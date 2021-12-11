New Delhi | Jagran News Desk: The Indian Railways on Saturday morning cancelled more than 200 passengers trains across the country, including those in Uttar Pradesh and Bihar. However, the Indian Railways did not mention the reason why over 200 trains scheduled for the day have been cancelled.

Following is the full list of trains cancelled by the Indian Railways scheduled for Saturday:

03035 KWAE - AZ SPL

KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 11:55

03037 SBG-BGP SPL

SAHIBGANJ JN (SBG) - BHAGALPUR (BGP) PSPC 08:45

03038 BGP-SBG SPL

BHAGALPUR (BGP) - SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 11:40

03055 KWAE AMP PGR SPL

KATWA JN. (KWAE) - AHAMADPUR JN. (AMP) PSPC 08:20

03056 AMP KWAE PASS SPL

AHAMADPUR JN. (AMP) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 10:50

03057 AZ-NILE PASS SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - NIMITITA (NILE) PSPC 02:45

03058 NILE-AZ PASS SPL

NIMITITA (NILE) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 18:15

03059 KWAE-NILE PASS SPL

KATWA JN. (KWAE) - NIMITITA (NILE) PSPC 13:05

03060 NILE- KWAE PASS SPL

NIMITITA (NILE) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 04:35

03074 RPH- BWN MEMU PGR SPL

RAMPUR HAT (RPH) - BARDDHAMAN (BWN) PSPC 07:25

03077 AZ - RPH MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 05:35

03081 RPH-JASHIDIH PASS SPL

RAMPUR HAT (RPH) - JASIDIH JN (JSME) PSPC 12:25

03082 JSME RPH PGR SPL

JASIDIH JN (JSME) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 16:30

03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT) PSPC 22:25

03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL

NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 05:35

03087 AZ RPH MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 04:20

03088 RPH AZ MEMU PGR SPL

RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 21:10

03091 AZ-SBG SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 03:15

03092 SBG-AZ SPL

SAHIBGANJ JN (SBG) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 14:25

03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL

RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 18:20

03095 KWAE-AZ MEMU PGR SPL

KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 14:40

03096 AZ-KWAE MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 11:55

03111 SDAH RPH MEMU PGR SPL

SEALDAH (SDAH) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 12:05

03193 KOAA-LGL MEMU PGR SPL

KOLKATA (KOAA) - LALGOLA (LGL) PSPC 14:10

03194 LGL-SDAH MEMU PGR SPL

LALGOLA (LGL) - KOLKATA (KOAA) PSPC 08:30

03407 RPH-SBG PASS SPL

RAMPUR HAT (RPH) - SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 20:45

03408 SBG-RPH PASS SPL

SAHIBGANJ JN (SBG) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 04:45

03412 BHW-RPH PASS SPL

BARHARWA JN (BHW) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 02:10

03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL

JAMALPUR JN (JMP) - KIUL JN (KIUL) PSPC 03:15

03439 AZ-BGP PASSENGER SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - BHAGALPUR (BGP) PSPC 16:35

03440 BGP-AZ PASSENGER SPL

BHAGALPUR (BGP) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 04:45

03461 TPH-RJL SPL

TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL) PSPC 03:50

03468 RJL-TPH SPL

RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH) PSPC 02:00

