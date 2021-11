New Delhi | Jagran News Desk: The Indian Railways on Friday cancelled and changed routes of 182 trains scheduled for the day. The Indian Railways had stopped several trains in the country after Prime Minister Narendra Modi imposed a nationwide COVID-19 lockdown on March 24 last year. However, it has started some special trains for the convenience of passengers.

Here's a complete list of trains cancelled by the Indian Railways on Friday:

00979 KISAN SPECIAL

AMALSAD (AML) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI) PEXP 01:45:00 AM

01672 SVDK-ANVT SPL

SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) TOD 09:10:00 PM

02262 HDB-KOAA SF SPECIAL

HALDIBARI (HDB) - KOLKATA (KOAA) MSPC 08:30:00 AM

03037 SBG-BGP SPL

SAHIBGANJ JN (SBG) - BHAGALPUR (BGP) PSPC 08:45:00 AM

03038 BGP-SBG SPL

BHAGALPUR (BGP) - SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 11:40:00 AM

03055 KWAE AMP PGR SPL

KATWA JN. (KWAE) - AHAMADPUR JN. (AMP) PSPC 08:20:00 AM

03056 AMP KWAE PASS SPL

AHAMADPUR JN. (AMP) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 10:50:00 AM

03057 AZ-NILE PASS SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - NIMITITA (NILE) PSPC 02:45:00 AM

03058 NILE-AZ PASS SPL

NIMITITA (NILE) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 06:15:00 PM

03059 KWAE-NILE PASS SPL

KATWA JN. (KWAE) - NIMITITA (NILE) PSPC 01:05:00 PM

03060 NILE- KWAE PASS SPL

NIMITITA (NILE) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 04:35:00 AM

03074 RPH- BWN MEMU PGR SPL

RAMPUR HAT (RPH) - BARDDHAMAN (BWN) PSPC 07:25:00 AM

03077 AZ - RPH MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 05:25:00 AM

03080 RPH-BWN PASS SPL

RAMPUR HAT (RPH) - BARDDHAMAN (BWN) PSPC 09:35:00 AM

03081 RPH-JASHIDIH PASS SPL

RAMPUR HAT (RPH) - JASIDIH JN (JSME) PSPC 12:25:00 PM

03082 JSME RPH PGR SPL

JASIDIH JN (JSME) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 04:30:00 PM

03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT) PSPC 10:30:00 PM

03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL

NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 05:25:00 AM

03087 AZ RPH MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 04:10:00 AM

03088 RPH AZ MEMU PGR SPL

RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 09:10:00 PM

03091 AZ-SBG SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 03:15:00 AM

03092 SBG-AZ SPL

SAHIBGANJ JN (SBG) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 02:25:00 PM

03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL

RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 06:10:00 PM

03111 SDAH RPH MEMU PGR SPL

SEALDAH (SDAH) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 12:05:00 PM

03112 RPH SDAH MEMU PGR SPL

RAMPUR HAT (RPH) - SEALDAH (SDAH) PSPC 01:15:00 PM

03171 SDAH-LGL PASS SPL

SEALDAH (SDAH) - LALGOLA (LGL) PSPC 03:45:00 AM

03192 LGL-SDAH PASS SPL

LALGOLA (LGL) - SEALDAH (SDAH) PSPC 02:30:00 PM

03193 KOAA-LGL MEMU PGR SPL

KOLKATA (KOAA) - LALGOLA (LGL) PSPC 02:10:00 PM

03194 LGL-SDAH MEMU PGR SPL

LALGOLA (LGL) - KOLKATA (KOAA) PSPC 08:30:00 AM

03225 JYG-RJPB SPECIAL

JAYNAGAR (JYG) - RAJENDRANAGAR T (RJPB) MSPC 10:50:00 AM

03226 RJPB-JYG SPECIAL

RAJENDRANAGAR T (RJPB) - JAYNAGAR (JYG) MSPC 07:15:00 AM

03407 RPH-SBG PASS SPL

RAMPUR HAT (RPH) - SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 08:45:00 PM

03408 SBG-RPH PASS SPL

SAHIBGANJ JN (SBG) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 04:45:00 AM

03412 BHW-RPH PASS SPL

BARHARWA JN (BHW) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 02:10:00 AM

