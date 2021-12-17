New Delhi | Jagran Business Desk: The Indian Railways on Friday cancelled more than 200 passengers trains across India, including those in Uttar Pradesh and Bihar. The Railways has also released the list of trains cancelled by it on Friday.

Following is the full list of trains cancelled by the Indian Railways scheduled for Friday:

00111 PUNE-DD-MFP PARCEL EXP

PUNE JN (PUNE) - DAUND JN (DD) PEXP 04:00

00971 KISAN SPECIAL

DAHANU ROAD (DRD) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI) PEXP 05:30

00979 KISAN SPECIAL

AMALSAD (AML) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI) PEXP 01:45

02575 HYB-GKP SUMMER SPL

HYDERABAD DECAN (HYB) - GORAKHPUR (GKP) TOD 21:05

03035 KWAE - AZ SPL

KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 11:55

03037 SBG-BGP SPL

SAHIBGANJ JN (SBG) - BHAGALPUR (BGP) PSPC 08:45

03038 BGP-SBG SPL

BHAGALPUR (BGP) - SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 11:40

03055 KWAE AMP PGR SPL

KATWA JN. (KWAE) - AHAMADPUR JN. (AMP) PSPC 08:20

03056 AMP KWAE PASS SPL

AHAMADPUR JN. (AMP) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 10:50

03057 AZ-NILE PASS SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - NIMITITA (NILE) PSPC 02:45

03058 NILE-AZ PASS SPL

NIMITITA (NILE) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 18:15

03059 KWAE-NILE PASS SPL

KATWA JN. (KWAE) - NIMITITA (NILE) PSPC 13:05

03060 NILE- KWAE PASS SPL

NIMITITA (NILE) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 04:35

03074 RPH- BWN MEMU PGR SPL

RAMPUR HAT (RPH) - BARDDHAMAN (BWN) PSPC 07:25

03077 AZ - RPH MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 05:35

03081 RPH-JASHIDIH PASS SPL

RAMPUR HAT (RPH) - JASIDIH JN (JSME) PSPC 12:25

03082 JSME RPH PGR SPL

JASIDIH JN (JSME) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 16:30

03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT) PSPC 22:25

03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL

NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 05:35

03087 AZ RPH MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 04:20

03088 RPH AZ MEMU PGR SPL

RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 21:10

03091 AZ-SBG SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 03:15

03092 SBG-AZ SPL

SAHIBGANJ JN (SBG) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 14:25

03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL

RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 18:20

03095 KWAE-AZ MEMU PGR SPL

KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 14:40

03096 AZ-KWAE MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 11:55

03407 RPH-SBG PASS SPL

RAMPUR HAT (RPH) - SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 20:45

03408 SBG-RPH PASS SPL

SAHIBGANJ JN (SBG) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 04:45

03411 RPH-BHW PASS SPL

RAMPUR HAT (RPH) - BARHARWA JN (BHW) PSPC 23:00

03412 BHW-RPH PASS SPL

BARHARWA JN (BHW) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 02:10

03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL

JAMALPUR JN (JMP) - KIUL JN (KIUL) PSPC 03:15

03439 AZ-BGP PASSENGER SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - BHAGALPUR (BGP) PSPC 16:35

03440 BGP-AZ PASSENGER SPL

BHAGALPUR (BGP) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 04:45

03461 TPH-RJL SPL

TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL) PSPC 03:50

03468 RJL-TPH SPL

RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH) PSPC 02:00