03469 BWN - TPH PASSENGER

BARDDHAMAN (BWN) - TINPAHAR JN (TPH) PSPC 06:30

03470 BHW - BWN PASSENGER SPL

TINPAHAR JN (TPH) - BARDDHAMAN (BWN) PSPC 14:10

03494 RJL-TPH SPL

RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH) PSPC 22:20

03497 TPH-RJL SPL

TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL) PSPC 23:30

03503 BWN-HTE MEMU PGR SPL

BARDDHAMAN (BWN) - HATIA (HTE) PSPC 06:35

03504 HTE BWN MEMU PGR SPL

HATIA (HTE) - BARDDHAMAN (BWN) PSPC 08:10

03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL

ASANSOL JN (ASN) - BOKARO STL CITY (BKSC) PSPC 07:05

03594 ASN-PRR MEMU PGR SPL

ASANSOL JN (ASN) - PURULIA JN (PRR) PSPC 10:52

03767 SBG-MLDT PGR SPL

SAHIBGANJ JN (SBG) - MALDA TOWN (MLDT) PSPC 05:45

03768 MLDT-SBG PGR SPL

MALDA TOWN (MLDT) - SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 16:30

04153 RBL-CNB UNRESERVED SPL

RAE BARELI JN (RBL) - KANPUR CENTRAL (CNB) PSPC 02:50

04154 CNB-RBL UNRESERVED SPL

KANPUR CENTRAL (CNB) - RAE BARELI JN (RBL) PSPC 16:32

05219 DBG-HRGR DEMU PASS. SPL

DARBHANGA JN (DBG) - HAR NAGAR (HRGR) PSPC 16:10

05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL

HAR NAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC 05:15

05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL

SONPUR JN (SEE) - CHHAPRA (CPR) PSPC 15:30

05246 CPR-SEE MEMU PASS.SPL

CHHAPRA (CPR) - SONPUR JN (SEE) PSPC 17:50

05331 KGM-MB SPL EXP

KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) PSPC 07:25

05332 MB-KGM SPL EXP

MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC 14:45

05357 BRK-NPR UNRESERVED EXP

BAHRAICH (BRK) - NEPALGANJ ROAD (NPR) PSPC 06:30

05358 NPR-BRK UNRESERVED EXP

NEPALGANJ ROAD (NPR) - BAHRAICH (BRK) PSPC 14:45

05361 BRK-MLN UNRESERVED SPL

BAHRAICH (BRK) - MAILANI (MLN) PSPC 08:30

05363 MB-KGM SPL EXP

MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC 06:05

05364 KGM-MB SPL EXP

KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) PSPC 15:45

05366 RMR-MB SPL EXP

RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB) PSPC 21:10

05405 RPH-SBG SPL

RAMPUR HAT (RPH) - SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 06:05

05406 SBG-RPH PGR SPL

SAHIBGANJ JN (SBG) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 19:25

05407 RPH-GAYA PASS SPL

RAMPUR HAT (RPH) - GAYA JN (GAYA) PSPC 08:35

05408 JMP-RPH SPL

JAMALPUR JN (JMP) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 14:08

05433 AZ-BHW SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - BARHARWA JN (BHW) PSPC 08:40

05434 BHW-AZ PASS

BARHARWA JN (BHW) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 14:20

05435 KWAE-AZ SPL

KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 05:55

05436 AZ-KWAE SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 18:45

05449 NKE-GKP DAILY UNRESERV EX

NARKATIAGANJ JN (NKE) - GORAKHPUR (GKP) PSPC 05:40

05450 GKP-NKE-GKP DAILY UN-RESR

GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE) PSPC 18:05

05750 HDB-NJP PASSENGER SPECIAL

HALDIBARI (HDB) - NEW JALPAIGURI (NJP) PSPC 12:45

05751 NJP-HDB PASSENGER SPECIAL

NEW JALPAIGURI (NJP) - HALDIBARI (HDB) PSPC 15:15

06136 MTP UAM PASS SPL

METUPALAIYAM (MTP) - UDAGAMANDALAM (UAM) PSPC 07:10

06137 UAM MTP PASS SPL

UDAGAMANDALAM (UAM) - METUPALAIYAM (MTP) PSPC 14:00

06265 SBC-HUP MEMU

KSR BENGALURU (SBC) - HINDUPUR (HUP) PSPC 17:45

06266 HUP-YPR MEMU

HINDUPUR (HUP) - KSR BENGALURU (SBC) PSPC 06:30

06595 SBC-SSPN MEMU

