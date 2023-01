STR Vs REN Dream11 Team Prediction BBL 2022-23, Fantasy Cricket Hints Adelaide Strikers vs Melbourne Renegades Match 36: Captain, Vice-Captain, Playing 11s, At 2:10 PM IST January 10 Tuesday

STR vs REN Dream11 Team Prediction BBL

Adelaide Strikers vs Melbourne Renegades Dream11 Team Prediction Big Bash League – T20

Adelaide Strikers vs Melbourne Renegades Dream11 Prediction KFC Big Bash League – T20

TOSS: The Big Bash League toss between Adelaide Strikers and Melbourne Renegades will take place at 1:40 PM IST – January 10.

Time: 2:10 PM IST.

Venue: Adelaide Oval, Adelaide.

STR vs REN My Dream11 Team

Wicketkeeper: Sam Harper

Batters: Martin Guptill (vc), Aaron Finch, Chris Lynn, Adam Hose

All-rounders: Matt Short (c), Matt Critchley

Bowlers: Kane Richardson, Wes Agar, Henry Thornton, Tom Rogers

STR vs REN Probable 11

Adelaide Strikers: Matt Short (c), Ryan Gibson/Henry Hunt, Chris Lynn, Adam Hose, Colin de Grandhomme, Harry Nielsen (wk), Thomas Kelly, Cameron Boyce/Ben Manenti, Wes Agar, Harry Conway and Henry Thornton.

Melbourne Renegades: Martin Guptill, Marcus Harris, Sam Harper (wk), Aaron Finch (c), Jono Wells, Mac Harvey, Matthew Critchley, Will Sutherland, Tom Rogers, Kane Williamson, Corey Rocchioccioli/Ruwantha Kellapotha.

Squads:

Adelaide Strikers Squad: Matthew Short(c), Ryan Gibson, Chris Lynn, Adam Hose, Colin de Grandhomme, Thomas Kelly, Harry Nielsen(w), Wes Agar, Cameron Boyce, Harry Conway, Henry Hunt, Ben Manenti, Henry Thornton

Melbourne Renegades Squad: Martin Guptill, Marcus Harris, Sam Harper(w), Aaron Finch(c), Jonathan Wells, Will Sutherland, Jake Fraser McGurk, Mackenzie Harvey, Ruwantha Kellepotha, Tom Rogers, David Moody, Jack Prestwidge, Kane Richardson, Corey Rocchiccioli