PRL vs PRE Dream11 Team Prediction SA20 League 2023, Fantasy Cricket Hints Paarl Royals vs Pretoria Capitals Match 11: Captain, Vice-Captain, Playing 11s, At 5 PM IST January 22 Sunday

PRL vs PRE Dream11 Team Prediction SA20 League

Paarl Royals vs Pretoria Capitals Dream11 Team Prediction SA20 League – T20 – Fantasy Playing Tips, Probable XIs For Today's PRL vs PRE at Boland Park

Paarl Royals vs Pretoria Capitals Dream11 Prediction SA 20 League – T20

TOSS: The SA T20 League toss between Paarl Royals and Pretoria Capitals will take place at 4:30 PM IST – January 22.

Time: 5 PM IST.

Venue: Boland Park, Paarl

PRL vs PRE Dream11 Prediction

Wicket-keeper: Jos Buttler (c)

Batters: Rilee Rossouw, David Miller, Theunis de Bruyn

All-rounders: Wayne Parnell, Wihan Lubbe

Bowlers: Adil Rashid (vc), Anrich Nortje, Lungi Ngidi, Tabraiz Shamsi, Bjorn Fortuin

PRL vs PRE Probable Playing XI

Paarl Royals: Jason Roy, Jos Buttler (wk), Wihan Lubbe, David Miller (c), Eoin Morgan/Mitchell van Buuren, Dane Vilas/Corbin Bosch, Evan Jones, Codi Yusuf/Andile Phehlukwayo, Bjorn Fortuin, Tabraiz Shamsi and Lungi Ngidi.

Pretoria Capitals: Will Jacks, Phil Salt (wk), Theunis de Bruyn, Rilee Rossouw, Shane Dadswell, James Neesham, Wayne Parnell (c), Senuran Muthusamy, Anrich Nortje, Eathan Bosch and Adil Rashid.

Squads:

Paarl Royals Squad: Jason Roy, Jos Buttler(w), Wihan Lubbe, Dane Vilas, Mitchell Van Buuren, David Miller(c), Evan Jones, Ferisco Adams, Bjorn Fortuin, Lungi Ngidi, Tabraiz Shamsi, Corbin Bosch, Eoin Morgan, Codi Yusuf, Imran Manack, Andile Phehlukwayo, Obed McCoy, Ramon Simmonds

Pretoria Capitals Squad: Philip Salt(w), Will Jacks, Theunis de Bruyn, Rilee Rossouw, Shane Dadswell, James Neesham, Eathan Bosch, Wayne Parnell(c), Senuran Muthusamy, Adil Rashid, Anrich Nortje, Kusal Mendis, Cameron Delport, Shaun von Berg, Daryn Dupavillon, Marco Marais, Migael Pretorius