REN vs STR Dream11 Team Prediction BBL 2022-23, Fantasy Cricket Hints Melbourne Renegades vs Adelaide Strikers Match 54: Captain, Vice-Captain, Playing 11s, At 1:45 PM IST January 24 Tuesday

By JE Sports Desk Tue, 24 Jan 2023 10:36 AM IST

REN Vs STR Dream11 Team Prediction BBL

Melbourne Renegades vs Adelaide Strikers Dream11 Team Prediction Big Bash League – T20 – Fantasy Playing Tips, Probable XIs, Dream11 Guru Tips, Probable XIs For Today’s REN Vs STR at Docklands Stadium, Melbourne

Melbourne Renegades vs Adelaide Strikers Dream11 Prediction KFC Big Bash League – T20 – Check My Dream11 Team, Best players list of REN vs STR, Melbourne Renegades Dream11 Team Player List, Adelaide Strikers Dream11 Team Player List, Online Cricket Prediction and Tips – REN vs STR, KFC Big Bash League – T20, Online Cricket Tips – Melbourne Renegades vs Adelaide Strikers BBL, Fantasy Cricket Prediction, Melbourne Renegades vs Adelaide Strikers

TOSS: The Big Bash League toss between Melbourne Renegades and Adelaide Strikers will take place at 1:15 PM IST – January 24.

Time: 1:45 PM IST.

Venue: Docklands Stadium, Melbourne

REN vs STR My Dream11 Team

Wicketkeeper: Sam Harper, Alex Carey

Batter: Aaron Finch, Adam Hose, Shaun Marsh, Martin Guptill

All-rounder: Matthew Short, Will Sutherland, Colin de Grandhomme

Bowler: Thomas Stewart Rogers, Wes Agar

REN vs STR Probable 11

Melbourne Renegades: Shaun Marsh, Martin Guptill, Sam Harper (wk), Aaron Finch (c), Matthew Critchley, Jonathan Wells, Will Sutherland, Jack Prestwidge, Tom Rogers, Corey Rocchiccioli, David Moody.

Adelaide Strikers: Matthew Short, Travis Head (c), Alex Carey (wk), Adam Hose, Colin de Grandhomme, Thomas Kelly, Harry Nielsen, Ben Manenti, Cameron Boyce, Wes Agar, Peter Siddle.

REN vs STR Squads