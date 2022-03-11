New Delhi | Jagran Business Desk: The Indian Railways on Friday cancelled above 250 trains that were scheduled for the day. Following is the complete list of trains cancelled by the Indian Railways for Friday.
00111 PUNE-DD-MFP PARCEL EXP
PUNE JN (PUNE) - DAUND JN (DD) PEXP 04:00
00979 KISAN SPECIAL
AMALSAD (AML) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI) PEXP 04:45
01559 LNL-PUNE SUB SPL
LONAVALA (LNL) - PUNE JN (PUNE) SSPC 10:05
01560 PUNE-LNL EMU
PUNE JN (PUNE) - LONAVALA (LNL) SSPC 08:05
01561 LNL-PUNE EMU
LONAVALA (LNL) - PUNE JN (PUNE) SSPC 14:50
01562 PUNE-LNL EMU
PUNE JN (PUNE) - LONAVALA (LNL) SSPC 09:55
01565 LNL-PUNE EMU
LONAVALA (LNL) - PUNE JN (PUNE) SSPC 17:30
01566 PUNE-LNL EMU
PUNE JN (PUNE) - LONAVALA (LNL) SSPC 15:00
01567 LNL-PUNE SUB SPL
LONAVALA (LNL) - PUNE JN (PUNE) SSPC 18:20
01568 PUNE-LNL EMU
PUNE JN (PUNE) - LONAVALA (LNL) SSPC 16:25
01811 LAR-JHS UR EXP SPL
LALITPUR (LAR) - VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) PSPC 17:50
01812 JHS-LAR UR EXP SPL
VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) - LALITPUR (LAR) PSPC 07:40
01820 LAR-BINA UR EXP SPL
LALITPUR (LAR) - BINA JN (BINA) PSPC 10:25
02575 HYB-GKP
HYDERABAD DECAN (HYB) - GORAKHPUR (GKP) TOD 21:05
03042 AZ-KWAE PASSENGER SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 03:30
03051 HWH- BWN MEMU PGR SPL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) PSPC 01:50
03052 BWN-HWH MEMU PGR SPL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) PSPC 21:58
03057 AZ-NILE PASS SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - NIMITITA (NILE) PSPC 02:45
03060 NILE- KWAE PASS SPL
NIMITITA (NILE) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 04:35
03068 AZ-KWAE MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 04:45
03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT) PSPC 22:25
03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 05:35
03087 AZ RPH MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 04:20
03091 AZ-SBG SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 03:15
03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL
RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 18:20
03412 BHW-RPH PASS SPL
BARHARWA JN (BHW) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 02:10
03461 TPH-RJL SPL
TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL) PSPC 03:50
03468 RJL-TPH SPL
RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH) PSPC 02:00
03530 ASN-BWN MEMU PGR SPL
ASANSOL JN (ASN) - BARDDHAMAN (BWN) PSPC 04:55
03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
BOKARO STL CITY (BKSC) - ASANSOL JN (ASN) PSPC 15:40
03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
ASANSOL JN (ASN) - BOKARO STL CITY (BKSC) PSPC 07:05
04193 DDU-SFG MEMU SPL
PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) - SUBEDARGANJ (SFG) PSPC 16:30
04194 SFG-DDU MEX SPL
SUBEDARGANJ (SFG) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) PSPC 07:05
04651 HUMSAFAR EXP CLONE SPL
JAYNAGAR (JYG) - AMRITSAR JN (ASR) TOD 04:15
04652 HUMSAFAR EXP SPL
AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG) TOD 10:55
04871 MEC - MTD PSPC SPL
MERTA CITY (MEC) - MERTA ROAD JN (MTD) PSPC 07:05
04872 MTD - MEC PSPC SPL
MERTA ROAD JN (MTD) - MERTA CITY (MEC) PSPC 05:50
05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL
HAR NAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC 05:15
05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL
SONPUR JN (SEE) - CHHAPRA (CPR) PSPC 15:30
05331 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) PSPC 07:25
05332 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC 14:45
05334 MB-RMR EXP
MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR) PSPC 04:30
05363 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC 06:05
05364 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) PSPC 15:45