BANGALORE CANT (BNC) - DHARMAVARAM JN (DMM) PSPC 07:20

06596 SSPN-SBC MEMU

DHARMAVARAM JN (DMM) - BANGALORE CANT (BNC) PSPC 12:15

07370 YPR-CMGR PASS SPL

YASVANTPUR JN (YPR) - CHIKKAMAGALURU (CMGR) PSPC 15:30

07693 GTL-HUP

GUNTAKAL JN (GTL) - HINDUPUR (HUP) PSPC 15:45

07694 HUP GTL DEMU

HINDUPUR (HUP) - GUNTAKAL JN (GTL) PSPC 06:30

07795 SC-MOB DEMU

SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB) PSPC 05:45

07796 MOB-SC DEMU

MANOHARABAD (MOB) - SECUNDERABAD JN (SC) PSPC 08:45

08263 TIG-BSP MEMU SPL

TITLAGARH (TIG) - BILASPUR JN (BSP) PSPC 09:30

08264 BSP-TIG SPL

BILASPUR JN (BSP) - TITLAGARH (TIG) PSPC 06:50

08303 SBP-PURI SPECIAL

SAMBALPUR (SBP) - PURI (PURI) MSPC 06:00

08304 PURI-SBP SPECIAL

PURI (PURI) - SAMBALPUR (SBP) MSPC 15:45

08437 BHC-CTC SPECIAL

BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC) PSPC 15:30

08438 CTC-BHC MEMU

CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC) PSPC 11:55

08862 JSG GONDIA MEMU SPL

JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G) PSPC 07:20

09110 KDCY - PRTN SPECIAL

KEVADIYA (KDCY) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 13:55

09113 PRT - KDCY SPL

PRATAPNAGAR (PRTN) - KEVADIYA (KDCY) PSPC 15:35

09440 MVI - WKR SPECIAL

MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR) PSPC 20:20

09441 WKR-MVI SPECIAL

WANKANER JN (WKR) - MORBI (MVI) PSPC 07:10

09444 MVI - WKR SPECIAL

MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR) PSPC 13:05

11807 JHS-AGC EXP

JHANSI JN (JHS) - AGRA CANTT (AGC) MEX 06:30

11808 AGC-JHS EXP

AGRA CANTT (AGC) - JHANSI JN (JHS) MEX 14:40

11901 JHS-AGC EXP

JHANSI JN (JHS) - AGRA CANTT (AGC) MEX 16:05

11902 AGC-JHS EXP

AGRA CANTT (AGC) - JHANSI JN (JHS) MEX 06:10

12033 CNB NDLS SHT

KANPUR CENTRAL (CNB) - NEW DELHI (NDLS) SHT 06:00

12034 NDLS -CNB SHATABDI

NEW DELHI (NDLS) - KANPUR CENTRAL (CNB) SHT 15:50

12053 HW-ASR EXP

HARIDWAR JN (HW) - AMRITSAR JN (ASR) JSH 14:45

12054 ASR-HW JAN SHATABDI EXP

AMRITSAR JN (ASR) - HARIDWAR JN (HW) JSH 06:50

12179 LJN - AF INTERCITY

LUCKNOWJN (LJN) - AGRA FORT (AF) SUF 15:55

12180 AF -LJN INTERCITY

AGRA FORT (AF) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 06:31

12226 KAIFIAT EXP

DELHI (DLI) - AZAMGARH (AMH) SUF 20:25

12267 RJT DURONTO EXP

MUMBAI CENTRAL (MMCT) - HAPA (HAPA) DRNT 23:10

12268 HAPA - MMCT DURANTO

HAPA (HAPA) - MUMBAI CENTRAL (MMCT) DRNT 19:40

12326 NLDM-KOAA WEEKLY EXP

NANGAL DAM (NLDM) - KOLKATA (KOAA) SUF 06:50

12328 DDN HWH UPASHANA EXPRESS

DEHRADUN (DDN) - HOWRAH JN (HWH) SUF 22:10

12357 KOAA ASR DURGYIANA EXP

KOLKATA (KOAA) - AMRITSAR JN (ASR) SUF 12:10

12363 KOAA HDB SF EXP

KOLKATA (KOAA) - HALDIBARI (HDB) SUF 09:05

12529 PPTA LJN S F

PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 16:30

12530 LJN PPTA S F

LUCKNOWJN (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA) SUF 05:00

12879 LTT-BBS BI-WEEKLYS.F. EXP

LOKMANYATILAK (LTT) - BHUBANESWAR (BBS) SUF 00:15

12987 SDAH AII EXP

SEALDAH (SDAH) - AJMER (AII) SUF 22:55

12988 AII SDAH EXP

AJMER (AII) - SEALDAH (SDAH) SUF 12:45

13141 SDAH NOQ TEESTA TORSA EXP

SEALDAH (SDAH) - NEW ALIPURDUAR (NOQ) MEX 14:00

13142 NOQ SDAH TEESTA TORSA EXP

NEW ALIPURDUAR (NOQ) - SEALDAH (SDAH) MEX 11:45

13240 KOTA - PNBE EXPRESS

KOTA JN (KOTA) - PATNA JN (PNBE) MEX 18:10

13308 GANGASUTLEJ EXPRESS

FIROZPUR CANT (FZR) - DHANBAD JN (DHN) MEX 16:15

13430 ANVT-MLDT WKLY EXPRESS

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - MALDA TOWN (MLDT) MEX 17:10

