IRCTC Cancelled Train List Today: 226 Trains Cancelled; Check Full List Here

Wed, 14 Dec 2022 11:15 AM IST
The Indian Railways have cancelled 226 trains on Wednesday due to operational and infrastructure maintenance related work and in order to ensure security. As per the latest notification issued by the Railway department, 40 more trains which were scheduled to depart on December 14 were partially cancelled today.
People can check the list of cancelled trains on the official site of railway department indianrail.gov.in/mntes and can select the date of the journey. After going through the website, select Exceptional Trains on the top panel of the screen. After clicking on the Cancelled Trains option, you can see full list of trains with routes, time and other details. You can also check fully or partially list of cancelled trains.
Those who have booked their tickets via IRCTC website will get refund in their accounts after their tickets will be cancelled automatically. Passengers who have booked their tickets through Railway counters have to visit their concerned reservation counter to claim refund of the cancelled tickets.
For more details, passengers can check official website of IRCTC and can details about the schedules, arrivals, departure times of the train. Passengers can also download mobile apps like NTES in case of any queries.
Here's a full list of Cancelled Trains as of December 14.
|
Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|00107 DVL-MFP EXP
DEVLALI (DVL) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|PEXP
|11:00
|00113 BIRD-SGTY PCET
BHIWANDI ROAD (BIRD) - SANKRAIL GOODS TERMINAL (SGTY)
|PEXP
|22:07
|01561 LNL-PUNE EMU
LONAVALA (LNL) - PUNE JN (PUNE)
|SSPC
|14:50
|01562 PUNE-LNL EMU
PUNE JN (PUNE) - LONAVALA (LNL)
|SSPC
|9:55
|01563 LNL-PUNE EMU
LONAVALA (LNL) - PUNE JN (PUNE)
|SSPC
|15:30
|01564 PUNE-LNL EMU
PUNE JN (PUNE) - LONAVALA (LNL)
|SSPC
|11:17
|01565 LNL-PUNE EMU
LONAVALA (LNL) - PUNE JN (PUNE)
|SSPC
|17:30
|01566 PUNE-LNL EMU
PUNE JN (PUNE) - LONAVALA (LNL)
|SSPC
|15:00
|01567 LNL-PUNE SUB SPL
LONAVALA (LNL) - PUNE JN (PUNE)
|SSPC
|18:20
|01568 PUNE-LNL EMU
PUNE JN (PUNE) - LONAVALA (LNL)
|SSPC
|16:25
|01588 PUNE-TGN EMU
PUNE JN (PUNE) - TALEGAON (TGN)
|SSPC
|15:42
|01589 TGN -PUNE EMU
TALEGAON (TGN) - PUNE JN (PUNE)
|SSPC
|16:40
|01605 PTK-JMKR EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)
|PSPC
|17:15
|01606 PTK-JMKR EXP SPL
JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|4:35
|01607 PTK-JDNX SPL
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|PSPC
|2:05
|01608 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|4:00
|01609 PTK-BJPL XPRES SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|15:20
|01610 BJPL-PTK SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|17:55
|01620 SMQ-DLI EXP SPL
SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|2:10
|01623 DLI-SMQL EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)
|PSPC
|19:00
|01823 VGLB-LKO UNRSRVED EXP SPL
VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB) - LUCKNOW (LKO)
|PSPC
|4:10
|01824 LKO-VGLB UNRSRVED EXP SP
LUCKNOW (LKO) - VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB)
|PSPC
|16:25
|02547 DJ-GHUM-DJ JOYRIDE SPL
DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)
|TOD
|9:20
|02548 DJ-GHUM-DJ JOYRIDE SPL
DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)
|TOD
|11:25
|02549 DJ-GHUM-DJ JOYRIDE SPL
DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)
|TOD
|13:25
|02550 DJ-GHUM-DJ JOYRIDE SPL
DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)
|TOD
|15:30