05366 RMR-MB SPL EXP
RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB) PSPC 21:10
05445 CPR-BCY UNRESERVED EXP
CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY) PSPC 16:10
05446 BCY-CPR UNRESEVED EXP
VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR) PSPC 05:00
05503 GHY-MBO PASSENGER SPL
GUWAHATI (GHY) - MAIRABARI (MBO) PSPC 17:40
05504 MBO-GHY PASSENGER SPL
MAIRABARI (MBO) - GUWAHATI (GHY) PSPC 04:00
05701 MLDT-KIR PASSENGER SPL
MALDA TOWN (MLDT) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 07:00
05702 KIR-MLDT PASSENGER SPL
KATIHAR JN (KIR) - MALDA TOWN (MLDT) PSPC 14:50
05717 MLFC-KIR PASSENGER SPL
MALDA COURT (MLFC) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 14:00
05718 KIR-MLFC PASSENGER SPL
KATIHAR JN (KIR) - MALDA COURT (MLFC) PSPC 08:10
05750 HDB-NJP PASSENGER SPL
HALDIBARI (HDB) - NEW JALPAIGURI (NJP) PSPC 11:45
05751 NJP-HDB PASSENGER SPL
NEW JALPAIGURI (NJP) - HALDIBARI (HDB) PSPC 14:45
05833 KOTA-MDS FAST PASSENGER
KOTA JN (KOTA) - MANDASOR (MDS) PSPC 21:20
06595 SBC-SSPN MEMU
BANGALORE CANT (BNC) - DHARMAVARAM JN (DMM) PSPC 07:20
06596 SSPN-SBC MEMU
DHARMAVARAM JN (DMM) - BANGALORE CANT (BNC) PSPC 12:15
06659 SCT-QLN EXP SPL
SENGOTTAI (SCT) - KOLLAM JN (QLN) PSPC 11:35
06660 QLN-SCT EXP SPL
KOLLAM JN (QLN) - SENGOTTAI (SCT) PSPC 10:20
07321 SUR-DWR PASSENGER SPL
SOLAPUR JN (SUR) - DHARWAR (DWR) PSPC 00:40
07322 DWR-SUR PASSENGER SPL
DHARWAR (DWR) - SOLAPUR JN (SUR) PSPC 18:05
07329 UBL-BJP INTERCITY EXP SPL
HUBLI JN (UBL) - BIJAPUR (BJP) TOD 16:45
07330 BJP-UBL INTERCITY EXP SPL
BIJAPUR (BJP) - HUBLI JN (UBL) TOD 05:45
07331 SUR-UBL PASSENGER
SOLAPUR JN (SUR) - HUBLI JN (UBL) PSPC 04:45
07332 UBL-SUR PASSENGER
HUBLI JN (UBL) - SOLAPUR JN (SUR) PSPC 12:55
07523 NBQ - GHY DMU SPECIAL
NEW BONGAIGAON (NBQ) - GUWAHATI (GHY) PSPC 05:05
07524 GHY - NBQ DMU SPECIAL
GUWAHATI (GHY) - NEW BONGAIGAON (NBQ) PSPC 17:00
07527 GHY - HBN DMU SPECIAL
GUWAHATI (GHY) - HAIBARGAON (HBN) PSPC 10:00
07528 HBN - GHY DMU SPECIAL
HAIBARGAON (HBN) - GUWAHATI (GHY) PSPC 13:20
07529 GHY - SHTT DMU SPECIAL
GUWAHATI (GHY) - SILGHAT TOWN (SHTT) PSPC 16:30
07530 SHTT - GHY DMU SPECIAL
SILGHAT TOWN (SHTT) - GUWAHATI (GHY) PSPC 06:00
07555 KIR - JBN DMU SPECIAL
KATIHAR JN (KIR) - JOGBANI (JBN) PSPC 14:45
07556 JBN - KIR DMU SPECIAL
JOGBANI (JBN) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 18:00
07811 TMR-TRDI DEMU SPL
TUMSAR ROAD (TMR) - TIRODI (TRDI) PSPC 04:15
07812 TRDI-TMR DEMU SPL
TIRODI (TRDI) - TUMSAR ROAD (TMR) PSPC 05:55
07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO) PSPC 07:05
07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT) PSPC 17:40
08303 SBP-PURI SPECIAL
SAMBALPUR (SBP) - PURI (PURI) MSPC 06:00
08304 PURI-SBP SPECIAL
PURI (PURI) - SAMBALPUR (SBP) MSPC 15:45
08437 BHC-CTC SPECIAL
BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC) PSPC 15:30
08438 CTC-BHC MEMU
CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC) PSPC 11:55
08741 DURG-G MEMU SPL
DURG (DURG) - GONDIA JN (G) PSPC 06:30
08742 G-DURG MEMU SPL
GONDIA JN (G) - DURG (DURG) PSPC 17:40
08743 G-ITR MEMU SPL
GONDIA JN (G) - ITWARI (ITR) PSPC 09:45
08744 ITR-G MEMU SPL
ITWARI (ITR) - GONDIA JN (G) PSPC 15:00
09110 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 13:55
09113 PRTN - EKNR SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) PSPC 15:35
09440 MVI - WKR SPECIAL
MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR) PSPC 20:20
09444 MVI - WKR SPECIAL
MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR) PSPC 13:05
09448 PNBE-ADI SPL CLONE TRAIN
PATNA JN (PNBE) - AHMEDABAD JN (ADI) TOD 22:30
10101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO) MEX 02:12
10102 MADGAON - RATNAGIRI
MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN) MEX 19:25
11007 DECCAN EXPRESS
C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) - PUNE JN (PUNE) MEX 07:00
11008 DECCAN EXPRESS
PUNE JN (PUNE) - C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) MEX 15:15
