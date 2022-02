New Delhi | Jagran Business Desk: The Indian Railways on Saturday cancelled 345 trains that were scheduled for the day. Following is the complete list of trains cancelled by the Indian Railways for Saturday:

AMALSAD (AML) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI) PEXP 04:45

01535 PUNE-PLLD DMU SPL

PUNE JN (PUNE) - PHALTAN (PLLD) PSPC 05:50

01536 PLLD-PUNE SPECIAL

PHALTAN (PLLD) - PUNE JN (PUNE) PSPC 18:00

01537 LNN-PLLD SPECIAL

LONAND (LNN) - PHALTAN (PLLD) PSPC 15:00

01538 PLLD-LNN SPECIAL

PHALTAN (PLLD) - LONAND (LNN) PSPC 11:00

01539 PUNE STR DMU

PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR) PSPC 18:30

01540 STR-PUNE DMU

SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE) PSPC 06:15

03042 AZ-KWAE PASSENGER SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 03:30

03057 AZ-NILE PASS SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - NIMITITA (NILE) PSPC 02:45

03060 NILE- KWAE PASS SPL

NIMITITA (NILE) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 04:35

03068 AZ-KWAE MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 04:45

03087 AZ RPH MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 04:20

03091 AZ-SBG SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 03:15

03412 BHW-RPH PASS SPL

BARHARWA JN (BHW) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 02:10

03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL

JAMALPUR JN (JMP) - KIUL JN (KIUL) PSPC 03:15

03428 KIUL-JMP PGR SPECIAL

KIUL JN (KIUL) - JAMALPUR JN (JMP) PSPC 05:15

03461 TPH-RJL SPL

TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL) PSPC 03:50

03468 RJL-TPH SPL

RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH) PSPC 02:00

03529 BWN-ASN MEMU PGR SPL

BARDDHAMAN (BWN) - ASANSOL JN (ASN) PSPC 04:00

03530 ASN-BWN MEMU PGR SPL

ASANSOL JN (ASN) - BARDDHAMAN (BWN) PSPC 04:55

03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL

BOKARO STL CITY (BKSC) - ASANSOL JN (ASN) PSPC 15:40

03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL

ASANSOL JN (ASN) - BOKARO STL CITY (BKSC) PSPC 07:05

04193 DDU-SFG MEMU SPL

PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) - SUBEDARGANJ (SFG) PSPC 16:30

04194 SFG-DDU MEX SPL

SUBEDARGANJ (SFG) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) PSPC 07:05

