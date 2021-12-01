New Delhi | Jagran Business Desk: The Indian Railways, on Wednesday (December 1), once again cancelled more than 100 trains scheduled for the day. These include 37786 BWN-BDC LOCAL, 15055 AF-RMR-EXP, 15011 LJN-SRE EXP, 03077 AZ - RPH MEMU PGR SPL, and 03088 RPH AZ MEMU PGR SP. Before, stepping out of your home for the railway station, check the below list to avoid inconvenience. You can also check details of the cancelled train in IRCTC's website.
Here's a list of all 177 cancelled trains:
00492 JAB-KCG KISAN RAIL
YAMUNA BDG AGRA (JAB) - KACHEGUDA (KCG) PEXP 05:10
00652 PTNR-CBF PCET EXP
PATELNAGAR (PTNR) - COIMBATORE NRTH (CBF) PEXP 06:00
03035 KWAE - AZ SPL
KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 11:55
03055 KWAE AMP PGR SPL
KATWA JN. (KWAE) - AHAMADPUR JN. (AMP) PSPC 08:20
03056 AMP KWAE PASS SPL
AHAMADPUR JN. (AMP) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 10:50
00492 JAB-KCG KISAN RAIL
YAMUNA BDG AGRA (JAB) - KACHEGUDA (KCG) PEXP 05:10
00652 PTNR-CBF PCET EXP
PATELNAGAR (PTNR) - COIMBATORE NRTH (CBF) PEXP 06:00
03035 KWAE - AZ SPL
KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 11:55
03055 KWAE AMP PGR SPL
KATWA JN. (KWAE) - AHAMADPUR JN. (AMP) PSPC 08:20
03056 AMP KWAE PASS SPL
AHAMADPUR JN. (AMP) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 10:50
03057 AZ-NILE PASS SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - NIMITITA (NILE) PSPC 02:45
03059 KWAE-NILE PASS SPL
KATWA JN. (KWAE) - NIMITITA (NILE) PSPC 13:05
03074 RPH- BWN MEMU PGR SPL
RAMPUR HAT (RPH) - BARDDHAMAN (BWN) PSPC 07:25
03077 AZ - RPH MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 05:35
03081 RPH-JASHIDIH PASS SPL
RAMPUR HAT (RPH) - JASIDIH JN (JSME) PSPC 12:25
03082 JSME RPH PGR SPL
JASIDIH JN (JSME) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 16:30
03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT) PSPC 22:25
03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 05:35
03087 AZ RPH MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 04:20
03088 RPH AZ MEMU PGR SPL
RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 21:10
03091 AZ-SBG SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 03:15
03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL
RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 18:20
03095 KWAE-AZ MEMU PGR SPL
KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 14:40
03096 AZ-KWAE MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 11:55
03225 JYG-RJPB SPECIAL
JAYNAGAR (JYG) - RAJENDRANAGAR T (RJPB) MSPC 10:50
03226 RJPB-JYG SPECIAL
RAJENDRANAGAR T (RJPB) - JAYNAGAR (JYG) MSPC 07:15
03407 RPH-SBG PASS SPL
RAMPUR HAT (RPH) - SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 20:45
03439 AZ-BGP PASSENGER SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - BHAGALPUR (BGP) PSPC 16:35
03503 BWN-HTE MEMU PGR SPL
BARDDHAMAN (BWN) - HATIA (HTE) PSPC 06:35
03504 HTE BWN MEMU PGR SPL
HATIA (HTE) - BARDDHAMAN (BWN) PSPC 08:10
03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
BOKARO STL CITY (BKSC) - ASANSOL JN (ASN) PSPC 15:40
03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
ASANSOL JN (ASN) - BOKARO STL CITY (BKSC) PSPC 07:05
03593 PRR-ASN MEMU PGR SPL
PURULIA JN (PRR) - ASANSOL JN (ASN) PSPC 14:05
03594 ASN-PRR MEMU PGR SPL
ASANSOL JN (ASN) - PURULIA JN (PRR) PSPC 10:52
04153 RBL-CNB UNRESERVED SPL
RAE BARELI JN (RBL) - KANPUR CENTRAL (CNB) PSPC 02:50
05091 GD-STP
GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP) PSPC 11:45
05092 STP-GD SPECIAL
SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD) PSPC 06:45
05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL
HAR NAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC 05:15
05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL
SONPUR JN (SEE) - CHHAPRA (CPR) PSPC 15:30
05332 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC 14:45
05334 MB-RMR EXP
MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR) PSPC 04:30
05357 BRK-NPR UNRESERVED EXP
BAHRAICH (BRK) - NEPALGANJ ROAD (NPR) PSPC 06:30
05358 NPR-BRK UNRESERVED EXP
