New Delhi | Jagran Business Desk: The Indian Railways on Friday cancelled more than 200 passengers trains across India, including those in Uttar Pradesh and Bihar. The Railways has also released the list of trains cancelled by it on Friday.
Following is the full list of trains cancelled by the Indian Railways scheduled for Friday:
00111 PUNE-DD-MFP PARCEL EXP
PUNE JN (PUNE) - DAUND JN (DD) PEXP 04:00
00971 KISAN SPECIAL
DAHANU ROAD (DRD) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI) PEXP 05:30
00979 KISAN SPECIAL
AMALSAD (AML) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI) PEXP 01:45
02575 HYB-GKP SUMMER SPL
HYDERABAD DECAN (HYB) - GORAKHPUR (GKP) TOD 21:05
03035 KWAE - AZ SPL
KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 11:55
03037 SBG-BGP SPL
SAHIBGANJ JN (SBG) - BHAGALPUR (BGP) PSPC 08:45
03038 BGP-SBG SPL
BHAGALPUR (BGP) - SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 11:40
03055 KWAE AMP PGR SPL
KATWA JN. (KWAE) - AHAMADPUR JN. (AMP) PSPC 08:20
03056 AMP KWAE PASS SPL
AHAMADPUR JN. (AMP) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 10:50
03057 AZ-NILE PASS SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - NIMITITA (NILE) PSPC 02:45
03058 NILE-AZ PASS SPL
NIMITITA (NILE) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 18:15
03059 KWAE-NILE PASS SPL
KATWA JN. (KWAE) - NIMITITA (NILE) PSPC 13:05
03060 NILE- KWAE PASS SPL
NIMITITA (NILE) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 04:35
03074 RPH- BWN MEMU PGR SPL
RAMPUR HAT (RPH) - BARDDHAMAN (BWN) PSPC 07:25
03077 AZ - RPH MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 05:35
03081 RPH-JASHIDIH PASS SPL
RAMPUR HAT (RPH) - JASIDIH JN (JSME) PSPC 12:25
03082 JSME RPH PGR SPL
JASIDIH JN (JSME) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 16:30
03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT) PSPC 22:25
03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 05:35
03087 AZ RPH MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 04:20
03088 RPH AZ MEMU PGR SPL
RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 21:10
03091 AZ-SBG SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 03:15
03092 SBG-AZ SPL
SAHIBGANJ JN (SBG) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 14:25
03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL
RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 18:20
03095 KWAE-AZ MEMU PGR SPL
KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 14:40
03096 AZ-KWAE MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 11:55
03407 RPH-SBG PASS SPL
RAMPUR HAT (RPH) - SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 20:45
03408 SBG-RPH PASS SPL
SAHIBGANJ JN (SBG) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 04:45
03411 RPH-BHW PASS SPL
RAMPUR HAT (RPH) - BARHARWA JN (BHW) PSPC 23:00
03412 BHW-RPH PASS SPL
BARHARWA JN (BHW) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 02:10
03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL
JAMALPUR JN (JMP) - KIUL JN (KIUL) PSPC 03:15
03439 AZ-BGP PASSENGER SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - BHAGALPUR (BGP) PSPC 16:35
03440 BGP-AZ PASSENGER SPL
BHAGALPUR (BGP) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 04:45
03461 TPH-RJL SPL
TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL) PSPC 03:50
03468 RJL-TPH SPL
RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH) PSPC 02:00
03469 BWN - TPH PASSENGER
BARDDHAMAN (BWN) - TINPAHAR JN (TPH) PSPC 06:30
