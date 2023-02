JOH vs EAC Dream11 Team Prediction SA20 League 2023, Fantasy Cricket Hints Johannesburg Super Kings vs Sunrisers Eastern Cape Match 27: Captain, Vice-Captain, Playing 11s, At 5 PM IST 5 February Sunday

JOH vs EAC Dream11 Team Prediction SA20 League

TOSS: The SA T20 League toss between Johannesburg Super Kings and Sunrisers Eastern Cape will take place at 4:30 PM IST – February 5.

Time: 5 PM IST.

Venue: The Wanderers Stadium, Johannesburg

JOH vs EAC Dream11 Prediction

Wicketkeeper: Donovan Ferreira

Batters: Reeza Hendricks, Faf du Plessis, Aiden Markram, Tristan Stubbs

All-rounders: JJ Smuts, Romario Shepherd, Marco Jansen

Bowlers: Roelof van der Merwe, O Baartman, Maheesh Theekshana

JOH vs EAC Probable Playing XI

Joburg Super Kings: Reeza Hendricks, Faf du Plessis, Donovan Ferreira, Leus du Plooy, Neil Brand, Sibonelo Makhanya, Romario Shepherd, Nandre Burger, Gerald Coetzee, Alzarri Joseph, Maheesh Theekshana

Sunrisers Eastern Cape: Adam Rossington, Jordan Hermann, JJ Smuts, Aiden Markram, Tristan Stubbs, Marco Jansen, James Fuller, Brydon Carse, Sarel Erwee, Roelof van der Merwe, Sisanda Magala

Squads:

Sunrisers Eastern Cape Squad: Adam Rossington(w), Jordan Hermann, Temba Bavuma, Aiden Markram(c), JJ Smuts, Tristan Stubbs, Marco Jansen, Sisanda Magala, Roelof van der Merwe, Brydon Carse, Ottniel Baartman, James Fuller, Sarel Erwee, Marques Ackerman, Junaid Dawood, Jordan Cox, Ayabulela Gqamane, Mason Crane

Joburg Super Kings Squad: Faf du Plessis(c), Reeza Hendricks, Leus du Plooy, Sibonelo Makhanya, Matthew Wade(w), Donavon Ferreira, Romario Shepherd, Gerald Coetzee, Nandre Burger, Kyle Simmonds, Maheesh Theekshana, Aaron Phangiso, Lewis Gregory, Lizaad Williams, Malusi Siboto, George Garton, Kyle Verreynne, Janneman Malan, Neil Brand, Caleb Seleka