PAK vs NZ 2nd ODI Dream11 Prediction, Fantasy Tips Pakistan vs New Zealand: Captain, VC, Probable XIs For Today’s ODI Match At Karachi 3:00 PM IST Jan 11, Wednesday

Wed, 11 Jan 2023 12:46 PM IST
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TOSS – The 2nd ODI match toss between Pakistan and New Zealand will take place at 2:30 PM IST.
Time – January 11, 3:00 PM IST
Venue: National Stadium, Karachi
PAK vs NZ Dream11 Team
Wicketkeeper: Tom Latham
Batters: Kane Williamson, Babar Azam (c), Devon Conway (vc), Imam-ul-Haq
All-rounders: Michael Bracewell, Mitchell Santner, Mohammad Nawaz
Bowlers: Tim Southee, Usama Mir, Naseem Shah
Probable Playing 11:
New Zealand: Finn Allen, Devon Conway, Kane Williamson (c), Tom Latham (wk), Daryl Mitchell, Michael Bracewell, Glenn Phillips, Mitchell Santner, Lockie Ferguson, Tim Southee and Henry Shipley.
Pakistan: Fakhar Zaman, Imam-ul-Haq, Babar Azam (c), Mohammad Rizwan (wk), Haris Sohail, Agha Salman, Mohammad Nawaz, Usama Mir, Haris Rauf, Shahnawaz Dahani/Mohammad Wasim Jr and Naseem Shah.
Squads:
Pakistan Squad: Fakhar Zaman, Imam-ul-Haq, Babar Azam(c), Mohammad Rizwan(w), Haris Sohail, Agha Salman, Mohammad Nawaz, Usama Mir, Mohammad Wasim Jr, Naseem Shah, Haris Rauf, Shan Masood, Shahnawaz Dahani, Mohammad Hasnain, Tayyab Tahir, Kamran Ghulam
New Zealand Squad: Finn Allen, Devon Conway, Kane Williamson(c), Daryl Mitchell, Tom Latham(w), Glenn Phillips, Michael Bracewell, Mitchell Santner, Henry Shipley, Tim Southee, Lockie Ferguson, Ish Sodhi, Henry Nicholls, Doug Bracwell, Blair Tickner