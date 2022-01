New Delhi | Jagran Business Desk: More than 300 trains were cancelled by the Indian Railways on Friday morning due to unknown reasons. Following is the complete list of trains cancelled by the Indian Railways scheduled for the day:

00971 KISAN SPECIAL

DAHANU ROAD (DRD) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI) PEXP 05:30

00979 KISAN SPECIAL

AMALSAD (AML) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI) PEXP 01:45

03066 RPH - AZ PASSENGER SPL

RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 22:30

03291 PPTA-PNBE MEMU PASS SPL

PATLIPUTRA (PPTA) - PATNA JN (PNBE) PSPC 11:50

03295 BJU-PPTA MEMU PASS SPL

BARAUNI JN (BJU) - PATLIPUTRA (PPTA) PSPC 06:15

03367 KIR-SEE MEMU PASS. SPL

KATIHAR JN (KIR) - SONPUR JN (SEE) PSPC 04:45

03368 SEE-KIR MEMU PASS. SPL

SONPUR JN (SEE) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 15:55

03380 PNBE-BJU MEMU PASS SPL

PATNA JN (PNBE) - BARAUNI JN (BJU) PSPC 20:10

03412 BHW-RPH PASS SPL

BARHARWA JN (BHW) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 02:10

03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL

JAMALPUR JN (JMP) - KIUL JN (KIUL) PSPC 03:15

03428 KIUL-JMP PGR SPECIAL

KIUL JN (KIUL) - JAMALPUR JN (JMP) PSPC 05:15

03461 TPH-RJL SPL

TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL) PSPC 03:50

03468 RJL-TPH SPL

RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH) PSPC 02:00

03470 BHW - BWN PASSENGER SPL

TINPAHAR JN (TPH) - BARDDHAMAN (BWN) PSPC 14:10

03494 RJL-TPH SPL

RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH) PSPC 22:20

03497 TPH-RJL SPL

TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL) PSPC 23:30

03530 ASN-BWN MEMU PGR SPL

ASANSOL JN (ASN) - BARDDHAMAN (BWN) PSPC 04:55

03578 SNT-UDL MEMU PGR SPL

SAINTHIA (SNT) - ANDAL JN (UDL) PSPC 04:10

03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL

BOKARO STL CITY (BKSC) - ASANSOL JN (ASN) PSPC 15:40

03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL

ASANSOL JN (ASN) - BOKARO STL CITY (BKSC) PSPC 07:05

04153 RBL-CNB UNRESERVED SPL

RAE BARELI JN (RBL) - KANPUR CENTRAL (CNB) PSPC 02:50

04154 CNB-RBL UNRESERVED SPL

KANPUR CENTRAL (CNB) - RAE BARELI JN (RBL) PSPC 16:32

04193 DDU-SFG MEMU SPL

PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) - SUBEDARGANJ (SFG) PSPC 16:30

04194 SFG-DDU MEX SPL

SUBEDARGANJ (SFG) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) PSPC 07:05