|03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)
|PSPC
|22:25
|03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|5:35
|03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL JN. (ASN)
|PSPC
|15:40
|03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
ASANSOL JN. (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)
|PSPC
|7:05
|04041 DEE-FN SPL
DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - FARUKHNAGAR (FN)
|PSPC
|9:05
|04042 FN-DEE SPL
FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)
|PSPC
|16:15
|04283 DLI-RE EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - REWARI JN. (RE)
|PSPC
|16:10
|04285 DLI-RE EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - REWARI JN. (RE)
|PSPC
|3:15
|04286 RE-DLI EXP SPL
REWARI JN. (RE) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|19:35
|04303 SHAJANPUR DELHI MEXP SPL
BAREILLY(NR) (BE) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|17:15
|04304 DELHI SHAJANPUR MEXP SPL
DELHI JN. (DLI) - BAREILLY(NR) (BE)
|PSPC
|23:50
|04319 LKO-SPN EXP SPL
LUCKNOW (LKO) - SHAHJEHANPUR (SPN)
|PSPC
|18:45
|04320 SPN-LKO EXP SPL
SHAHJEHANPUR (SPN) - LUCKNOW (LKO)
|PSPC
|4:55
|04383 PYGS- JNU EXP SPL
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - JAUNPUR JN (JNU)
|PSPC
|6:00
|04384 JNU-PYGS EXP SPL
JAUNPUR JN (JNU) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|PSPC
|17:50
|04424 JIND- DELHI EXP SPL
JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|7:05
|04433 DLI-RE MEX SPL
DELHI JN. (DLI) - REWARI JN. (RE)
|PSPC
|7:10
|04434 RE-DLI MEX SPL
REWARI JN. (RE) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|11:35
|04435 RE-MTC MEX SPL
REWARI JN. (RE) - MEERUT CANT (MUT)
|PSPC
|15:00
|04464 FZR - LDH EXP SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH)
|PSPC
|11:00
|04601 PTK-JDNX PASSANGER
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|PSPC
|10:10
|04602 JDNX-PTK PASSNGER
JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|7:10
|04647 PTK-BJPL EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|8:45
|04648 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|16:25
|04927 NDLS-SSB EXP SPL
NEW DELHI (NDLS) - SHAKURBASTI (SSB)
|PSPC
|9:50
|04983 ROK-PNP EXP SPL
ROHTAK JN (ROK) - PANIPAT JN (PNP)
|PSPC
|11:55
|04984 PNP-ROK EXP SPL
PANIPAT JN (PNP) - ROHTAK JN (ROK)
|PSPC
|14:50
|04987 DELHI JIND EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - JIND JN (JIND)
|PSPC
|11:40
|04988 JIND DELHI EXP SPL
JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|15:50
|04989 DLI-RE PASSENGER
DELHI JN. (DLI) - REWARI JN. (RE)
|PSPC
|11:10
|04990 RE-DLI EXP SPL
REWARI JN. (RE) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|7:05
|04997 LDH-FZR MEXP
LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR)
|PSPC
|10:05
|04999 DELHI SMQL EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)
|PSPC
|21:00
|05000 SMQL DLI EXP SPL
SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|4:20
|05035 SV-GKP UNRESERVED EXP
SIWAN JN (SV) - GORAKHPUR (GKP)
|PSPC
|17:35
|05036 JEA-SV UN-RESERVED EXP
NAKAHA JUNGLE (JEA) - SIWAN JN (SV)
|PSPC
|5:00
|05039 NKE-JEA UN-RESERVED EXP
NARKATIAGANJ JN (NKE) - NAKAHA JUNGLE (JEA)
|PSPC
|19:20
|05040 GKP-NKE UN-RESERVED EXP
GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|PSPC
|12:30
|05091 GD-STP SPL
GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)
|PSPC
|11:45
|05092 STP-GD SPECIAL
SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)
|PSPC
|6:45
|05093 GKP-STP UNRESERVED EXP
GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD)
|PSPC
|6:00
|05094 STP-GKP UNRESERVED MEX
GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)
|PSPC
|18:05
|05155 CPR-GKP EXP SPL
CHHAPRA (CPR) - GORAKHPUR (GKP)
|PSPC
|16:45
|05156 GKP-CPR EXP SPL
GORAKHPUR (GKP) - CHHAPRA (CPR)
|PSPC
|9:00
|05366 RMR-MB SPL EXP
RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|21:10
|05425 GKP-AY UR SPL
GORAKHPUR (GKP) - AYODHYA (AY)
|PSPC
|7:10
|05426 AY-GKP UR SPL
AYODHYA (AY) - GORAKHPUR (GKP)
|PSPC
|13:45
|05459 STP-SPN UR SPL
SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN)
|PSPC
|9:30
|05470 NTV-JEA UNRESERVED EXP
NAUTANWA (NTV) - NAKAHA JUNGLE (JEA)
|PSPC
|9:40
|05471 JEA-NTV UNRESERVSD EXP
NAKAHA JUNGLE (JEA) - NAUTANWA (NTV)
|PSPC
|13:45
|05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
|PSPC
|16:20
|05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA
HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|5:00
|05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
|PSPC
|8:25
|05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL
HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|14:45
|06275 CMNR-MYS UR EXP SPL
CHAMARAJANAGAR (CMNR) - MYSORE JN (MYS)
|PSPC
|18:35
|06276 MYS-CMNR UR EXP SPL
MYSORE JN (MYS) - CHAMARAJANAGAR (CMNR)
|PSPC
|12:15
|06768 QLN-ERS MEMU EXP SPL
KOLLAM JN (QLN) - ERNAKULAM JN (ERS)
|PSPC
|8:00
|06769 ERS-QLN MEMU EXP SPL
ERNAKULAM JN (ERS) - KOLLAM JN (QLN)
|PSPC
|13:35
|06802 CBE-SA MEMU EXP SPL
COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)
|PSPC
|9:05
|06803 SA-CBE MEMU EXP SPL
SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)
|PSPC
|13:40
|06977 JJJ-PGW EXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)
|PSPC
|11:10
|06980 PGW-JJJ EXP SPL
PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)
|PSPC
|15:05
|07343 VSG-QLM PASSENGER
VASCO DA GAMA (VSG) - KULEM (QLM)
|PSPC
|17:30
|07344 QLM-VSG PASSENGER
KULEM (QLM) - VASCO DA GAMA (VSG)
|PSPC
|17:20
|07379 QLM-VSG DEMU
KULEM (QLM) - VASCO DA GAMA (VSG)
|PSPC
|12:20
|07380 VSG-QLM DEMU
VASCO DA GAMA (VSG) - KULEM (QLM)
|PSPC
|13:05
|07593 NZB-KCG
NIZAMABAD JN. (NZB) - KACHEGUDA (KCG)
|PSPC
|14:25
|07596 KCG-NZB
KACHEGUDA (KCG) - NIZAMABAD JN. (NZB)
|PSPC
|9:50
|07795 SC-MOB DEMU
SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)
|PSPC
|5:45
|07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
|PSPC
|7:05
|07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
|PSPC
|17:50
|08167 ROU-JSG MEMU PASS SPL
ROURKELA (ROU) - JHARSUGUDA JN (JSG)
|PSPC
|14:20
|08168 JSG-ROU MEMU PASS SPL
JHARSUGUDA JN (JSG) - ROURKELA (ROU)
|PSPC
|9:00
|09108 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|9:50
|09109 PRTN - EKNR SPECIAL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|PSPC
|12:15
|09110 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|13:55
|09113 PRTN - EKNR SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|PSPC
|15:45
|10101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
|MEX
|1:40
|10102 MADGAON - RATNAGIRI
MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
|MEX
|19:00
|11124 BJU- GWL MAIL
BARAUNI JN (BJU) - GWALIOR JN. (GWL)
|MEX
|18:45
|12033 CNB NDLS SHT
KANPUR CENTRAL (CNB) - NEW DELHI (NDLS)
|SHT
|6:00
|12034 NDLS -CNB SHATABDI
NEW DELHI (NDLS) - KANPUR CENTRAL (CNB)
|SHT
|15:50
|12172 HW - LTT SUPER FAST EXP
HARIDWAR JN (HW) - LOKMANYATILAK (LTT)
|SUF
|17:20
|12241 CDG-ASR SUPERFAST
CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR)
|SUF
|16:40
|12242 ASR-CDG SUPERFAST
AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG)
|SUF
|5:10
|12318 ASR-KOAA BI WEEKLY EXPRES
AMRITSAR JN (ASR) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA)
|SUF
