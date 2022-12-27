India's Squad For Sri Lanka Series: Hardik Pandya Named T20I Captain, Rohit Sharma To Lead In ODIs

Tue, 27 Dec 2022 10:23 PM IST
The All-India Senior Selection Committee of team India on Tuesday announced the squad for the upcoming Mastercard Sri Lanka Tour of India to be held in January 2023. The tour comprises three T20Is and as many ODIs. BCCI has named Hardik Pandya as captain in T20Is while KL Rahul was not included in T20Is and Rishabh Pant was not included in ODIs as well as T20Is. Also, Rohit Sharma returned to lead in ODIs.
#TeamIndia squad for three-match T20I series against Sri Lanka.#INDvSL @mastercardindia pic.twitter.com/iXNqsMkL0Q— BCCI (@BCCI) December 27, 2022
#TeamIndia squad for three-match ODI series against Sri Lanka.#INDvSL @mastercardindia pic.twitter.com/XlilZYQWX2— BCCI (@BCCI) December 27, 2022
India’s squad for Sri Lanka T20Is: Hardik Pandya (Captain), Ishan Kishan (wk), Ruturaj Gaikwad, Shubman Gill, Suryakumar Yadav (VC), Deepak Hooda, Rahul Tripathi, Sanju Samson, Washington Sundar, Yuzvendra Chahal, Axar Patel, Arshdeep Singh, Harshal Patel, Umran Malik, Shivam Mavi, Mukesh Kumar.
India’s squad for Sri Lanka ODIs: Rohit Sharma (Captain), Shubman Gill, Virat Kohli, Suryakumar Yadav, Shreyas Iyer, KL Rahul (wk), Ishan Kishan (wk), Hardik Pandya (VC), Washington Sundar, Yuzvendra Chahal, Kuldeep Yadav, Axar Patel, Mohd. Shami, Mohd. Siraj, Umran Malik, Arshdeep Singh.