESS
CHHAPRA (CPR) - SURAT (ST)MEX09:00MAU JN [MAU]
JAUNPUR JN [JNU] 22630 TEN DR EXPRESS
TIRUNELVELI (TEN) - DADAR (DR)SUF07:15IRUGUR [IGU]
PODANUR JN [PTJ]