03469 BWN - TPH PASSENGER

BARDDHAMAN (BWN) - TINPAHAR JN (TPH) PSPC 06:30

03470 BHW - BWN PASSENGER SPL

TINPAHAR JN (TPH) - BARDDHAMAN (BWN) PSPC 14:10

03494 RJL-TPH SPL

RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH) PSPC 22:20

03497 TPH-RJL SPL

TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL) PSPC 23:30

03503 BWN-HTE MEMU PGR SPL

BARDDHAMAN (BWN) - HATIA (HTE) PSPC 06:35

03504 HTE BWN MEMU PGR SPL

HATIA (HTE) - BARDDHAMAN (BWN) PSPC 08:10

03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL

BOKARO STL CITY (BKSC) - ASANSOL JN (ASN) PSPC 15:40

03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL

ASANSOL JN (ASN) - BOKARO STL CITY (BKSC) PSPC 07:05

03593 PRR-ASN MEMU PGR SPL

PURULIA JN (PRR) - ASANSOL JN (ASN) PSPC 14:05

03594 ASN-PRR MEMU PGR SPL

ASANSOL JN (ASN) - PURULIA JN (PRR) PSPC 10:52

04153 RBL-CNB UNRESERVED SPL

RAE BARELI JN (RBL) - KANPUR CENTRAL (CNB) PSPC 02:50

04154 CNB-RBL UNRESERVED SPL

KANPUR CENTRAL (CNB) - RAE BARELI JN (RBL) PSPC 16:32

05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL

HAR NAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC 05:15

05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL

SONPUR JN (SEE) - CHHAPRA (CPR) PSPC 15:30

05246 CPR-SEE MEMU PASS.SPL

CHHAPRA (CPR) - SONPUR JN (SEE) PSPC 17:50

05331 KGM-MB SPL EXP

KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) PSPC 07:25

05332 MB-KGM SPL EXP

MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC 14:45

05334 MB-RMR EXP

MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR) PSPC 04:30

05363 MB-KGM SPL EXP

MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC 06:05

05364 KGM-MB SPL EXP

KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) PSPC 15:45

05366 RMR-MB SPL EXP

RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB) PSPC 21:10

05404 GAYA-JMP SPL

GAYA JN (GAYA) - JAMALPUR JN (JMP) PSPC 06:05

05405 RPH-SBG SPL

RAMPUR HAT (RPH) - SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 06:05

05406 SBG-RPH PGR SPL

SAHIBGANJ JN (SBG) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 19:25

05407 RPH-GAYA PASS SPL

RAMPUR HAT (RPH) - GAYA JN (GAYA) PSPC 08:35

05408 JMP-RPH SPL

JAMALPUR JN (JMP) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 14:08

05433 AZ-BHW SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - BARHARWA JN (BHW) PSPC 08:40

05435 KWAE-AZ SPL

KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 05:55

05436 AZ-KWAE SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 18:45

05449 NKE-GKP DAILY UNRESERV EX

NARKATIAGANJ JN (NKE) - GORAKHPUR (GKP) PSPC 05:40

05450 GKP-NKE-GKP DAILY UN-RESR

GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE) PSPC 18:05

05750 HDB-NJP PASSENGER SPECIAL

HALDIBARI (HDB) - NEW JALPAIGURI (NJP) PSPC 12:45

05751 NJP-HDB PASSENGER SPECIAL

NEW JALPAIGURI (NJP) - HALDIBARI (HDB) PSPC 15:15

06136 MTP UAM PASS SPL

METUPALAIYAM (MTP) - UDAGAMANDALAM (UAM) PSPC 07:10

06137 UAM MTP PASS SPL

UDAGAMANDALAM (UAM) - METUPALAIYAM (MTP) PSPC 14:00

06265 SBC-HUP MEMU

KSR BENGALURU (SBC) - HINDUPUR (HUP) PSPC 17:45

06266 HUP-YPR MEMU

HINDUPUR (HUP) - KSR BENGALURU (SBC) PSPC 06:30

06595 SBC-SSPN MEMU

BANGALORE CANT (BNC) - DHARMAVARAM JN (DMM) PSPC 07:20

06596 SSPN-SBC MEMU

DHARMAVARAM JN (DMM) - BANGALORE CANT (BNC) PSPC 12:15

07061 MED-SC

MEDCHAL (MED) - SECUNDERABAD JN (SC) PSPC 08:15

07369 CMGR-YPR PASS SPL

CHIKKAMAGALURU (CMGR) - YASVANTPUR JN (YPR) PSPC 07:50

07370 YPR-CMGR PASS SPL

YASVANTPUR JN (YPR) - CHIKKAMAGALURU (CMGR) PSPC 15:30

07693 GTL-HUP

GUNTAKAL JN (GTL) - HINDUPUR (HUP) PSPC 15:45