04305 BALAMAU SPN MEX SPL

BALAMU JN (BLM) - SHAHJEHANPUR (SPN) PSPC 18:25

04306 SPN-BLM MEXP SPL

SHAHJEHANPUR (SPN) - BALAMU JN (BLM) PSPC 06:35

04337 SPC SPN EXPSPL

SITAPUR CITY (SPC) - SHAHJEHANPUR (SPN) PSPC 19:00

04338 SPN SCC EXPSPL

SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR CITY (SPC) PSPC 07:05

05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL

HAR NAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC 05:15

05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL

SONPUR JN (SEE) - CHHAPRA (CPR) PSPC 15:30

05332 MB-KGM SPL EXP

MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC 14:45

05334 MB-RMR EXP

MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR) PSPC 04:30

05363 MB-KGM SPL EXP

MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC 06:05

05404 GAYA-JMP SPL

GAYA JN (GAYA) - JAMALPUR JN (JMP) PSPC 06:05

05406 SBG-RPH PGR SPL

SAHIBGANJ JN (SBG) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 19:25

05408 JMP-RPH SPL

JAMALPUR JN (JMP) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 14:08

05449 NKE-GKP DAILY UNRESERV EX

NARKATIAGANJ JN (NKE) - GORAKHPUR (GKP) PSPC 05:40

05450 GKP-NKE-GKP DAILY UN-RESR

GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE) PSPC 18:05

05717 MLFC-KIR PASSENGER SPL

MALDA COURT (MLFC) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 14:00

05718 KIR-MLFC PASSENGER SPL

KATIHAR JN (KIR) - MALDA COURT (MLFC) PSPC 08:10

07061 MED-SC

MEDCHAL (MED) - SECUNDERABAD JN (SC) PSPC 08:15

07335 BGM-SED UR EXP SPL

BELGAUM (BGM) - SHEDBAL (SED) PSPC 08:00

07336 SED-BGM UR EXP SPL

SHEDBAL (SED) - BELGAUM (BGM) PSPC 12:00

07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL

DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO) PSPC 07:05

07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL

LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT) PSPC 17:40

08304 PURI-SBP SPECIAL

PURI (PURI) - SAMBALPUR (SBP) MSPC 15:45

08428 PURI-ANGL SPECIAL

PURI (PURI) - ANGUL (ANGL) PSPC 16:45

08437 BHC-CTC SPECIAL

BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC) PSPC 15:30

08438 CTC-BHC MEMU

CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC) PSPC 11:55

08741 DURG-G MEMU SPL

DURG (DURG) - GONDIA JN (G) PSPC 06:30

08742 G-DURG MEMU SPL

GONDIA JN (G) - DURG (DURG) PSPC 17:40

08743 G-ITR MEMU SPL

GONDIA JN (G) - ITWARI (ITR) PSPC 09:45

08744 ITR-G MEMU SPL

ITWARI (ITR) - GONDIA JN (G) PSPC 15:00

09110 KDCY - PRTN SPECIAL

KEVADIYA (KDCY) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 13:55

09113 PRT - KDCY SPL

PRATAPNAGAR (PRTN) - KEVADIYA (KDCY) PSPC 15:35

09440 MVI - WKR SPECIAL

MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR) PSPC 20:20

09441 WKR-MVI SPECIAL

WANKANER JN (WKR) - MORBI (MVI) PSPC 07:10

09444 MVI - WKR SPECIAL

MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR) PSPC 13:05

09448 PNBE-ADI SPL CLONE TRAIN

PATNA JN (PNBE) - AHMEDABAD JN (ADI) TOD 22:30

