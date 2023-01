SIX Vs STR Dream11 Team Prediction BBL 2022-23, Fantasy Cricket Hints Sydney Sixers vs Adelaide Strikers Match 45: Captain, Vice-Captain, Playing 11s, At 1:45 PM IST January 17 Tuesday

By JE Sports Desk Tue, 17 Jan 2023 11:02 AM IST

SIX Vs STR Dream11 Team Prediction BBL

Sydney Sixers vs Adelaide Strikers Dream11 Team Prediction Big Bash League – T20 – Fantasy Playing Tips, Probable XIs, Dream11 Guru Tips, Probable XIs For Today’s SIX Vs STR at International Sports Stadium, Coffs Harbor

TOSS: The Big Bash League toss between Sydney Sixers and Adelaide Strikers will take place at 1:15 PM IST – January 17.

Time: 1:45 PM IST.

Venue: International Sports Stadium, Coffs Harbor

SIX Vs STR My Dream11 Team

Wicketkeeper: Joshua Philippe

Batters: Moises Henriques, Chris Lynn, Jordan Silk

All-rounders: Colin de Grandhomme, Sean Abbott, Matthew Short, Hayden Kerr

Bowlers: Steve O'Keefe, Wes Agar, Henry Thornton

SIX Vs STR Probable 11

Sydney Sixers: Joshua Philippe (wk), Steven Smith, Kurtis Patterson, Moises Henriques(c), Jordan Sil, Dan Christian, Ben Dwarshuis, Hayden Kerr, Sean Anthony Abbott, Nathan Lyon, Steve O'Keefe

Adelaide Strikers: Travis Head (c), Matthew Short, Chris Lynn, Alex Carey (wk), Adam Hose, Colin de Grandhomme, Ben Manenti, Cameron Boyce, Wes Agar, Henry Conway, Jordan Buckingham

Squads:

Sydney Sixers Squad: Josh Philippe(w), Steven Smith, Kurtis Patterson, Moises Henriques(c), Jordan Silk, Daniel Christian, Ben Dwarshuis, Hayden Kerr, Sean Abbott, Nathan Lyon, Steve OKeefe, Mickey Edwards, Jack Edwards

Adelaide Strikers Squad: Travis Head(c), Matthew Short, Alex Carey(w), Adam Hose, Colin de Grandhomme, Ben Manenti, Cameron Boyce, Wes Agar, Harry Conway, Peter Siddle, Jordan Buckingham, Henry Hunt, Henry Thornton