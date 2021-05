COVID-19 Vaccination in Delhi: In the third phase of the vaccination drive, people above the age of 18+ will be vaccinated. Check out the district-wise list of Delhi, where the vaccination is available for the 18+ category:

New Delhi| Jagran News Desk: With the country witnessing a massive surge in coronavirus cases in the second wave of the pandemic, the Arvind Kejriwal led government started the third phase of the vaccination drive today i.e. May 3. In the third phase of the vaccination drive, people above the age of 18+ will be vaccinated.

Notably, for the people in the 18-45 age group, there is no walk in provision and they need to pre-register themselves for the vaccination. In the pre-registration, they can select the nearby vaccination centres and the date as per their choice.

Here is the district-wise list of Delhi, where the vaccination is available for the 18+ category:

Central Delhi

DR BL Kapur Hospital Site 1

DR BL Kapur Hospital Site 2

DR BL Kapur Hospital Site 3

DR BL Kapur Hospital Site 4

DR BL Kapur Hospital Site 5

GSBV Burari Site 1

GSBV Burari Site 2

GSBV Burari Site 3

GSBV Burari Site 4

GSBV Burari Site 5

RPVV Link Road Karol B Site 1

RPVV Link Road Karol B Site 2

RPVV Link Road Karol B Site 3

RPVV Link Road Karol B Site 4

RPVV Link Road Karol B Site 5

Sarvodhya V Mori G No 1 Site 1

Sarvodhya V Mori G No 1 Site 2

Sarvodhya V Mori G No 1 Site 3

Sarvodhya V Mori G No 1 Site 4

Sarvodhya V Mori G No 1 Site 5

SBV Jama Masjid Hindi Site 1

SBV Jama Masjid Hindi Site 2

SBV Jama Masjid Hindi Site 3

SBV Jama Masjid Hindi Site 4

SBV Jama Masjid Hindi Site 5

SBV Rani Jhansi Road Site 1

SBV Rani Jhansi Road Site 2

SBV Rani Jhansi Road Site 3

SBV Rani Jhansi Road Site 4

SBV Rani Jhansi Road Site 5

VBGSSS NPL Colony Site 1

VBGSSS NPL Colony Site 2

VBGSSS NPL Colony Site 3

VBGSSS NPL Colony Site 4

VBGSSS NPL Colony Site 5

East Delhi

GBSS School New Ashok Nagar 1

GBSS School New Ashok Nagar 2

GBSS School New Ashok Nagar 3

GBSS School New Ashok Nagar 4

GBSS School New Ashok Nagar 5

Max Hospital Patparganj

Max Hospital 1

RSK Vidyalaya W Chandernagar 1

RSK Vidyalaya W Chandernagar 2

RSK Vidyalaya W Chandernagar 3

RSK Vidyalaya W Chandernagar 4

RSK Vidyalaya W Chandernagar 5

RSK Vidyalaya W Vinod nagar 1

RSK Vidyalaya W Vinod nagar 2

RSK Vidyalaya W Vinod nagar 3

RSK Vidyalaya W Vinod nagar 4

RSK Vidyalaya W Vinod nagar 5