10101 RATNAGIRI- MADGAON

RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO) MEX 02:12

10102 MADGAON - RATNAGIRI

MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN) MEX 19:25

11124 BJU- GWL MAIL

BARAUNI JN (BJU) - GWALIOR JN. (GWL) MEX 18:45

12053 HW-ASR EXP

HARIDWAR JN (HW) - AMRITSAR JN (ASR) JSH 14:45

12054 ASR-HW JAN SHATABDI EXP

AMRITSAR JN (ASR) - HARIDWAR JN (HW) JSH 06:50

12140 SEWAGRAM EXP.

NAGPUR (NGP) - C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) SUF 21:30

12179 LJN - AF INTERCITY

LUCKNOWJN (LJN) - AGRA FORT (AF) SUF 15:55

12180 AF -LJN INTERCITY

AGRA FORT (AF) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 06:31

12238 JAT-BSB EXP.

JAMMU TAWI (JAT) - VARANASI JN (BSB) MEX 14:00

12267 RJT DURONTO EXP

MUMBAI CENTRAL (MMCT) - HAPA (HAPA) DRNT 23:10

12268 HAPA - MMCT DURANTO

HAPA (HAPA) - MUMBAI CENTRAL (MMCT) DRNT 19:40

12364 HDB-KOAA SF EXP

HALDIBARI (HDB) - KOLKATA (KOAA) SUF 08:30

12365 PNBE-RNC JANSHATABDI

PATNA JN (PNBE) - RANCHI (RNC) JSH 06:10

12366 RNC-PNBE JANSHATABDI

RANCHI (RNC) - PATNA JN (PNBE) JSH 14:25

12368 ANVT BGP VIKRAMSHILA EXP

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP) SUF 13:15

12396 AII-RJPB ZIYARAT EXP

AJMER (AII) - RAJENDRANAGAR T (RJPB) SUF 00:40

12505 NORTHEAST EXPRESS

KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) SUF 12:40

12506 NORTHEAST EXPRESS

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - KAMAKHYA (KYQ) SUF 07:40

12529 PPTA LJN S F

PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 16:30

12530 LJN PPTA S F

LUCKNOWJN (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA) SUF 05:00

12562 SWANTRATA SENANI EXPRESS

NEW DELHI (NDLS) - JAYNAGAR (JYG) SUF 21:15

12596 ANVT-GKP HAMSAFAR EXP

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - GORAKHPUR (GKP) SUF 20:00

12855 BSP ITR INTERCITY SF EXP

BILASPUR JN (BSP) - ITWARI (ITR) SUF 15:50

12856 ITR BSP INTERCITY EXP

ITWARI (ITR) - BILASPUR JN (BSP) SUF 06:15

12874 ANVT-HTE SUPERFAST EXP

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - HATIA (HTE) SUF 20:45

12987 SDAH AII EXP

SEALDAH (SDAH) - AJMER (AII) SUF 22:55

12988 AII SDAH EXP

AJMER (AII) - SEALDAH (SDAH) SUF 12:45

13033 HWH-KIR EXP

HOWRAH JN (HWH) - KATIHAR JN (KIR) MEX 21:25

13034 KIR-HWH EXPRESS

KATIHAR JN (KIR) - HOWRAH JN (HWH) MEX 15:30

13141 SDAH NOQ TEESTA TORSA EXP

SEALDAH (SDAH) - NEW ALIPURDUAR (NOQ) MEX 14:00

13142 NOQ SDAH TEESTA TORSA EXP

NEW ALIPURDUAR (NOQ) - SEALDAH (SDAH) MEX 11:45

13205 SHC-PPTA JANHIT EXP

SAHARSA JN (SHC) - PATLIPUTRA (PPTA) MEX 23:30

13206 PPTA-SHC JANHIT EXPRESS

PATLIPUTRA (PPTA) - SAHARSA JN (SHC) MEX 09:10

13239 PNBE-KOTA EXPRESS

PATNA JN (PNBE) - KOTA JN (KOTA) MEX 11:45

13258 ANVT-DNR JANSADHARAN EXP

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - DANAPUR (DNR) MEX 13:35

13429 MLDT-ANVT WKLY EXP

MALDA TOWN (MLDT) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) MEX 09:05

