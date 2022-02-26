New Delhi | Jagran Business Desk: The Indian Railways on Saturday cancelled 345 trains that were scheduled for the day. Following is the complete list of trains cancelled by the Indian Railways for Saturday:
AMALSAD (AML) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI) PEXP 04:45
01535 PUNE-PLLD DMU SPL
PUNE JN (PUNE) - PHALTAN (PLLD) PSPC 05:50
01536 PLLD-PUNE SPECIAL
PHALTAN (PLLD) - PUNE JN (PUNE) PSPC 18:00
01537 LNN-PLLD SPECIAL
LONAND (LNN) - PHALTAN (PLLD) PSPC 15:00
01538 PLLD-LNN SPECIAL
PHALTAN (PLLD) - LONAND (LNN) PSPC 11:00
01539 PUNE STR DMU
PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR) PSPC 18:30
01540 STR-PUNE DMU
SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE) PSPC 06:15
03042 AZ-KWAE PASSENGER SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 03:30
03057 AZ-NILE PASS SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - NIMITITA (NILE) PSPC 02:45
03060 NILE- KWAE PASS SPL
NIMITITA (NILE) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 04:35
03068 AZ-KWAE MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 04:45
03087 AZ RPH MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 04:20
03091 AZ-SBG SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 03:15
03412 BHW-RPH PASS SPL
BARHARWA JN (BHW) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 02:10
03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL
JAMALPUR JN (JMP) - KIUL JN (KIUL) PSPC 03:15
03428 KIUL-JMP PGR SPECIAL
KIUL JN (KIUL) - JAMALPUR JN (JMP) PSPC 05:15
03461 TPH-RJL SPL
TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL) PSPC 03:50
03468 RJL-TPH SPL
RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH) PSPC 02:00
03529 BWN-ASN MEMU PGR SPL
BARDDHAMAN (BWN) - ASANSOL JN (ASN) PSPC 04:00
03530 ASN-BWN MEMU PGR SPL
ASANSOL JN (ASN) - BARDDHAMAN (BWN) PSPC 04:55
03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
BOKARO STL CITY (BKSC) - ASANSOL JN (ASN) PSPC 15:40
03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
ASANSOL JN (ASN) - BOKARO STL CITY (BKSC) PSPC 07:05
04193 DDU-SFG MEMU SPL
PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) - SUBEDARGANJ (SFG) PSPC 16:30
04194 SFG-DDU MEX SPL
SUBEDARGANJ (SFG) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) PSPC 07:05
04571 DUI JHL HSR EXP SPL
BHIWANI (BNW) - DHURI JN (DUI) PSPC 16:05
04572 DHURI -SSA EXP SPL
DHURI JN (DUI) - SIRSA (SSA) PSPC 05:20
04573 SIRSA- LUDHINA EXP SPL
SIRSA (SSA) - LUDHIANA JN (LDH) PSPC 11:40
04574 LDH HSR EXP SPL
LUDHIANA JN (LDH) - BHIWANI (BNW) PSPC 05:30
04575 HISAR LUDHINA PASS
HISAR (HSR) - LUDHIANA JN (LDH) PSPC 16:00
04576 LUDHINA HISAR EXP SPL
LUDHIANA JN (LDH) - HISAR (HSR) PSPC 09:35
04871 MEC - MTD PSPC SPL
MERTA CITY (MEC) - MERTA ROAD JN (MTD) PSPC 07:05
04872 MTD - MEC PSPC SPL
MERTA ROAD JN (MTD) - MERTA CITY (MEC) PSPC 05:50
05019 MNDP-GHY PASSENGER SPL
MENDIPATHAR (MNDP) - GUWAHATI (GHY) PSPC 07:00
05020 GHY-MNDP PASSENGER SPL
GUWAHATI (GHY) - MENDIPATHAR (MNDP) PSPC 16:20
05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL
HAR NAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC 05:15
05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL
SONPUR JN (SEE) - CHHAPRA (CPR) PSPC 15:30
05246 CPR-SEE MEMU PASS.SPL
CHHAPRA (CPR) - SONPUR JN (SEE) PSPC 17:50
05331 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) PSPC 07:25
05332 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC 14:45
05334 MB-RMR EXP
MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR) PSPC 04:30
05363 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC 06:05
05364 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) PSPC 15:45
05366 RMR-MB SPL EXP
RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB) PSPC 21:10
05379 LJN-KSJ SPL EXP
LUCKNOWJN (LJN) - KASGANJ (KSJ) PSPC 04:30
05380 KSJ-LJN SPL EXP
KASGANJ (KSJ) - LUCKNOWJN (LJN) PSPC 14:50
05489 STP-LJN U/R EXP
SITAPUR (STP) - LUCKNOWJN (LJN) PSPC 15:00
05490 LJN-STP U\R EXP
LUCKNOWJN (LJN) - SITAPUR (STP) PSPC 09:50
05701 MLDT-KIR PASSENGER SPL
MALDA TOWN (MLDT) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 07:00
05702 KIR-MLDT PASSENGER SPL
KATIHAR JN (KIR) - MALDA TOWN (MLDT) PSPC 14:50
05717 MLFC-KIR PASSENGER SPL
MALDA COURT (MLFC) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 14:00
05718 KIR-MLFC PASSENGER SPL
KATIHAR JN (KIR) - MALDA COURT (MLFC) PSPC 08:10
05750 HDB-NJP PASSENGER SPL
HALDIBARI (HDB) - NEW JALPAIGURI (NJP) PSPC 11:45
05751 NJP-HDB PASSENGER SPL
NEW JALPAIGURI (NJP) - HALDIBARI (HDB) PSPC 14:45
05803 NBQ-GHY PASSENGER SPL
NEW BONGAIGAON (NBQ) - GUWAHATI (GHY) PSPC 17:05
05804 GHY-NBQ PASSENGER SPL
GUWAHATI (GHY) - NEW BONGAIGAON (NBQ) PSPC 07:15
06595 SBC-SSPN MEMU
BANGALORE CANT (BNC) - DHARMAVARAM JN (DMM) PSPC 07:20
06596 SSPN-SBC MEMU
DHARMAVARAM JN (DMM) - BANGALORE CANT (BNC) PSPC 12:15
06659 SCT-QLN EXP SPL
SENGOTTAI (SCT) - KOLLAM JN (QLN) PSPC 11:35
06660 QLN-SCT EXP SPL
KOLLAM JN (QLN) - SENGOTTAI (SCT) PSPC 10:20
07280 NDD-NS
NIDADAVOLU JN (NDD) - NARASAPUR (NS) PSPC 08:45
07281 NS-BZA
NARASAPUR (NS) - VIJAYAWADA JN (BZA) PSPC 13:00
07335 BGM-SED UR EXP SPL
BELGAUM (BGM) - SHEDBAL (SED) PSPC 08:00
07336 SED-BGM UR EXP SPL
SHEDBAL (SED) - BELGAUM (BGM) PSPC 12:00
07347 UBL-CTA UR EXP SPL
HUBLI JN (UBL) - CHITRADURG (CTA) PSPC 07:10
07348 CTA-UBL UR EXP SPL
CHITRADURG (CTA) - HUBLI JN (UBL) PSPC 14:00
07523 NBQ - GHY DMU SPECIAL
NEW BONGAIGAON (NBQ) - GUWAHATI (GHY) PSPC 05:05
07524 GHY - NBQ DMU SPECIAL
GUWAHATI (GHY) - NEW BONGAIGAON (NBQ) PSPC 17:00
07555 KIR - JBN DMU SPECIAL
KATIHAR JN (KIR) - JOGBANI (JBN) PSPC 14:45
07556 JBN - KIR DMU SPECIAL
JOGBANI (JBN) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 18:00
07673 NS-NDD
NARASAPUR (NS) - NIDADAVOLU JN (NDD) PSPC 08:40
07674 NDD-NS
NIDADAVOLU JN (NDD) - NARASAPUR (NS) PSPC 11:45
07693 GTL-HUP
GUNTAKAL JN (GTL) - HINDUPUR (HUP) PSPC 15:45
07694 HUP GTL DEMU
HINDUPUR (HUP) - GUNTAKAL JN (GTL) PSPC 06:30
07771 NARSAPUR-NDD
NIDADAVOLU JN (NDD) - NARASAPUR (NS) PSPC 06:45
07795 SC-MOB DEMU
SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB) PSPC 05:45
07796 MOB-SC DEMU
MANOHARABAD (MOB) - SECUNDERABAD JN (SC) PSPC 08:45
07861 BZA-NS
