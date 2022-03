New Delhi | Jagran Business Desk: The Indian Railways on Friday cancelled above 250 trains that were scheduled for the day. Following is the complete list of trains cancelled by the Indian Railways for Friday.

00111 PUNE-DD-MFP PARCEL EXP

PUNE JN (PUNE) - DAUND JN (DD) PEXP 04:00

00979 KISAN SPECIAL

AMALSAD (AML) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI) PEXP 04:45

01559 LNL-PUNE SUB SPL

LONAVALA (LNL) - PUNE JN (PUNE) SSPC 10:05

01560 PUNE-LNL EMU

PUNE JN (PUNE) - LONAVALA (LNL) SSPC 08:05

01561 LNL-PUNE EMU

LONAVALA (LNL) - PUNE JN (PUNE) SSPC 14:50

01562 PUNE-LNL EMU

PUNE JN (PUNE) - LONAVALA (LNL) SSPC 09:55

01565 LNL-PUNE EMU

LONAVALA (LNL) - PUNE JN (PUNE) SSPC 17:30

01566 PUNE-LNL EMU

PUNE JN (PUNE) - LONAVALA (LNL) SSPC 15:00

01567 LNL-PUNE SUB SPL

LONAVALA (LNL) - PUNE JN (PUNE) SSPC 18:20

01568 PUNE-LNL EMU

PUNE JN (PUNE) - LONAVALA (LNL) SSPC 16:25

01811 LAR-JHS UR EXP SPL

LALITPUR (LAR) - VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) PSPC 17:50

01812 JHS-LAR UR EXP SPL

VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) - LALITPUR (LAR) PSPC 07:40

01820 LAR-BINA UR EXP SPL

LALITPUR (LAR) - BINA JN (BINA) PSPC 10:25

02575 HYB-GKP

HYDERABAD DECAN (HYB) - GORAKHPUR (GKP) TOD 21:05

03042 AZ-KWAE PASSENGER SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 03:30

03051 HWH- BWN MEMU PGR SPL

HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) PSPC 01:50

03052 BWN-HWH MEMU PGR SPL

BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) PSPC 21:58

03057 AZ-NILE PASS SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - NIMITITA (NILE) PSPC 02:45

03060 NILE- KWAE PASS SPL

NIMITITA (NILE) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 04:35

03068 AZ-KWAE MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 04:45

03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT) PSPC 22:25

03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL

NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 05:35

03087 AZ RPH MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 04:20

03091 AZ-SBG SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 03:15

03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL

RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 18:20

03412 BHW-RPH PASS SPL

BARHARWA JN (BHW) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 02:10

03461 TPH-RJL SPL

TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL) PSPC 03:50

03468 RJL-TPH SPL

RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH) PSPC 02:00

03530 ASN-BWN MEMU PGR SPL

ASANSOL JN (ASN) - BARDDHAMAN (BWN) PSPC 04:55

03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL

BOKARO STL CITY (BKSC) - ASANSOL JN (ASN) PSPC 15:40

03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL

ASANSOL JN (ASN) - BOKARO STL CITY (BKSC) PSPC 07:05

04193 DDU-SFG MEMU SPL

PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) - SUBEDARGANJ (SFG) PSPC 16:30

04194 SFG-DDU MEX SPL

SUBEDARGANJ (SFG) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) PSPC 07:05