New Delhi

Atal Adarsh Vidyalaya Site 1

Atal Adarsh Vidyalaya Site 2

Atal Adarsh Vidyalaya Site 3

Atal Adarsh Vidyalaya Site 4

Fortis Hospital Site 1

Navyug School Pandara Park 1

Navyug School Pandara Park 2

Navyug School Pandara Park 3

Sarvodaya School Sec 6 Site 1

Sarvodaya School Sec 6 Site 2

Sarvodaya School Sec 6 Site 3

SK V School Janakpuri Site 1

SK V School Janakpuri Site 2

SK V School Janakpuri Site 3

North Delhi

GB SS Scchool Dhakka 1

GB SS Scchool Dhakka 2

GB SS Scchool Dhakka 3

GB SS Scchool Dhakka 4

GB SS Scchool Dhakka 5

GBSS School Jahangirpuri 1

GBSS School Jahangirpuri 2

GBSS School Jahangirpuri 3

GBSS School Jahangirpuri 4

GBSS School Jahangirpuri 5

Govt Girls S Sec Sch No 1 Site 1

Govt Girls S Sec Sch No 1 Site 2

Govt Girls S Sec Sch No 1 Site 3

Govt Girls S Sec Sch No 1 Site 4

Govt Girls S Sec Sch No 1 Site 5

Govt Girls Senior Secondary School

Govt Girls Senior Secondary School 1

Govt Girls Senior Secondary School 2

Govt Girls Senior Secondary School 3

Govt Girls Senior Secondary School 4

Govt Girls Senior Secondary School 5

Sarvodaya Bal Vidyalaya 1

Sarvodaya Bal Vidyalaya 2

Sarvodaya Bal Vidyalaya 3

Sarvodaya Bal Vidyalaya 4

Sarvodaya Bal Vidyalaya 5

SCSDS Vidyalaya 1

SCSDS Vidyalaya 2

SCSDS Vidyalaya 3

SCSDS Vidyalaya 4

SCSDS Vidyalaya 5

SKV A Block Jahangirpuri

SKV A Block Jahangirpuri 1

SKV A Block Jahangirpuri 2

SKV A Block Jahangirpuri 3

SKV A Block Jahangirpuri 4

SKV A Block Jahangirpuri 5

North East Delhi

Gov Boys Sec School Site 1

Gov Boys Sec School Site 2

Gov Boys Sec School Site 3

Gov Boys Sec School Site 4

Gov Boys Sec School Site 5

Gov Boys Sr SE SC No. 1 Site 1

Gov Boys Sr SE SC No. 1 Site 2

Gov Boys Sr SE SC No. 1 Site 3

Gov Boys Sr SE SC No. 1 Site 4

Gov Boys Sr SE SC No. 1 Site 5

Gov Boys Sr Sec School Site 1

Gov Boys Sr Sec School Site 2

Gov Boys Sr Sec School Site 3

Gov Boys Sr Sec School Site 4

Gov Boys Sr Sec School Site 5

Gov Girls S Sec School Site 1

Gov Girls S Sec School Site 2

Gov Girls S Sec School Site 3

Gov Girls S Sec School Site 4

Gov Girls S Sec School Site 5

Gov Girls Sr SE SC No 1 Site 1

Gov Girls Sr SE SC No 1 Site 2

Gov Girls Sr SE SC No 1 Site 3

Gov Girls Sr SE SC No 1 Site 4

Gov Girls Sr SE SC No 1 Site 5

Gov Girls Sr Sec School Site 1

Gov Girls Sr Sec School Site 2

Gov Girls Sr Sec School Site 3

Gov Girls Sr Sec School Site 4

Gov Girls Sr Sec School Site 5

North West Delhi

Fortis Hospital Shalimarbagh 1

GGSSS B Block Anandvas Site 1

