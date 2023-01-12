IND vs SL 2nd ODI Dream11 Prediction, Fantasy Tips India Vs Sri Lanka: Captain, VC, Probable XIs For Today’s ODI Match At Eden Gardens, Kolkata 1:30 PM IST Jan 12, Thursday

Here is the Sri Lanka Tour of India 2nd ODI, Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and IND vs SL Dream11 Team Prediction.

By JE Sports Desk
Thu, 12 Jan 2023 09:26 AM IST
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IND vs SL 2nd ODI Dream11 Prediction, Fantasy Tips India Vs Sri Lanka: Captain, VC, Probable XIs For Today’s ODI Match At Eden Gardens, Kolkata 1:30 PM IST Jan 12, Thursday
A still from the 1st ODI between India and Sri Lanka (Image: ANI)

A rampant Team India will look to take an unassailable 2-0 lead when they face Sri Lanka in the second ODI at the Eden Gardens, Kolkata on Thursday.

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TOSS – The 2nd ODI match toss between India and Sri Lanka will take place at 1:00 PM IST.

Time – January 12, 1:30 PM IST

Venue: Eden Gardens, Kolkata

IND vs SL Dream11 Team

Keeper – Kusal Mendis

Batters – Virat Kohli, Dasun Shanaka, Suryakumar Yadav, Rohit Sharma (C)

All-rounders – Hardik Pandya, Wanindu Hasaranga, Axar Patel (VC)

Bowlers – Mohammad Shami, Dilshan Madushanka, Mohammad Siraj

IND vs SL Probable Playing XIs

India: Rohit Sharma (c), Shubman Gill, Virat Kohli, Suryakumar Yadav, Shreyas Iyer, KL Rahul, Hardik Pandya, Axar Patel, Mohammed Shami, Mohammad Siraj, Kuldeep Yadav

Sri Lanka: Pathum Nissanka, Kusal Mendis, Avishka Fernando, Charith Asalanka, Dhananjaya de Silva, Dasun Shanaka (c), Wanindu Hasaranga, Chamika Karunaratne, Dilshan Madushanka, Dunith Wellalage, Kasun Rajitha

Squads:

India Squad: Rohit Sharma(c), Shubman Gill, Virat Kohli, Shreyas Iyer, KL Rahul(w), Hardik Pandya, Axar Patel, Mohammed Shami, Umran Malik, Mohammed Siraj, Yuzvendra Chahal, Suryakumar Yadav, Washington Sundar, Kuldeep Yadav, Ishan Kishan, Arshdeep Singh

Sri Lanka Squad: Pathum Nissanka, Kusal Mendis(w), Avishka Fernando, Dhananjaya de Silva, Charith Asalanka, Dasun Shanaka(c), Wanindu Hasaranga, Chamika Karunaratne, Dunith Wellalage, Kasun Rajitha, Dilshan Madushanka, Maheesh Theekshana, Lahiru Kumara, Ashen Bandara, Nuwanidu Fernando, Pramod Madushan, Jeffrey Vandersay, Sadeera Samarawickrama

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