04651 HUMSAFAR EXP CLONE SPL

JAYNAGAR (JYG) - AMRITSAR JN (ASR) TOD 04:15

04652 HUMSAFAR EXP SPL

AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG) TOD 10:55

04871 MEC - MTD PSPC SPL

MERTA CITY (MEC) - MERTA ROAD JN (MTD) PSPC 07:05

04872 MTD - MEC PSPC SPL

MERTA ROAD JN (MTD) - MERTA CITY (MEC) PSPC 05:50

05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL

HAR NAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC 05:15

05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL

SONPUR JN (SEE) - CHHAPRA (CPR) PSPC 15:30

05331 KGM-MB SPL EXP

KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) PSPC 07:25

05332 MB-KGM SPL EXP

MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC 14:45

05334 MB-RMR EXP

MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR) PSPC 04:30

05363 MB-KGM SPL EXP

MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC 06:05

05364 KGM-MB SPL EXP

KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) PSPC 15:45

05366 RMR-MB SPL EXP

RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB) PSPC 21:10

05445 CPR-BCY UNRESERVED EXP

CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY) PSPC 16:10

05446 BCY-CPR UNRESEVED EXP

VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR) PSPC 05:00

05503 GHY-MBO PASSENGER SPL

GUWAHATI (GHY) - MAIRABARI (MBO) PSPC 17:40

05504 MBO-GHY PASSENGER SPL

MAIRABARI (MBO) - GUWAHATI (GHY) PSPC 04:00

05701 MLDT-KIR PASSENGER SPL

MALDA TOWN (MLDT) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 07:00

05702 KIR-MLDT PASSENGER SPL

KATIHAR JN (KIR) - MALDA TOWN (MLDT) PSPC 14:50

05717 MLFC-KIR PASSENGER SPL

MALDA COURT (MLFC) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 14:00

05718 KIR-MLFC PASSENGER SPL

KATIHAR JN (KIR) - MALDA COURT (MLFC) PSPC 08:10

05750 HDB-NJP PASSENGER SPL

HALDIBARI (HDB) - NEW JALPAIGURI (NJP) PSPC 11:45

05751 NJP-HDB PASSENGER SPL

NEW JALPAIGURI (NJP) - HALDIBARI (HDB) PSPC 14:45

05833 KOTA-MDS FAST PASSENGER

KOTA JN (KOTA) - MANDASOR (MDS) PSPC 21:20

06595 SBC-SSPN MEMU

BANGALORE CANT (BNC) - DHARMAVARAM JN (DMM) PSPC 07:20

06596 SSPN-SBC MEMU

DHARMAVARAM JN (DMM) - BANGALORE CANT (BNC) PSPC 12:15

06659 SCT-QLN EXP SPL

SENGOTTAI (SCT) - KOLLAM JN (QLN) PSPC 11:35

06660 QLN-SCT EXP SPL

KOLLAM JN (QLN) - SENGOTTAI (SCT) PSPC 10:20

07321 SUR-DWR PASSENGER SPL

SOLAPUR JN (SUR) - DHARWAR (DWR) PSPC 00:40

07322 DWR-SUR PASSENGER SPL

DHARWAR (DWR) - SOLAPUR JN (SUR) PSPC 18:05

07329 UBL-BJP INTERCITY EXP SPL

HUBLI JN (UBL) - BIJAPUR (BJP) TOD 16:45

07330 BJP-UBL INTERCITY EXP SPL

BIJAPUR (BJP) - HUBLI JN (UBL) TOD 05:45