NEPALGANJ ROAD (NPR) - BAHRAICH (BRK) PSPC 14:45
05361 BRK-MLN UNRESERVED SPL
BAHRAICH (BRK) - MAILANI (MLN) PSPC 08:30
05362 MLN-BRK UNRERSERVED SPL
MAILANI (MLN) - BAHRAICH (BRK) PSPC 08:30
05363 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC 06:05
05405 RPH-SBG SPL
RAMPUR HAT (RPH) - SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 06:05
05407 RPH-GAYA PASS SPL
RAMPUR HAT (RPH) - GAYA JN (GAYA) PSPC 08:35
05433 AZ-BHW SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - BARHARWA JN (BHW) PSPC 08:40
05435 KWAE-AZ SPL
KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 05:55
05436 AZ-KWAE SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 18:45
05449 NKE-GKP DAILY UNRESERV EX
NARKATIAGANJ JN (NKE) - GORAKHPUR (GKP) PSPC 05:40
06136 MTP UAM PASS SPL
METUPALAIYAM (MTP) - UDAGAMANDALAM (UAM) PSPC 07:10
06137 UAM MTP PASS SPL
UDAGAMANDALAM (UAM) - METUPALAIYAM (MTP) PSPC 14:00
06265 SBC-HUP MEMU
KSR BENGALURU (SBC) - HINDUPUR (HUP) PSPC 17:45
06266 HUP-YPR MEMU
HINDUPUR (HUP) - KSR BENGALURU (SBC) PSPC 06:30
06595 SBC-SSPN MEMU
BANGALORE CANT (BNC) - DHARMAVARAM JN (DMM) PSPC 07:20
07370 YPR-CMGR PASS SPL
YASVANTPUR JN (YPR) - CHIKKAMAGALURU (CMGR) PSPC 15:30
07542 DBB-SGUJ INTERCITY SPL
DHUBRI (DBB) - SILIGURI JN (SGUJ) MSPC 12:15
07545 KIR - JBN DMU SPECIAL
KATIHAR JN (KIR) - JOGBANI (JBN) PSPC 12:15
07546 JBN - KIR DMU SPECIAL
JOGBANI (JBN) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 15:00
07553 KIR - JBN DMU SPECIAL
KATIHAR JN (KIR) - JOGBANI (JBN) PSPC 07:00
07554 JBN - KIR DMU SPECIAL
JOGBANI (JBN) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 10:30
07555 KIR - JBN DMU SPECIAL
KATIHAR JN (KIR) - JOGBANI (JBN) PSPC 14:45
07556 JBN - KIR DMU SPECIAL
JOGBANI (JBN) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 18:00
07557 KIR - JBN DMU SPECIAL
KATIHAR JN (KIR) - JOGBANI (JBN) PSPC 04:00
07558 JBN - KIR DMU SPECIAL
JOGBANI (JBN) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 07:00
07694 HUP GTL DEMU
HINDUPUR (HUP) - GUNTAKAL JN (GTL) PSPC 06:30
07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO) PSPC 07:05
07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT) PSPC 17:40
08303 SBP-PURI SPECIAL
SAMBALPUR (SBP) - PURI (PURI) MSPC 06:00
08304 PURI-SBP SPECIAL
PURI (PURI) - SAMBALPUR (SBP) MSPC 15:45
08437 BHC-CTC SPECIAL
BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC) PSPC 15:30
08438 CTC-BHC MEMU
CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC) PSPC 11:55
09110 KDCY - PRTN SPECIAL
KEVADIYA (KDCY) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 13:55
09113 PRT - KDCY SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) - KEVADIYA (KDCY) PSPC 15:35
09440 MVI - WKR SPECIAL
MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR) PSPC 20:20
09441 WKR-MVI SPECIAL
WANKANER JN (WKR) - MORBI (MVI) PSPC 07:10
09444 MVI - WKR SPECIAL
MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR) PSPC 13:05
12054 ASR-HW JAN SHATABDI EXP
AMRITSAR JN (ASR) - HARIDWAR JN (HW) JSH 06:50
12179 LJN - AF INTERCITY
LUCKNOWJN (LJN) - AGRA FORT (AF) SUF 15:55
12180 AF -LJN INTERCITY
AGRA FORT (AF) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 06:31
12226 KAIFIAT EXP
DELHI (DLI) - AZAMGARH (AMH) SUF 20:25
12267 RJT DURONTO EXP
MUMBAI CENTRAL (MMCT) - HAPA (HAPA) DRNT 23:10
12268 HAPA - MMCT DURANTO
HAPA (HAPA) - MUMBAI CENTRAL (MMCT) DRNT 19:40
12364 HDB-KOAA SF EXP
HALDIBARI (HDB) - KOLKATA (KOAA) SUF 08:30
12368 ANVT BGP VIKRAMSHILA EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP) SUF 13:15
12369 HWH DDN KUMBHA EXP
HOWRAH JN (HWH) - DEHRADUN (DDN) SUF 13:00
12393 SAMPOORNA KRANTI EXPRESS
RAJENDRANAGAR T (RJPB) - NEW DELHI (NDLS) SUF 19:25
12505 NORTHEAST EXPRESS
KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) SUF 12:40
12529 PPTA LJN S F
PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 16:30
12530 LJN PPTA S F
LUCKNOWJN (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA) SUF 05:00
12538 BSBS MFP BAPUDHAM SUP.
BANARAS (BSBS) - MUZAFFARPUR JN (MFP) SUF 07:25
12557 MFP-ANVT SAPTKRANTI EXP
MUZAFFARPUR JN (MFP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) SUF 11:35