03470 BHW - BWN PASSENGER SPL
TINPAHAR JN (TPH) - BARDDHAMAN (BWN) PSPC 14:10
03494 RJL-TPH SPL
RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH) PSPC 22:20
03497 TPH-RJL SPL
TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL) PSPC 23:30
03503 BWN-HTE MEMU PGR SPL
BARDDHAMAN (BWN) - HATIA (HTE) PSPC 06:35
03504 HTE BWN MEMU PGR SPL
HATIA (HTE) - BARDDHAMAN (BWN) PSPC 08:10
03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
BOKARO STL CITY (BKSC) - ASANSOL JN (ASN) PSPC 15:40
03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
ASANSOL JN (ASN) - BOKARO STL CITY (BKSC) PSPC 07:05
03593 PRR-ASN MEMU PGR SPL
PURULIA JN (PRR) - ASANSOL JN (ASN) PSPC 14:05
03594 ASN-PRR MEMU PGR SPL
ASANSOL JN (ASN) - PURULIA JN (PRR) PSPC 10:52
04153 RBL-CNB UNRESERVED SPL
RAE BARELI JN (RBL) - KANPUR CENTRAL (CNB) PSPC 02:50
04154 CNB-RBL UNRESERVED SPL
KANPUR CENTRAL (CNB) - RAE BARELI JN (RBL) PSPC 16:32
05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL
HAR NAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC 05:15
05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL
SONPUR JN (SEE) - CHHAPRA (CPR) PSPC 15:30
05246 CPR-SEE MEMU PASS.SPL
CHHAPRA (CPR) - SONPUR JN (SEE) PSPC 17:50
05331 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) PSPC 07:25
05332 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC 14:45
05334 MB-RMR EXP
MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR) PSPC 04:30
05363 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC 06:05
05364 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) PSPC 15:45
05366 RMR-MB SPL EXP
RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB) PSPC 21:10
05404 GAYA-JMP SPL
GAYA JN (GAYA) - JAMALPUR JN (JMP) PSPC 06:05
05405 RPH-SBG SPL
RAMPUR HAT (RPH) - SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 06:05
05406 SBG-RPH PGR SPL
SAHIBGANJ JN (SBG) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 19:25
05407 RPH-GAYA PASS SPL
RAMPUR HAT (RPH) - GAYA JN (GAYA) PSPC 08:35
05408 JMP-RPH SPL
JAMALPUR JN (JMP) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 14:08
05433 AZ-BHW SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - BARHARWA JN (BHW) PSPC 08:40
05435 KWAE-AZ SPL
KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 05:55
05436 AZ-KWAE SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 18:45
05449 NKE-GKP DAILY UNRESERV EX
NARKATIAGANJ JN (NKE) - GORAKHPUR (GKP) PSPC 05:40
05450 GKP-NKE-GKP DAILY UN-RESR
GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE) PSPC 18:05
05750 HDB-NJP PASSENGER SPECIAL
HALDIBARI (HDB) - NEW JALPAIGURI (NJP) PSPC 12:45
05751 NJP-HDB PASSENGER SPECIAL
NEW JALPAIGURI (NJP) - HALDIBARI (HDB) PSPC 15:15
06136 MTP UAM PASS SPL
METUPALAIYAM (MTP) - UDAGAMANDALAM (UAM) PSPC 07:10
06137 UAM MTP PASS SPL
UDAGAMANDALAM (UAM) - METUPALAIYAM (MTP) PSPC 14:00
06265 SBC-HUP MEMU
KSR BENGALURU (SBC) - HINDUPUR (HUP) PSPC 17:45
06266 HUP-YPR MEMU
HINDUPUR (HUP) - KSR BENGALURU (SBC) PSPC 06:30
06595 SBC-SSPN MEMU
BANGALORE CANT (BNC) - DHARMAVARAM JN (DMM) PSPC 07:20
06596 SSPN-SBC MEMU
DHARMAVARAM JN (DMM) - BANGALORE CANT (BNC) PSPC 12:15
07061 MED-SC
MEDCHAL (MED) - SECUNDERABAD JN (SC) PSPC 08:15
07369 CMGR-YPR PASS SPL
CHIKKAMAGALURU (CMGR) - YASVANTPUR JN (YPR) PSPC 07:50
07370 YPR-CMGR PASS SPL
YASVANTPUR JN (YPR) - CHIKKAMAGALURU (CMGR) PSPC 15:30
07693 GTL-HUP
GUNTAKAL JN (GTL) - HINDUPUR (HUP) PSPC 15:45
07694 HUP GTL DEMU