04571 DUI JHL HSR EXP SPL

BHIWANI (BNW) - DHURI JN (DUI) PSPC 16:05

04572 DHURI -SSA EXP SPL

DHURI JN (DUI) - SIRSA (SSA) PSPC 05:20

04573 SIRSA- LUDHINA EXP SPL

SIRSA (SSA) - LUDHIANA JN (LDH) PSPC 11:40

04574 LDH HSR EXP SPL

LUDHIANA JN (LDH) - BHIWANI (BNW) PSPC 05:30

04575 HISAR LUDHINA PASS

HISAR (HSR) - LUDHIANA JN (LDH) PSPC 16:00

04576 LUDHINA HISAR EXP SPL

LUDHIANA JN (LDH) - HISAR (HSR) PSPC 09:35

04871 MEC - MTD PSPC SPL

MERTA CITY (MEC) - MERTA ROAD JN (MTD) PSPC 07:05

04872 MTD - MEC PSPC SPL

MERTA ROAD JN (MTD) - MERTA CITY (MEC) PSPC 05:50

05019 MNDP-GHY PASSENGER SPL

MENDIPATHAR (MNDP) - GUWAHATI (GHY) PSPC 07:00

05020 GHY-MNDP PASSENGER SPL

GUWAHATI (GHY) - MENDIPATHAR (MNDP) PSPC 16:20

05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL

HAR NAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC 05:15

05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL

SONPUR JN (SEE) - CHHAPRA (CPR) PSPC 15:30

05246 CPR-SEE MEMU PASS.SPL

CHHAPRA (CPR) - SONPUR JN (SEE) PSPC 17:50

05331 KGM-MB SPL EXP

KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) PSPC 07:25

05332 MB-KGM SPL EXP

MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC 14:45

05334 MB-RMR EXP

MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR) PSPC 04:30

05363 MB-KGM SPL EXP

MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC 06:05

05364 KGM-MB SPL EXP

KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) PSPC 15:45

05366 RMR-MB SPL EXP

RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB) PSPC 21:10

05379 LJN-KSJ SPL EXP

LUCKNOWJN (LJN) - KASGANJ (KSJ) PSPC 04:30

05380 KSJ-LJN SPL EXP

KASGANJ (KSJ) - LUCKNOWJN (LJN) PSPC 14:50

05489 STP-LJN U/R EXP

SITAPUR (STP) - LUCKNOWJN (LJN) PSPC 15:00

05490 LJN-STP U\R EXP

LUCKNOWJN (LJN) - SITAPUR (STP) PSPC 09:50

05701 MLDT-KIR PASSENGER SPL

MALDA TOWN (MLDT) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 07:00

05702 KIR-MLDT PASSENGER SPL

KATIHAR JN (KIR) - MALDA TOWN (MLDT) PSPC 14:50

05717 MLFC-KIR PASSENGER SPL

MALDA COURT (MLFC) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 14:00

05718 KIR-MLFC PASSENGER SPL

KATIHAR JN (KIR) - MALDA COURT (MLFC) PSPC 08:10

05750 HDB-NJP PASSENGER SPL

HALDIBARI (HDB) - NEW JALPAIGURI (NJP) PSPC 11:45

05751 NJP-HDB PASSENGER SPL

NEW JALPAIGURI (NJP) - HALDIBARI (HDB) PSPC 14:45

05803 NBQ-GHY PASSENGER SPL

NEW BONGAIGAON (NBQ) - GUWAHATI (GHY) PSPC 17:05

05804 GHY-NBQ PASSENGER SPL

GUWAHATI (GHY) - NEW BONGAIGAON (NBQ) PSPC 07:15

06595 SBC-SSPN MEMU

BANGALORE CANT (BNC) - DHARMAVARAM JN (DMM) PSPC 07:20

06596 SSPN-SBC MEMU

DHARMAVARAM JN (DMM) - BANGALORE CANT (BNC) PSPC 12:15

06659 SCT-QLN EXP SPL

SENGOTTAI (SCT) - KOLLAM JN (QLN) PSPC 11:35

06660 QLN-SCT EXP SPL

KOLLAM JN (QLN) - SENGOTTAI (SCT) PSPC 10:20

07280 NDD-NS

NIDADAVOLU JN (NDD) - NARASAPUR (NS) PSPC 08:45

07281 NS-BZA

NARASAPUR (NS) - VIJAYAWADA JN (BZA) PSPC 13:00

07335 BGM-SED UR EXP SPL

BELGAUM (BGM) - SHEDBAL (SED) PSPC 08:00

