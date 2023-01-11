PAK vs NZ 2nd ODI Dream11 Prediction, Fantasy Tips Pakistan vs New Zealand: Captain, VC, Probable XIs For Today’s ODI Match At Karachi 3:00 PM IST Jan 11, Wednesday

Here is the New Zealand Tour of Pakistan 2nd ODI, Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and PAK vs NZ Dream11 Team Prediction.

By JE Sports Desk
Wed, 11 Jan 2023 12:46 PM IST
Minute Read
PAK vs NZ 2nd ODI Dream11 Prediction, Fantasy Tips Pakistan vs New Zealand: Captain, VC, Probable XIs For Today’s ODI Match At Karachi 3:00 PM IST Jan 11, Wednesday
A still from the 1st ODI between Pakistan and New Zealand (Image: PCB/Twitter)

Here is the New Zealand Tour of Pakistan 2nd ODI, Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and PAK vs NZ Dream11 Team Prediction, PAK vs NZ Fantasy Cricket Prediction, PAK vs NZ Playing 11s Pakistan Tour of New Zealand, Fantasy Cricket Prediction Pakistan vs New Zealand, Fantasy Playing Tips – Pakistan Tour of New Zealand.

TOSS – The 2nd ODI match toss between Pakistan and New Zealand will take place at 2:30 PM IST.

Time – January 11, 3:00 PM IST

Venue: National Stadium, Karachi

PAK vs NZ Dream11 Team

Wicketkeeper: Tom Latham

Batters: Kane Williamson, Babar Azam (c), Devon Conway (vc), Imam-ul-Haq

All-rounders: Michael Bracewell, Mitchell Santner, Mohammad Nawaz

Bowlers: Tim Southee, Usama Mir, Naseem Shah

Probable Playing 11:

New Zealand: Finn Allen, Devon Conway, Kane Williamson (c), Tom Latham (wk), Daryl Mitchell, Michael Bracewell, Glenn Phillips, Mitchell Santner, Lockie Ferguson, Tim Southee and Henry Shipley.

Pakistan: Fakhar Zaman, Imam-ul-Haq, Babar Azam (c), Mohammad Rizwan (wk), Haris Sohail, Agha Salman, Mohammad Nawaz, Usama Mir, Haris Rauf, Shahnawaz Dahani/Mohammad Wasim Jr and Naseem Shah.

Also Read
Rahul Dravid's 50th Birthday: Celebrating The Wall's Test Knocks Which..
Rahul Dravid's 50th Birthday: Celebrating The Wall's Test Knocks Which..

Squads:

Pakistan Squad: Fakhar Zaman, Imam-ul-Haq, Babar Azam(c), Mohammad Rizwan(w), Haris Sohail, Agha Salman, Mohammad Nawaz, Usama Mir, Mohammad Wasim Jr, Naseem Shah, Haris Rauf, Shan Masood, Shahnawaz Dahani, Mohammad Hasnain, Tayyab Tahir, Kamran Ghulam

New Zealand Squad: Finn Allen, Devon Conway, Kane Williamson(c), Daryl Mitchell, Tom Latham(w), Glenn Phillips, Michael Bracewell, Mitchell Santner, Henry Shipley, Tim Southee, Lockie Ferguson, Ish Sodhi, Henry Nicholls, Doug Bracwell, Blair Tickner

Related Reads
This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.