11045 KOP-DHN EXP
KOLHAPUR (KOP) - DHANBAD JN (DHN) MEX 04:35
12067 JAN SHATABDI EXPRESS
GUWAHATI (GHY) - JORHAT TOWN (JTTN) JSH 06:10
12068 JAN SHATABDI EXPRESS
JORHAT TOWN (JTTN) - GUWAHATI (GHY) JSH 14:30
12267 RJT DURONTO EXP
MUMBAI CENTRAL (MMCT) - HAPA (HAPA) DRNT 23:10
12268 HAPA - MMCT DURANTO
HAPA (HAPA) - MUMBAI CENTRAL (MMCT) DRNT 19:40
12368 ANVT BGP VIKRAMSHILA EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP) SUF 13:15
12396 AII-RJPB ZIYARAT EXP
AJMER (AII) - RAJENDRANAGAR T (RJPB) SUF 00:40
12505 NORTHEAST EXPRESS
KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) SUF 12:40
12506 NORTHEAST EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - KAMAKHYA (KYQ) SUF 07:40
12855 BSP ITR INTERCITY SF EXP
BILASPUR JN (BSP) - ITWARI (ITR) SUF 15:50
12856 ITR BSP INTERCITY EXP
ITWARI (ITR) - BILASPUR JN (BSP) SUF 06:15
12874 ANVT-HTE SUPERFAST EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - HATIA (HTE) SUF 20:45
12987 SDAH AII EXP
SEALDAH (SDAH) - AJMER (AII) SUF 22:55
12988 AII SDAH EXP
AJMER (AII) - SEALDAH (SDAH) SUF 12:45
13421 NDAE MLDT EXP
NABADWIP DHAM (NDAE) - MALDA TOWN (MLDT) MEX 04:45
14016 SADHBHAWNA EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - RAXAUL JN (RXL) MEX 16:30
14813 JU BPL EXP
JODHPUR JN (JU) - BHOPAL JN (BPL) MEX 08:50
14814 BPL JU EXP
BHOPAL JN (BPL) - JODHPUR JN (JU) MEX 16:55
15054 LJN-CPR-EXP
LUCKNOWJN (LJN) - CHHAPRA (CPR) MEX 21:00
15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL
CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD) MEX 18:00
15084 FBD-CPR EXP SPECIAL
FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR) MEX 14:35
15111 CPR-BCY INTERCITY EXP.
CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY) MEX 03:35
15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS
VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR) MEX 18:25
15231 BJU - GONDIA EXPRESS
BARAUNI JN (BJU) - GONDIA JN (G) MEX 10:05
15232 GONDIA - BJU EXPRESS
GONDIA JN (G) - BARAUNI JN (BJU) MEX 21:15
15417 RAJYA RANI EXPRESS
ALIPUR DUAR JN (APDJ) - SILGHAT TOWN (SHTT) MEX 17:00
15612 SCL-GHY EXPRESS
SILCHAR (SCL) - GUWAHATI (GHY) MEX 22:15
15615 GHY-SCL EXPRESS
GUWAHATI (GHY) - SILCHAR (SCL) MEX 23:55
15616 SCL-GHY EXPRESS
SILCHAR (SCL) - GUWAHATI (GHY) MEX 07:20
15657 BRAHMAPUTRA MAIL
DELHI (DLI) - KAMAKHYA (KYQ) MEX 23:40
15658 BRAHMAPUTRA MAIL
KAMAKHYA (KYQ) - DELHI (DLI) MEX 14:35
15665 GHY-MXN BG EXPRESS
GUWAHATI (GHY) - MARIANI JN (MXN) MEX 14:30
15666 MXN-GHY BG EXPRESS
MARIANI JN (MXN) - GUWAHATI (GHY) MEX 06:05
15709 MLDT-NJP EXPRESS
MALDA TOWN (MLDT) - NEW JALPAIGURI (NJP) MEX 17:00
15710 NJP-MLDT EXPRESS
NEW JALPAIGURI (NJP) - MALDA TOWN (MLDT) MEX 07:00
15769 APDJ-LMG I/C EXPRESS
ALIPUR DUAR JN (APDJ) - LUMDING JN (LMG) MEX 03:45
15770 LMG-APDJ I/C EXPRESS
LUMDING JN (LMG) - ALIPUR DUAR JN (APDJ) MEX 15:00
15777 NJP-APDJ TOURIST EXPRESS
NEW JALPAIGURI (NJP) - ALIPUR DUAR JN (APDJ) MEX 07:20
15778 APDJ-NJP TOURIST EXPRESS
ALIPUR DUAR JN (APDJ) - NEW JALPAIGURI (NJP) MEX 14:00
15927 RNY-NTSK EXPRESS
RANGIYA JN (RNY) - NEW TINSUKIA (NTSK) MEX 05:30
15968 LEDO-RANGIYA EXPRESS
LEDO (LEDO) - RANGIYA JN (RNY) MEX 05:00
18201 DURG - NTV EXP
DURG (DURG) - NAUTANWA (NTV) MEX 20:10
18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP
GEVRA ROAD (GAD) - ITWARI (ITR) MEX 18:05
18240 ITR BSP EXP
ITWARI (ITR) - BILASPUR JN (BSP) MEX 23:55
18413 PRDP-PURI SPECIAL
PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI) MEX 18:00
18414 PURI-PRDPEXP
PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP) MEX 06:15
18551 VSKP-KRDL EXPRESS SPECIAL
VISAKHAPATNAM (VSKP) - KIRANDUL (KRDL) MEX 06:45
18552 KRDL-VSKP EXP
KIRANDUL (KRDL) - VISAKHAPATNAM (VSKP) MEX 06:00
19045 TAPTI GANGA EXPRESS
