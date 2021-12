New Delhi | Jagran Business Desk: The Indian Railways, on Wednesday (December 1), once again cancelled more than 100 trains scheduled for the day. These include 37786 BWN-BDC LOCAL, 15055 AF-RMR-EXP, 15011 LJN-SRE EXP, 03077 AZ - RPH MEMU PGR SPL, and 03088 RPH AZ MEMU PGR SP. Before, stepping out of your home for the railway station, check the below list to avoid inconvenience. You can also check details of the cancelled train in IRCTC's website.

Here's a list of all 177 cancelled trains:

00492 JAB-KCG KISAN RAIL

YAMUNA BDG AGRA (JAB) - KACHEGUDA (KCG) PEXP 05:10

00652 PTNR-CBF PCET EXP

PATELNAGAR (PTNR) - COIMBATORE NRTH (CBF) PEXP 06:00

03035 KWAE - AZ SPL

KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 11:55

03055 KWAE AMP PGR SPL

KATWA JN. (KWAE) - AHAMADPUR JN. (AMP) PSPC 08:20

03056 AMP KWAE PASS SPL

AHAMADPUR JN. (AMP) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 10:50

03057 AZ-NILE PASS SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - NIMITITA (NILE) PSPC 02:45

03059 KWAE-NILE PASS SPL

KATWA JN. (KWAE) - NIMITITA (NILE) PSPC 13:05

03074 RPH- BWN MEMU PGR SPL

RAMPUR HAT (RPH) - BARDDHAMAN (BWN) PSPC 07:25

03077 AZ - RPH MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 05:35

03081 RPH-JASHIDIH PASS SPL

RAMPUR HAT (RPH) - JASIDIH JN (JSME) PSPC 12:25

03082 JSME RPH PGR SPL

JASIDIH JN (JSME) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 16:30

03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT) PSPC 22:25

03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL

NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 05:35

03087 AZ RPH MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 04:20

03088 RPH AZ MEMU PGR SPL

RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 21:10



03091 AZ-SBG SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 03:15

03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL

RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 18:20

03095 KWAE-AZ MEMU PGR SPL

KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 14:40

03096 AZ-KWAE MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 11:55

03225 JYG-RJPB SPECIAL

JAYNAGAR (JYG) - RAJENDRANAGAR T (RJPB) MSPC 10:50

03226 RJPB-JYG SPECIAL

RAJENDRANAGAR T (RJPB) - JAYNAGAR (JYG) MSPC 07:15

03407 RPH-SBG PASS SPL

RAMPUR HAT (RPH) - SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 20:45

03439 AZ-BGP PASSENGER SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - BHAGALPUR (BGP) PSPC 16:35

03503 BWN-HTE MEMU PGR SPL

BARDDHAMAN (BWN) - HATIA (HTE) PSPC 06:35

03504 HTE BWN MEMU PGR SPL

HATIA (HTE) - BARDDHAMAN (BWN) PSPC 08:10

03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL

BOKARO STL CITY (BKSC) - ASANSOL JN (ASN) PSPC 15:40

03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL

ASANSOL JN (ASN) - BOKARO STL CITY (BKSC) PSPC 07:05

03593 PRR-ASN MEMU PGR SPL

PURULIA JN (PRR) - ASANSOL JN (ASN) PSPC 14:05

03594 ASN-PRR MEMU PGR SPL

ASANSOL JN (ASN) - PURULIA JN (PRR) PSPC 10:52

04153 RBL-CNB UNRESERVED SPL

RAE BARELI JN (RBL) - KANPUR CENTRAL (CNB) PSPC 02:50

05091 GD-STP

GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP) PSPC 11:45

05092 STP-GD SPECIAL

SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD) PSPC 06:45

05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL

HAR NAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC 05:15

05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL

SONPUR JN (SEE) - CHHAPRA (CPR) PSPC 15:30

05332 MB-KGM SPL EXP

MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC 14:45

05334 MB-RMR EXP

MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR) PSPC 04:30

05357 BRK-NPR UNRESERVED EXP

BAHRAICH (BRK) - NEPALGANJ ROAD (NPR) PSPC 06:30

05358 NPR-BRK UNRESERVED EXP

NEPALGANJ ROAD (NPR) - BAHRAICH (BRK) PSPC 14:45

05361 BRK-MLN UNRESERVED SPL

BAHRAICH (BRK) - MAILANI (MLN) PSPC 08:30

05362 MLN-BRK UNRERSERVED SPL

MAILANI (MLN) - BAHRAICH (BRK) PSPC 08:30

05363 MB-KGM SPL EXP

MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC 06:05

05405 RPH-SBG SPL

RAMPUR HAT (RPH) - SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 06:05

05407 RPH-GAYA PASS SPL

RAMPUR HAT (RPH) - GAYA JN (GAYA) PSPC 08:35

05433 AZ-BHW SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - BARHARWA JN (BHW) PSPC 08:40

05435 KWAE-AZ SPL

KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 05:55

05436 AZ-KWAE SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 18:45

05449 NKE-GKP DAILY UNRESERV EX

NARKATIAGANJ JN (NKE) - GORAKHPUR (GKP) PSPC 05:40

06136 MTP UAM PASS SPL

METUPALAIYAM (MTP) - UDAGAMANDALAM (UAM) PSPC 07:10

06137 UAM MTP PASS SPL

UDAGAMANDALAM (UAM) - METUPALAIYAM (MTP) PSPC 14:00

06265 SBC-HUP MEMU

KSR BENGALURU (SBC) - HINDUPUR (HUP) PSPC 17:45

06266 HUP-YPR MEMU

HINDUPUR (HUP) - KSR BENGALURU (SBC) PSPC 06:30

06595 SBC-SSPN MEMU

BANGALORE CANT (BNC) - DHARMAVARAM JN (DMM) PSPC 07:20

07370 YPR-CMGR PASS SPL

YASVANTPUR JN (YPR) - CHIKKAMAGALURU (CMGR) PSPC 15:30

07542 DBB-SGUJ INTERCITY SPL

DHUBRI (DBB) - SILIGURI JN (SGUJ) MSPC 12:15

07545 KIR - JBN DMU SPECIAL

KATIHAR JN (KIR) - JOGBANI (JBN) PSPC 12:15

07546 JBN - KIR DMU SPECIAL

JOGBANI (JBN) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 15:00

07553 KIR - JBN DMU SPECIAL

KATIHAR JN (KIR) - JOGBANI (JBN) PSPC 07:00

07554 JBN - KIR DMU SPECIAL

JOGBANI (JBN) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 10:30

07555 KIR - JBN DMU SPECIAL

KATIHAR JN (KIR) - JOGBANI (JBN) PSPC 14:45

07556 JBN - KIR DMU SPECIAL

JOGBANI (JBN) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 18:00

07557 KIR - JBN DMU SPECIAL

KATIHAR JN (KIR) - JOGBANI (JBN) PSPC 04:00

07558 JBN - KIR DMU SPECIAL

JOGBANI (JBN) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 07:00

07694 HUP GTL DEMU

HINDUPUR (HUP) - GUNTAKAL JN (GTL) PSPC 06:30

07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL

DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO) PSPC 07:05

07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL

LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT) PSPC 17:40

08303 SBP-PURI SPECIAL

SAMBALPUR (SBP) - PURI (PURI) MSPC 06:00

08304 PURI-SBP SPECIAL

PURI (PURI) - SAMBALPUR (SBP) MSPC 15:45

08437 BHC-CTC SPECIAL

BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC) PSPC 15:30

08438 CTC-BHC MEMU

CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC) PSPC 11:55

09110 KDCY - PRTN SPECIAL

KEVADIYA (KDCY) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 13:55

09113 PRT - KDCY SPL

PRATAPNAGAR (PRTN) - KEVADIYA (KDCY) PSPC 15:35

09440 MVI - WKR SPECIAL

MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR) PSPC 20:20

09441 WKR-MVI SPECIAL

WANKANER JN (WKR) - MORBI (MVI) PSPC 07:10

09444 MVI - WKR SPECIAL

MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR) PSPC 13:05

12054 ASR-HW JAN SHATABDI EXP

AMRITSAR JN (ASR) - HARIDWAR JN (HW) JSH 06:50

12179 LJN - AF INTERCITY

LUCKNOWJN (LJN) - AGRA FORT (AF) SUF 15:55

12180 AF -LJN INTERCITY

AGRA FORT (AF) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 06:31

12226 KAIFIAT EXP

DELHI (DLI) - AZAMGARH (AMH) SUF 20:25

12267 RJT DURONTO EXP

MUMBAI CENTRAL (MMCT) - HAPA (HAPA) DRNT 23:10

12268 HAPA - MMCT DURANTO

HAPA (HAPA) - MUMBAI CENTRAL (MMCT) DRNT 19:40

12364 HDB-KOAA SF EXP

HALDIBARI (HDB) - KOLKATA (KOAA) SUF 08:30

12368 ANVT BGP VIKRAMSHILA EXP

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP) SUF 13:15

12369 HWH DDN KUMBHA EXP

HOWRAH JN (HWH) - DEHRADUN (DDN) SUF 13:00

12393 SAMPOORNA KRANTI EXPRESS

RAJENDRANAGAR T (RJPB) - NEW DELHI (NDLS) SUF 19:25

12505 NORTHEAST EXPRESS

KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) SUF 12:40

12529 PPTA LJN S F

PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 16:30

12530 LJN PPTA S F

LUCKNOWJN (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA) SUF 05:00

12538 BSBS MFP BAPUDHAM SUP.

BANARAS (BSBS) - MUZAFFARPUR JN (MFP) SUF 07:25

12557 MFP-ANVT SAPTKRANTI EXP

MUZAFFARPUR JN (MFP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) SUF 11:35