|5:55
|12357 KOAA ASR DURGYIANA EXP
KOLKATTA TERMINAL (KOAA) - AMRITSAR JN (ASR)
|SUF
|12:10
|12367 BGP ANVT VIKRAM SHILA EXP
BHAGALPUR (BGP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|SUF
|11:50
|12370 DDN HWH KUMBHA EXP
DEHRADUN (DDN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUF
|22:05
|12398 NDLS-GAYA MAHABODHI EXP
NEW DELHI (NDLS) - GAYA JN (GAYA)
|SUF
|12:50
|12506 NORTHEAST EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - KAMAKHYA (KYQ)
|SUF
|7:40
|12529 PPTA LJN S F
PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOW (LJN)
|SUF
|16:30
|12530 LJN PPTA S F
LUCKNOW (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA)
|SUF
|5:00
|12583 LJN ANVT DOUBLE DACKER AC
LUCKNOW (LJN) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|SUF
|4:55
|12584 ANVT LJN DOUBLE DACKER AC
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - LUCKNOW (LJN)
|SUF
|14:05
|12596 ANVT-GKP HAMSAFAR EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - GORAKHPUR (GKP)
|SUF
|20:00
|12873 HTE-ANVT JHARKHAND EXP
HATIA (HTE) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|SUF
|13:40
|12874 ANVT-HTE JHARKHAND EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - HATIA (HTE)
|SUF
|20:45
|12988 AII SDAH EXP
AJMER JN (AII) - SEALDAH (SDAH)
|SUF
|12:45
|13020 KGM HWH BAGH EXPRESS
KATHGODAM (KGM) - HOWRAH JN (HWH)
|MEX
|21:50
|13309 CPU-PRYJ EXPRESS
CHOPAN (CPU) - PRAYAGRAJ JN (PRYJ)
|MEX
|6:00
|13310 PRYJ-CPU EXPRESS
PRAYAGRAJ JN (PRYJ) - CHOPAN (CPU)
|MEX
|15:00
|13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP
VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL)
|MEX
|14:10
|13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP
SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB)
|MEX
|5:30
|14003 MLDT-NDLS EXPRESS
MALDA TOWN (MLDT) - NEW DELHI (NDLS)
|MEX
|9:05
|14005 LICHCHIVI EXPRESS
SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|MEX
|2:30
|14006 LICHCHIVI EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI)
|MEX
|18:00
|14021 SAINIK EXPRESS
DELHI JN. (DLI) - JAIPUR (JP)
|MEX
|23:30
|14022 SAINIK EXPRESS
JAIPUR (JP) - DELHI JN. (DLI)
|MEX
|20:40
|14029 SGNR-DLI XPRES
SHRI GANGANAGAR (SGNR) - DELHI JN. (DLI)
|MEX
|1:35
|14030 MUT-SGNR SPL
MEERUT CANT (MUT) - SHRI GANGANAGAR (SGNR)
|MEX
|6:45
|14085 EXPRESS
TILAK BRIDGE (TKJ) - SIRSA (SSA)
|MEX
|17:15
|14086 EXPRESS
SIRSA (SSA) - TILAK BRIDGE (TKJ)
|MEX
|2:55
|14109 CTKD-CNB EXP
CHITRAKOT (CKTD) - KANPUR CENTRAL (CNB)
|MEX
|16:10
|14110 CNB-CKTD EXP
KANPUR CENTRAL (CNB) - CHITRAKOT (CKTD)
|MEX
|11:05
|14213 BSB-GD INTERCITY
VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK)
|MEX
|14:00
|14214 BSB-GD INTERCITY
BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB)
|MEX
|5:15
|14217 UNCHAHAR EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG)
|MEX
|14:00
|14218 UNCHAHAR EXP
CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|MEX
|16:45
|14229 PYGS-HW EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK)
|MEX
|23:40
|14231 MARWAR SANGAM EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BASTI (BST)
|MEX
|4:30
|14232 MANWAR SANGM EXP
BASTI (BST) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|MEX
|13:50
|14235 VARANASI-BAREILLY EXP
VARANASI (BSB) - BAREILLY(NR) (BE)
|MEX
|23:10
|14236 BERELLY VARANASI EXP
BAREILLY(NR) (BE) - VARANASI (BSB)
|MEX
|16:35
|14265 BSB DDN EXP
BANARAS (BSBS) - DEHRADUN (DDN)
|MEX
|8:20
|14266 DDN BSBS EXPRESS
DEHRADUN (DDN) - BANARAS (BSBS)
|MEX
|18:30
|14307 PYGS -BE PASS EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY(NR) (BE)
|MEX
|1:10
|14308 BE-LKO EXP LKO-PYGS PASS
