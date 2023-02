PRE vs EAC Dream11 Team Prediction SA20 League 2023, Fantasy Cricket Hints Pretoria Capitals vs Sunrisers Eastern Cape Rescheduled Final Match: Captain, Vice-Captain, Playing 11s, At 5 PM IST 12 February Sunday

PRE vs EAC Dream11 Team Prediction SA20 League Final

Pretoria Capitals vs Sunrisers Eastern Cape Dream11 Team Prediction SA20 League Final – T20 – Fantasy Playing Tips, Probable XIs, Dream11 Guru Tips, Probable XIs For Today’s PRE vs EAC at The Wanderers, Johannesburg

TOSS: The SA T20 League toss between Joburg Super Kings and Pretoria Capitals and will take place at 4:30 PM IST – February 12.

Time: 5 PM IST.

Venue: The Wanderers, Johannesburg

PRE vs EAC Dream11 Prediction

Wicketkeeper: Phil Salt

Batters: Rilee Rossouw (c), Tristan Stubbs (vc), Jordan Hermann

All-rounders: James Neesham, Aiden Markram, Marco Jansen

Bowlers: Adil Rashid, Sisanda Magala, Brydon Carse, Anrich Nortje

PRE vs EAC Probable Playing XI

Sunrisers Eastern Cape: Temba Bavuma, Adam Rossington (wk), Jordan Hermann, Aiden Markram (c), Tristan Stubbs, Jordan Cox, Marco Jansen, Brydon Carse, Ottneil Baartman, Roelof van der Merwe and Sisanda Magala.

Pretoria Capitals: Phil Salt (wk), Will Jacks, Rilee Rossouw, Theunis de Bruyn, Shane Dadswell, James Neesham, Wayne Parnell, Migael Pretorius/Senuran Muthusamy, Anrich Nortje, Adil Rashid and Eathan Bosch.

Squads:

Sunrisers Eastern Cape Squad: Adam Rossington(w), Temba Bavuma, Jordan Hermann, Aiden Markram(c), Tristan Stubbs, Marco Jansen, Brydon Carse, Ottniel Baartman, Roelof van der Merwe, Jordan Cox, Sisanda Magala, JJ Smuts, James Fuller, Ayabulela Gqamane, Mason Crane, Sarel Erwee, Marques Ackerman, Junaid Dawood

Pretoria Capitals Squad: Philip Salt(w), Kusal Mendis, Theunis de Bruyn(c), Rilee Rossouw, Colin Ingram, James Neesham, Eathan Bosch, Senuran Muthusamy, Migael Pretorius, Adil Rashid, Anrich Nortje, Wayne Parnell, Clyde Fortuin, Cameron Delport, Shaun von Berg, Daryn Dupavillon, Joshua Little, Will Jacks, Marco Marais, Shane Dadswell