07694 HUP GTL DEMU

HINDUPUR (HUP) - GUNTAKAL JN (GTL) PSPC 06:30

07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL

DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO) PSPC 07:05

07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL

LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT) PSPC 17:40

08303 SBP-PURI SPECIAL

SAMBALPUR (SBP) - PURI (PURI) MSPC 06:00

08304 PURI-SBP SPECIAL

PURI (PURI) - SAMBALPUR (SBP) MSPC 15:45

08437 BHC-CTC SPECIAL

BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC) PSPC 15:30

08438 CTC-BHC MEMU

CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC) PSPC 11:55

08739 SDL BSP MEMU

SHAHDOL (SDL) - BILASPUR JN (BSP) PSPC 09:30

08740 BSP-SDL MEMU

BILASPUR JN (BSP) - SHAHDOL (SDL) PSPC 07:45

09110 KDCY - PRTN SPECIAL

KEVADIYA (KDCY) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 13:55

09113 PRT - KDCY SPL

PRATAPNAGAR (PRTN) - KEVADIYA (KDCY) PSPC 15:35

09440 MVI - WKR SPECIAL

MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR) PSPC 20:20

09441 WKR-MVI SPECIAL

WANKANER JN (WKR) - MORBI (MVI) PSPC 07:10

09444 MVI - WKR SPECIAL

MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR) PSPC 13:05

09465 AD - DBG CLONE SPECIAL

AHMEDABAD JN (ADI) - DARBHANGA JN (DBG) TOD 20:25

11109 JHS - LJN INTERCITY

JHANSI JN (JHS) - LUCKNOWJN (LJN) MEX 06:15

11110 LJN JHS INTERCITY

LUCKNOWJN (LJN) - JHANSI JN (JHS) MEX 16:40

11124 BJU- GWL MAIL

BARAUNI JN (BJU) - GWALIOR JN. (GWL) MEX 18:45

11807 JHS-AGC EXP

JHANSI JN (JHS) - AGRA CANTT (AGC) MEX 06:30

11808 AGC-JHS EXP

AGRA CANTT (AGC) - JHANSI JN (JHS) MEX 14:40

12053 HW-ASR EXP

HARIDWAR JN (HW) - AMRITSAR JN (ASR) JSH 14:45

12054 ASR-HW JAN SHATABDI EXP

AMRITSAR JN (ASR) - HARIDWAR JN (HW) JSH 06:50

12179 LJN - AF INTERCITY

LUCKNOWJN (LJN) - AGRA FORT (AF) SUF 15:55

12180 AF -LJN INTERCITY

AGRA FORT (AF) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 06:31

12267 RJT DURONTO EXP

MUMBAI CENTRAL (MMCT) - HAPA (HAPA) DRNT 23:10

12268 HAPA - MMCT DURANTO

HAPA (HAPA) - MUMBAI CENTRAL (MMCT) DRNT 19:40

12364 HDB-KOAA SF EXP

HALDIBARI (HDB) - KOLKATA (KOAA) SUF 08:30

12365 PNBE-RNC JANSHATABDI

PATNA JN (PNBE) - RANCHI (RNC) JSH 06:10

12366 RNC-PNBE JANSHATABDI

RANCHI (RNC) - PATNA JN (PNBE) JSH 14:25

12368 ANVT BGP VIKRAMSHILA EXP

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP) SUF 13:15

12505 NORTHEAST EXPRESS

KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) SUF 12:40

12506 NORTHEAST EXPRESS

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - KAMAKHYA (KYQ) SUF 07:40

12529 PPTA LJN S F

PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 16:30

12530 LJN PPTA S F

LUCKNOWJN (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA) SUF 05:00

12562 SWANTRATA SENANI EXPRESS

NEW DELHI (NDLS) - JAYNAGAR (JYG) SUF 21:15

12596 ANVT-GKP HAMSAFAR EXP

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - GORAKHPUR (GKP) SUF 20:00

12874 ANVT-HTE SUPERFAST EXP

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - HATIA (HTE) SUF 20:45

12987 SDAH AII EXP

SEALDAH (SDAH) - AJMER (AII) SUF 22:55

12988 AII SDAH EXP

AJMER (AII) - SEALDAH (SDAH) SUF 12:45

13141 SDAH NOQ TEESTA TORSA EXP

SEALDAH (SDAH) - NEW ALIPURDUAR (NOQ) MEX 14:00

13142 NOQ SDAH TEESTA TORSA EXP

NEW ALIPURDUAR (NOQ) - SEALDAH (SDAH) MEX 11:45

13239 PNBE-KOTA EXPRESS

PATNA JN (PNBE) - KOTA JN (KOTA) MEX 11:45

13258 ANVT-DNR JANSADHARAN EXP

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - DANAPUR (DNR) MEX 13:35

13429 MLDT-ANVT WKLY EXP

MALDA TOWN (MLDT) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) MEX 09:05