BAREILLY(NR) (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|MEX
|17:30
|14315 INTERCITY EXP
BAREILLY(NR) (BE) - NEW DELHI (NDLS)
|MEX
|4:55
|14316 INTERCITY EXP
NEW DELHI (NDLS) - BAREILLY(NR) (BE)
|MEX
|16:35
|14323 ROK INTERCITY EXP
NEW DELHI (NDLS) - ROHTAK JN (ROK)
|MEX
|10:45
|14324 NDLS INTERCITY EXP
ROHTAK JN (ROK) - NEW DELHI (NDLS)
|MEX
|14:00
|14505 ASR-NLDM EXPRES
AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM)
|MEX
|14:00
|14506 NLDM-ASR EXPRESS
NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|7:20
|14524 UMB-MFP HARIHAR EXP-
AMBALA CANT JN (UMB) - BARAUNI JN (BJU)
|MEX
|22:20
|14617 BNKI-ASR JANSEWA EXP
BANMANKHI JN. (BNKI) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|6:30
|14618 ASR-BNKI JANSEWA EXP
AMRITSAR JN (ASR) - BANMANKHI JN. (BNKI)
|MEX
|6:35
|14674 SHAHEED EXP
AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG)
|MEX
|13:05
|14737 BHIWANI TKJ EXP
BHIWANI JN. (BNW) - TILAK BRIDGE (TKJ)
|MEX
|5:00
|14738 TKJ BHIWANI EXP
TILAK BRIDGE (TKJ) - BHIWANI JN. (BNW)
|MEX
|18:35
|14795 BNW-PNP MAIL
BHIWANI JN. (BNW) - KALKA (KLK)
|MEX
|4:25
|14796 PNP-BNW EKTA EXP
KALKA (KLK) - BHIWANI JN. (BNW)
|MEX
|16:55
|15035 DLI-KGM S K EXP
DELHI JN. (DLI) - KATHGODAM (KGM)
|MEX
|16:00
|15036 KGM-DLI S K EXP
KATHGODAM (KGM) - DELHI JN. (DLI)
|MEX
|8:40
|15053 LJN-CPR-EXP
CHHAPRA (CPR) - LUCKNOW (LJN)
|MEX
|19:35
|15081 JEA-GTNR EXPRESS
NAKAHA JUNGLE (JEA) - GOMATI NAGAR (GTNR)
|MEX
|12:40
|15082 GTNR-JEA EXPRESS
GOMATI NAGAR (GTNR) - NAKAHA JUNGLE (JEA)
|MEX
|6:10
|15084 FBD-CPR EXP SPECIAL
FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|14:30
|15125 BSBS-PNBE JANSHATABD EXP
BANARAS (BSBS) - PATNA JN (PNBE)
|JSH
|6:20
|15126 PNBE-BSBS JANSHATABD EXP
PATNA JN (PNBE) - BANARAS (BSBS)
|JSH
|17:20
|15128 NDLS -BSBS K V EXP
NEW DELHI (NDLS) - BANARAS (BSBS)
|MEX
|11:35
|15129 GKP-BCY MAIL EXP
GORAKHPUR (GKP) - VARANASI CITY (BCY)
|MEX
|9:55
|15130 BCY-GKP MAIL EXPRESS
VARANASI CITY (BCY) - GORAKHPUR (GKP)
|MEX
|11:10
|15160 DURG CPR SARNATH EXP
DURG (DURG) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|20:25
|15203 BARAUNI LUCKNOW EXPRESS
BARAUNI JN (BJU) - LUCKNOW (LJN)
|MEX
|20:25
|15204 LUCKNOW-BARAUNI EXPRESS
LUCKNOW (LJN) - BARAUNI JN (BJU)
|MEX
|15:15
|15619 GAYA-KYQ EXPRESS
GAYA JN (GAYA) - KAMAKHYA (KYQ)
|MEX
|12:55
|15910 AVADH ASSAM EXPRESS
LALGARH JN (LGH) - DIBRUGARH (DBRG)
|MEX
|19:50
|17316 VLNK-VSG EXPRESS
VELLANKANNI (VLNK) - VASCO DA GAMA (VSG)
|MEX
|23:55
|18125 ROU-PURI EXPRESS
ROURKELA (ROU) - PURI (PURI)
|MEX
|8:05
|18126 PURI-ROU EXPRESS
PURI (PURI) - ROURKELA (ROU)
|MEX
|4:35
|19812 ETW-KOTA EXPRESS
ETAWAH (ETW) - KOTA JN (KOTA)
|MEX
|17:00
|20409 DLI-BTI SUF
DELHI JN. (DLI) - BHATINDA (BTI)
|SUF
|8:00
|20410 BTI-DLI SUF
BHATINDA (BTI) - DELHI JN. (DLI)
|SUF
|15:55
|20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)
|JSH
|11:15
|20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)
|JSH
|15:20
|22421 DEE JU EXP
DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - JODHPUR JN (JU)
|SUF
|7:05
|22422 JU DEE EXP
JODHPUR JN (JU) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)
|SUF
|10:55
|22441 CKTD-CNB-INTERCITY
CHITRAKOT (CKTD) - KANPUR CENTRAL (CNB)
|SUF
|15:55
|22442 CNB-CKTD-INTERCITY
KANPUR CENTRAL (CNB) - CHITRAKOT (CKTD)
|SUF
|6:30
|22983 KOTA-INDB INTERCITY EXP
KOTA JN (KOTA) - INDORE JN (INDB)
|SUF
|6:30
|22984 INDB-KOTA INTERCITY EXP
INDORE JN (INDB) - KOTA JN (KOTA)
|SUF
|15:35
|25035 DLI-RMR LINK EXP
MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
|MEX
|19:10
|25036 RMR-DLI LINK EXP
RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)