SURAT (ST) - CHHAPRA (CPR) MEX 10:10
19046 TAPTI GANGA EXPRESS
CHHAPRA (CPR) - SURAT (ST) MEX 09:00
20504 RAJDHANI EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) - DIBRUGARH (DBRG) RAJ 11:25
20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI) JSH 11:15
20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR) JSH 15:20
22162 DAMOH-BHOPAL RAJYA RANI
DAMOH (DMO) - BHOPAL JN (BPL) SUF 05:30
22198 PRATHAM S SNGRM SUF
VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) - KOLKATA (KOAA) SUF 21:20
22960 SURAT - JAMNAGAR INTERCIT
JAMNAGAR (JAM) - VADODARA JN (BRC) SUF 04:45
22983 KOTA-INDB INTERCITY EXP
KOTA JN (KOTA) - INDORE JN BG (INDB) SUF 06:30
22984 INDB-KOTA INTERCITY EXP
INDORE JN BG (INDB) - KOTA JN (KOTA) SUF 15:35
31191 NH-KLYM LOCAL
NAIHATI JN (NH) - KALYANI SIMANTA (KLYM) SUB 04:10
31311 SDAH - KLYM LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM) SUB 04:12
31312 KLYM-SDAH LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH) SUB 05:02
31411 SDAH -NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:40
31412 NH-SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:05
31414 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:50
31511 SDAH-STB LOCAL
SEALDAH (SDAH) - SHANTIPUR (STB) SUB 04:35
31512 STB - SDAH LOCAL
SHANTIPUR (STB) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:22
31514 STB - SDAH LOCAL
SHANTIPUR (STB) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:46
31612 RHA - SDAH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:20
31711 NH - RHA LOCAL
NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 05:00
31712 RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:05
31721 RHA - KNJ LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - KRISHNGR CTY JN (KNJ) SUB 04:42
31741 RHA - GEDE LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - GEDE (GEDE) SUB 04:42
31811 SDAH-KNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KRISHNGR CTY JN (KNJ) SUB 03:20
31812 KNJ - SDAJ LOCAL
KRISHNGR CTY JN (KNJ) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:20
31911 SDAH-GEDE LOCAL
SEALDAH (SDAH) - GEDE (GEDE) SUB 04:20
31912 GEDE - SDAH LOCAL
GEDE (GEDE) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:50
32211 SDAH-DKAE LOCAL
SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE) SUB 04:07
32212 DKAE-SDAH LOCAL
DANKUNI (DKAE) - SEALDAH (SDAH) SUB 05:00
32213 SDAH-DKAE LOCAL
SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE) SUB 04:58
33311 BT-HNB LOCAL
BARASAT (BT) - HASANABAD (HNB) SUB 04:03
33512 HNB-SDAH LOCAL
HASANABAD (HNB) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:03
33514 HNB-SDAH LOCAL
HASANABAD (HNB) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:48
33651 SDAH-HB LOCAL
SEALDAH (SDAH) - HABRA (HB) SUB 04:45
33711 RHA - BNJ LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - BANGAON JN (BNJ) SUB 04:15
33712 BNJ - RHA LOCAL
BANGAON JN (BNJ) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 04:18
33811 SDAH-BNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ) SUB 03:15
33812 BNJ-SDAH LOCAL
BANGAON JN (BNJ) - SEALDAH (SDAH) SUB 02:58
33813 SDAH-BNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ) SUB 04:15
33814 BNJ-SDAH LOCAL
BANGAON JN (BNJ) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:25
33815 SDAH-BNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ) SUB 04:55
34111 KBGB - SDAH LOCAL
KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:45
34112 SDAH-KBGB LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) SUB 03:45
34114 SDAH-KBGB LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) SUB 04:36
34352 SPR - CG LOCAL
SONARPUR JN (SPR) - CANNING (CG) SUB 04:50
34411 SPR - SDAH LOCAL