13483 MLDT DLI FARAKKA EXP

MALDA TOWN (MLDT) - DELHI (DLI) MEX 19:15

13484 DLI-MLDT FARAKKA EXP

DELHI (DLI) - MALDA TOWN (MLDT) MEX 21:40

14005 LICHCHIVI EXPRESS

SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) MEX 02:30

14006 LICHCHIVI EXPRESS

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI) MEX 18:00

14211 AGC INTERCITY EXPRESS

AGRA CANTT (AGC) - NEW DELHI (NDLS) MEX 06:00

14212 AGC INTERCITY EXPRESS

NEW DELHI (NDLS) - AGRA CANTT (AGC) MEX 17:40

14217 UNCHAHAR EXP

PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG) MEX 13:35

14218 UNCHAHAR EXP

CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 16:45

14230 HW PYG EXP

YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 15:20

14235 VARANASI-BAREILLY EXP

VARANASI JN (BSB) - BAREILLY (BE) MEX 23:10

14236 BERELLY VARANASI EXP

BAREILLY (BE) - VARANASI JN (BSB) MEX 16:35

14265 BSB DDN EXP

VARANASI JN (BSB) - DEHRADUN (DDN) MEX 08:25

14266 DDN BSB EXPRESS

DEHRADUN (DDN) - VARANASI JN (BSB) MEX 18:15

14307 PYGS -BE PASS. EXP.

PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY (BE) MEX 01:05

14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS

BAREILLY (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 17:30

14323 ROK INTERCITY EXP

NEW DELHI (NDLS) - ROHTAK JN (ROK) MEX 10:45

14324 NDLS INTERCITY EXP

ROHTAK JN (ROK) - NEW DELHI (NDLS) MEX 14:00

14505 ASR-NLDM EXPRES

AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM) MEX 14:00

14506 NLDM-ASR EXPRESS

NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 07:15

14521 DELHI-AMBALA EXPRESS

DELHI (DLI) - AMBALA CANT JN (UMB) MEX 13:10

14522 AMBALA-DELHI EXP SPL

AMBALA CANT JN (UMB) - DELHI (DLI) MEX 06:40

14674 SHAHEED EXP

AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG) MEX 13:05

14813 JU BPL EXP

JODHPUR JN (JU) - BHOPAL JN (BPL) MEX 08:50

14814 BPL JU EXP

BHOPAL JN (BPL) - JODHPUR JN (JU) MEX 16:55

15011 LJN-SRE EXP

LUCKNOWJN (LJN) - CHANDIGARH (CDG) MEX 23:55

15012 LJN SRE EXP

CHANDIGARH (CDG) - LUCKNOWJN (LJN) MEX 17:15

15026 ANVR-MAU EXP

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - MAU JN (MAU) MEX 13:25

15040 KSJ-CPA-EXP

KASGANJ (KSJ) - KANPUR ANWRGANJ (CPA) MEX 09:00

15053 LJN-CPR-EXP

CHHAPRA (CPR) - LUCKNOWJN (LJN) MEX 19:35

15054 LJN-CPR-EXP

LUCKNOWJN (LJN) - CHHAPRA (CPR) MEX 21:00

15068 BDTS-GKP EXP

BANDRA TERMINUS (BDTS) - GORAKHPUR (GKP) MEX 00:20

15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL

CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD) MEX 18:00

15084 FBD-CPR EXP SPECIAL

FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR) MEX 14:35

15105 CPR-NTV INTERCITY EXP

CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV) MEX 06:00

15106 NTV CPR INTERCITY EXP

NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR) MEX 15:00

15111 CPR-BCY INTERCITY EXP.

CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY) MEX 03:35

15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS

VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR) MEX 18:25

15128 NDLS -BSBS K V EXP

NEW DELHI (NDLS) - BANARAS (BSBS) MEX 11:35

15159 CPR DURG EXP

CHHAPRA (CPR) - DURG (DURG) MEX 07:10

15274 ANVT-RXL SATYAGRAH EXP

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - RAXAUL JN (RXL) MEX 17:30

15624 KYQ-BGKT EXPRESS

KAMAKHYA (KYQ) - BHAGAT KI KOTHI (BGKT) MEX 17:15

15657 BRAHMAPUTRA MAIL

DELHI (DLI) - KAMAKHYA (KYQ) MEX 23:40

15658 BRAHMAPUTRA MAIL

KAMAKHYA (KYQ) - DELHI (DLI) MEX 14:35

15707 KIR-ASR EXPRESS

KATIHAR JN (KIR) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 22:45

15708 ASR-KIR EXPRESS

AMRITSAR JN (ASR) - KATIHAR JN (KIR) MEX 08:25

15811 DBB-GHY EXPRESS

DHUBRI (DBB) - GUWAHATI (GHY) MEX 07:15

15812 GHY-DBB EXPRESS

GUWAHATI (GHY) - DHUBRI (DBB) MEX 21:45

17237 BTTR-MAS

BITRAGUNTA (BTTR) - CHENNAI CENTRAL (MAS) MEX 04:45

17238 BTTR-MAS

CHENNAI CENTRAL (MAS) - BITRAGUNTA (BTTR) MEX 16:30

18104 ASR-TATA JALINWALABAG EXP

AMRITSAR JN (ASR) - TATANAGAR JN (TATA) MEX 12:45

18201 DURG - NTV EXP

DURG (DURG) - NAUTANWA (NTV) MEX 20:10

18235 BPL-BSP EXP CUM PASS

BHOPAL JN (BPL) - BILASPUR JN (BSP) MEX 10:15