03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL

JAMALPUR JN (JMP) - KIUL JN (KIUL) PSPC 03:15:00 AM

03428 KIUL-JMP PGR SPECIAL

KIUL JN (KIUL) - JAMALPUR JN (JMP) PSPC 05:15:00 AM

03439 AZ-BGP PASSENGER SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - BHAGALPUR (BGP) PSPC 04:35:00 PM

03440 BGP-AZ PASSENGER SPL

BHAGALPUR (BGP) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 04:45:00 AM

03461 TPH-RJL SPL

TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL) PSPC 03:50:00 AM

03468 RJL-TPH SPL

RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH) PSPC 02:00:00 AM

03469 BWN - BHW PASSENGER SPL

BARDDHAMAN (BWN) - TINPAHAR JN (TPH) PSPC 06:30:00 AM

03470 BHW - BWN PASSENGER SPL

TINPAHAR JN (TPH) - BARDDHAMAN (BWN) PSPC 02:10:00 PM

03494 RJL-TPH SPL

RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH) PSPC 10:20:00 PM

03497 TPH-RJL SPL

TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL) PSPC 11:30:00 PM

03503 BWN-HTE MEMU PGR SPL

BARDDHAMAN (BWN) - HATIA (HTE) PSPC 06:35:00 AM

03504 HTE BWN MEMU PGR SPL

HATIA (HTE) - BARDDHAMAN (BWN) PSPC 08:10:00 AM

03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL

ASANSOL JN (ASN) - BOKARO STL CITY (BKSC) PSPC 07:05:00 AM

03594 ASN-PRR MEMU PGR SPL

ASANSOL JN (ASN) - PURULIA JN (PRR) PSPC 10:52:00 AM

03767 SBG-MLDT PGR SPL

SAHIBGANJ JN (SBG) - MALDA TOWN (MLDT) PSPC 05:45:00 AM

03768 MLDT-SBG PGR SPL

MALDA TOWN (MLDT) - SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 04:30:00 PM

04154 CNB-RBL UNRESERVED SPL

KANPUR CENTRAL (CNB) - RAE BARELI JN (RBL) PSPC 04:32:00 PM

05091 GD-STP

GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP) PSPC 11:45:00 AM

05092 STP-GD SPECIAL

SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD) PSPC 06:45:00 AM

05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL

HAR NAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC 05:15:00 AM

05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL

SONPUR JN (SEE) - CHHAPRA (CPR) PSPC 03:30:00 PM

05246 CPR-SEE MEMU PASS.SPL

CHHAPRA (CPR) - SONPUR JN (SEE) PSPC 05:50:00 PM

05331 KGM-MB SPL EXP

KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) PSPC 07:25:00 AM

05357 BRK-NPR UNRESERVED EXP

BAHRAICH (BRK) - NEPALGANJ ROAD (NPR) PSPC 06:30:00 AM

05358 NPR-BRK UNRESERVED EXP

NEPALGANJ ROAD (NPR) - BAHRAICH (BRK) PSPC 02:45:00 PM

05361 BRK-MLN UNRESERVED SPL

BAHRAICH (BRK) - MAILANI (MLN) PSPC 08:30:00 AM

05362 MLN-BRK UNRERSERVED SPL

MAILANI (MLN) - BAHRAICH (BRK) PSPC 08:30:00 AM

05364 KGM-MB SPL EXP

KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) PSPC 03:45:00 PM

05366 RMR-MB SPL EXP

RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB) PSPC 09:10:00 PM

05404 GAYA-JMP SPL

GAYA JN (GAYA) - JAMALPUR JN (JMP) PSPC 06:05:00 AM

05405 RPH-SBG SPL

RAMPUR HAT (RPH) - SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 06:05:00 AM

05406 SBG-RPH PGR SPL

SAHIBGANJ JN (SBG) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 07:25:00 PM

05407 RPH-GAYA PASS SPL

RAMPUR HAT (RPH) - GAYA JN (GAYA) PSPC 08:35:00 AM

05408 JMP-RPH SPL

JAMALPUR JN (JMP) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 02:08:00 PM