VIJAYAWADA JN (BZA) - NARASAPUR (NS) PSPC 20:15
07863 NS-BZA
NARASAPUR (NS) - VIJAYAWADA JN (BZA) PSPC 14:45
07877 BZA-BVRM
VIJAYAWADA JN (BZA) - BHIMAVARAM JN (BVRM) PSPC 07:10
07885 BVRM-NDD
BHIMAVARAM JN (BVRM) - NIDADAVOLU JN (NDD) PSPC 17:50
07897 NS-NDD
NARASAPUR (NS) - NIDADAVOLU JN (NDD) PSPC 04:10
08263 TIG-BSP MEMU SPL
TITLAGARH (TIG) - BILASPUR JN (BSP) PSPC 09:30
08264 BSP-TIG SPL
BILASPUR JN (BSP) - TITLAGARH (TIG) PSPC 06:50
08303 SBP-PURI SPECIAL
SAMBALPUR (SBP) - PURI (PURI) MSPC 06:00
08304 PURI-SBP SPECIAL
PURI (PURI) - SAMBALPUR (SBP) MSPC 15:45
08437 BHC-CTC SPECIAL
BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC) PSPC 15:30
08438 CTC-BHC MEMU
CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC) PSPC 11:55
08737 RIG-BSP MEMU SPL
RAIGARH (RIG) - BILASPUR JN (BSP) PSPC 15:35
08738 BSP RIG MEMU SPL
BILASPUR JN (BSP) - RAIGARH (RIG) PSPC 10:40
08861 GONDIA JSG SPL
GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG) PSPC 05:20
08862 JSG GONDIA MEMU SPL
JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G) PSPC 07:20
09110 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 13:55
09113 PRTN - EKNR SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) PSPC 15:35
09438 ABR - MSH DMU SPL
ABU ROAD (ABR) - MAHESANA JN (MSH) PSPC 05:05
09440 MVI - WKR SPECIAL
MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR) PSPC 20:20
09444 MVI - WKR SPECIAL
MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR) PSPC 13:05
10101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO) MEX 02:12
10102 MADGAON - RATNAGIRI
MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN) MEX 19:25
11109 VGLB - LJN INTERCITY
VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) - LUCKNOWJN (LJN) MEX 06:15
11110 LJN-VGLB INTERCITY
LUCKNOWJN (LJN) - VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) MEX 16:40
12033 CNB NDLS SHT
KANPUR CENTRAL (CNB) - NEW DELHI (NDLS) SHT 06:00
12034 NDLS -CNB SHATABDI
NEW DELHI (NDLS) - KANPUR CENTRAL (CNB) SHT 15:50
12053 HW-ASR EXP
HARIDWAR JN (HW) - AMRITSAR JN (ASR) JSH 14:45
12054 ASR-HW JAN SHATABDI EXP
AMRITSAR JN (ASR) - HARIDWAR JN (HW) JSH 06:50
12179 LJN - AF INTERCITY
LUCKNOWJN (LJN) - AGRA FORT (AF) SUF 15:55
12180 AF -LJN INTERCITY
AGRA FORT (AF) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 06:31
12226 KAIFIAT EXP
DELHI (DLI) - AZAMGARH (AMH) SUF 20:25
12267 RJT DURONTO EXP
MUMBAI CENTRAL (MMCT) - HAPA (HAPA) DRNT 23:10
12268 HAPA - MMCT DURANTO
HAPA (HAPA) - MUMBAI CENTRAL (MMCT) DRNT 19:40
12326 NLDM-KOAA WEEKLY EXP
NANGAL DAM (NLDM) - KOLKATA (KOAA) SUF 06:50
12328 DDN HWH UPASHANA EXPRESS
DEHRADUN (DDN) - HOWRAH JN (HWH) SUF 22:10
12345 HWH GHY SARAIGHAT EXPRESS
HOWRAH JN (HWH) - GUWAHATI (GHY) SUF 15:55
12346 GHY HWH SARAIGHAT EXP
GUWAHATI (GHY) - HOWRAH JN (HWH) SUF 12:20
12357 KOAA ASR DURGYIANA EXP
KOLKATA (KOAA) - AMRITSAR JN (ASR) SUF 12:10
12529 PPTA LJN S F
PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 16:30
12530 LJN PPTA S F
LUCKNOWJN (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA) SUF 05:00
12987 SDAH AII EXP
SEALDAH (SDAH) - AJMER (AII) SUF 22:55
12988 AII SDAH EXP
AJMER (AII) - SEALDAH (SDAH) SUF 12:45