12571 GKP-ANVT HUMSAFER EXP
GORAKHPUR (GKP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) SUF 18:45
12874 ANVT-HTE SUPERFAST EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - HATIA (HTE) SUF 20:45
12988 AII SDAH EXP
AJMER (AII) - SEALDAH (SDAH) SUF 12:45
13141 SDAH NOQ TEESTA TORSA EXP
SEALDAH (SDAH) - NEW ALIPURDUAR (NOQ) MEX 14:00
13483 MLDT DLI FARAKKA EXP
MALDA TOWN (MLDT) - DELHI (DLI) MEX 19:15
14006 LICHCHIVI EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI) MEX 18:00
14212 AGC INTERCITY EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) - AGRA CANTT (AGC) MEX 17:40
14218 UNCHAHAR EXP
CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 16:45
14235 VARANASI-BAREILLY EXP
VARANASI JN (BSB) - BAREILLY (BE) MEX 23:10
14265 BSB DDN EXP
VARANASI JN (BSB) - DEHRADUN (DDN) MEX 08:25
14323 ROK INTERCITY EXP
NEW DELHI (NDLS) - ROHTAK JN (ROK) MEX 10:45
14324 NDLS INTERCITY EXP
ROHTAK JN (ROK) - NEW DELHI (NDLS) MEX 14:00
14505 ASR-NLDM EXPRES
AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM) MEX 14:00
14506 NLDM-ASR EXPRESS
NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 07:15
14521 DELHI-AMBALA EXPRESS
DELHI (DLI) - AMBALA CANT JN (UMB) MEX 13:10
14522 AMBALA-DELHI EXP SPL
AMBALA CANT JN (UMB) - DELHI (DLI) MEX 06:40
15011 LJN-SRE EXP
LUCKNOWJN (LJN) - CHANDIGARH (CDG) MEX 23:55
15040 KSJ-CPA-EXP
KASGANJ (KSJ) - KANPUR ANWRGANJ (CPA) MEX 09:00
15054 LJN-CPR-EXP
LUCKNOWJN (LJN) - CHHAPRA (CPR) MEX 21:00
15055 AF-RMR-EXP
AGRA FORT (AF) - RAMNAGAR (RMR) MEX 20:40
15061 KSJ-LKU EXP
KASGANJ (KSJ) - LAL KUAN (LKU) MEX 17:40
15067 GKP-BDTS EXP
GORAKHPUR (GKP) - BANDRA TERMINUS (BDTS) MEX 05:30
15070 ASH-GKP INTERCITY EXP
AISHBAGH (ASH) - GORAKHPUR (GKP) MEX 16:30
15105 CPR-NTV INTERCITY EXP
CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV) MEX 06:00
15106 NTV CPR INTERCITY EXP
NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR) MEX 15:00
15111 CPR-BCY INTERCITY EXP.
CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY) MEX 03:35
15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS
VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR) MEX 18:25
15159 CPR DURG EXP
CHHAPRA (CPR) - DURG (DURG) MEX 07:10
15658 BRAHMAPUTRA MAIL
KAMAKHYA (KYQ) - DELHI (DLI) MEX 14:35
15707 KIR-ASR EXPRESS
KATIHAR JN (KIR) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 22:45
15811 DBB-GHY EXPRESS
DHUBRI (DBB) - GUWAHATI (GHY) MEX 07:15
15812 GHY-DBB EXPRESS
GUWAHATI (GHY) - DHUBRI (DBB) MEX 21:45
18103 TATA-ASR JALINWALABAG EXP
TATANAGAR JN (TATA) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 21:10
18104 ASR-TATA JALINWALABAG EXP
AMRITSAR JN (ASR) - TATANAGAR JN (TATA) MEX 12:45
18413 PRDP-PURI SPECIAL
PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI) MEX 18:00
18414 PURI-PRDPEXP
PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP) MEX 06:15
19575 OKHA - NDT EXPRESS
OKHA (OKHA) - NATHDWARA (NDT) DRNT 08:20
20948 KDCY - ADI JANSHATABDHI
KEVADIYA (KDCY) - AHMEDABAD JN (ADI) JSH 11:15
20949 ADI - KDCY JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) - KEVADIYA (KDCY) JSH 15:20
22406 ANVT-BGP GARIB RATH
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP) GBR 17:20
22453 RAJYA RANI EX
LUCKNOWJN (LJN) - MEERUT CITY (MTC) SUF 14:25
22531 CHHAPRA-MATHURA SUF EXP
CHHAPRA (CPR) - MATHURA JN (MTJ) SUF 05:20
22532 MATHURA-CHHAPRA SF EXP
MATHURA JN (MTJ) - CHHAPRA (CPR) SUF 23:50
22917 HARIDWAR EXPRESS