HINDUPUR (HUP) - GUNTAKAL JN (GTL) PSPC 06:30
07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO) PSPC 07:05
07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT) PSPC 17:40
08303 SBP-PURI SPECIAL
SAMBALPUR (SBP) - PURI (PURI) MSPC 06:00
08304 PURI-SBP SPECIAL
PURI (PURI) - SAMBALPUR (SBP) MSPC 15:45
08437 BHC-CTC SPECIAL
BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC) PSPC 15:30
08438 CTC-BHC MEMU
CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC) PSPC 11:55
08739 SDL BSP MEMU
SHAHDOL (SDL) - BILASPUR JN (BSP) PSPC 09:30
08740 BSP-SDL MEMU
BILASPUR JN (BSP) - SHAHDOL (SDL) PSPC 07:45
09110 KDCY - PRTN SPECIAL
KEVADIYA (KDCY) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 13:55
09113 PRT - KDCY SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) - KEVADIYA (KDCY) PSPC 15:35
09440 MVI - WKR SPECIAL
MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR) PSPC 20:20
09441 WKR-MVI SPECIAL
WANKANER JN (WKR) - MORBI (MVI) PSPC 07:10
09444 MVI - WKR SPECIAL
MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR) PSPC 13:05
09465 AD - DBG CLONE SPECIAL
AHMEDABAD JN (ADI) - DARBHANGA JN (DBG) TOD 20:25
11109 JHS - LJN INTERCITY
JHANSI JN (JHS) - LUCKNOWJN (LJN) MEX 06:15
11110 LJN JHS INTERCITY
LUCKNOWJN (LJN) - JHANSI JN (JHS) MEX 16:40
11124 BJU- GWL MAIL
BARAUNI JN (BJU) - GWALIOR JN. (GWL) MEX 18:45
11807 JHS-AGC EXP
JHANSI JN (JHS) - AGRA CANTT (AGC) MEX 06:30
11808 AGC-JHS EXP
AGRA CANTT (AGC) - JHANSI JN (JHS) MEX 14:40
12053 HW-ASR EXP
HARIDWAR JN (HW) - AMRITSAR JN (ASR) JSH 14:45
12054 ASR-HW JAN SHATABDI EXP
AMRITSAR JN (ASR) - HARIDWAR JN (HW) JSH 06:50
12179 LJN - AF INTERCITY
LUCKNOWJN (LJN) - AGRA FORT (AF) SUF 15:55
12180 AF -LJN INTERCITY
AGRA FORT (AF) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 06:31
12267 RJT DURONTO EXP
MUMBAI CENTRAL (MMCT) - HAPA (HAPA) DRNT 23:10
12268 HAPA - MMCT DURANTO
HAPA (HAPA) - MUMBAI CENTRAL (MMCT) DRNT 19:40
12364 HDB-KOAA SF EXP
HALDIBARI (HDB) - KOLKATA (KOAA) SUF 08:30
12365 PNBE-RNC JANSHATABDI
PATNA JN (PNBE) - RANCHI (RNC) JSH 06:10
12366 RNC-PNBE JANSHATABDI
RANCHI (RNC) - PATNA JN (PNBE) JSH 14:25
12368 ANVT BGP VIKRAMSHILA EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP) SUF 13:15
12505 NORTHEAST EXPRESS
KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) SUF 12:40
12506 NORTHEAST EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - KAMAKHYA (KYQ) SUF 07:40
12529 PPTA LJN S F
PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 16:30
12530 LJN PPTA S F
LUCKNOWJN (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA) SUF 05:00
12562 SWANTRATA SENANI EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) - JAYNAGAR (JYG) SUF 21:15
12596 ANVT-GKP HAMSAFAR EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - GORAKHPUR (GKP) SUF 20:00
12874 ANVT-HTE SUPERFAST EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - HATIA (HTE) SUF 20:45
12987 SDAH AII EXP
SEALDAH (SDAH) - AJMER (AII) SUF 22:55
12988 AII SDAH EXP
AJMER (AII) - SEALDAH (SDAH) SUF 12:45
13141 SDAH NOQ TEESTA TORSA EXP
SEALDAH (SDAH) - NEW ALIPURDUAR (NOQ) MEX 14:00
13142 NOQ SDAH TEESTA TORSA EXP
NEW ALIPURDUAR (NOQ) - SEALDAH (SDAH) MEX 11:45
13239 PNBE-KOTA EXPRESS
PATNA JN (PNBE) - KOTA JN (KOTA) MEX 11:45
13258 ANVT-DNR JANSADHARAN EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - DANAPUR (DNR) MEX 13:35
13429 MLDT-ANVT WKLY EXP
MALDA TOWN (MLDT) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) MEX 09:05