07336 SED-BGM UR EXP SPL

SHEDBAL (SED) - BELGAUM (BGM) PSPC 12:00

07347 UBL-CTA UR EXP SPL

HUBLI JN (UBL) - CHITRADURG (CTA) PSPC 07:10

07348 CTA-UBL UR EXP SPL

CHITRADURG (CTA) - HUBLI JN (UBL) PSPC 14:00

07523 NBQ - GHY DMU SPECIAL

NEW BONGAIGAON (NBQ) - GUWAHATI (GHY) PSPC 05:05

07524 GHY - NBQ DMU SPECIAL

GUWAHATI (GHY) - NEW BONGAIGAON (NBQ) PSPC 17:00

07555 KIR - JBN DMU SPECIAL

KATIHAR JN (KIR) - JOGBANI (JBN) PSPC 14:45

07556 JBN - KIR DMU SPECIAL

JOGBANI (JBN) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 18:00

07673 NS-NDD

NARASAPUR (NS) - NIDADAVOLU JN (NDD) PSPC 08:40

07674 NDD-NS

NIDADAVOLU JN (NDD) - NARASAPUR (NS) PSPC 11:45

07693 GTL-HUP

GUNTAKAL JN (GTL) - HINDUPUR (HUP) PSPC 15:45

07694 HUP GTL DEMU

HINDUPUR (HUP) - GUNTAKAL JN (GTL) PSPC 06:30

07771 NARSAPUR-NDD

NIDADAVOLU JN (NDD) - NARASAPUR (NS) PSPC 06:45

07795 SC-MOB DEMU

SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB) PSPC 05:45

07796 MOB-SC DEMU

MANOHARABAD (MOB) - SECUNDERABAD JN (SC) PSPC 08:45

07861 BZA-NS

VIJAYAWADA JN (BZA) - NARASAPUR (NS) PSPC 20:15

07863 NS-BZA

NARASAPUR (NS) - VIJAYAWADA JN (BZA) PSPC 14:45

07877 BZA-BVRM

VIJAYAWADA JN (BZA) - BHIMAVARAM JN (BVRM) PSPC 07:10

07885 BVRM-NDD

BHIMAVARAM JN (BVRM) - NIDADAVOLU JN (NDD) PSPC 17:50

07897 NS-NDD

NARASAPUR (NS) - NIDADAVOLU JN (NDD) PSPC 04:10

08263 TIG-BSP MEMU SPL

TITLAGARH (TIG) - BILASPUR JN (BSP) PSPC 09:30

08264 BSP-TIG SPL

BILASPUR JN (BSP) - TITLAGARH (TIG) PSPC 06:50

08303 SBP-PURI SPECIAL

SAMBALPUR (SBP) - PURI (PURI) MSPC 06:00

08304 PURI-SBP SPECIAL

PURI (PURI) - SAMBALPUR (SBP) MSPC 15:45

08437 BHC-CTC SPECIAL

BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC) PSPC 15:30

08438 CTC-BHC MEMU

CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC) PSPC 11:55

08737 RIG-BSP MEMU SPL

RAIGARH (RIG) - BILASPUR JN (BSP) PSPC 15:35

08738 BSP RIG MEMU SPL

BILASPUR JN (BSP) - RAIGARH (RIG) PSPC 10:40

08861 GONDIA JSG SPL

GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG) PSPC 05:20

08862 JSG GONDIA MEMU SPL

JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G) PSPC 07:20

09110 EKNR - PRTN SPECIAL

EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 13:55

09113 PRTN - EKNR SPL

PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) PSPC 15:35

09438 ABR - MSH DMU SPL

ABU ROAD (ABR) - MAHESANA JN (MSH) PSPC 05:05

09440 MVI - WKR SPECIAL

MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR) PSPC 20:20

09444 MVI - WKR SPECIAL

MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR) PSPC 13:05

10101 RATNAGIRI- MADGAON

RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO) MEX 02:12

10102 MADGAON - RATNAGIRI

MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN) MEX 19:25

11109 VGLB - LJN INTERCITY

VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) - LUCKNOWJN (LJN) MEX 06:15

11110 LJN-VGLB INTERCITY

LUCKNOWJN (LJN) - VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) MEX 16:40