05433 AZ-BHW SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - BARHARWA JN (BHW) PSPC 08:40:00 AM

05434 BHW-AZ PASS

BARHARWA JN (BHW) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 02:20:00 PM

05435 KWAE-AZ SPL

KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 05:55:00 AM

05436 AZ-KWAE SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 06:45:00 PM

05750 HDB-NJP PASSENGER SPECIAL

HALDIBARI (HDB) - NEW JALPAIGURI (NJP) PSPC 12:45:00 PM

05751 NJP-HDB PASSENGER SPECIAL

NEW JALPAIGURI (NJP) - HALDIBARI (HDB) PSPC 03:15:00 PM

06136 MTP UAM PASS SPL

METUPALAIYAM (MTP) - UDAGAMANDALAM (UAM) PSPC 07:10:00 AM

06137 UAM MTP PASS SPL

UDAGAMANDALAM (UAM) - METUPALAIYAM (MTP) PSPC 02:00:00 PM

06153 SBC-CBE UDAY SPL

KSR BENGALURU (SBC) - COIMBATORE JN (CBE) MSPC 02:15:00 PM

06154 CBE-KSR UDAY SPL

COIMBATORE JN (CBE) - KSR BENGALURU (SBC) MSPC 05:45:00 AM

06265 YPR-HUP MEMU

YASVANTPUR JN (YPR) - HINDUPUR (HUP) PSPC 05:55:00 PM

06266 HUP-YPR MEMU

HINDUPUR (HUP) - YASVANTPUR JN (YPR) PSPC 06:30:00 AM

06425 QLN-TVC EXP SPL

KOLLAM JN (QLN) - THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) PSPC 03:55:00 PM

06426 NCJ-TVC EXP SPL

NAGARCOIL JN (NCJ) - THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) PSPC 06:30:00 AM

06427 TVC-NCJ EXP SPL

THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) - NAGARCOIL JN (NCJ) PSPC 05:15:00 PM

06435 TVC-NCJ EXP SPL

THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) - NAGARCOIL JN (NCJ) PSPC 06:00:00 PM

06566 YPR-BAND MEMU

YASVANTPUR JN (YPR) - BANASWADI (BAND) PSPC 09:15:00 AM

06595 SBC-SSPN MEMU

BANGALORE CANT (BNC) - DHARMAVARAM JN (DMM) PSPC 07:20:00 AM

06596 SSPN-SBC MEMU

DHARMAVARAM JN (DMM) - BANGALORE CANT (BNC) PSPC 12:15:00 PM

07535 TNPR - KIR DMU SPECIAL

TEJNARAYANPUR (TNPR) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 12:30:00 PM