|MEX
|10:00
|31411 SDAH -NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|4:40
|31414 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|4:50
|31423 SDAH - NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|12:20
|31432 NH-SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|13:40
|31711 NH - RHA LOCAL
NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|5:00
|31712 RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|4:05
|32411 SDAH-BRPA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA)
|SUB
|14:12
|32412 BRPA - SDAH LOCAL
BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|15:23
|32413 SDAH-BRPA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA)
|SUB
|20:42
|32414 BRPA-SDAH LOCAL
BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|22:50
|36011 HWH-BRPA LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARUIPARA (BRPA)
|SUB
|9:40
|36012 BRPA-HWH LOCAL
BARUIPARA (BRPA) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|11:05
|36031 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|8:45
|36032 CDAE-HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|9:57
|36033 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|10:30
|36034 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|11:55
|36035 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|13:50
|36036 CDAE-HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:02
|36037 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|17:55
|36038 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|36071 HWH-GRAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - GURAP (GRAE)
|SUB
|5:05
|36072 HOWRAH-GURAP LOCAL
GURAP (GRAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|7:07
|36081 HWH-MSAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
|SUB
|5:45
|36082 MSAE-HWH LOCAL
MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|8:06
|36085 HWH-MSAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
|SUB
|16:25
|36086 MSAE HWH LOCAL
MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|18:25
|36087 HWH-MSAELOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
|SUB
|19:27
|36088 MSAE-HWH LOCAL
MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|22:06
|36827 HWH - BWN CHORD LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|12:05
|36829 HWH-BWN CHORD LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|13:32
|36840 BWN-HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|13:05
|36844 BWN-HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:25
|37305 ANDOLAN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
|SUB
|19:15
|37306 SIU-HWH LOCAL
SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|21:05
|37307 HWH - HPL LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
|SUB
|6:52
|37308 HPL-HWH LOCAL
HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|8:30
|37319 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|10:20
|37327 HWH - TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|13:38
|37330 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|12:00
|37338 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:15
|37343 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|20:05
|37348 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|37411 SHE-TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|5:15
|37412 TAK-SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|4:05
|37415 SHE TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|8:25
|37416 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|7:25
|52538 DJ-KGN-NJP AC PASSENGER
DARJEELING (DJ) - NEW JALPAIGURI (NJP)
|PAS
|9:10