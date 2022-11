Gujarat Election 2022: Check Full List Of BJP's 182 Candidates

BJP candidate Harsh Sanghvi with party supporters going to file the nomination form for the upcoming Gujarat Assembly Elections, in Surat on Monday. (ANI Photo)

THE GUJARAT Assembly elections are just fortnight away and political parties, trying their luck in the coastal state, have released the list of candidates who will contest the crucial elections in Prime Minister Narendra Modi's home state. The elections to the 182-member Gujarat Legislative Assembly will be held in two phases on December 1 and December 5 and the results will be declared on December 8 along with the results for the Himachal Pradesh Assembly elections.

Union Home Minister Amit Shah exuded confidence that BJP will once again romp to power with a thumping majority breaking all records in next month's assembly polls. Till now, Congress holds the record of winning the maximum number of seats ever. In 1985, under Chief Minister Madhavsinh Solanki's leadership, it bagged as many as 149 seats in the 182-member Assembly.

The BJP meanwhile has released the list of 178 candidates and the Union Minister is busy clearing hurdles on complicated seats. Still the party is yet to finalise four candidates for Manjalpur and Raopura of Vadodara city, Mansa (Gandhinagar) and Kheralu of Mehsana district.

Check full list of BJP Candidates for Gujarat Polls 2022:

1 Abdasa- Pradyumnasinh Jadeja

2 Mandvi- Aniruddh Dave

3 Bhuj- Keshavlal Patel

4 Anjar- Trikambhai Chhanga

5 Gandhidham- Malti Maheshwari

6 Rapar- Virendrasinh Jadeja

7 Vav- Swarupji Thakor

8 Tharad- Shankar Chaudhary

9 Dhanera- Bhagwanji Chaudhary

10 Danta- Ladhubhai Parghi

11 Vadgam- Manibhai Vaghela

12 Palanpur- Aniket Thakar

13 Deesa- Praveen Mali

14 Deodar- Keshaji Chauhan

15 Kankrej- Kirtisinh Vaghela

17 Chanasma- Dilipkumar Thakor

19 Siddhpur- Balvantsinh Rajput

21 Unjha- Kirit Patel

22 Visnagar- Rushikesh Patel

23 Becharaji- Sukhji Thakor

24 Kadi- Karshan Solanki

25 Mehsana- Mukesh Patel

26 Vijapur- Raman Patel

28 Idar- Ramanlal Vora

29 Khedbrahma- Ashwin Kotawal

30 Bhiloda- Punamchand Baranda

31 Modasa- Bhikhubhai Parmar

32 Bayad- Bhikhiben Parmar

33 Prantij- Gajendrasinh Parmar

34 Dehgam- Balrajsinh Chauhan

39 Viramgam- Hardik Patel

40 Sanand- Kanubhai Patel

41 Ghatlodia- Bhupendra Patel

42 Vejalpur- Amit Thakar

44 Ellisbridge- Amit Shah

45 Naranpura- Jitendra Patel

46 Nikol- Jagdish Vishwakarma

47 Naroda- Dr Payalben Kukrani

48 Thakkarbapa Nagar- Kanchan Radadiya

49 Bapunagar- Dineshsinh Kushwah

50 Amraiwadi- Dr Hasmukh Patel

51 Dariapur- Kaushik Jain

52 Jamalpur-Khadia Bhushan Bhatt

53 Maninagar- Amul Bhatt

54 Danilimda- Naresh Vyas

55 Sabarmati- Dr Harshad Patel

56 Asarva- Darshna Vaghela

57 Daskroi- Babubhai Patel

58 Dholka- Kiritsinh Dabhi

59 Dhandhuka- Kalubhai Dabhi

60 Dasada- Parshottam Parmar

61 Limbdi- Kiritsinh Rana

62 Wadhwan- Jignaben Pandya

63 Chotila- Shamjibhai Chauhan

64 Dhrangadhra- Prakash Varmora

65 Morbi- Kantilal Amrutiya

66 Tankara- Durlabhji Dethariya

67 Wankaner- Jitendra Somani

68 Rajkot East- Uday Kangad

69 Rajkot West- Dr Darshita Shah

70 Rajkot South- Ramesh Tilara

71 Rajkot Rural- Bhanuben Babaria

72 Jasdan- Kunwarji Bavaliya

73 Gondal- Gitaba Jadeja

74 Jetpur- Jayesh Radadiya

76 Kalavad- Meghjibhai Chavda

77 Jamnagar Rural- Raghavji Patel

78 Jamnagar North- Rivaba Jadeja

79 Jamnagar South- Divyesh Akbari

80 Jamjodhpur- Chimanbhai Shapariya

82 Dwarka- Pabubha Manek

83 Porbandar- Babubhai Bokhiriya

85 Manavadar- Javahar Chavda

86 Junagadh- Sanjay Koradia

87 Visavadar- Harshad Ribadiya

88 Keshod- Devabhai Malam

89 Mangrol- Bhagwanji Kargathiya

90 Somnath- Mansinh Parmar

91 Talala- Bhagwanbhai Barad

92 Kodinar- Dr Pradyuman Vaja

93 Una- Kalubhai Rathod

94 Dhari- Jaysukh Kakdiya

95 Amreli- Kaushik Vekariya

96 Lathi- Janak Talaviya

97 Savarkundla- Mahesh Kashwala

98 Rajula- Hira Solanki

99 Mahuva- Shivabhai Gohil

100 Talaja- Gautam Chauhan

101 Gariadhar- Keshubhai Nakrani

102 Palitana- Bhikabhai Baraiya

103 Bhavnagar Rural- Parshottam Solanki

105 Bhavnagar West- Jitendra Vaghani

106 Gadhada- Shambhuprasad Tundiya

107 Botad -Ghanshyam Virani

108 Khambhat- Mahesh Raval

109 Borsad- Raman Solanki

110 Anklav- Gulabsinh Padhiyar

111 Umreth- Govind Parmar

112 Anand- Yogesh Patel

114 Sojitra- Vipul Patel

115 Matar- Kalpesh Parmar

116 Nadiad- Pankaj Desai

118 Mahudha- Sanjaysinh Mahida

119 Thasra- Yogendrasinh Parmar

120 Kapadvanj- Rajeshkumar Zala

121 Balasinor- Mansinh Chauhan

122 Lunawada- Jignesh Sevak

123 Santrampur- Kuber Dindor

124 Shehra- Jethabhai Ahir

125 Morva- Hadaf Nimisha Suthar

126 Godhra- Chandrasinh Raulji

127 Kalol- Fatesinh Chauhan

128 Halol- Jaydrathsinhji Parmar

129 Fatepura- Ramesh Katara

131 Limkheda- Shailesh Bhabhor

132 Dahod- Kanaiyalal Kishori

134 Devgadbaria- Bachubhai Khabad

135 Savli- Ketan Inamdar

136 Vaghodia- Ashvin Patel

137 Chhota Udepur- Rajendrasinh Rathwa

139 Sankheda- Abhesinh Tadvi

140 Dabhoi- Shailesh Mehta

141 Vadodara City- Manisha Vakil

143 Akota- Chaitanya Desai

144 Raopura- Balkrishna Shukla

146 Padra- Chaitanyasinh Zala

147 Karjan- Akshay Patel

148 Nandod- Dr Darshana Deshmukh-Vasava

150 Jambusar- Devkishordasji Sadhu

151 Vagra- Arunsinh Rana

152 Jhagadia- Ritesh Vasava

153 Bharuch- Ramesh Mistry

154 Ankleshwar- Ishwarsinh Patel

155 Olpad- Mukesh Patel

156 Mangrol- Ganpat Vasava

157 Mandvi- Kunvarji Halpati

158 Kamrej- Praful Panseria

159 Surat East- Arvind Rana

160 Surat North- Kantibhai Ballar

161 Varachha Road- Kishor Kanani

162 Karanj- Pravin Ghoghari

163 Limbayat- Sangita Patil

164 Udhna- Manu Patel

165 Majura- Harsh Sanghvi

166 Katargam- Vinod Mordiya

167 Surat West- Purnesh Modi

169 Bardoli- Ishwar Parmar

170 Mahuva- Mohan Dhodiya

171 Vyara- Mohan Kokni

172 Nizar- Dr Jayram Gamit

173 Dang- Vijay Patel

174 Jalalpore- Ramesh Patel

175 Navsari- Rakesh Desai

176 Gandevi- Naresh Patel

177 Vansda- Piyush Patel

178 Dharampur- Arvind Patel

179 Valsad- Bharat Patel

180 Pardi- Kanubhai Desai

181 Kaprada- Jitubhai Chaudhry

182 Umargam- Ramanlal Patkar