07331 SUR-UBL PASSENGER

SOLAPUR JN (SUR) - HUBLI JN (UBL) PSPC 04:45

07332 UBL-SUR PASSENGER

HUBLI JN (UBL) - SOLAPUR JN (SUR) PSPC 12:55

07523 NBQ - GHY DMU SPECIAL

NEW BONGAIGAON (NBQ) - GUWAHATI (GHY) PSPC 05:05

07524 GHY - NBQ DMU SPECIAL

GUWAHATI (GHY) - NEW BONGAIGAON (NBQ) PSPC 17:00

07527 GHY - HBN DMU SPECIAL

GUWAHATI (GHY) - HAIBARGAON (HBN) PSPC 10:00

07528 HBN - GHY DMU SPECIAL

HAIBARGAON (HBN) - GUWAHATI (GHY) PSPC 13:20

07529 GHY - SHTT DMU SPECIAL

GUWAHATI (GHY) - SILGHAT TOWN (SHTT) PSPC 16:30

07530 SHTT - GHY DMU SPECIAL

SILGHAT TOWN (SHTT) - GUWAHATI (GHY) PSPC 06:00

07555 KIR - JBN DMU SPECIAL

KATIHAR JN (KIR) - JOGBANI (JBN) PSPC 14:45

07556 JBN - KIR DMU SPECIAL

JOGBANI (JBN) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 18:00

07811 TMR-TRDI DEMU SPL

TUMSAR ROAD (TMR) - TIRODI (TRDI) PSPC 04:15

07812 TRDI-TMR DEMU SPL

TIRODI (TRDI) - TUMSAR ROAD (TMR) PSPC 05:55

07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL

DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO) PSPC 07:05

07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL

LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT) PSPC 17:40

08303 SBP-PURI SPECIAL

SAMBALPUR (SBP) - PURI (PURI) MSPC 06:00

08304 PURI-SBP SPECIAL

PURI (PURI) - SAMBALPUR (SBP) MSPC 15:45

08437 BHC-CTC SPECIAL

BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC) PSPC 15:30

08438 CTC-BHC MEMU

CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC) PSPC 11:55

08741 DURG-G MEMU SPL

DURG (DURG) - GONDIA JN (G) PSPC 06:30

08742 G-DURG MEMU SPL

GONDIA JN (G) - DURG (DURG) PSPC 17:40

08743 G-ITR MEMU SPL

GONDIA JN (G) - ITWARI (ITR) PSPC 09:45

08744 ITR-G MEMU SPL

ITWARI (ITR) - GONDIA JN (G) PSPC 15:00

09110 EKNR - PRTN SPECIAL

EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 13:55

09113 PRTN - EKNR SPL

PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) PSPC 15:35

09440 MVI - WKR SPECIAL

MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR) PSPC 20:20

09444 MVI - WKR SPECIAL

MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR) PSPC 13:05

09448 PNBE-ADI SPL CLONE TRAIN

PATNA JN (PNBE) - AHMEDABAD JN (ADI) TOD 22:30

10101 RATNAGIRI- MADGAON

RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO) MEX 02:12

10102 MADGAON - RATNAGIRI

MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN) MEX 19:25

11007 DECCAN EXPRESS

C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) - PUNE JN (PUNE) MEX 07:00

11008 DECCAN EXPRESS

PUNE JN (PUNE) - C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) MEX 15:15