07536 KIR - TNPR DMU SPECIAL

KATIHAR JN (KIR) - TEJNARAYANPUR (TNPR) PSPC 10:30:00 AM

07541 SGUJ-DBB INTERCITY SPL

SILIGURI JN (SGUJ) - DHUBRI (DBB) MSPC 05:00:00 AM

07542 DBB-SGUJ INTERCITY SPL

DHUBRI (DBB) - SILIGURI JN (SGUJ) MSPC 12:15:00 PM

07545 KIR - JBN DMU SPECIAL

KATIHAR JN (KIR) - JOGBANI (JBN) PSPC 12:15:00 PM

07546 JBN - KIR DMU SPECIAL

JOGBANI (JBN) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 03:00:00 PM

07553 KIR - JBN DMU SPECIAL

KATIHAR JN (KIR) - JOGBANI (JBN) PSPC 07:00:00 AM

07554 JBN - KIR DMU SPECIAL

JOGBANI (JBN) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 10:30:00 AM

07555 KIR - JBN DMU SPECIAL

KATIHAR JN (KIR) - JOGBANI (JBN) PSPC 02:45:00 PM

07556 JBN - KIR DMU SPECIAL

JOGBANI (JBN) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 06:00:00 PM

07557 KIR - JBN DMU SPECIAL

KATIHAR JN (KIR) - JOGBANI (JBN) PSPC 04:00:00 AM

07558 JBN - KIR DMU SPECIAL

JOGBANI (JBN) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 07:00:00 AM

07668 BAY PASS

GUNTAKAL JN (GTL) - BELLARY JN (BAY) PSPC 12:10:00 PM

07669 BAY-GTL

BELLARY JN (BAY) - GUNTAKAL JN (GTL) PSPC 02:05:00 PM

07693 GTL-HUP

GUNTAKAL JN (GTL) - HINDUPUR (HUP) PSPC 03:45:00 PM

07694 HUP GTL DEMU

HINDUPUR (HUP) - GUNTAKAL JN (GTL) PSPC 06:30:00 AM

07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL

DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO) PSPC 07:05:00 AM

07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL

LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT) PSPC 05:40:00 PM

08121 BRMP BXF PASS SPL

BIRMITRAPUR (BRMP) - BARSUAN (BXF) PSPC 07:15:00 AM

08122 BXF BRMP PASS SPL

BARSUAN (BXF) - BIRMITRAPUR (BRMP) PSPC 02:35:00 PM

08303 SBP-PURI SPECIAL

SAMBALPUR (SBP) - PURI (PURI) MSPC 06:00:00 AM

08304 PURI-SBP SPECIAL

PURI (PURI) - SAMBALPUR (SBP) MSPC 03:45:00 PM

08437 BHC-CTC SPECIAL

BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC) PSPC 03:30:00 PM

08438 CTC-BHC MEMU

CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC) PSPC 11:55:00 AM

09047 BDTS - NZM YUVA SPL

BANDRA TERMINUS (BDTS) - HAZRAT NIZAMUDDIN (NZM) MSPC 05:30:00 PM

09110 KDCY - PRTN SPECIAL

KEVADIYA (KDCY) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 01:55:00 PM

09113 PRT - KDCY SPL

PRATAPNAGAR (PRTN) - KEVADIYA (KDCY) PSPC 03:35:00 PM

09232 HAPA - MMCT SPECIAL

HAPA (HAPA) - MUMBAI CENTRAL (MMCT) MSPC 07:40:00 PM

09248 KDCY - ADI SPECIAL

KEVADIYA (KDCY) - AHMEDABAD JN (ADI) MSPC 11:15:00 AM

09249 ADI - KDCY SPECIAL

AHMEDABAD JN (ADI) - KEVADIYA (KDCY) MSPC 03:20:00 PM

09440 MVI - WKR SPECIAL

MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR) PSPC 08:20:00 PM

09441 WKR-MVI SPECIAL

WANKANER JN (WKR) - MORBI (MVI) PSPC 07:10:00 AM

09444 MVI - WKR SPECIAL

MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR) PSPC 01:05:00 PM

09511 PIT - BVC SPECIAL

PALITANA (PIT) - BHAVNAGAR TRMUS (BVC) PSPC 07:05:00 PM

09512 BVC - PIT SPECIAL

BHAVNAGAR TRMUS (BVC) - PALITANA (PIT) PSPC 05:45:00 PM

11807 JHS-AGC EXP

JHANSI JN (JHS) - AGRA CANTT (AGC) MEX 06:30:00 AM

11808 AGC-JHS EXP

AGRA CANTT (AGC) - JHANSI JN (JHS) MEX 02:40:00 PM

11901 JHS-AGC EXP

JHANSI JN (JHS) - AGRA CANTT (AGC) MEX 04:05:00 PM

11902 AGC-JHS EXP

AGRA CANTT (AGC) - JHANSI JN (JHS) MEX 06:10:00 AM

12531 INTERCITY EXP

GORAKHPUR (GKP) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 05:45:00 AM

12532 LJN- GKP INTERCITY EXP.

LUCKNOWJN (LJN) - GORAKHPUR (GKP) SUF 04:05:00 PM

12540 LKO-YPR EXPRESS

LUCKNOW (LKO) - YASVANTPUR JN (YPR) MEX 08:00:00 PM

12711 BZA-MAS PINAKINI EXP

VIJAYAWADA JN (BZA) - CHENNAI CENTRAL (MAS) SUF 06:10:00 AM

12712 MAS-BZA PINAKINI EXP

CHENNAI CENTRAL (MAS) - VIJAYAWADA JN (BZA) SUF 02:10:00 PM

14708 RANAKPUR EXP

MUMBAI(DADAR) (DDR) - BIKANER JN (BKN) MEX 12:35:00 PM

15009 GKP-MLN-EXP

GORAKHPUR (GKP) - MAILANI (MLN) MEX 10:20:00 PM

15114 CI -GTNR EXP

CHHAPRA KACHERI (CI) - GOMATI NAGAR (GTNR) MEX 07:20:00 PM

15811 DBB-GHY EXPRESS

DHUBRI (DBB) - GUWAHATI (GHY) MEX 07:15:00 AM

