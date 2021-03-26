Filmfare Awards 2021: Deepika Padukone, Janhvi Kapoor nominated in Best Actor Female category; here's the complete list
New Delhi | Jagran Entertainment Desk: The year 2020 was full of challenges after everything came to a standstill with the outbreak of COVID-19. However, the entertainment industry overcame all the obstacles and kept entertaining the audience with its best contents. Directors and producers sought the help of OTT platforms and released their films on them. So, just like every year, even this year, Filmfare is going to honour the 'best of the best' that happened in 2020.
Yes, you read that right, Filmfare is going to hold '66th Vimal Elaichi Filmfare Awards 2021' on April 11, 2021, at 12 pm. The award ceremony will telecast on Colors TV and Filmfare's official Facebook Page. However, before that, Filmfare has released the complete list of nominations, and to everyone's surprise, Anurag Basu's black-comedy Ludo has bagged eighteen nominations while Thappad has bagged seventeen nominations. Not just this, Janhvi Kapoor's Gunjan Saxena holds a place in the Best Film category along with Gulabo Sitabo, Ludo, Tanhaji: The Unsung Warrior and Thappad.
Here have a look at the complete list of 2021 nomination list:
POPULAR AWARDS
BEST FILM
GULABO SITABO
GUNJAN SAXENA: THE KARGIL GIRL
LUDO
TANHAJI: THE UNSUNG WARRIOR
THAPPAD
BEST DIRECTOR
ANURAG BASU (LUDO)
ANUBHAV SUSHILA SINHA (THAPPAD)
OM RAUT (TANHAJI: THE UNSUNG WARRIOR)
SHARAN SHARMA (GUNJAN SAXENA: THE KARGIL GIRL)
SHOOJIT SIRCAR (GULABO SITABO)
BEST ACTOR IN A LEADING ROLE (MALE)
AJAY DEVGN (TANHAJI: THE UNSUNG WARRIOR)
AMITABH BACHCHAN (GULABO SITABO)
AYUSHMANN KHURRANA (SHUBH MANGAL ZYADA SAAVDHAN)
IRRFAN (ANGREZI MEDIUM)
RAJKUMMAR RAO (LUDO)
SUSHANT SINGH RAJPUT (DIL BECHARA)
BEST ACTOR IN A LEADING ROLE (FEMALE)
DEEPIKA PADUKONE (CHHAPAAK)
JANHVI KAPOOR (GUNJAN SAXENA: THE KARGIL GIRL)
KANGANA RANAUT (PANGA)
TAAPSEE PANNU (THAPPAD)
VIDYA BALAN (SHAKUNTALA DEVI)
BEST ACTOR IN A SUPPORTING ROLE (MALE)
DEEPAK DOBRIYAL (ANGREZI MEDIUM)
GAJRAJ RAO (SHUBH MANGAL ZYADA SAAVDHAN)
KUMUD MISHRA (THAPPAD)
PANKAJ TRIPATHI (GUNJAN SAXENA: THE KARGIL GIRL)
PANKAJ TRIPATHI (LUDO)
SAIF ALI KHAN (TANHAJI: THE UNSUNG WARRIOR)
BEST ACTOR IN A SUPPORTING ACTOR ROLE (FEMALE)
FARROKH JAFFAR (GULABO SITABO)
MAANVI GAGROO (SHUBH MANGAL ZYADA SAAVDHAN)
NEENA GUPTA (SHUBH MANGAL ZYADA SAAVDHAN)
RICHA CHADHA (PANGA)
TANVI AZMI (THAPPAD)
BEST MUSIC ALBUM
CHHAPAAK (SHANKAR EHSAN LOY)
DIL BECHARA (A R RAHMAN)
LOVE AAJ KAL (PRITAM)
LUDO (PRITAM)
MALANG (VARIOUS ARTISTES)
BEST LYRICS
GULZAR- CHHAPPAK (CHHAPPAK)
IRSHAD KAMIL- MEHRAMA (LOVE AAJ KAL)
IRSHAD KAMIL- SHAYAD (LOVE AAJ KAL )
SAYEED QADRI- HUMDUM HARDAM (LUDO)
SHAKEEL AZMI- EK TUKDA DHOOP (THAPPAD)
VAYU- MERE LIYE TUM KAAFI HO (SHUBH MANGAL ZYADA SAAVDHAN)
BEST PLAYBACK SINGER (MALE)
ARIJIT SINGH- SHAYAD (LOVE AAJ KAL)
ARIJIT SINGH- AABAD BARBAAD (LUDO)
AYUSHMANN KHURRANA- MERE LIYE TUM (SHUBH MANGAL ZYADA SAAVDHAN)
DARSHAN RAVAL- MEHRAMA (LOVE AAL KAL)
RAGHAV CHAITANYA- EK TUKDA DHOOP (THAPPAD)
VED SHARMA- MALANG (MALANG)
BEST PLAYBACK SINGER (FEMALE)
ANTARA MITRA- MEHRAMA (LOVE AAJ KAL )
ASEES KAUR- MALANG (MALANG)
PALAK MUCHHAL- MANN KI DORI (GUNJAN SAXENA: THE KARGIL GIRL)
SHRADHA MISHRA- MAR JAYEIN HUM (SHIKAARA)
SUNIDHI CHAUHAN- PAAS NAHI TO FAIL (SHAKUNTALA DEVI)
CRITICS’ AWARDS
BEST FILM (CRITICS)
EEB ALLAY OOO! (PRATEEK VATS)
GULABO SITABO (SHOOJIT SIRCAR)
KAAMYAAB (HARDIK MEHTA)
LOOTCASE (RAJESH KRISHNAN)
SIR (ROHENA GERA)
THAPPAD (ANUBHAV SUSHILA SINHA)
BEST ACTOR (CRITICS)
AMITABH BACHCHAN (GULABO SITABO)
IRRFAN KHAN (ANGREZI MEDIUM)
RAJKUMMAR RAO (LUDO)
SANJAY MISHRA (KAAMYAAB)
SHARDUL BHARDWAJ (EEB ALLAY OOO!)