13483 MLDT DLI FARAKKA EXP

MALDA TOWN (MLDT) - DELHI (DLI) MEX 19:15

13484 DLI-MLDT FARAKKA EXP

DELHI (DLI) - MALDA TOWN (MLDT) MEX 21:40

14005 LICHCHIVI EXPRESS

SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) MEX 02:30

14006 LICHCHIVI EXPRESS

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI) MEX 18:00

14211 AGC INTERCITY EXPRESS

AGRA CANTT (AGC) - NEW DELHI (NDLS) MEX 06:00

14212 AGC INTERCITY EXPRESS

NEW DELHI (NDLS) - AGRA CANTT (AGC) MEX 17:40

14217 UNCHAHAR EXP

PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG) MEX 13:35

14218 UNCHAHAR EXP

CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 16:45

14230 HW PYG EXP

YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 15:20

14235 VARANASI-BAREILLY EXP

VARANASI JN (BSB) - BAREILLY (BE) MEX 23:10

14236 BERELLY VARANASI EXP

BAREILLY (BE) - VARANASI JN (BSB) MEX 16:35

14265 BSB DDN EXP

VARANASI JN (BSB) - DEHRADUN (DDN) MEX 08:25

14266 DDN BSB EXPRESS

DEHRADUN (DDN) - VARANASI JN (BSB) MEX 18:15

14307 PYGS -BE PASS. EXP.

PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY (BE) MEX 01:05

14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS

BAREILLY (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 17:30

14323 ROK INTERCITY EXP

NEW DELHI (NDLS) - ROHTAK JN (ROK) MEX 10:45

14324 NDLS INTERCITY EXP

ROHTAK JN (ROK) - NEW DELHI (NDLS) MEX 14:00

14505 ASR-NLDM EXPRES

AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM) MEX 14:00

14506 NLDM-ASR EXPRESS

NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 07:15

14511 NAUCHANDI EXP

PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - SAHARANPUR (SRE) MEX 17:20