GGSSS B Block Anandvas Site 2

GGSSS B Block Anandvas Site 3

GGSSS B Block Anandvas Site 4

GGSSS B Block Anandvas Site 5

Govt Sarvoday Vidyalaya Site 1

Govt Sarvoday Vidyalaya Site 2

Govt Sarvoday Vidyalaya Site 3

Govt Sarvoday Vidyalaya Site 4

Govt Sarvoday Vidyalaya Site 5

Govt Sarvodaya BV Site 1

Govt Sarvodaya BV Site 2

Govt Sarvodaya BV Site 3

Govt Sarvodaya BV Site 4

Govt Sarvodaya BV Site 5

Max Hospital Site 1

Max Hospital Site 2

Max Hospital Site 3

Sarvoday Vidhyalay Sec 3 Site 1

Sarvoday Vidhyalay Sec 3 Site 2

Sarvoday Vidhyalay Sec 3 Site 3

Sarvoday Vidhyalay Sec 3 Site 4

Sarvoday Vidhyalay Sec 3 Site 5

Sarvoday Vidyalay Poothkalan 1

Sarvoday Vidyalay Poothkalan 2

Sarvoday Vidyalay Poothkalan 3

Sarvoday Vidyalay Poothkalan 4

Sarvoday Vidyalay Poothkalan 5

SKV Karala School Site 1

SKV Karala School Site 2

SKV Karala School Site 3

SKV Karala School Site 4

SKV Karala School Site 5

Shahdara

GBSSS Jafrabad Extn Site 1

GBSSS Jafrabad Extn Site 2

GBSSS Jafrabad Extn Site 3

GBSSS Janta Flats Site 1

GBSSS Janta Flats Site 2

GBSSS Janta Flats Site 3

GBSSS Janta Flats Site 4

GBSSS Janta Flats Site 5

GBSSS Mansarover Park Site 1

GBSSS Mansarover Park Site 2

GBSSS Saboli Extn Site 1

GBSSS Saboli Extn Site 2

GBSSS Saboli Extn Site 3

GBSSS Saboli Extn Site 4

GBSSS Saboli Extn Site 5

GBSSS Welcome Site 1

GBSSS Welcome Site 2

GGSSS Jhilmil Colony Site 1

GGSSS Jhilmil Colony Site 2

GGSSS Jhilmil Colony Site 3

SBV Surajmal Vihar Site 1

SBV Surajmal Vihar Site 2

SBV Surajmal Vihar Site 3

SBV Surajmal Vihar Site 4

SBV Surajmal Vihar Site 5

SKV Anand Vihar Site 1

SKV Anand Vihar Site 2

SKV Anand Vihar Site 3

SKV Anand Vihar Site 4

SKV Anand Vihar Site 5

South Delhi



Aashlok Hospital

Fortis C Doc Centre

Govt Girl School Chattarpur S 1

Govt Girl School Chattarpur S 2



Govt Girl School Chattarpur S 3



Govt Girl School Chattarpur S 4



Govt Girl School Chattarpur S 5

Ishani G School G BK Saket S 1

Ishani G School G BK Saket S 2

Ishani G School G BK Saket S 3

Ishani G School G BK Saket S 4

Max Panchsheel park Site 3

Max Panchsheel park Site 4

Max Panchsheel park Site 5

Max Panchsheel park Site 6

Max Panchsheel park

Rajki Bal Vidhyalyaya Nagar S 1

Rajki Bal Vidhyalyaya Nagar S 2

Rajki Bal Vidhyalyaya Nagar S 3

Rajki Bal Vidhyalyaya Nagar S 4

S.KANYAVIDYALAYACHIRAGDELHIS.2

S.KANYAVIDYALAYACHIRAGDELHIS.2

S.KANYAVIDYALAYACHIRAGDELHIS.3

S.KANYAVIDYALAYACHIRAGDELHIS.4

S.KANYAVIDYALAYACHIRAGDELHIS.