BEST ACTRESS (CRITICS)
BHUMI PEDNEKAR (DOLLY KITTY AUR WOH CHAMAKTE SITARE)
KONKONA SEN SHARMA (DOLLY KITTY AUR WOH CHAMAKTE SITARE)
SANYA MALHOTRA (LUDO)
TAAPSEE PANNU (THAPPAD)
TILLOTAMA SHOME (SIR)
VIDYA BALAN (SHAKUNTALA DEVI)
TECHNICAL AWARDS
BEST PRODUCTION DESIGN
ADITYA KANWAR (GUNJAN SAXENA:THE KARGIL GIRL)
ANURAG BASU (LUDO)
MANASI DHRUV MEHTA (GULABO SITABO)
SANDEEP MEHER (PANGA)
SRIRAM KANNAN IYENGAR, SUJEET SAWANT (TANHAJI: THE UNSUNG WARRIOR)
BEST EDITING
AJAY SHARMA (LUDO)
ANAND SUBAYA (LOOTCASE)
CHANDRASHEKHAR PRAJAPATI (GULABO SITABO)
JACQUES COMETS, BAPTISTE RIBRAULT (SIR)
YASHA PUSHPA RAMCHANDANI (THAPPAD)
BEST CHOREOGRAPHY
FARAH KHAN - DIL BECHARA (DIL BECHARA)
GANESH ACHARYA - SHANKARA RE SHANKARA (TANHAJI: THE UNSUNG WARRIOR)
GANESH ACHARYA - BHANKAS (BAAGHI 3)
KRUTI MAHESH, RAHUL SHETTY (RNP) - ILLEGAL WEAPON (STREET DANCER 3D)
KRUTI MAHESH, RAHUL SHETTY (RNP) - NACHI NACHI (STREET DANCER 3D)
BEST SOUND DESIGN
ABHISHEK NAIR, SHIJIN MELVIN HUTTON (LUDO)
ALI MERCHANT (GUNJAN SAXENA: THE KARGIL GIRL)
DIAPANKAR JOJO CHAKI, NIHAR RANJAN SAMAL (GULABO SITABO)
KAAMOD KHARADE (THAPPAD)
LOCHAN KANVINDE (LOOTCASE)
SHUBHAM (EEB ALLAY OOO!)
BEST CINEMATOGRAPHY
ARCHIT PATEL, JAY I. PATEL (PANGA)
AVIK MUKHOPADHAYAY (GULABO SITABO)
KEIKO NAKAHARA (TANHAJI: THE UNSUNG WARRIOR)
SAUMYANANDA SAHI (EEB ALLAY OOO!)
SOUMIK SARMILA MUKHERJEE (THAPPAD)
BEST ACTION
AHMED KHAN (BAAGHI 3)
HARPAL SINGH (CHHALAANG)
IVANOV VICTOR AND ANDREAS NGUYEN (KHUDA HAAFIZ)
MANOHAR VERMA (LOOTCASE)
RAMAZAN BULUT, RP YADAV (TANHAJI: THE UNSUNG WARRIOR)
BEST BACKGROUND SCORE
AR RAHMAN (DIL BECHARA)
MANGESH URMILA DHAKDE (THAPPAD)
PRITAM (LUDO)
SAMEER UDDIN (LOOTCASE)
SANDEEP SHRIDOKAR (TANHAJI: THE UNSUNG WARRIOR)
BEST COSTUME DESIGN
ABILASHA SHARMA (CHHAPAAK)
NACHIKET BARVE, MAHESH SHERIA (TANHAJI: THE UNSUNG WARRIOR)
ASHISH DWYER (LUDO)
NIHARIKA BHASIN (SHAKUNTALA DEVI)
VEERA KAPUR EE (GULABO SITABO)
BEST VFX
JAYESH VAISHNAV (GUNJAN SAXENA: THE KARGIL GIRL)
MAHESH BARIA (BAAGHI 3)
PRASAD SUTAR (TANHAJI: THE UNSUNG WARRIOR)
BEST STORY
ANUBHAV SUSHILA SINHA & MRUNMAYEE LAGOO WAIKUL (THAPPAD)
HARDIK MEHTA (KAAMYAAB)
JUHI CHATURVEDI (GULABO SITABO)
KAPIL SAWANT AND RAJESH KRISHNAN (LOOTCASE)
ROHENA GERA (SIR)
SHUBHAM (EEB ALLAY OOO!)
BEST SCREENPLAY
ANUBHAV SUSHILA SINHA & MRUNMAYEE LAGOO WAIKUL (THAPPAD)
ANURAG BASU (LUDO)
KAPIL SAWANT AND RAJESH KRISHNAN (LOOTCASE)
PRAKASH KAPADIA, OM RAUT (TANHAJI: THE UNSUNG WARRIOR)
ROHENA GERA (SIR)
BEST DIALOGUE
BHAVESH MANDALIA, GAURAV SHUKLA, VINAY CHHAWAL SARA BODINAR (ANGREZI MEDIUM)
JUHI CHATURVEDI (GULABO SITABO)
KAPIL SAWANT (LOOTCASE)
PRASAD KAPADIA (TANHAJI: THE UNSUNG WARRIOR)
SAMRAT CHAKRABORTY (LUDO)
Posted By: Niharika Sanjeeiv