12033 CNB NDLS SHT

KANPUR CENTRAL (CNB) - NEW DELHI (NDLS) SHT 06:00

12034 NDLS -CNB SHATABDI

NEW DELHI (NDLS) - KANPUR CENTRAL (CNB) SHT 15:50

12053 HW-ASR EXP

HARIDWAR JN (HW) - AMRITSAR JN (ASR) JSH 14:45

12054 ASR-HW JAN SHATABDI EXP

AMRITSAR JN (ASR) - HARIDWAR JN (HW) JSH 06:50

12179 LJN - AF INTERCITY

LUCKNOWJN (LJN) - AGRA FORT (AF) SUF 15:55

12180 AF -LJN INTERCITY

AGRA FORT (AF) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 06:31

12226 KAIFIAT EXP

DELHI (DLI) - AZAMGARH (AMH) SUF 20:25

12267 RJT DURONTO EXP

MUMBAI CENTRAL (MMCT) - HAPA (HAPA) DRNT 23:10

12268 HAPA - MMCT DURANTO

HAPA (HAPA) - MUMBAI CENTRAL (MMCT) DRNT 19:40

12326 NLDM-KOAA WEEKLY EXP

NANGAL DAM (NLDM) - KOLKATA (KOAA) SUF 06:50

12328 DDN HWH UPASHANA EXPRESS

DEHRADUN (DDN) - HOWRAH JN (HWH) SUF 22:10

12345 HWH GHY SARAIGHAT EXPRESS

HOWRAH JN (HWH) - GUWAHATI (GHY) SUF 15:55

12346 GHY HWH SARAIGHAT EXP

GUWAHATI (GHY) - HOWRAH JN (HWH) SUF 12:20

12357 KOAA ASR DURGYIANA EXP

KOLKATA (KOAA) - AMRITSAR JN (ASR) SUF 12:10

12529 PPTA LJN S F

PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 16:30

12530 LJN PPTA S F

LUCKNOWJN (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA) SUF 05:00

12987 SDAH AII EXP

SEALDAH (SDAH) - AJMER (AII) SUF 22:55

12988 AII SDAH EXP

AJMER (AII) - SEALDAH (SDAH) SUF 12:45

13141 SDAH NOQ TEESTA TORSA EXP

SEALDAH (SDAH) - NEW ALIPURDUAR (NOQ) MEX 14:00

13142 NOQ SDAH TEESTA TORSA EXP

NEW ALIPURDUAR (NOQ) - SEALDAH (SDAH) MEX 11:45

13240 KOTA - PNBE EXPRESS

KOTA JN (KOTA) - PATNA JN (PNBE) MEX 18:10

13282 RJPB-DBRG EXPRESS

RAJENDRANAGAR T (RJPB) - DIBRUGARH (DBRG) MEX 15:05

13308 GANGASUTLEJ EXPRESS

FIROZPUR CANT (FZR) - DHANBAD JN (DHN) MEX 16:15

13430 ANVT-MLDT WKLY EXPRESS

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - MALDA TOWN (MLDT) MEX 17:10