12571 GKP-ANVT HUMSAFER EXP

GORAKHPUR (GKP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) SUF 18:45

12874 ANVT-HTE SUPERFAST EXP

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - HATIA (HTE) SUF 20:45

12988 AII SDAH EXP

AJMER (AII) - SEALDAH (SDAH) SUF 12:45

13141 SDAH NOQ TEESTA TORSA EXP

SEALDAH (SDAH) - NEW ALIPURDUAR (NOQ) MEX 14:00

13483 MLDT DLI FARAKKA EXP

MALDA TOWN (MLDT) - DELHI (DLI) MEX 19:15

14006 LICHCHIVI EXPRESS

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI) MEX 18:00

14212 AGC INTERCITY EXPRESS

NEW DELHI (NDLS) - AGRA CANTT (AGC) MEX 17:40

14218 UNCHAHAR EXP

CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 16:45

14235 VARANASI-BAREILLY EXP

VARANASI JN (BSB) - BAREILLY (BE) MEX 23:10

14265 BSB DDN EXP

VARANASI JN (BSB) - DEHRADUN (DDN) MEX 08:25

14323 ROK INTERCITY EXP

NEW DELHI (NDLS) - ROHTAK JN (ROK) MEX 10:45

14324 NDLS INTERCITY EXP

ROHTAK JN (ROK) - NEW DELHI (NDLS) MEX 14:00

14505 ASR-NLDM EXPRES

AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM) MEX 14:00

14506 NLDM-ASR EXPRESS

NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 07:15

14521 DELHI-AMBALA EXPRESS

DELHI (DLI) - AMBALA CANT JN (UMB) MEX 13:10

14522 AMBALA-DELHI EXP SPL

AMBALA CANT JN (UMB) - DELHI (DLI) MEX 06:40

15011 LJN-SRE EXP

LUCKNOWJN (LJN) - CHANDIGARH (CDG) MEX 23:55

15040 KSJ-CPA-EXP

KASGANJ (KSJ) - KANPUR ANWRGANJ (CPA) MEX 09:00

15054 LJN-CPR-EXP

LUCKNOWJN (LJN) - CHHAPRA (CPR) MEX 21:00

15055 AF-RMR-EXP

AGRA FORT (AF) - RAMNAGAR (RMR) MEX 20:40

15061 KSJ-LKU EXP

KASGANJ (KSJ) - LAL KUAN (LKU) MEX 17:40

15067 GKP-BDTS EXP

GORAKHPUR (GKP) - BANDRA TERMINUS (BDTS) MEX 05:30

15070 ASH-GKP INTERCITY EXP

AISHBAGH (ASH) - GORAKHPUR (GKP) MEX 16:30

15105 CPR-NTV INTERCITY EXP

CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV) MEX 06:00

15106 NTV CPR INTERCITY EXP

NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR) MEX 15:00

15111 CPR-BCY INTERCITY EXP.

CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY) MEX 03:35

15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS

VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR) MEX 18:25

15159 CPR DURG EXP

CHHAPRA (CPR) - DURG (DURG) MEX 07:10

15658 BRAHMAPUTRA MAIL

KAMAKHYA (KYQ) - DELHI (DLI) MEX 14:35

15707 KIR-ASR EXPRESS

KATIHAR JN (KIR) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 22:45

15811 DBB-GHY EXPRESS

DHUBRI (DBB) - GUWAHATI (GHY) MEX 07:15

15812 GHY-DBB EXPRESS

GUWAHATI (GHY) - DHUBRI (DBB) MEX 21:45

18103 TATA-ASR JALINWALABAG EXP

TATANAGAR JN (TATA) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 21:10

18104 ASR-TATA JALINWALABAG EXP

AMRITSAR JN (ASR) - TATANAGAR JN (TATA) MEX 12:45

18413 PRDP-PURI SPECIAL

PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI) MEX 18:00

18414 PURI-PRDPEXP

PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP) MEX 06:15

19575 OKHA - NDT EXPRESS

OKHA (OKHA) - NATHDWARA (NDT) DRNT 08:20

20948 KDCY - ADI JANSHATABDHI

KEVADIYA (KDCY) - AHMEDABAD JN (ADI) JSH 11:15

20949 ADI - KDCY JANSHATABDHI

AHMEDABAD JN (ADI) - KEVADIYA (KDCY) JSH 15:20

22406 ANVT-BGP GARIB RATH

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP) GBR 17:20

22453 RAJYA RANI EX

LUCKNOWJN (LJN) - MEERUT CITY (MTC) SUF 14:25

22531 CHHAPRA-MATHURA SUF EXP

CHHAPRA (CPR) - MATHURA JN (MTJ) SUF 05:20

22532 MATHURA-CHHAPRA SF EXP

MATHURA JN (MTJ) - CHHAPRA (CPR) SUF 23:50

22917 HARIDWAR EXPRESS