13141 SDAH NOQ TEESTA TORSA EXP
SEALDAH (SDAH) - NEW ALIPURDUAR (NOQ) MEX 14:00
13142 NOQ SDAH TEESTA TORSA EXP
NEW ALIPURDUAR (NOQ) - SEALDAH (SDAH) MEX 11:45
13240 KOTA - PNBE EXPRESS
KOTA JN (KOTA) - PATNA JN (PNBE) MEX 18:10
13282 RJPB-DBRG EXPRESS
RAJENDRANAGAR T (RJPB) - DIBRUGARH (DBRG) MEX 15:05
13308 GANGASUTLEJ EXPRESS
FIROZPUR CANT (FZR) - DHANBAD JN (DHN) MEX 16:15
13430 ANVT-MLDT WKLY EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - MALDA TOWN (MLDT) MEX 17:10
14003 MLDT-NDLS EXPRESS
MALDA TOWN (MLDT) - NEW DELHI (NDLS) MEX 09:05
14005 LICHCHIVI EXPRESS
SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) MEX 02:30
14006 LICHCHIVI EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI) MEX 18:00
14211 AGC INTERCITY EXPRESS
AGRA CANTT (AGC) - NEW DELHI (NDLS) MEX 06:00
14212 AGC INTERCITY EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) - AGRA CANTT (AGC) MEX 17:40
14217 UNCHAHAR EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG) MEX 13:35
14218 UNCHAHAR EXP
CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 16:45
14235 VARANASI-BAREILLY EXP
VARANASI JN (BSB) - BAREILLY (BE) MEX 23:10
14236 BERELLY VARANASI EXP
BAREILLY (BE) - VARANASI JN (BSB) MEX 16:35
14265 BSB DDN EXP
VARANASI JN (BSB) - DEHRADUN (DDN) MEX 08:25
14266 DDN BSB EXPRESS
DEHRADUN (DDN) - VARANASI JN (BSB) MEX 18:15
14307 PYGS -BE PASS. EXP.
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY (BE) MEX 01:05
14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS
BAREILLY (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 17:30
14323 ROK INTERCITY EXP
NEW DELHI (NDLS) - ROHTAK JN (ROK) MEX 10:45
14324 NDLS INTERCITY EXP
ROHTAK JN (ROK) - NEW DELHI (NDLS) MEX 14:00
14505 ASR-NLDM EXPRES
AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM) MEX 14:00
14506 NLDM-ASR EXPRESS
NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 07:15
14507 DLI BTI EXP
DELHI (DLI) - FAZILKA (FKA) MEX 13:05
14508 FKA DLI EXP
FAZILKA (FKA) - DELHI (DLI) MEX 02:05
14521 DELHI-AMBALA EXPRESS
DELHI (DLI) - AMBALA CANT JN (UMB) MEX 13:10
14522 AMBALA-DELHI EXP SPL
AMBALA CANT JN (UMB) - DELHI (DLI) MEX 06:40
14524 UMB-MFP HARIHAR EXP-
AMBALA CANT JN (UMB) - BARAUNI JN (BJU) MEX 22:20
14525 UMB - SGNR INT EXP
AMBALA CANT JN (UMB) - SHRI GANGANAGAR (SGNR) MEX 05:05
14526 SGNR - UMB INT EXP
SHRI GANGANAGAR (SGNR) - AMBALA CANT JN (UMB) MEX 14:00
14673 SHAHEED EXPRESS
JAYNAGAR (JYG) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 07:20
14814 BPL JU EXP
BHOPAL JN (BPL) - JODHPUR JN (JU) MEX 16:55
14822 SBIB - JU EXP
SABARMATI BG (SBIB) - JODHPUR JN (JU) MEX 06:40
14823 JU-RE EXP
JODHPUR JN (JU) - REWARI (RE) MEX 01:35
14824 RE-JU EXP
REWARI (RE) - JODHPUR JN (JU) MEX 13:10
14894 PNU JU MEX
PALANPUR JN (PNU) - JODHPUR JN (JU) MEX 04:35
15011 LJN-SRE EXP
LUCKNOWJN (LJN) - CHANDIGARH (CDG) MEX 23:55
15012 LJN SRE EXP
CHANDIGARH (CDG) - LUCKNOWJN (LJN) MEX 17:15
15035 DLI-KGM S K EXP
DELHI (DLI) - KATHGODAM (KGM) MEX 16:00
15036 KGM-DLI S K EXP
KATHGODAM (KGM) - DELHI (DLI) MEX 08:45
15039 CPA-KSJ EXP
KANPUR ANWRGANJ (CPA) - KASGANJ (KSJ) MEX 15:10
15040 KSJ-CPA-EXP