14003 MLDT-NDLS EXPRESS

MALDA TOWN (MLDT) - NEW DELHI (NDLS) MEX 09:05

14005 LICHCHIVI EXPRESS

SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) MEX 02:30

14006 LICHCHIVI EXPRESS

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI) MEX 18:00

14211 AGC INTERCITY EXPRESS

AGRA CANTT (AGC) - NEW DELHI (NDLS) MEX 06:00

14212 AGC INTERCITY EXPRESS

NEW DELHI (NDLS) - AGRA CANTT (AGC) MEX 17:40

14217 UNCHAHAR EXP

PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG) MEX 13:35

14218 UNCHAHAR EXP

CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 16:45

14235 VARANASI-BAREILLY EXP

VARANASI JN (BSB) - BAREILLY (BE) MEX 23:10

14236 BERELLY VARANASI EXP

BAREILLY (BE) - VARANASI JN (BSB) MEX 16:35

14265 BSB DDN EXP

VARANASI JN (BSB) - DEHRADUN (DDN) MEX 08:25

14266 DDN BSB EXPRESS

DEHRADUN (DDN) - VARANASI JN (BSB) MEX 18:15

14307 PYGS -BE PASS. EXP.

PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY (BE) MEX 01:05

14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS

BAREILLY (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 17:30

14323 ROK INTERCITY EXP

NEW DELHI (NDLS) - ROHTAK JN (ROK) MEX 10:45

14324 NDLS INTERCITY EXP

ROHTAK JN (ROK) - NEW DELHI (NDLS) MEX 14:00

14505 ASR-NLDM EXPRES

AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM) MEX 14:00

14506 NLDM-ASR EXPRESS

NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 07:15

14507 DLI BTI EXP

DELHI (DLI) - FAZILKA (FKA) MEX 13:05

14508 FKA DLI EXP

FAZILKA (FKA) - DELHI (DLI) MEX 02:05

14521 DELHI-AMBALA EXPRESS

DELHI (DLI) - AMBALA CANT JN (UMB) MEX 13:10

14522 AMBALA-DELHI EXP SPL

AMBALA CANT JN (UMB) - DELHI (DLI) MEX 06:40

14524 UMB-MFP HARIHAR EXP-

AMBALA CANT JN (UMB) - BARAUNI JN (BJU) MEX 22:20

14525 UMB - SGNR INT EXP

AMBALA CANT JN (UMB) - SHRI GANGANAGAR (SGNR) MEX 05:05

14526 SGNR - UMB INT EXP

SHRI GANGANAGAR (SGNR) - AMBALA CANT JN (UMB) MEX 14:00

14673 SHAHEED EXPRESS

JAYNAGAR (JYG) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 07:20

14814 BPL JU EXP

BHOPAL JN (BPL) - JODHPUR JN (JU) MEX 16:55

14822 SBIB - JU EXP

SABARMATI BG (SBIB) - JODHPUR JN (JU) MEX 06:40

14823 JU-RE EXP

JODHPUR JN (JU) - REWARI (RE) MEX 01:35

14824 RE-JU EXP

REWARI (RE) - JODHPUR JN (JU) MEX 13:10

14894 PNU JU MEX

PALANPUR JN (PNU) - JODHPUR JN (JU) MEX 04:35

15011 LJN-SRE EXP

LUCKNOWJN (LJN) - CHANDIGARH (CDG) MEX 23:55

15012 LJN SRE EXP

CHANDIGARH (CDG) - LUCKNOWJN (LJN) MEX 17:15

15035 DLI-KGM S K EXP

DELHI (DLI) - KATHGODAM (KGM) MEX 16:00

15036 KGM-DLI S K EXP

KATHGODAM (KGM) - DELHI (DLI) MEX 08:45

15039 CPA-KSJ EXP

KANPUR ANWRGANJ (CPA) - KASGANJ (KSJ) MEX 15:10

15040 KSJ-CPA-EXP

KASGANJ (KSJ) - KANPUR ANWRGANJ (CPA) MEX 09:00

15053 LJN-CPR-EXP

CHHAPRA (CPR) - LUCKNOWJN (LJN) MEX 19:35

15054 LJN-CPR-EXP

LUCKNOWJN (LJN) - CHHAPRA (CPR) MEX 21:00

15069 GKP-ASH INTERCITY EXP

GORAKHPUR (GKP) - AISHBAGH (ASH) MEX 03:45

15070 ASH-GKP INTERCITY EXP

AISHBAGH (ASH) - GORAKHPUR (GKP) MEX 16:30

15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL

CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD) MEX 18:00

15084 FBD-CPR EXP SPECIAL

FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR) MEX 14:35

15105 CPR-NTV INTERCITY EXP

CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV) MEX 06:00

15106 NTV CPR INTERCITY EXP

NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR) MEX 15:00

15111 CPR-BCY INTERCITY EXP.

CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY) MEX 03:35

15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS

VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR) MEX 18:25

15127 BSBS-NDLS K V EXP

BANARAS (BSBS) - NEW DELHI (NDLS) MEX 13:30

15160 DURG CPR SARNATH EXP

DURG (DURG) - CHHAPRA (CPR) MEX 20:25

15418 RAJYA RANI EXPRESS

SILGHAT TOWN (SHTT) - ALIPUR DUAR JN (APDJ) MEX 17:40

15657 BRAHMAPUTRA MAIL

DELHI (DLI) - KAMAKHYA (KYQ) MEX 23:40

15658 BRAHMAPUTRA MAIL

KAMAKHYA (KYQ) - DELHI (DLI) MEX 14:35

15707 KIR-ASR EXPRESS

KATIHAR JN (KIR) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 22:45

15708 ASR-KIR EXPRESS

AMRITSAR JN (ASR) - KATIHAR JN (KIR) MEX 08:25

15709 MLDT-NJP EXPRESS

MALDA TOWN (MLDT) - NEW JALPAIGURI (NJP) MEX 17:00

15710 NJP-MLDT EXPRESS

NEW JALPAIGURI (NJP) - MALDA TOWN (MLDT) MEX 07:00

15719 KIR-SGUJ I/C EXPRESS

KATIHAR JN (KIR) - SILIGURI JN (SGUJ) MEX 06:15

15720 SGUJ-KIR I/C EXPRESS

SILIGURI JN (SGUJ) - KATIHAR JN (KIR) MEX 14:15

15811 DBB-GHY EXPRESS

DHUBRI (DBB) - GUWAHATI (GHY) MEX 07:15

15812 GHY-DBB EXPRESS

GUWAHATI (GHY) - DHUBRI (DBB) MEX 21:45

15906 VIVEK EXPRESS

DIBRUGARH (DBRG) - KANYAKUMARI (CAPE) SUF 19:25

17269 BZA-NS

VIJAYAWADA JN (BZA) - NARASAPUR (NS) MEX 16:40

17270 NS-BZA

NARASAPUR (NS) - VIJAYAWADA JN (BZA) MEX 09:40

17281 GNT-NS

GUNTUR JN (GNT) - NARASAPUR (NS) MEX 16:45

17282 NS-GNT

NARASAPUR (NS) - GUNTUR JN (GNT) MEX 06:05

18413 PRDP-PURI SPECIAL

PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI) MEX 18:00

18414 PURI-PRDPEXP

PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP) MEX 06:15

19324 BPL - DADN EXPRESS

BHOPAL JN (BPL) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) MEX 17:05

19408 BSB ADI EXP

VARANASI JN (BSB) - AHMEDABAD JN (ADI) MEX 15:35

19611 AII ASR EXP

AJMER (AII) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 17:55

20822 SRC-PUNE HUMSAFAR EXP

SANTRAGACHI JN (SRC) - PUNE JN (PUNE) SUF 18:00

20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI

EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI) JSH 11:15

20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI

AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR) JSH 15:20

22449 GHY-NDLS EXPRESS

GUWAHATI (GHY) - NEW DELHI (NDLS) SUF 06:10

22453 RAJYA RANI EX

LUCKNOWJN (LJN) - MEERUT CITY (MTC) SUF 14:25

22454 RAJYA RANI EX

MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 06:40

22512 KARMABHOOMI EXPRESS

KAMAKHYA (KYQ) - LOKMANYATILAK (LTT) SUF 18:00

22805 BBS ANVT WEEKLY SF

BHUBANESWAR (BBS) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) SUF 12:30