11045 KOP-DHN EXP

KOLHAPUR (KOP) - DHANBAD JN (DHN) MEX 04:35

12067 JAN SHATABDI EXPRESS

GUWAHATI (GHY) - JORHAT TOWN (JTTN) JSH 06:10

12068 JAN SHATABDI EXPRESS

JORHAT TOWN (JTTN) - GUWAHATI (GHY) JSH 14:30

12267 RJT DURONTO EXP

MUMBAI CENTRAL (MMCT) - HAPA (HAPA) DRNT 23:10

12268 HAPA - MMCT DURANTO

HAPA (HAPA) - MUMBAI CENTRAL (MMCT) DRNT 19:40

12368 ANVT BGP VIKRAMSHILA EXP

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP) SUF 13:15

12396 AII-RJPB ZIYARAT EXP

AJMER (AII) - RAJENDRANAGAR T (RJPB) SUF 00:40

12505 NORTHEAST EXPRESS

KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) SUF 12:40

12506 NORTHEAST EXPRESS

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - KAMAKHYA (KYQ) SUF 07:40

12855 BSP ITR INTERCITY SF EXP

BILASPUR JN (BSP) - ITWARI (ITR) SUF 15:50

12856 ITR BSP INTERCITY EXP

ITWARI (ITR) - BILASPUR JN (BSP) SUF 06:15

12874 ANVT-HTE SUPERFAST EXP

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - HATIA (HTE) SUF 20:45

12987 SDAH AII EXP

SEALDAH (SDAH) - AJMER (AII) SUF 22:55

12988 AII SDAH EXP

AJMER (AII) - SEALDAH (SDAH) SUF 12:45

13421 NDAE MLDT EXP

NABADWIP DHAM (NDAE) - MALDA TOWN (MLDT) MEX 04:45

14016 SADHBHAWNA EXP

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - RAXAUL JN (RXL) MEX 16:30

14813 JU BPL EXP

JODHPUR JN (JU) - BHOPAL JN (BPL) MEX 08:50

14814 BPL JU EXP

BHOPAL JN (BPL) - JODHPUR JN (JU) MEX 16:55

15054 LJN-CPR-EXP

LUCKNOWJN (LJN) - CHHAPRA (CPR) MEX 21:00

15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL

CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD) MEX 18:00

15084 FBD-CPR EXP SPECIAL

FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR) MEX 14:35

15111 CPR-BCY INTERCITY EXP.

CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY) MEX 03:35

15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS

VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR) MEX 18:25

15231 BJU - GONDIA EXPRESS

BARAUNI JN (BJU) - GONDIA JN (G) MEX 10:05

15232 GONDIA - BJU EXPRESS

GONDIA JN (G) - BARAUNI JN (BJU) MEX 21:15

15417 RAJYA RANI EXPRESS

ALIPUR DUAR JN (APDJ) - SILGHAT TOWN (SHTT) MEX 17:00

15612 SCL-GHY EXPRESS

SILCHAR (SCL) - GUWAHATI (GHY) MEX 22:15

15615 GHY-SCL EXPRESS

GUWAHATI (GHY) - SILCHAR (SCL) MEX 23:55

15616 SCL-GHY EXPRESS

SILCHAR (SCL) - GUWAHATI (GHY) MEX 07:20

15657 BRAHMAPUTRA MAIL

DELHI (DLI) - KAMAKHYA (KYQ) MEX 23:40

15658 BRAHMAPUTRA MAIL

KAMAKHYA (KYQ) - DELHI (DLI) MEX 14:35

15665 GHY-MXN BG EXPRESS

GUWAHATI (GHY) - MARIANI JN (MXN) MEX 14:30

15666 MXN-GHY BG EXPRESS

MARIANI JN (MXN) - GUWAHATI (GHY) MEX 06:05

15709 MLDT-NJP EXPRESS

MALDA TOWN (MLDT) - NEW JALPAIGURI (NJP) MEX 17:00

15710 NJP-MLDT EXPRESS

NEW JALPAIGURI (NJP) - MALDA TOWN (MLDT) MEX 07:00

15769 APDJ-LMG I/C EXPRESS

ALIPUR DUAR JN (APDJ) - LUMDING JN (LMG) MEX 03:45

15770 LMG-APDJ I/C EXPRESS

LUMDING JN (LMG) - ALIPUR DUAR JN (APDJ) MEX 15:00

15777 NJP-APDJ TOURIST EXPRESS

NEW JALPAIGURI (NJP) - ALIPUR DUAR JN (APDJ) MEX 07:20

15778 APDJ-NJP TOURIST EXPRESS

ALIPUR DUAR JN (APDJ) - NEW JALPAIGURI (NJP) MEX 14:00

15927 RNY-NTSK EXPRESS

RANGIYA JN (RNY) - NEW TINSUKIA (NTSK) MEX 05:30

15968 LEDO-RANGIYA EXPRESS

LEDO (LEDO) - RANGIYA JN (RNY) MEX 05:00

18201 DURG - NTV EXP

DURG (DURG) - NAUTANWA (NTV) MEX 20:10

18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP

GEVRA ROAD (GAD) - ITWARI (ITR) MEX 18:05

18240 ITR BSP EXP

ITWARI (ITR) - BILASPUR JN (BSP) MEX 23:55

18413 PRDP-PURI SPECIAL

PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI) MEX 18:00

18414 PURI-PRDPEXP

PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP) MEX 06:15

18551 VSKP-KRDL EXPRESS SPECIAL

VISAKHAPATNAM (VSKP) - KIRANDUL (KRDL) MEX 06:45

18552 KRDL-VSKP EXP

KIRANDUL (KRDL) - VISAKHAPATNAM (VSKP) MEX 06:00

19045 TAPTI GANGA EXPRESS

SURAT (ST) - CHHAPRA (CPR) MEX 10:10

19046 TAPTI GANGA EXPRESS

CHHAPRA (CPR) - SURAT (ST) MEX 09:00

20504 RAJDHANI EXPRESS

NEW DELHI (NDLS) - DIBRUGARH (DBRG) RAJ 11:25

20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI

EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI) JSH 11:15

20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI

AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR) JSH 15:20

22162 DAMOH-BHOPAL RAJYA RANI

DAMOH (DMO) - BHOPAL JN (BPL) SUF 05:30

22198 PRATHAM S SNGRM SUF

VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) - KOLKATA (KOAA) SUF 21:20