SONARPUR JN (SPR) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:40
34412 SDAH- SPR LOCAL
SEALDAH (SDAH) - SONARPUR JN (SPR) SUB 04:15
34511 CG - SDAH LOCAL
CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:45
34513 CG - SDAH LOCAL
CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:32
34711 LKPR - SDAH LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:00
34712 SDAH-LKPR LOCAL
SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 04:00
34713 LKPR - SDAH LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:35
34714 SDAH-LKPR LOCAL
SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 04:30
34715 LKPR - SDAH LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:15
34717 LKPR - SDAH LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:44
34791 NMKA - SDAH LOCAL
NAMKHANA (NMKA) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:07
34811 DH - SDAH LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:00
34812 SDAH-DH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 03:54
34813 DH - SDAH LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:00
34814 SDAH-DH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 04:45
34815 DH - SDAH LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:40
34882 SPR DH LOCAL
SONARPUR JN (SPR) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 04:50
34914 LKPR NMKA LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - NAMKHANA (NMKA) SUB 04:08
34935 NMKA - LKPR LOCAL
NAMKHANA (NMKA) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 03:05
34937 NMKA KWDP LOCAL
NAMKHANA (NMKA) - KAKDWIP (KWDP) SUB 04:37
34981 KWDP-LKPR LOCAL
KAKDWIP (KWDP) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 04:56
36037 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 17:55
36038 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33
36811 HWH-BWN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:00
36812 BWN-HWH(CHORD) LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 02:58
36813 HWH-BWN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:55
36814 BWN-HWH(CHORD) LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:58
36854 BWN HWH (CHORD) LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 20:07
37211 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 04:47
37212 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:07
37213 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 05:14
37214 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:50
37216 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:45
37246 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:30
37253 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 14:40
37305 ANDOLAN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU) SUB 19:15
37306 SIU-HWH LOCAL
SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 21:05
37307 HWH - HPL LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL) SUB 06:52
37308 HPL-HWH LOCAL
HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH) SUB 08:30
37309 HWH TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 04:55
37312 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:50
37314 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:50
37316 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 05:35
37319 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 10:20
37327 HWH - TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 13:38
37330 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:00
37335 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 17:42
37338 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 15:15
37343 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 20:05
37348 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33