South-East Delhi

Co-ed School Jangpura Site 1

Co-ed School Jangpura Site 2

Co-ed School Jangpura Site 3

Co-ed School Jangpura Site 4

Co-ed School Jangpura Site 5

Fortis Escorts Site 1

Fortis Escorts Site 2

GBSSS Molarband Site 1

GBSSS Molarband Site 2

GBSSS Rama Krishna MPK Site 1

GBSSS Rama Krishna MPK Site 1

GBSSS Rama Krishna MPK Site 2

GGSSS BADARPUR NO.1 SITE-1

GGSSS BADARPUR NO.1 SITE-2

INDRAPRASTHA APOLLO SITE 1

INDRAPRASTHA APOLLO SITE 2

INDRAPRASTHA APOLLO SITE 3

KV AIR FORCE TKD SITE-1

KV AIR FORCE TKD SITE-2

KV AIR FORCE TKD SITE-3

KV AIR FORCE TKD SITE-4

S. HEMU KALANI GSBV SITE-1

S. HEMU KALANI GSBV SITE-2

S. HEMU KALANI GSBV SITE-3

S. HEMU KALANI GSBV SITE-4

S. HEMU KALANI GSBV SITE-5

SBV KAUTILYA (1925003) SITE-1

SBV KAUTILYA (1925003) SITE-2

SBV KAUTILYA (1925003) SITE-3

SBV KAUTILYA (1925003) SITE-4

SBV KAUTILYA (1925003) SITE-5

SCHOOL OF EXCE. MPK SITE-1

SCHOOL OF EXCE. MPK SITE-2

SKV/SBV SANGAM VIHAR SITE-1

SKV/SBV SANGAM VIHAR SITE-2

South West Delhi

GBSSS JANAKPURI BLOCK-A 1

GBSSS JANAKPURI BLOCK-A 2

GBSSS JANAKPURI BLOCK-A 3

GBSSS JANAKPURI BLOCK-A 4

GBSSS JANAKPURI BLOCK-A 5

GOVT COED SRSEC SCH.BINDAPUR 1

GOVT COED SRSEC SCH.BINDAPUR 2

GOVT COED SRSEC SCH.BINDAPUR 3

GOVT COED SRSEC SCH.BINDAPUR 4

GOVT COED SRSEC SCH.BINDAPUR 5

GOVT. GIRLS SCHOOL NAJAFGARH 2

GOVT. GIRLS SCHOOL NAJAFGARH 3

GOVT. GIRLS SCHOOL NAJAFGARH 4

GOVT. GIRLS SCHOOL NAJAFGARH 5

GOVT. GIRLS SCHOOL NAJAFGARH

GOVTBOYS SR.SECSCHOOL KHAIRA 1

GOVTBOYS SR.SECSCHOOL KHAIRA 2

GOVTBOYS SR.SECSCHOOL KHAIRA 3

GOVTBOYS SR.SECSCHOOL KHAIRA 4

GOVTBOYS SR.SECSCHOOL KHAIRA 5

GOVTCOED SR.SEC SEC 6 DWK. 1

GOVTCOED SR.SEC SEC 6 DWK. 2

GOVTCOED SR.SEC SEC 6 DWK. 3

GOVTCOED SR.SEC SEC 6 DWK. 4

GOVTCOED SR.SEC SEC 6 DWK. 5

GOVTGIRLS SCH.2 UTTAM NAGAR 1

GOVTGIRLS SCH.2 UTTAM NAGAR 2

GOVTGIRLS SCH.2 UTTAM NAGAR 3

GOVTGIRLS SCH.2 UTTAM NAGAR 4

GOVTGIRLS SCH.2 UTTAM NAGAR 5

SKV DEENDARPUR 1

SKV DEENDARPUR 2

SKV DEENDARPUR 3

SKV DEENDARPUR 4

SKV DEENDARPUR 5

West Delhi

G.B.S.S.S (1515018) SITE 2

G.B.S.S.S (1515018) SITE 1

G.B.S.S.S (1515018) SITE 3

G.S.B.V (1617002) SITE 1

G.S.B.V (1617002) SITE 2

G.S.B.V (1617002) SITE 3

GBSSS 1514112 SITE 1

GBSSS 1514112 SITE 2

GBSSS 1514112 SITE 3

GBSSS 1514112 SITE 4

GBSSS 1514112 SITE 5

GGSSS 1516025 SITE 1

GGSSS 1516025 SITE 2

GGSSS 1516025 SITE 3

GGSSS 1516025 SITE 4

GOVT BOY SSS NO.1 (1515010)

GOVT BOY SSS NO.1 (1515010) 2

GOVT BOYS S S S 1617018 SITE 2

GOVT BOYS S S S 1617018 SITE 1

GOVT COED S.S.S 1617029

GOVT COED S.S.S 1617214

GOVT COED S.S.S 1617214 Site 2

GOVT S.B.V 1617254

S B V (1516010)

S B V (1516010) Site 2

S B V (1516010) Site 3

S B V (1516010) Site 4

S B V (1516010) Site 5

S B V (ID 1516143)

S B V (ID 1516143) Site 1

S B V (ID 1516143) Site 2

S B V (ID 1516143) Site 3

S B V NO .1 (1515007)SITES 2

S B V NO .1 (1515007)

S.K.V CHAND NAGAR SITE 1

S.K.V CHAND NAGAR SITE 2

S.K.V CHAND NAGAR SITE 3

SARVODAYA VIDHYALA 1516003

SARVODYA K V 1515003

SARVODYA KANYA VIDYALA 1516019

Posted By: Deeksha Sharma