18236 BSP-BPL PASS CUM EXP

BILASPUR JN (BSP) - BHOPAL JN (BPL) MEX 22:30

18247 BSP-REWA EXP

BILASPUR JN (BSP) - REWA (REWA) MEX 19:20

18248 REWA-BSP EXP

REWA (REWA) - BILASPUR JN (BSP) MEX 22:15

18413 PRDP-PURI SPECIAL

PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI) MEX 18:00

18414 PURI-PRDPEXP

PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP) MEX 06:15

19614 ASR AII EXP

AMRITSAR JN (ASR) - AJMER (AII) MEX 17:45

20948 KDCY - ADI JANSHATABDHI

KEVADIYA (KDCY) - AHMEDABAD JN (ADI) JSH 11:15

20949 ADI - KDCY JANSHATABDHI

AHMEDABAD JN (ADI) - KEVADIYA (KDCY) JSH 15:20

22198 PRATHAM S SNGRM SUF

JHANSI JN (JHS) - KOLKATA (KOAA) SUF 21:20

22453 RAJYA RANI EX

LUCKNOWJN (LJN) - MEERUT CITY (MTC) SUF 14:25

22454 RAJYA RANI EX

MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 06:40

22531 CHHAPRA-MATHURA SUF EXP

CHHAPRA (CPR) - MATHURA JN (MTJ) SUF 05:20

22532 MATHURA-CHHAPRA SF EXP

MATHURA JN (MTJ) - CHHAPRA (CPR) SUF 23:50

22867 DURG NZM SF HUMSAFAR EXP

DURG (DURG) - HAZRAT NIZAMUDDIN (NZM) SUF 11:10

31311 SDAH - KLYM LOCAL

SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM) SUB 04:12

31314 KLYM-SDAH LOCAL

KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH) SUB 06:02

31617 SDAH-RHA LOCAL

SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 08:00

31622 RHA - SDAH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH) SUB 10:12

31711 NH - RHA LOCAL

NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 05:00

31712 RHA-NH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:05

33361 BT-BNJ LOCAL

BARASAT (BT) - BANGAON JN (BNJ) SUB 07:45

33362 BNJ- BT LOCAL

BANGAON JN (BNJ) - BARASAT (BT) SUB 09:28

34331 LAKHIKANTAPUR BARUIPUR LO

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - BARUIPUR JN (BRP) SUB 08:20

34334 BRP - LKPR LOCAL

BARUIPUR JN (BRP) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 07:15

34881 DH SONARPUR LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) - SONARPUR JN (SPR) SUB 10:45

34882 SPR DH LOCAL

SONARPUR JN (SPR) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 04:50

34891 DH BRP LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) - BARUIPUR JN (BRP) SUB 06:13

34892 BARUIPUR DH EMU LOCAL

BARUIPUR JN (BRP) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 09:22

36038 CDAE HWH LOCAL

CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33

37305 ANDOLAN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU) SUB 19:15

37306 SIU-HWH LOCAL

SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 21:05

37307 HWH - HPL LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL) SUB 06:52

37308 HPL-HWH LOCAL

HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH) SUB 08:30

37309 HWH TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 04:55

37316 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 05:35

37319 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 10:20

37327 HWH - TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 13:38

37330 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:00

37335 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 17:42

37338 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 15:15

37343 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 20:05

37348 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33

37354 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 23:00

37411 SHE-TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 05:15

37412 TAK-SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 04:05

37415 SHE TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 08:25

37416 TAK SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 07:25

37748 KWAE-BDC LOCAL

KATWA JN. (KWAE) - BANDEL JN (BDC) SUB 13:00

37749 BDC - KWAE LOCAL

BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE) SUB 12:15

37855 HWH-BWN MAIN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 20:47

52965 DADN KKD PASSENGER

DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - KALKUND (KKD) PAS 11:05

52966 KKD DADN PASSENGER

KALKUND (KKD) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) PAS 15:34

Posted By: Aalok Sensharma