14003 MLDT-NDLS EXPRESS

MALDA TOWN (MLDT) - NEW DELHI (NDLS) MEX 09:05

14005 LICHCHIVI EXPRESS

SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) MEX 02:30

14006 LICHCHIVI EXPRESS

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI) MEX 18:00

14211 AGC INTERCITY EXPRESS

AGRA CANTT (AGC) - NEW DELHI (NDLS) MEX 06:00

14212 AGC INTERCITY EXPRESS

NEW DELHI (NDLS) - AGRA CANTT (AGC) MEX 17:40

14217 UNCHAHAR EXP

PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG) MEX 13:35

14218 UNCHAHAR EXP

CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 16:45

14235 VARANASI-BAREILLY EXP

VARANASI JN (BSB) - BAREILLY (BE) MEX 23:10

14236 BERELLY VARANASI EXP

BAREILLY (BE) - VARANASI JN (BSB) MEX 16:35

14265 BSB DDN EXP

VARANASI JN (BSB) - DEHRADUN (DDN) MEX 08:25

14266 DDN BSB EXPRESS

DEHRADUN (DDN) - VARANASI JN (BSB) MEX 18:15

14307 PYGS -BE PASS. EXP.

PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY (BE) MEX 01:05

14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS

BAREILLY (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 17:30

14323 ROK INTERCITY EXP

NEW DELHI (NDLS) - ROHTAK JN (ROK) MEX 10:45

14324 NDLS INTERCITY EXP

ROHTAK JN (ROK) - NEW DELHI (NDLS) MEX 14:00

14505 ASR-NLDM EXPRES

AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM) MEX 14:00

14506 NLDM-ASR EXPRESS

NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 07:15

14521 DELHI-AMBALA EXPRESS

DELHI (DLI) - AMBALA CANT JN (UMB) MEX 13:10

14522 AMBALA-DELHI EXP SPL

AMBALA CANT JN (UMB) - DELHI (DLI) MEX 06:40

14524 UMB-MFP HARIHAR EXP-

AMBALA CANT JN (UMB) - BARAUNI JN (BJU) MEX 22:20

14673 SHAHEED EXPRESS

JAYNAGAR (JYG) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 07:20

15011 LJN-SRE EXP

LUCKNOWJN (LJN) - CHANDIGARH (CDG) MEX 23:55

15012 LJN SRE EXP

CHANDIGARH (CDG) - LUCKNOWJN (LJN) MEX 17:15

15035 DLI-KGM S K EXP

DELHI (DLI) - KATHGODAM (KGM) MEX 16:00

15036 KGM-DLI S K EXP

KATHGODAM (KGM) - DELHI (DLI) MEX 08:45

15039 CPA-KSJ EXP

KANPUR ANWRGANJ (CPA) - KASGANJ (KSJ) MEX 15:10

15040 KSJ-CPA-EXP

KASGANJ (KSJ) - KANPUR ANWRGANJ (CPA) MEX 09:00

15053 LJN-CPR-EXP

CHHAPRA (CPR) - LUCKNOWJN (LJN) MEX 19:35

15054 LJN-CPR-EXP

LUCKNOWJN (LJN) - CHHAPRA (CPR) MEX 21:00

15055 AF-RMR-EXP

AGRA FORT (AF) - RAMNAGAR (RMR) MEX 20:40

15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL

CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD) MEX 18:00

15105 CPR-NTV INTERCITY EXP

CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV) MEX 06:00

15106 NTV CPR INTERCITY EXP

NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR) MEX 15:00

15111 CPR-BCY INTERCITY EXP.

CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY) MEX 03:35

15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS

VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR) MEX 18:25

15127 BSBS-NDLS K V EXP

BANARAS (BSBS) - NEW DELHI (NDLS) MEX 13:30

15160 DURG CPR SARNATH EXP

DURG (DURG) - CHHAPRA (CPR) MEX 20:25

15657 BRAHMAPUTRA MAIL

DELHI (DLI) - KAMAKHYA (KYQ) MEX 23:40

15658 BRAHMAPUTRA MAIL

KAMAKHYA (KYQ) - DELHI (DLI) MEX 14:35

15707 KIR-ASR EXPRESS

KATIHAR JN (KIR) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 22:45

15708 ASR-KIR EXPRESS

AMRITSAR JN (ASR) - KATIHAR JN (KIR) MEX 08:25

15811 DBB-GHY EXPRESS

DHUBRI (DBB) - GUWAHATI (GHY) MEX 07:15

15812 GHY-DBB EXPRESS

GUWAHATI (GHY) - DHUBRI (DBB) MEX 21:45

18105 ROU-PURI EXPRESS

ROURKELA (ROU) - PURI (PURI) MEX 08:05

18106 PURI-ROU EXPRESS

PURI (PURI) - ROURKELA (ROU) MEX 04:35

18107 ROU-JDB INTERCITY EXP

ROURKELA (ROU) - JAGDALPUR (JDB) MEX 18:20

18108 JDB-ROU EXPRESS

JAGDALPUR (JDB) - ROURKELA (ROU) MEX 14:10

18301 SBP-RGDA EXPRESS SPL

SAMBALPUR (SBP) - RAYAGADA (RGDA) MEX 06:05

18302 RGDA-SBP EXPRESS SPL

RAYAGADA (RGDA) - SAMBALPUR (SBP) MEX 13:25

18309 SBP -JAT EXPRESS SPECIAL

SAMBALPUR (SBP) - JAMMU TAWI (JAT) MEX 11:00

18413 PRDP-PURI SPECIAL

PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI) MEX 18:00

18414 PURI-PRDPEXP

PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP) MEX 06:15

18425 PURI-DURG EXP.

PURI (PURI) - DURG (DURG) MEX 19:10

18426 DURG - PURI EXP.

DURG (DURG) - PURI (PURI) MEX 16:10

19408 BSB ADI EXP

VARANASI JN (BSB) - AHMEDABAD JN (ADI) MEX 15:35