22960 SURAT - JAMNAGAR INTERCIT

JAMNAGAR (JAM) - VADODARA JN (BRC) SUF 04:45

22983 KOTA-INDB INTERCITY EXP

KOTA JN (KOTA) - INDORE JN BG (INDB) SUF 06:30

22984 INDB-KOTA INTERCITY EXP

INDORE JN BG (INDB) - KOTA JN (KOTA) SUF 15:35

31191 NH-KLYM LOCAL

NAIHATI JN (NH) - KALYANI SIMANTA (KLYM) SUB 04:10

31311 SDAH - KLYM LOCAL

SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM) SUB 04:12

31312 KLYM-SDAH LOCAL

KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH) SUB 05:02

31411 SDAH -NH LOCAL

SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:40

31412 NH-SDAH LOCAL

NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:05

31414 NH - SDAH LOCAL

NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:50

31511 SDAH-STB LOCAL

SEALDAH (SDAH) - SHANTIPUR (STB) SUB 04:35

31512 STB - SDAH LOCAL

SHANTIPUR (STB) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:22

31514 STB - SDAH LOCAL

SHANTIPUR (STB) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:46

31612 RHA - SDAH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:20

31711 NH - RHA LOCAL

NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 05:00

31712 RHA-NH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:05

31721 RHA - KNJ LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) - KRISHNGR CTY JN (KNJ) SUB 04:42

31741 RHA - GEDE LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) - GEDE (GEDE) SUB 04:42

31811 SDAH-KNJ LOCAL

SEALDAH (SDAH) - KRISHNGR CTY JN (KNJ) SUB 03:20

31812 KNJ - SDAJ LOCAL

KRISHNGR CTY JN (KNJ) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:20

31911 SDAH-GEDE LOCAL

SEALDAH (SDAH) - GEDE (GEDE) SUB 04:20

31912 GEDE - SDAH LOCAL

GEDE (GEDE) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:50

32211 SDAH-DKAE LOCAL

SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE) SUB 04:07

32212 DKAE-SDAH LOCAL

DANKUNI (DKAE) - SEALDAH (SDAH) SUB 05:00

32213 SDAH-DKAE LOCAL

SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE) SUB 04:58

33311 BT-HNB LOCAL

BARASAT (BT) - HASANABAD (HNB) SUB 04:03

33512 HNB-SDAH LOCAL

HASANABAD (HNB) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:03

33514 HNB-SDAH LOCAL

HASANABAD (HNB) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:48

33651 SDAH-HB LOCAL

SEALDAH (SDAH) - HABRA (HB) SUB 04:45

33711 RHA - BNJ LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) - BANGAON JN (BNJ) SUB 04:15

33712 BNJ - RHA LOCAL

BANGAON JN (BNJ) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 04:18

33811 SDAH-BNJ LOCAL

SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ) SUB 03:15

33812 BNJ-SDAH LOCAL

BANGAON JN (BNJ) - SEALDAH (SDAH) SUB 02:58

33813 SDAH-BNJ LOCAL

SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ) SUB 04:15

33814 BNJ-SDAH LOCAL

BANGAON JN (BNJ) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:25

33815 SDAH-BNJ LOCAL

SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ) SUB 04:55

34111 KBGB - SDAH LOCAL

KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:45

34112 SDAH-KBGB LOCAL

SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) SUB 03:45

34114 SDAH-KBGB LOCAL

SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) SUB 04:36

34352 SPR - CG LOCAL

SONARPUR JN (SPR) - CANNING (CG) SUB 04:50

34411 SPR - SDAH LOCAL

SONARPUR JN (SPR) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:40

34412 SDAH- SPR LOCAL

SEALDAH (SDAH) - SONARPUR JN (SPR) SUB 04:15

34511 CG - SDAH LOCAL

CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:45

34513 CG - SDAH LOCAL

CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:32

34711 LKPR - SDAH LOCAL

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:00

34712 SDAH-LKPR LOCAL

SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 04:00

34713 LKPR - SDAH LOCAL

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:35

34714 SDAH-LKPR LOCAL

SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 04:30

34715 LKPR - SDAH LOCAL

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:15

34717 LKPR - SDAH LOCAL

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:44

34791 NMKA - SDAH LOCAL

NAMKHANA (NMKA) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:07

34811 DH - SDAH LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:00

34812 SDAH-DH LOCAL

SEALDAH (SDAH) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 03:54

34813 DH - SDAH LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:00

34814 SDAH-DH LOCAL

SEALDAH (SDAH) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 04:45

34815 DH - SDAH LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:40

34882 SPR DH LOCAL

SONARPUR JN (SPR) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 04:50

34914 LKPR NMKA LOCAL

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - NAMKHANA (NMKA) SUB 04:08

34935 NMKA - LKPR LOCAL

NAMKHANA (NMKA) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 03:05

34937 NMKA KWDP LOCAL

NAMKHANA (NMKA) - KAKDWIP (KWDP) SUB 04:37

34981 KWDP-LKPR LOCAL

KAKDWIP (KWDP) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 04:56

36037 HWH-CDAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 17:55

36038 CDAE HWH LOCAL

CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33

36811 HWH-BWN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:00

36812 BWN-HWH(CHORD) LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 02:58

36813 HWH-BWN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:55

36814 BWN-HWH(CHORD) LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:58