13483 MLDT DLI FARAKKA EXP
MALDA TOWN (MLDT) - DELHI (DLI) MEX 19:15
13484 DLI-MLDT FARAKKA EXP
DELHI (DLI) - MALDA TOWN (MLDT) MEX 21:40
14005 LICHCHIVI EXPRESS
SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) MEX 02:30
14006 LICHCHIVI EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI) MEX 18:00
14211 AGC INTERCITY EXPRESS
AGRA CANTT (AGC) - NEW DELHI (NDLS) MEX 06:00
14212 AGC INTERCITY EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) - AGRA CANTT (AGC) MEX 17:40
14217 UNCHAHAR EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG) MEX 13:35
14218 UNCHAHAR EXP
CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 16:45
14230 HW PYG EXP
YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 15:20
14235 VARANASI-BAREILLY EXP
VARANASI JN (BSB) - BAREILLY (BE) MEX 23:10
14236 BERELLY VARANASI EXP
BAREILLY (BE) - VARANASI JN (BSB) MEX 16:35
14265 BSB DDN EXP
VARANASI JN (BSB) - DEHRADUN (DDN) MEX 08:25
14266 DDN BSB EXPRESS
DEHRADUN (DDN) - VARANASI JN (BSB) MEX 18:15
14307 PYGS -BE PASS. EXP.
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY (BE) MEX 01:05
14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS
BAREILLY (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 17:30
14323 ROK INTERCITY EXP
NEW DELHI (NDLS) - ROHTAK JN (ROK) MEX 10:45
14324 NDLS INTERCITY EXP
ROHTAK JN (ROK) - NEW DELHI (NDLS) MEX 14:00
14505 ASR-NLDM EXPRES
AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM) MEX 14:00
14506 NLDM-ASR EXPRESS
NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 07:15
14521 DELHI-AMBALA EXPRESS
DELHI (DLI) - AMBALA CANT JN (UMB) MEX 13:10
14522 AMBALA-DELHI EXP SPL
AMBALA CANT JN (UMB) - DELHI (DLI) MEX 06:40
14674 SHAHEED EXP
AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG) MEX 13:05
14813 JU BPL EXP
JODHPUR JN (JU) - BHOPAL JN (BPL) MEX 08:50
14814 BPL JU EXP
BHOPAL JN (BPL) - JODHPUR JN (JU) MEX 16:55
15011 LJN-SRE EXP
LUCKNOWJN (LJN) - CHANDIGARH (CDG) MEX 23:55
15012 LJN SRE EXP
CHANDIGARH (CDG) - LUCKNOWJN (LJN) MEX 17:15
15026 ANVR-MAU EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - MAU JN (MAU) MEX 13:25
15040 KSJ-CPA-EXP
KASGANJ (KSJ) - KANPUR ANWRGANJ (CPA) MEX 09:00
15053 LJN-CPR-EXP
CHHAPRA (CPR) - LUCKNOWJN (LJN) MEX 19:35
15054 LJN-CPR-EXP
LUCKNOWJN (LJN) - CHHAPRA (CPR) MEX 21:00
15068 BDTS-GKP EXP
BANDRA TERMINUS (BDTS) - GORAKHPUR (GKP) MEX 00:20
15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL
CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD) MEX 18:00
15084 FBD-CPR EXP SPECIAL
FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR) MEX 14:35
15105 CPR-NTV INTERCITY EXP
CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV) MEX 06:00
15106 NTV CPR INTERCITY EXP
NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR) MEX 15:00
15111 CPR-BCY INTERCITY EXP.
CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY) MEX 03:35
15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS
VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR) MEX 18:25
15128 NDLS -BSBS K V EXP
NEW DELHI (NDLS) - BANARAS (BSBS) MEX 11:35
15159 CPR DURG EXP
CHHAPRA (CPR) - DURG (DURG) MEX 07:10
15274 ANVT-RXL SATYAGRAH EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - RAXAUL JN (RXL) MEX 17:30
15624 KYQ-BGKT EXPRESS
KAMAKHYA (KYQ) - BHAGAT KI KOTHI (BGKT) MEX 17:15
15657 BRAHMAPUTRA MAIL
DELHI (DLI) - KAMAKHYA (KYQ) MEX 23:40
15658 BRAHMAPUTRA MAIL
KAMAKHYA (KYQ) - DELHI (DLI) MEX 14:35
15707 KIR-ASR EXPRESS
KATIHAR JN (KIR) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 22:45
15708 ASR-KIR EXPRESS
AMRITSAR JN (ASR) - KATIHAR JN (KIR) MEX 08:25
15811 DBB-GHY EXPRESS
DHUBRI (DBB) - GUWAHATI (GHY) MEX 07:15
15812 GHY-DBB EXPRESS
GUWAHATI (GHY) - DHUBRI (DBB) MEX 21:45
17237 BTTR-MAS
BITRAGUNTA (BTTR) - CHENNAI CENTRAL (MAS) MEX 04:45
17238 BTTR-MAS
CHENNAI CENTRAL (MAS) - BITRAGUNTA (BTTR) MEX 16:30
18104 ASR-TATA JALINWALABAG EXP
AMRITSAR JN (ASR) - TATANAGAR JN (TATA) MEX 12:45
18201 DURG - NTV EXP
DURG (DURG) - NAUTANWA (NTV) MEX 20:10
18235 BPL-BSP EXP CUM PASS
BHOPAL JN (BPL) - BILASPUR JN (BSP) MEX 10:15