KASGANJ (KSJ) - KANPUR ANWRGANJ (CPA) MEX 09:00
15053 LJN-CPR-EXP
CHHAPRA (CPR) - LUCKNOWJN (LJN) MEX 19:35
15054 LJN-CPR-EXP
LUCKNOWJN (LJN) - CHHAPRA (CPR) MEX 21:00
15069 GKP-ASH INTERCITY EXP
GORAKHPUR (GKP) - AISHBAGH (ASH) MEX 03:45
15070 ASH-GKP INTERCITY EXP
AISHBAGH (ASH) - GORAKHPUR (GKP) MEX 16:30
15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL
CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD) MEX 18:00
15084 FBD-CPR EXP SPECIAL
FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR) MEX 14:35
15105 CPR-NTV INTERCITY EXP
CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV) MEX 06:00
15106 NTV CPR INTERCITY EXP
NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR) MEX 15:00
15111 CPR-BCY INTERCITY EXP.
CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY) MEX 03:35
15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS
VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR) MEX 18:25
15127 BSBS-NDLS K V EXP
BANARAS (BSBS) - NEW DELHI (NDLS) MEX 13:30
15160 DURG CPR SARNATH EXP
DURG (DURG) - CHHAPRA (CPR) MEX 20:25
15418 RAJYA RANI EXPRESS
SILGHAT TOWN (SHTT) - ALIPUR DUAR JN (APDJ) MEX 17:40
15657 BRAHMAPUTRA MAIL
DELHI (DLI) - KAMAKHYA (KYQ) MEX 23:40
15658 BRAHMAPUTRA MAIL
KAMAKHYA (KYQ) - DELHI (DLI) MEX 14:35
15707 KIR-ASR EXPRESS
KATIHAR JN (KIR) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 22:45
15708 ASR-KIR EXPRESS
AMRITSAR JN (ASR) - KATIHAR JN (KIR) MEX 08:25
15709 MLDT-NJP EXPRESS
MALDA TOWN (MLDT) - NEW JALPAIGURI (NJP) MEX 17:00
15710 NJP-MLDT EXPRESS
NEW JALPAIGURI (NJP) - MALDA TOWN (MLDT) MEX 07:00
15719 KIR-SGUJ I/C EXPRESS
KATIHAR JN (KIR) - SILIGURI JN (SGUJ) MEX 06:15
15720 SGUJ-KIR I/C EXPRESS
SILIGURI JN (SGUJ) - KATIHAR JN (KIR) MEX 14:15
15811 DBB-GHY EXPRESS
DHUBRI (DBB) - GUWAHATI (GHY) MEX 07:15
15812 GHY-DBB EXPRESS
GUWAHATI (GHY) - DHUBRI (DBB) MEX 21:45
15906 VIVEK EXPRESS
DIBRUGARH (DBRG) - KANYAKUMARI (CAPE) SUF 19:25
17269 BZA-NS
VIJAYAWADA JN (BZA) - NARASAPUR (NS) MEX 16:40
17270 NS-BZA
NARASAPUR (NS) - VIJAYAWADA JN (BZA) MEX 09:40
17281 GNT-NS
GUNTUR JN (GNT) - NARASAPUR (NS) MEX 16:45
17282 NS-GNT
NARASAPUR (NS) - GUNTUR JN (GNT) MEX 06:05
18413 PRDP-PURI SPECIAL
PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI) MEX 18:00
18414 PURI-PRDPEXP
PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP) MEX 06:15
19324 BPL - DADN EXPRESS
BHOPAL JN (BPL) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) MEX 17:05
19408 BSB ADI EXP
VARANASI JN (BSB) - AHMEDABAD JN (ADI) MEX 15:35
19611 AII ASR EXP
AJMER (AII) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 17:55
20822 SRC-PUNE HUMSAFAR EXP
SANTRAGACHI JN (SRC) - PUNE JN (PUNE) SUF 18:00
20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI) JSH 11:15
20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR) JSH 15:20
22449 GHY-NDLS EXPRESS
GUWAHATI (GHY) - NEW DELHI (NDLS) SUF 06:10
22453 RAJYA RANI EX
LUCKNOWJN (LJN) - MEERUT CITY (MTC) SUF 14:25
22454 RAJYA RANI EX
MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 06:40
22512 KARMABHOOMI EXPRESS
KAMAKHYA (KYQ) - LOKMANYATILAK (LTT) SUF 18:00
22805 BBS ANVT WEEKLY SF