14521 DELHI-AMBALA EXPRESS

DELHI (DLI) - AMBALA CANT JN (UMB) MEX 13:10

14522 AMBALA-DELHI EXP SPL

AMBALA CANT JN (UMB) - DELHI (DLI) MEX 06:40

14674 SHAHEED EXP

AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG) MEX 13:05

15011 LJN-SRE EXP

LUCKNOWJN (LJN) - CHANDIGARH (CDG) MEX 23:55

15012 LJN SRE EXP

CHANDIGARH (CDG) - LUCKNOWJN (LJN) MEX 17:15

15026 ANVR-MAU EXP

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - MAU JN (MAU) MEX 13:25

15039 CPA-KSJ EXP

KANPUR ANWRGANJ (CPA) - KASGANJ (KSJ) MEX 15:10

15040 KSJ-CPA-EXP

KASGANJ (KSJ) - KANPUR ANWRGANJ (CPA) MEX 09:00

15044 KGM-LJN EXPRESS

KATHGODAM (KGM) - LUCKNOWJN (LJN) MEX 11:15

15053 LJN-CPR-EXP

CHHAPRA (CPR) - LUCKNOWJN (LJN) MEX 19:35

15054 LJN-CPR-EXP

LUCKNOWJN (LJN) - CHHAPRA (CPR) MEX 21:00

15068 BDTS-GKP EXP

BANDRA TERMINUS (BDTS) - GORAKHPUR (GKP) MEX 00:20

15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL

CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD) MEX 18:00

15084 FBD-CPR EXP SPECIAL

FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR) MEX 14:35

15105 CPR-NTV INTERCITY EXP

CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV) MEX 06:00

15106 NTV CPR INTERCITY EXP

NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR) MEX 15:00

15111 CPR-BCY INTERCITY EXP.

CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY) MEX 03:35

15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS

VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR) MEX 18:25

15128 NDLS -BSBS K V EXP

NEW DELHI (NDLS) - BANARAS (BSBS) MEX 11:35

15159 CPR DURG EXP

CHHAPRA (CPR) - DURG (DURG) MEX 07:10

15274 ANVT-RXL SATYAGRAH EXP

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - RAXAUL JN (RXL) MEX 17:30

15624 KYQ-BGKT EXPRESS

KAMAKHYA (KYQ) - BHAGAT KI KOTHI (BGKT) MEX 17:15

15657 BRAHMAPUTRA MAIL

DELHI (DLI) - KAMAKHYA (KYQ) MEX 23:40

15658 BRAHMAPUTRA MAIL

KAMAKHYA (KYQ) - DELHI (DLI) MEX 14:35

15707 KIR-ASR EXPRESS

KATIHAR JN (KIR) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 22:45

15708 ASR-KIR EXPRESS

AMRITSAR JN (ASR) - KATIHAR JN (KIR) MEX 08:25

15811 DBB-GHY EXPRESS

DHUBRI (DBB) - GUWAHATI (GHY) MEX 07:15

15812 GHY-DBB EXPRESS

GUWAHATI (GHY) - DHUBRI (DBB) MEX 21:45

17325 BGM-MYS VISHWAMANAV EXP

BELGAUM (BGM) - MYSORE JN (MYS) MEX 05:05

17611 NED-CSMT RAJYARANI EXP

NANDED (NED) - C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) MEX 22:00

18104 ASR-TATA JALINWALABAG EXP

AMRITSAR JN (ASR) - TATANAGAR JN (TATA) MEX 12:45

18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP

GEVRA ROAD (GAD) - ITWARI (ITR) MEX 18:05

18240 ITR BSP EXP

ITWARI (ITR) - BILASPUR JN (BSP) MEX 23:55

18413 PRDP-PURI SPECIAL

PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI) MEX 18:00

18414 PURI-PRDPEXP

PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP) MEX 06:15

19614 ASR AII EXP

AMRITSAR JN (ASR) - AJMER (AII) MEX 17:45

20948 KDCY - ADI JANSHATABDHI

KEVADIYA (KDCY) - AHMEDABAD JN (ADI) JSH 11:15

20949 ADI - KDCY JANSHATABDHI

AHMEDABAD JN (ADI) - KEVADIYA (KDCY) JSH 15:20

22198 PRATHAM S SNGRM SUF

VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) - KOLKATA (KOAA) SUF 21:20

22408 ANVT-BSB GARIBRATHEXP.

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - VARANASI JN (BSB) GBR 18:15