18236 BSP-BPL PASS CUM EXP
BILASPUR JN (BSP) - BHOPAL JN (BPL) MEX 22:30
18247 BSP-REWA EXP
BILASPUR JN (BSP) - REWA (REWA) MEX 19:20
18248 REWA-BSP EXP
REWA (REWA) - BILASPUR JN (BSP) MEX 22:15
18413 PRDP-PURI SPECIAL
PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI) MEX 18:00
18414 PURI-PRDPEXP
PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP) MEX 06:15
19614 ASR AII EXP
AMRITSAR JN (ASR) - AJMER (AII) MEX 17:45
20948 KDCY - ADI JANSHATABDHI
KEVADIYA (KDCY) - AHMEDABAD JN (ADI) JSH 11:15
20949 ADI - KDCY JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) - KEVADIYA (KDCY) JSH 15:20
22198 PRATHAM S SNGRM SUF
JHANSI JN (JHS) - KOLKATA (KOAA) SUF 21:20
22453 RAJYA RANI EX
LUCKNOWJN (LJN) - MEERUT CITY (MTC) SUF 14:25
22454 RAJYA RANI EX
MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 06:40
22531 CHHAPRA-MATHURA SUF EXP
CHHAPRA (CPR) - MATHURA JN (MTJ) SUF 05:20
22532 MATHURA-CHHAPRA SF EXP
MATHURA JN (MTJ) - CHHAPRA (CPR) SUF 23:50
22867 DURG NZM SF HUMSAFAR EXP
DURG (DURG) - HAZRAT NIZAMUDDIN (NZM) SUF 11:10
31311 SDAH - KLYM LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM) SUB 04:12
31314 KLYM-SDAH LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH) SUB 06:02
31617 SDAH-RHA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 08:00
31622 RHA - SDAH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH) SUB 10:12
31711 NH - RHA LOCAL
NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 05:00
31712 RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:05
33361 BT-BNJ LOCAL
BARASAT (BT) - BANGAON JN (BNJ) SUB 07:45
33362 BNJ- BT LOCAL
BANGAON JN (BNJ) - BARASAT (BT) SUB 09:28
34331 LAKHIKANTAPUR BARUIPUR LO
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - BARUIPUR JN (BRP) SUB 08:20
34334 BRP - LKPR LOCAL
BARUIPUR JN (BRP) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 07:15
34881 DH SONARPUR LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - SONARPUR JN (SPR) SUB 10:45
34882 SPR DH LOCAL
SONARPUR JN (SPR) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 04:50
34891 DH BRP LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - BARUIPUR JN (BRP) SUB 06:13
34892 BARUIPUR DH EMU LOCAL
BARUIPUR JN (BRP) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 09:22
36038 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33
37305 ANDOLAN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU) SUB 19:15
37306 SIU-HWH LOCAL
SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 21:05
37307 HWH - HPL LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL) SUB 06:52
37308 HPL-HWH LOCAL
HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH) SUB 08:30
37309 HWH TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 04:55
37316 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 05:35
37319 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 10:20
37327 HWH - TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 13:38
37330 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:00
37335 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 17:42
37338 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 15:15
37343 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 20:05
37348 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33
37354 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 23:00
37411 SHE-TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 05:15
37412 TAK-SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 04:05
37415 SHE TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 08:25
37416 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 07:25
37748 KWAE-BDC LOCAL
KATWA JN. (KWAE) - BANDEL JN (BDC) SUB 13:00
37749 BDC - KWAE LOCAL
BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE) SUB 12:15
37855 HWH-BWN MAIN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 20:47
52965 DADN KKD PASSENGER
DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - KALKUND (KKD) PAS 11:05
52966 KKD DADN PASSENGER
KALKUND (KKD) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) PAS 15:34
Posted By: Aalok Sensharma