22983 KOTA-INDB INTERCITY EXP

KOTA JN (KOTA) - INDORE JN. (INDB) SUF 06:30

22984 INDB-KOTA INTERCITY EXP

INDORE JN. (INDB) - KOTA JN (KOTA) SUF 15:35

25036 RMR-DLI LINK EXP

RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB) MEX 10:00

31191 NH-KLYM LOCAL

NAIHATI JN (NH) - KALYANI SIMANTA (KLYM) SUB 04:10

31311 SDAH - KLYM LOCAL

SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM) SUB 04:12

31312 KLYM-SDAH LOCAL

KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH) SUB 05:02

31411 SDAH -NH LOCAL

SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:40

31412 NH-SDAH LOCAL

NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:05

31414 NH - SDAH LOCAL

NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:50

31425 SDAH-NH LOCAL

SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB 13:07

31434 NH - SDAH LOCAL

NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 14:50

31511 SDAH-STB LOCAL

SEALDAH (SDAH) - SHANTIPUR (STB) SUB 04:35

31512 STB - SDAH LOCAL

SHANTIPUR (STB) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:22

31514 STB - SDAH LOCAL

SHANTIPUR (STB) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:46

31612 RHA - SDAH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:20

31712 RHA-NH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:05

31721 RHA - KNJ LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) - KRISHNGR CTY JN (KNJ) SUB 04:42

31741 RHA - GEDE LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) - GEDE (GEDE) SUB 04:42

31811 SDAH-KNJ LOCAL

SEALDAH (SDAH) - KRISHNGR CTY JN (KNJ) SUB 03:20

31812 KNJ - SDAJ LOCAL

KRISHNGR CTY JN (KNJ) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:20

31911 SDAH-GEDE LOCAL

SEALDAH (SDAH) - GEDE (GEDE) SUB 04:20

31912 GEDE - SDAH LOCAL

GEDE (GEDE) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:50

32211 SDAH-DKAE LOCAL

SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE) SUB 04:07

32212 DKAE-SDAH LOCAL

DANKUNI (DKAE) - SEALDAH (SDAH) SUB 05:00

32213 SDAH-DKAE LOCAL

SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE) SUB 04:58

33311 BT-HNB LOCAL

BARASAT (BT) - HASANABAD (HNB) SUB 04:03

33512 HNB-SDAH LOCAL

HASANABAD (HNB) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:03

33514 HNB-SDAH LOCAL

HASANABAD (HNB) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:48

33651 SDAH-HB LOCAL

SEALDAH (SDAH) - HABRA (HB) SUB 04:45

33711 RHA - BNJ LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) - BANGAON JN (BNJ) SUB 04:15

33712 BNJ - RHA LOCAL

BANGAON JN (BNJ) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 04:18

33811 SDAH-BNJ LOCAL

SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ) SUB 03:15

33812 BNJ-SDAH LOCAL

BANGAON JN (BNJ) - SEALDAH (SDAH) SUB 02:58

33813 SDAH-BNJ LOCAL

SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ) SUB 04:15

33814 BNJ-SDAH LOCAL

BANGAON JN (BNJ) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:25

33815 SDAH-BNJ LOCAL

SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ) SUB 04:55

34111 KBGB - SDAH LOCAL

KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:45

34112 SDAH-KBGB LOCAL

SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) SUB 03:45

34114 SDAH-KBGB LOCAL

SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) SUB 04:36

34331 LAKHIKANTAPUR BARUIPUR LO

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - BARUIPUR JN (BRP) SUB 08:20

