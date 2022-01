New Delhi | Jagran News Desk: People across India are celebrating 73rd Republic Day. Republic day is one of the most important national festivals as the day commemorates the adoption of the Indian Constitution on January 26, 1950. According to the Constitution, India is a "sovereign, socialist, secular and democratic republic" country. As the country celebrates 73rd Republic Day, Prime Minister Narendra Modi to Congress leader Rahul Gandhi, politicians extended their wishes to the citizens on an auspicious day.

Taking to Twitter, PM Modi said, "Wishing you all a happy Republic Day. Jai Hind!"

आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद!



Wishing you all a happy Republic Day. Jai Hind! #RepublicDay — Narendra Modi (@narendramodi) January 26, 2022

सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।



भारतीय गणतंत्र के गौरव, एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले सभी जवानों को नमन करता हूँ।



आइए आज हम सभी स्वाधीनता के लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने का संकल्प लें।



जय हिन्द! pic.twitter.com/jujYZVCn3C — Amit Shah (@AmitShah) January 26, 2022

1950 में गणतंत्र दिवस पर हमारे देश ने विश्वास के साथ सही दिशा में पहला क़दम बढ़ाया था। सत्य और समानता के उस पहले क़दम को नमन।



गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएँ।



जय हिंद! pic.twitter.com/EA5ygwjwDD — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 26, 2022

Greetings and warm wishes to the citizens of India on the occasion of 73rd #RepublicDay.



This is an occasion to celebrate our democracy and cherish the ideas and values enshrined in our Constitution.



Praying for the continued progress and prosperity of our country. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) January 26, 2022

समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।



Wishing everyone a very Happy #RepublicDay! pic.twitter.com/TasDkEX0h0 — Smriti Z Irani (@smritiirani) January 26, 2022

सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।



हमारा गणतंत्र, उत्कृष्ट लोकतांत्रिक मूल्यों व भारतीय संविधान के प्रति अखण्ड निष्ठा और हमारी विविधता में एकता की समेकित अभिव्यक्ति है।



आइए, हम 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत-आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण हेतु संकल्पित हों।



जय हिंद! — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) January 25, 2022

भारतीय लोकतंत्र के महापर्व 73वें गणतंत्र दिवस पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।

आइए, हम देश की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता को बनाए रखने तथा हमारे संविधान मे निहित लोकतांत्रिक परंपराओं व संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करते हुए राष्ट्र की प्रगति मे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। pic.twitter.com/vgtAq3tlIx — Sachin Pilot (@SachinPilot) January 26, 2022

Republic Day Parade 2022 will showcase India's military might and cultural diversity and many unique initiatives have been included to mark the celebration of the 75th year of Independence as part of 'Azadi ka Amrit Mahotsav'.

A total of 21 tableaux, 12 of various states and Union Territories, nine of ministries will be showcased at the Republic Day parade this year. The Republic Day Parade ceremony will commence with Prime Minister Modi visiting the National War Memorial.