22453 RAJYA RANI EX

LUCKNOWJN (LJN) - MEERUT CITY (MTC) SUF 14:25

22454 RAJYA RANI EX

MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 06:40

22531 CHHAPRA-MATHURA SUF EXP

CHHAPRA (CPR) - MATHURA JN (MTJ) SUF 05:20

22532 MATHURA-CHHAPRA SF EXP

MATHURA JN (MTJ) - CHHAPRA (CPR) SUF 23:50

22959 JAMNAGAR INTERCITY

VADODARA JN (BRC) - JAMNAGAR (JAM) SUF 15:50

22960 SURAT - JAMNAGAR INTERCIT

JAMNAGAR (JAM) - VADODARA JN (BRC) SUF 04:45

31191 NH-KLYM LOCAL

NAIHATI JN (NH) - KALYANI SIMANTA (KLYM) SUB 04:10

31311 SDAH - KLYM LOCAL

SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM) SUB 04:12

31312 KLYM-SDAH LOCAL

KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH) SUB 05:02

31411 SDAH -NH LOCAL

SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:40

31412 NH-SDAH LOCAL

NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:05

31414 NH - SDAH LOCAL

NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:50

31511 SDAH-STB LOCAL

SEALDAH (SDAH) - SHANTIPUR (STB) SUB 04:35

31512 STB - SDAH LOCAL

SHANTIPUR (STB) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:22

31514 STB - SDAH LOCAL

SHANTIPUR (STB) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:46

31612 RHA - SDAH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:20

31712 RHA-NH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:05

31741 RHA - GEDE LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) - GEDE (GEDE) SUB 04:42

31811 SDAH-KNJ LOCAL

SEALDAH (SDAH) - KRISHNGR CTY JN (KNJ) SUB 03:20

31812 KNJ - SDAJ LOCAL

KRISHNGR CTY JN (KNJ) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:20

31911 SDAH-GEDE LOCAL

SEALDAH (SDAH) - GEDE (GEDE) SUB 04:20

31912 GEDE - SDAH LOCAL

GEDE (GEDE) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:50

32211 SDAH-DKAE LOCAL

SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE) SUB 04:07

32213 SDAH-DKAE LOCAL

SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE) SUB 04:58

33311 BT-HNB LOCAL

BARASAT (BT) - HASANABAD (HNB) SUB 04:03

33512 HNB-SDAH LOCAL

HASANABAD (HNB) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:03

33514 HNB-SDAH LOCAL

HASANABAD (HNB) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:48

33651 SDAH-HB LOCAL

SEALDAH (SDAH) - HABRA (HB) SUB 04:45

33711 RHA - BNJ LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) - BANGAON JN (BNJ) SUB 04:15

33712 BNJ - RHA LOCAL

BANGAON JN (BNJ) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 04:18

33811 SDAH-BNJ LOCAL

SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ) SUB 03:15

33812 BNJ-SDAH LOCAL

BANGAON JN (BNJ) - SEALDAH (SDAH) SUB 02:58

33813 SDAH-BNJ LOCAL

SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ) SUB 04:15

33814 BNJ-SDAH LOCAL

BANGAON JN (BNJ) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:25

33815 SDAH-BNJ LOCAL

SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ) SUB 04:55

34111 KBGB - SDAH LOCAL

KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:45

34112 SDAH-KBGB LOCAL

SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) SUB 03:45

34114 SDAH-KBGB LOCAL

SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) SUB 04:36

34352 SPR - CG LOCAL

SONARPUR JN (SPR) - CANNING (CG) SUB 04:50

34411 SPR - SDAH LOCAL

SONARPUR JN (SPR) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:40

34412 SDAH- SPR LOCAL

SEALDAH (SDAH) - SONARPUR JN (SPR) SUB 04:15

34511 CG - SDAH LOCAL

CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:45

34513 CG - SDAH LOCAL

CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:32

34711 LKPR - SDAH LOCAL

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:00

34712 SDAH-LKPR LOCAL

SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 04:00

34713 LKPR - SDAH LOCAL

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:35

34714 SDAH-LKPR LOCAL

SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 04:30

34715 LKPR - SDAH LOCAL

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:15

34717 LKPR - SDAH LOCAL

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:44

34791 NMKA - SDAH LOCAL

NAMKHANA (NMKA) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:07

34811 DH - SDAH LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:00

34812 SDAH-DH LOCAL

SEALDAH (SDAH) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 03:54

34813 DH - SDAH LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:00

34814 SDAH-DH LOCAL

SEALDAH (SDAH) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 04:45

34815 DH - SDAH LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:40

34882 SPR DH LOCAL

SONARPUR JN (SPR) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 04:50

34914 LKPR NMKA LOCAL

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - NAMKHANA (NMKA) SUB 04:08

34935 NMKA - LKPR LOCAL

NAMKHANA (NMKA) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 03:05

34937 NMKA KWDP LOCAL

NAMKHANA (NMKA) - KAKDWIP (KWDP) SUB 04:37

34981 KWDP-LKPR LOCAL

KAKDWIP (KWDP) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 04:56

36038 CDAE HWH LOCAL

CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33

36071 HWH-GRAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - GURAP (GRAE) SUB 05:05

36072 HOWRAH-GURAP LOCAL

GURAP (GRAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 07:07

36081 HWH-MSAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE) SUB 05:45

36082 MSAE-HWH LOCAL

MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 08:06

36811 HWH-BWN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:00

36812 BWN-HWH(CHORD) LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 02:58

36814 BWN-HWH(CHORD) LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:58

36815 HWH-BWN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 06:10

36853 HWH - BWN (CHORD)LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 22:10

36854 BWN HWH (CHORD) LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 20:07