19611 AII ASR EXP

AJMER (AII) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 17:55

20808 ASR-VSKP S/F

AMRITSAR JN (ASR) - VISAKHAPATNAM (VSKP) SUF 23:55

20810 NED-SBP SF EXP

NANDED (NED) - SAMBALPUR (SBP) SUF 16:35

20948 KDCY - ADI JANSHATABDHI

KEVADIYA (KDCY) - AHMEDABAD JN (ADI) JSH 11:15

20949 ADI - KDCY JANSHATABDHI

AHMEDABAD JN (ADI) - KEVADIYA (KDCY) JSH 15:20

22453 RAJYA RANI EX

LUCKNOWJN (LJN) - MEERUT CITY (MTC) SUF 14:25

22454 RAJYA RANI EX

MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 06:40

22803 SHM-SBP S/F WEEKLY

SHALIMAR (SHM) - SAMBALPUR (SBP) SUF 20:45

25036 RMR-DLI LINK EXP

RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB) MEX 10:00

31311 SDAH - KLYM LOCAL

SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM) SUB 04:12

31314 KLYM-SDAH LOCAL

KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH) SUB 06:02

31617 SDAH-RHA LOCAL

SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 08:00

31622 RHA - SDAH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH) SUB 10:12

31711 NH - RHA LOCAL

NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 05:00

31712 RHA-NH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:05

33361 BT-BNJ LOCAL

BARASAT (BT) - BANGAON JN (BNJ) SUB 07:45

33362 BNJ- BT LOCAL

BANGAON JN (BNJ) - BARASAT (BT) SUB 09:28

34331 LAKHIKANTAPUR BARUIPUR LO

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - BARUIPUR JN (BRP) SUB 08:20

34334 BRP - LKPR LOCAL

BARUIPUR JN (BRP) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 07:15

34881 DH SONARPUR LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) - SONARPUR JN (SPR) SUB 10:45

34882 SPR DH LOCAL

SONARPUR JN (SPR) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 04:50

34891 DH BRP LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) - BARUIPUR JN (BRP) SUB 06:13

34892 BARUIPUR DH EMU LOCAL

BARUIPUR JN (BRP) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 09:22

36037 HWH-CDAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 17:55

36038 CDAE HWH LOCAL

CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33

36820 BWN-HWH(CHORD) LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 06:10

36851 HWH - BWN (CHORD)LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 21:42

37305 ANDOLAN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU) SUB 19:15

37306 SIU-HWH LOCAL

SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 21:05

37307 HWH - HPL LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL) SUB 06:52

37308 HPL-HWH LOCAL

HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH) SUB 08:30

37309 HWH TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 04:55

37316 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 05:35

37319 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 10:20

37327 HWH - TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 13:38

37330 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:00

37335 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 17:42

37338 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 15:15

37343 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 20:05

37348 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33

37354 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 23:00

37411 SHE-TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 05:15

37412 TAK-SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 04:05

37415 SHE TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 08:25

37416 TAK SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 07:25

37748 KWAE-BDC LOCAL

KATWA JN. (KWAE) - BANDEL JN (BDC) SUB 13:00

37749 BDC - KWAE LOCAL

BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE) SUB 12:15

37782 BWN-BDC LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 06:45

37783 BDC-BWN LOCAL

BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:20

37785 BDC-BWN LOCAL

BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 05:45

37786 BWN-BDC LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 03:35

37818 BWN-HWH LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 05:42

37855 HWH-BWN MAIN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 20:47

Posted By: Aalok Sensharma