15812 GHY-DBB EXPRESS

GUWAHATI (GHY) - DHUBRI (DBB) MEX 09:45:00 PM

16053 MAS-TPTY EXP

CHENNAI CENTRAL (MAS) - TIRUPATI (TPTY) MEX 02:15:00 PM

16054 TPTY-MAS EXP

TIRUPATI (TPTY) - CHENNAI CENTRAL (MAS) MEX 10:10:00 AM

17237 BTTR-MAS

BITRAGUNTA (BTTR) - CHENNAI CENTRAL (MAS) MEX 04:45:00 AM

17238 BTTR-MAS

CHENNAI CENTRAL (MAS) - BITRAGUNTA (BTTR) MEX 04:30:00 PM

18413 PRDP-PURI SPECIAL

PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI) MEX 06:00:00 PM

18414 PURI-PRDPEXP

PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP) MEX 06:15:00 AM

31311 SDAH - KLYM LOCAL

SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM) SUB 04:12:00 AM

31314 KLYM-SDAH LOCAL

KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH) SUB 06:02:00 AM

31617 SDAH-RHA LOCAL

SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 08:00:00 AM

31622 RHA - SDAH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH) SUB 10:12:00 AM

33361 BT-BNJ LOCAL

BARASAT (BT) - BANGAON JN (BNJ) SUB 07:45:00 AM

33362 BNJ- BT LOCAL

BANGAON JN (BNJ) - BARASAT (BT) SUB 09:28:00 AM

34331 LAKHIKANTAPUR BARUIPUR LO

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - BARUIPUR JN (BRP) SUB 08:20:00 AM

34334 BRP - LKPR LOCAL

BARUIPUR JN (BRP) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 07:15:00 AM

34881 DH SONARPUR LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) - SONARPUR JN (SPR) SUB 10:45:00 AM

34882 SPR DH LOCAL

SONARPUR JN (SPR) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 04:50:00 AM

34891 DH BRP LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) - BARUIPUR JN (BRP) SUB 06:13:00 AM

34892 BARUIPUR DH EMU LOCAL

BARUIPUR JN (BRP) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 09:22:00 AM

36037 HWH-CDAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 05:55:00 PM

36038 CDAE HWH LOCAL

CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 07:33:00 PM

36820 BWN-HWH(CHORD) LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 06:10:00 AM

36851 HWH - BWN (CHORD)LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 09:42:00 PM

37305 ANDOLAN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU) SUB 07:15:00 PM

37306 SIU-HWH LOCAL

SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 09:05:00 PM

37307 HWH - HPL LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL) SUB 06:52:00 AM

37308 HPL-HWH LOCAL

HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH) SUB 08:30:00 AM

37309 HWH TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 04:55:00 AM

37316 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 05:35:00 AM

37319 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 10:20:00 AM

37327 HWH - TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 01:38:00 PM

37330 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:00:00 PM

37335 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 05:42:00 PM

37343 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 08:05:00 PM

37348 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 07:33:00 PM

37354 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 11:00:00 PM

37411 SHE-TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 05:15:00 AM

37412 TAK-SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 04:05:00 AM

37415 SHE TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 08:25:00 AM

37416 TAK SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 07:25:00 AM

37782 BWN-BDC LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 06:45:00 AM

37783 BDC-BWN LOCAL

BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:20:00 AM

37785 BDC-BWN LOCAL

BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 05:45:00 AM

37786 BWN-BDC LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 03:35:00 AM

37818 BWN-HWH LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 05:42:00 AM

37855 HWH-BWN MAIN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 08:47:00 PM

38308 MCA-HWH LOCAL

MECHEDA (MCA) - HOWRAH JN (HWH) SUB 06:20:00 AM

Posted By: Aalok Sensharma