BANDRA TERMINUS (BDTS) - HARIDWAR JN (HW) SUF 12:45

31311 SDAH - KLYM LOCAL

SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM) SUB 04:12

31314 KLYM-SDAH LOCAL

KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH) SUB 06:02

31617 SDAH-RHA LOCAL

SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 08:00

31622 RHA - SDAH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH) SUB 10:12

31711 NH - RHA LOCAL

NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 05:00

31712 RHA-NH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:05

33361 BT-BNJ LOCAL

BARASAT (BT) - BANGAON JN (BNJ) SUB 07:45

33362 BNJ- BT LOCAL

BANGAON JN (BNJ) - BARASAT (BT) SUB 09:28

34331 LAKHIKANTAPUR BARUIPUR LO

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - BARUIPUR JN (BRP) SUB 08:20

34334 BRP - LKPR LOCAL

BARUIPUR JN (BRP) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 07:15

34881 DH SONARPUR LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) - SONARPUR JN (SPR) SUB 10:45

34882 SPR DH LOCAL

SONARPUR JN (SPR) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 04:50

34891 DH BRP LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) - BARUIPUR JN (BRP) SUB 06:13

34892 BARUIPUR DH EMU LOCAL

BARUIPUR JN (BRP) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 09:22

36037 HWH-CDAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 17:55

36038 CDAE HWH LOCAL

CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33

36820 BWN-HWH(CHORD) LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 06:10

36851 HWH - BWN (CHORD)LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 21:42

37305 ANDOLAN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU) SUB 19:15

37306 SIU-HWH LOCAL

SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 21:05

37307 HWH - HPL LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL) SUB 06:52

37308 HPL-HWH LOCAL

HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH) SUB 08:30

37309 HWH TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 04:55

37316 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 05:35

37319 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 10:20

37327 HWH - TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 13:38

37330 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:00

37335 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 17:42

37338 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 15:15

37343 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 20:05

37348 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33

37354 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 23:00

37411 SHE-TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 05:15

37412 TAK-SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 04:05

37415 SHE TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 08:25

37416 TAK SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 07:25

37748 KWAE-BDC LOCAL

KATWA JN. (KWAE) - BANDEL JN (BDC) SUB 13:00

37749 BDC - KWAE LOCAL

BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE) SUB 12:15

37782 BWN-BDC LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 06:45

37783 BDC-BWN LOCAL

BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:20

37785 BDC-BWN LOCAL

BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 05:45

37786 BWN-BDC LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 03:35

37855 HWH-BWN MAIN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 20:47

