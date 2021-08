The students will also be taught about COVID-appropriate behaviour once the offline classes resume

Patna | Jagran Education Desk: Bihar Chief Minister on Wednesday announced the reopening of schools for Classes 1 to 10. The schools will reopen for Classes 9 to 10 on August 7. Whereas the offline classes will resume for Classes 1 to 8 from August 16 onwards, Chief Minister Nitish Kumar added.

The students will also be taught about COVID-appropriate behaviour once the offline classes resume, Chief Minister Nitish Kumar wrote in a tweet.

Coaching institutes will reopen on an odd-even basis with 50 per cent capacity allowed to be utilised on either day. The Cinema halls and shopping malls too will reopen with certain restrictions, Chief Minister added.

कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए दिनांक 07 अगस्त से 25 अगस्त तक सभी दुकानों को साप्ताहिक बंदी के साथ खोलने का निर्णय लिया गया है। नौवी से दसवीं कक्षा 7 अगस्त से एवं पहली से आठवीं कक्षा 16 अगस्त से खुलेगी। (1/3) — Nitish Kumar (@NitishKumar) August 4, 2021

(2/3) कोचिंग संस्थान छात्रों की 50 प्रतिशत उपस्थिति (एक दिन छोड़कर) के साथ कार्य कर सकेंगे। सार्वजनिक वाहनों को पूर्ण क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। प्रतिबंधों के साथ सिनेमा हाॅल एवं शाॅंपिग माॅल भी खुलेंगे। — Nitish Kumar (@NitishKumar) August 4, 2021

(3/3) विद्यालयों में बच्चों को कोविड अनुकूल व्यवहार की जानकारी दी जाएगी। लोगों को अभी-भी कोविड संबंधी सावधानी बरतनी चाहिए। — Nitish Kumar (@NitishKumar) August 4, 2021