BANDRA TERMINUS (BDTS) - HARIDWAR JN (HW) SUF 12:45
31311 SDAH - KLYM LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM) SUB 04:12
31314 KLYM-SDAH LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH) SUB 06:02
31617 SDAH-RHA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 08:00
31622 RHA - SDAH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH) SUB 10:12
31711 NH - RHA LOCAL
NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 05:00
31712 RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:05
33361 BT-BNJ LOCAL
BARASAT (BT) - BANGAON JN (BNJ) SUB 07:45
33362 BNJ- BT LOCAL
BANGAON JN (BNJ) - BARASAT (BT) SUB 09:28
34331 LAKHIKANTAPUR BARUIPUR LO
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - BARUIPUR JN (BRP) SUB 08:20
34334 BRP - LKPR LOCAL
BARUIPUR JN (BRP) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 07:15
34881 DH SONARPUR LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - SONARPUR JN (SPR) SUB 10:45
34882 SPR DH LOCAL
SONARPUR JN (SPR) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 04:50
34891 DH BRP LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - BARUIPUR JN (BRP) SUB 06:13
34892 BARUIPUR DH EMU LOCAL
BARUIPUR JN (BRP) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 09:22
36037 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 17:55
36038 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33
36820 BWN-HWH(CHORD) LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 06:10
36851 HWH - BWN (CHORD)LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 21:42
37305 ANDOLAN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU) SUB 19:15
37306 SIU-HWH LOCAL
SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 21:05
37307 HWH - HPL LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL) SUB 06:52
37308 HPL-HWH LOCAL
HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH) SUB 08:30
37309 HWH TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 04:55
37316 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 05:35
37319 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 10:20
37327 HWH - TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 13:38
37330 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:00
37335 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 17:42
37338 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 15:15
37343 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 20:05
37348 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33
37354 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 23:00
37411 SHE-TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 05:15
37412 TAK-SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 04:05
37415 SHE TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 08:25
37416 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 07:25
37748 KWAE-BDC LOCAL
KATWA JN. (KWAE) - BANDEL JN (BDC) SUB 13:00
37749 BDC - KWAE LOCAL
BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE) SUB 12:15
37782 BWN-BDC LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 06:45
37783 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:20
37785 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 05:45
37786 BWN-BDC LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 03:35
37855 HWH-BWN MAIN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 20:47
Posted By: Sugandha Jha
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