37354 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 23:00
37371 HWH-GOGT LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - GOGHAT (GOGT) SUB 04:22
37385 TAK-AMBG LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - ARAMBAG (AMBG) SUB 04:00
37386 AMBG-TAK LOCAL
ARAMBAG (AMBG) - TARAKESWAR (TAK) SUB 04:50
37391 TAK AMBG LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - ARAMBAG (AMBG) SUB 22:25
37394 AMBG TAK LOCAL
ARAMBAG (AMBG) - TARAKESWAR (TAK) SUB 23:15
37411 SHE-TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 05:15
37412 TAK-SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 04:05
37415 SHE TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 08:25
37416 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 07:25
37521 NH-BDC LOCAL
NAIHATI JN (NH) - BANDEL JN (BDC) SUB 04:40
37522 BDC-NH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:10
37611 HWH-PDA LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - PUNDOOAH (PDA) SUB 11:42
37614 PDA-HWH LOCAL
PUNDOOAH (PDA) - HOWRAH JN (HWH) SUB 13:30
37657 HWH-MYM LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MEMARI (MYM) SUB 13:43
37658 MYM-HWH LOCAL
MEMARI (MYM) - HOWRAH JN (HWH) SUB 16:05
37731 BDC-MYM LOCAL
BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM) SUB 20:47
37732 MYM-BDC LOCAL
MEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC) SUB 21:50
37741 BDC-KWAE LOCAL
BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE) SUB 03:05
37742 KWAE-BDC LOCAL
KATWA JN. (KWAE) - BANDEL JN (BDC) SUB 04:40
37743 BDC-KWAE LOCAL
BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE) SUB 04:30
37781 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 03:45
37782 BWN-BDC LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 06:45
37783 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:20
37785 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 05:45
37786 BWN-BDC LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 03:35
37811 HWH- BWN M/LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:15
37812 BWN-HWH LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:05
37814 BWN-HWH LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:05
37912 KWAE-HWH LOCAL
KATWA JN. (KWAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:45
38302 MCA-HWH LOCAL
MECHEDA (MCA) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:05
38304 MCA HWH LOCAL
MECHEDA (MCA) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:55
38306 MCA - HWH LOCAL
MECHEDA (MCA) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:20
38402 PKU HWH LOCAL
PANSKURA (PKU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:05
38404 PKU HWH LOCAL
PANSKURA (PKU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:25
38408 PKU HWH LOCAL
PANSKURA (PKU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:35
38702 KGP HWH LOCAL
KHARAGPUR JN (KGP) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:05
38703 HWH-KGP LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - KHARAGPUR JN (KGP) SUB 03:30
38704 KGP HWH LOCAL
KHARAGPUR JN (KGP) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:50
38801 HWH-MDN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MIDNAPORE (MDN) SUB 02:45
38802 MDN HWH LOCAL
MIDNAPORE (MDN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:15
38803 HWH MDN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MIDNAPORE (MDN) SUB 04:25
52965 DADN KKD PASSENGER
DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - KALKUND (KKD) PAS 11:05
52966 KKD DADN PASSENGER
KALKUND (KKD) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) PAS 15:34
82356 CSMT-PNBE SUVIDHA EXP
C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) - PATNA JN (PNBE) SUVD 11:05
Posted By: Mallika Mehzabeen