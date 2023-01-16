IND vs NZ 2023: Full Schedule, Squads Of ODI And T20I Series, Know All About India vs New Zealand

Mon, 16 Jan 2023 04:35 PM IST
After securing a massive series win against Sri Lanka in the first white-ball assignment of 2023, India is all set to play against New Zealand in limited-overs series at home. India and New Zealand will square off in a three-match ODI series, and then both teams will face each other in a three-match T20I series. The ODIs will start on Wednesday (January 18) in Hyderabad, and the T20I matches will begin on January 27.
In the upcoming series, Hardik Pandya will lead the Indian side in the T20I series while Rohit Sharma, on the other hand, will handle the leadership duties of Team India in the ODIs against New Zealand.
Here, from full schedule to squad, check all you need to know about the upcoming white-ball series between India and New Zealand:
Full Schedule
India vs New Zealand: ODI Series
January 18 - 1st ODI, Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
January 21 - 2nd ODI, Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Raipur
January 24 - 3rd ODI, Holkar Cricket Stadium, Indore
India vs New Zealand: T20I Series
January 27 - 1st T20I, JSCA International Stadium Complex, Ranchi
January 29 - 2nd T20I, Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow
February 1 - 3rd T20I, Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
ODI Squads
India: Rohit Sharma (C), Shubman Gill, Ishan Kishan, Virat Kohli, Shreyas Iyer, Suryakumar Yadav, KS Bharat (wk), Hardik Pandya (vc), Washington Sundar, Shahbaz Ahmed, Shardul Thakur, Yuzvendra Chahal, Kuldeep Yadav, Mohd. Shami, Mohd. Siraj, Umran Malik
New Zealand: Tom Latham, Finn Allen, Michael Bracewell, Devon Conway, Lockie Ferguson, Matt Henry, Adam Milne, Daryl Mitchell, Henry Nicholls, Glenn Phillips, Mitchell Santner, Henry Shipley, Ish Sodhi
T20 Squads
India: Hardik Pandya (C), Suryakumar Yadav (vc), Ishan Kishan (wk), R Gaikwad, Shubman Gill, Deepak Hooda, Rahul Tripathi, Jitesh Sharma (wk), Washington Sundar, Kuldeep Yadav, Y Chahal, Arshdeep Singh, Umran Malik, Shivam Mavi, Prithvi Shaw, Mukesh Kumar
New Zealand: Mitchell Santner (C), Finn Allen, Michael Bracewell, Mark Chapman, Dane Cleaver, Devon Conway, Jacob Duffy, Lockie Ferguson, Ben Lister, Daryl Mitchell, Glenn Phillips, Michael Rippon, Henry Shipley, Ish Sodhi, Blair Tickner.