BHUBANESWAR (BBS) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) SUF 12:30
22983 KOTA-INDB INTERCITY EXP
KOTA JN (KOTA) - INDORE JN. (INDB) SUF 06:30
22984 INDB-KOTA INTERCITY EXP
INDORE JN. (INDB) - KOTA JN (KOTA) SUF 15:35
25036 RMR-DLI LINK EXP
RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB) MEX 10:00
31191 NH-KLYM LOCAL
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31311 SDAH - KLYM LOCAL
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31312 KLYM-SDAH LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH) SUB 05:02
31411 SDAH -NH LOCAL
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31412 NH-SDAH LOCAL
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31414 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:50
31425 SDAH-NH LOCAL
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31434 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 14:50
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31512 STB - SDAH LOCAL
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31514 STB - SDAH LOCAL
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31612 RHA - SDAH LOCAL
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SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) SUB 04:36
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HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:15
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37814 BWN-HWH LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:05
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MECHEDA (MCA) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:05
38304 MCA HWH LOCAL
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38306 MCA - HWH LOCAL
MECHEDA (MCA) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:20
38402 PKU HWH LOCAL
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38404 PKU HWH LOCAL
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38408 PKU HWH LOCAL
PANSKURA (PKU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:35
38702 KGP HWH LOCAL
KHARAGPUR JN (KGP) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:05
38703 HWH-KGP LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - KHARAGPUR JN (KGP) SUB 03:30
38704 KGP HWH LOCAL
KHARAGPUR JN (KGP) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:50
38801 HWH-MDN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MIDNAPORE (MDN) SUB 02:45
38802 MDN HWH LOCAL
MIDNAPORE (MDN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:15
38803 HWH MDN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MIDNAPORE (MDN) SUB 04:25
41134 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) - CHENNAI BEACH (MSB) SUB 22:10
52542 KGN-MHN-KGN RED PANDA
KURSEONG (KGN) - KURSEONG (KGN) PAS 11:15
52545 HIM KANYA
DARJEELING (DJ) - KURSEONG (KGN) PAS 08:30
52546 HIM KANYA
KURSEONG (KGN) - DARJEELING (DJ) PAS 13:15
52591 DJ - GHUM - DJ JOY RIDE
DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ) PAS 09:45
52596 DJ-GHUM-DJ JOY RIDE
DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ) PAS 11:40
52598 DJ-GHUM-DJ JOY RIDE
DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ) PAS 13:50
Posted By: Mallika Mehzabeen