34334 BRP - LKPR LOCAL

BARUIPUR JN (BRP) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 07:15

34352 SPR - CG LOCAL

SONARPUR JN (SPR) - CANNING (CG) SUB 04:50

34411 SPR - SDAH LOCAL

SONARPUR JN (SPR) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:40

34412 SDAH- SPR LOCAL

SEALDAH (SDAH) - SONARPUR JN (SPR) SUB 04:15

34511 CG - SDAH LOCAL

CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:45

34513 CG - SDAH LOCAL

CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:32

34711 LKPR - SDAH LOCAL

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:00

34712 SDAH-LKPR LOCAL

SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 04:00

34713 LKPR - SDAH LOCAL

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:35

34714 SDAH-LKPR LOCAL

SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 04:30

34715 LKPR - SDAH LOCAL

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:15

34717 LKPR - SDAH LOCAL

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:44

34791 NMKA - SDAH LOCAL

NAMKHANA (NMKA) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:07

34811 DH - SDAH LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:00

34812 SDAH-DH LOCAL

SEALDAH (SDAH) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 03:54

34813 DH - SDAH LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:00

34814 SDAH-DH LOCAL

SEALDAH (SDAH) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 04:45

34815 DH - SDAH LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:40

34881 DH SONARPUR LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) - SONARPUR JN (SPR) SUB 10:45

34882 SPR DH LOCAL

SONARPUR JN (SPR) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 04:50

34891 DH BRP LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) - BARUIPUR JN (BRP) SUB 06:13

34892 BARUIPUR DH EMU LOCAL

BARUIPUR JN (BRP) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 09:22

34914 LKPR NMKA LOCAL

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - NAMKHANA (NMKA) SUB 04:08

34933 NMKA - LKPR LOCAL

NAMKHANA (NMKA) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 22:10

34935 NMKA - LKPR LOCAL

NAMKHANA (NMKA) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 03:05

34937 NMKA KWDP LOCAL

NAMKHANA (NMKA) - KAKDWIP (KWDP) SUB 04:37

34981 KWDP-LKPR LOCAL

KAKDWIP (KWDP) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 04:56

36037 HWH-CDAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 17:55

36038 CDAE HWH LOCAL

CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33

36811 HWH-BWN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:00

36812 BWN-HWH(CHORD) LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 02:58

36813 HWH-BWN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:55

36814 BWN-HWH(CHORD) LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:58

36854 BWN HWH (CHORD) LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 20:07

37211 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 04:47

37212 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:07

37213 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 05:14

37214 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:50

37216 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:45

37246 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:30

37253 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 14:40

37305 ANDOLAN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU) SUB 19:15

37306 SIU-HWH LOCAL

SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 21:05

37307 HWH - HPL LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL) SUB 06:52

37308 HPL-HWH LOCAL

HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH) SUB 08:30

37309 HWH TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 04:55

37312 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:50

37314 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:50

37316 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 05:35

37319 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 10:20

37327 HWH - TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 13:38

37330 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:00

37335 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 17:42

37338 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 15:15

37343 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 20:05

37348 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33

37354 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 23:00

37371 HWH-GOGT LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - GOGHAT (GOGT) SUB 04:22

37385 TAK-AMBG LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - ARAMBAG (AMBG) SUB 04:00

37386 AMBG-TAK LOCAL

ARAMBAG (AMBG) - TARAKESWAR (TAK) SUB 04:50

37391 TAK AMBG LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - ARAMBAG (AMBG) SUB 22:25

37394 AMBG TAK LOCAL

ARAMBAG (AMBG) - TARAKESWAR (TAK) SUB 23:15

37411 SHE-TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 05:15

37412 TAK-SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 04:05

37415 SHE TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 08:25

37416 TAK SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 07:25

37521 NH-BDC LOCAL

NAIHATI JN (NH) - BANDEL JN (BDC) SUB 04:40

37522 BDC-NH LOCAL

BANDEL JN (BDC) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:10

37611 HWH-PDA LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - PUNDOOAH (PDA) SUB 11:42

37614 PDA-HWH LOCAL

PUNDOOAH (PDA) - HOWRAH JN (HWH) SUB 13:30

37657 HWH-MYM LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - MEMARI (MYM) SUB 13:43

37658 MYM-HWH LOCAL

MEMARI (MYM) - HOWRAH JN (HWH) SUB 16:05

37731 BDC-MYM LOCAL

BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM) SUB 20:47

37732 MYM-BDC LOCAL

MEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC) SUB 21:50

37741 BDC-KWAE LOCAL

BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE) SUB 03:05

37742 KWAE-BDC LOCAL

KATWA JN. (KWAE) - BANDEL JN (BDC) SUB 04:40

37743 BDC-KWAE LOCAL

BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE) SUB 04:30

37781 BDC-BWN LOCAL

BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 03:45

37783 BDC-BWN LOCAL

BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:20

37785 BDC-BWN LOCAL

BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 05:45

37786 BWN-BDC LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 03:35

37811 HWH- BWN M/LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:15

37812 BWN-HWH LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:05

37814 BWN-HWH LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:05

37912 KWAE-HWH LOCAL

KATWA JN. (KWAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:45

38302 MCA-HWH LOCAL

MECHEDA (MCA) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:05

38304 MCA HWH LOCAL

MECHEDA (MCA) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:55

38306 MCA - HWH LOCAL

MECHEDA (MCA) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:20

38402 PKU HWH LOCAL

PANSKURA (PKU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:05

38404 PKU HWH LOCAL

PANSKURA (PKU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:25

38408 PKU HWH LOCAL

PANSKURA (PKU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:35

38702 KGP HWH LOCAL

KHARAGPUR JN (KGP) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:05

38703 HWH-KGP LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - KHARAGPUR JN (KGP) SUB 03:30

38704 KGP HWH LOCAL

KHARAGPUR JN (KGP) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:50

38801 HWH-MDN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - MIDNAPORE (MDN) SUB 02:45

38802 MDN HWH LOCAL

MIDNAPORE (MDN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:15

38803 HWH MDN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - MIDNAPORE (MDN) SUB 04:25

41134 VLCY-MSBEMULOCAL

VELACHERY (VLCY) - CHENNAI BEACH (MSB) SUB 22:10

52542 KGN-MHN-KGN RED PANDA

KURSEONG (KGN) - KURSEONG (KGN) PAS 11:15

52545 HIM KANYA

DARJEELING (DJ) - KURSEONG (KGN) PAS 08:30

52546 HIM KANYA

KURSEONG (KGN) - DARJEELING (DJ) PAS 13:15

52591 DJ - GHUM - DJ JOY RIDE

DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ) PAS 09:45

52596 DJ-GHUM-DJ JOY RIDE

DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ) PAS 11:40

52598 DJ-GHUM-DJ JOY RIDE

DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ) PAS 13:50

Posted By: Mallika Mehzabeen