36855 HWH - BWN (CHORD)LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 23:15

36860 BWN-HWH(CHORD) LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 22:10

37211 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 04:47

37212 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:07

37213 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 05:14

37214 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:50

37215 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 06:26

37216 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:45

37218 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 05:10

37282 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 21:00

37285 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 22:20

37286 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 22:18

37287 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 22:30

37288 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 22:30

37289 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 23:15

37290 BDC LOCAL

BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 22:45

37291 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 23:45

37305 ANDOLAN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU) SUB 19:15

37307 HWH - HPL LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL) SUB 06:52

37308 HPL-HWH LOCAL

HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH) SUB 08:30

37309 HWH TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 04:55

37310 TAK SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 17:50

37312 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:50

37314 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:50

37316 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 05:35

37319 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 10:20

37327 HWH - TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 13:38

37330 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:00

37333 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 16:10

37335 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 17:42

37338 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 15:15

37343 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 20:05

37348 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33

37349 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 22:05

37351 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 23:00

37354 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 23:00

37371 HWH-GOGT LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - GOGHAT (GOGT) SUB 04:22

37385 TAK-AMBG LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - ARAMBAG (AMBG) SUB 04:00

37386 AMBG-TAK LOCAL

ARAMBAG (AMBG) - TARAKESWAR (TAK) SUB 04:50

37394 AMBG TAK LOCAL

ARAMBAG (AMBG) - TARAKESWAR (TAK) SUB 23:15

37411 SHE-TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 05:15

37412 TAK-SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 04:05

37415 SHE TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 08:25

37416 TAK SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 07:25

37521 NH-BDC LOCAL

NAIHATI JN (NH) - BANDEL JN (BDC) SUB 04:40

37522 BDC-NH LOCAL

BANDEL JN (BDC) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:10

37558 BDC-NH LOCAL

BANDEL JN (BDC) - NAIHATI JN (NH) SUB 23:26

37741 BDC-KWAE LOCAL

BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE) SUB 03:05

37742 KWAE-BDC LOCAL

KATWA JN. (KWAE) - BANDEL JN (BDC) SUB 04:40

37743 BDC-KWAE LOCAL

BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE) SUB 04:30

37758 KWAE-BDC LOCAL

KATWA JN. (KWAE) - BANDEL JN (BDC) SUB 22:00

37781 BDC-BWN LOCAL

BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 03:45

37786 BWN-BDC LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 03:35

37811 HWH- BWN M/LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:15

37812 BWN-HWH LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:05

37814 BWN-HWH LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:05

37857 HWH - BWN NON -STOP LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 22:10

37912 KWAE-HWH LOCAL

KATWA JN. (KWAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:45

38302 MCA-HWH LOCAL

MECHEDA (MCA) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:05

38304 MCA HWH LOCAL

MECHEDA (MCA) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:55

38306 MCA - HWH LOCAL

MECHEDA (MCA) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:20

38321 HWH-MCA LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - MECHEDA (MCA) SUB 22:45

38402 PKU HWH LOCAL

PANSKURA (PKU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:05

38404 PKU HWH LOCAL

PANSKURA (PKU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:25

38408 PKU HWH LOCAL

PANSKURA (PKU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:35

38453 HWH PKU LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - PANSKURA (PKU) SUB 22:20

38455 HWH-PKU LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - PANSKURA (PKU) SUB 23:25

38702 KGP HWH LOCAL

KHARAGPUR JN (KGP) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:05

38703 HWH-KGP LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - KHARAGPUR JN (KGP) SUB 03:30

38704 KGP HWH LOCAL

KHARAGPUR JN (KGP) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:50

38801 HWH-MDN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - MIDNAPORE (MDN) SUB 02:45

38802 MDN HWH LOCAL

MIDNAPORE (MDN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:15

38803 HWH MDN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - MIDNAPORE (MDN) SUB 04:25

38832 MDN KGP LOCAL

MIDNAPORE (MDN) - KHARAGPUR JN (KGP) SUB 22:55

52965 DADN KKD PASSENGER

DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - KALKUND (KKD) PAS 11:05

52966 KKD DADN PASSENGER

KALKUND (KKD) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) PAS 15:34