36854 BWN HWH (CHORD) LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 20:07

37211 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 04:47

37212 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:07

37213 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 05:14

37214 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:50

37216 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:45

37246 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:30

37253 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 14:40

37305 ANDOLAN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU) SUB 19:15

37306 SIU-HWH LOCAL

SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 21:05

37307 HWH - HPL LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL) SUB 06:52

37308 HPL-HWH LOCAL

HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH) SUB 08:30

37309 HWH TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 04:55

37312 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:50

37314 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:50

37316 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 05:35

37319 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 10:20

37327 HWH - TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 13:38

37330 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:00

37335 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 17:42

37338 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 15:15

37343 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 20:05

37348 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33

37354 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 23:00

37371 HWH-GOGT LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - GOGHAT (GOGT) SUB 04:22

37385 TAK-AMBG LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - ARAMBAG (AMBG) SUB 04:00

37386 AMBG-TAK LOCAL

ARAMBAG (AMBG) - TARAKESWAR (TAK) SUB 04:50

37391 TAK AMBG LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - ARAMBAG (AMBG) SUB 22:25

37394 AMBG TAK LOCAL

ARAMBAG (AMBG) - TARAKESWAR (TAK) SUB 23:15

37411 SHE-TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 05:15

37412 TAK-SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 04:05

37415 SHE TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 08:25

37416 TAK SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 07:25

37521 NH-BDC LOCAL

NAIHATI JN (NH) - BANDEL JN (BDC) SUB 04:40

37522 BDC-NH LOCAL

BANDEL JN (BDC) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:10

37611 HWH-PDA LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - PUNDOOAH (PDA) SUB 11:42

37614 PDA-HWH LOCAL

PUNDOOAH (PDA) - HOWRAH JN (HWH) SUB 13:30

37657 HWH-MYM LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - MEMARI (MYM) SUB 13:43

37658 MYM-HWH LOCAL

MEMARI (MYM) - HOWRAH JN (HWH) SUB 16:05

37731 BDC-MYM LOCAL

BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM) SUB 20:47

37732 MYM-BDC LOCAL

MEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC) SUB 21:50

37741 BDC-KWAE LOCAL

BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE) SUB 03:05

37742 KWAE-BDC LOCAL

KATWA JN. (KWAE) - BANDEL JN (BDC) SUB 04:40

37743 BDC-KWAE LOCAL

BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE) SUB 04:30

37781 BDC-BWN LOCAL

BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 03:45

37782 BWN-BDC LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 06:45

37783 BDC-BWN LOCAL

BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:20

37785 BDC-BWN LOCAL

BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 05:45

37786 BWN-BDC LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 03:35

37811 HWH- BWN M/LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:15

37812 BWN-HWH LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:05

37814 BWN-HWH LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:05

37912 KWAE-HWH LOCAL

KATWA JN. (KWAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:45

38302 MCA-HWH LOCAL

MECHEDA (MCA) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:05

38304 MCA HWH LOCAL

MECHEDA (MCA) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:55

38306 MCA - HWH LOCAL

MECHEDA (MCA) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:20

38402 PKU HWH LOCAL

PANSKURA (PKU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:05

38404 PKU HWH LOCAL

PANSKURA (PKU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:25

38408 PKU HWH LOCAL

PANSKURA (PKU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:35

38702 KGP HWH LOCAL

KHARAGPUR JN (KGP) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:05

38703 HWH-KGP LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - KHARAGPUR JN (KGP) SUB 03:30

38704 KGP HWH LOCAL

KHARAGPUR JN (KGP) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:50

38801 HWH-MDN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - MIDNAPORE (MDN) SUB 02:45

38802 MDN HWH LOCAL

MIDNAPORE (MDN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:15

38803 HWH MDN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - MIDNAPORE (MDN) SUB 04:25

52965 DADN KKD PASSENGER

DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - KALKUND (KKD) PAS 11:05

52966 KKD DADN PASSENGER

KALKUND (KKD) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) PAS 15:34

82356 CSMT-PNBE SUVIDHA EXP

C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) - PATNA JN (PNBE) SUVD 11:05

Posted By: Mallika Mehzabeen