New Delhi | Jagran Business Desk: More than 350 passengers trains were cancelled by the Indian Railways on the morning of Christmas due to unknown reasons. The Railways also issued the list of trains cancelled by it on Saturday morning. Scroll down to check the complete list here:
00101 SGLA-ANDI KISAN SPL
SANGOLA (SGLA) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI) PEXP 18:00
03055 KWAE AMP PGR SPL
KATWA JN. (KWAE) - AHAMADPUR JN. (AMP) PSPC 8:20
03056 AMP KWAE PASS SPL
AHAMADPUR JN. (AMP) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 10:50
03057 AZ-NILE PASS SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - NIMITITA (NILE) PSPC 2:45
03058 NILE-AZ PASS SPL
NIMITITA (NILE) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 18:15
03059 KWAE-NILE PASS SPL
KATWA JN. (KWAE) - NIMITITA (NILE) PSPC 13:05
03060 NILE- KWAE PASS SPL
NIMITITA (NILE) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 4:35
03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT) PSPC 22:25
03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 5:35
03087 AZ RPH MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 4:20
03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL
RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 18:20
03315 KIR-SPJ MEMU SPECIAL
KATIHAR JN (KIR) - SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 12:15
03316 SPJ-KIR MEMU SPECIAL
SAMASTIPUR JN (SPJ) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 5:55
03411 RPH-BHW PASS SPL
RAMPUR HAT (RPH) - BARHARWA JN (BHW) PSPC 23:00
03412 BHW-RPH PASS SPL
BARHARWA JN (BHW) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 2:10
03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL
JAMALPUR JN (JMP) - KIUL JN (KIUL) PSPC 3:15
03428 KIUL-JMP PGR SPECIAL
KIUL JN (KIUL) - JAMALPUR JN (JMP) PSPC 5:15
03439 AZ-BGP PASSENGER SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - BHAGALPUR (BGP) PSPC 16:35
03461 TPH-RJL SPL
TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL) PSPC 3:50
03468 RJL-TPH SPL
RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH) PSPC 2:00
03469 BWN - TPH PASSENGER
BARDDHAMAN (BWN) - TINPAHAR JN (TPH) PSPC 6:30
03470 BHW - BWN PASSENGER SPL
TINPAHAR JN (TPH) - BARDDHAMAN (BWN) PSPC 14:10
03494 RJL-TPH SPL
RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH) PSPC 22:20
03497 TPH-RJL SPL
TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL) PSPC 23:30
03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
BOKARO STL CITY (BKSC) - ASANSOL JN (ASN) PSPC 15:40
03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
ASANSOL JN (ASN) - BOKARO STL CITY (BKSC) PSPC 7:05
04129 FTP-CNB MEMU
FATEHPUR (FTP) - KANPUR CENTRAL (CNB) PSPC 7:20
04130 CNB-FTP MEMU
KANPUR CENTRAL (CNB) - FATEHPUR (FTP) PSPC 18:25
04153 RBL-CNB UNRESERVED SPL
RAE BARELI JN (RBL) - KANPUR CENTRAL (CNB) PSPC 2:50
04154 CNB-RBL UNRESERVED SPL
KANPUR CENTRAL (CNB) - RAE BARELI JN (RBL) PSPC 16:32
04181 SFG-CNB MEX SPL
SUBEDARGANJ (SFG) - KANPUR CENTRAL (CNB) PSPC 6:10
04182 CNB-SFG SPL
KANPUR CENTRAL (CNB) - SUBEDARGANJ (SFG) PSPC 14:50
04194 SFG-DDU MEX SPL
SUBEDARGANJ (SFG) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) PSPC 7:05
04399 JJJ - JUC EXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 5:00
04400 JUC - JJJ EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ) PSPC 17:05
04463 LDH - FZR EXP SPL
LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 17:40
04464 FZR - LDH EXP SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH) PSPC 11:00
04467 HSX-JUC EXP SPL
HOSHIARPUR (HSX) - JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 8:00
04468 HSX-JUC
JALANDHAR CITY (JUC) - HOSHIARPUR (HSX) PSPC 6:45
04479 JUC - PTK EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - PATHANKOT (PTK) PSPC 17:30
04480 PTK - JUC EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 8:20
04481 HSX-JUC XPRES SPESAL
HOSHIARPUR (HSX) - JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 17:40
04482 HSX-JUC EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - HOSHIARPUR (HSX) PSPC 16:30
04491 FKA-FZR EXP SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - FAZILKA (FKA) PSPC 17:40
04571 DUI JHL HSR EXP SPL
BHIWANI (BNW) - DHURI JN (DUI) PSPC 16:05
04572 DHURI -SSA EXP SPL
DHURI JN (DUI) - SIRSA (SSA) PSPC 5:20
04573 SIRSA- LUDHINA EXP SPL
SIRSA (SSA) - LUDHIANA JN (LDH) PSPC 11:40
04574 LDH HSR EXP SPL
LUDHIANA JN (LDH) - BHIWANI (BNW) PSPC 5:30
04575 HISAR LUDHINA PASS
HISAR (HSR) - LUDHIANA JN (LDH) PSPC 16:00
04576 LUDHINA HISAR EXP SPL
LUDHIANA JN (LDH) - HISAR (HSR) PSPC 9:35
04603 BTI - FZR MEX SPL
BHATINDA JN (BTI) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 6:40
04604 FZR - BTI MEX SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - BHATINDA JN (BTI) PSPC 17:40
04625 LDH-FZR DMU MEX SPL
LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 13:45
04626 FZR-LDH DMU MEX SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH) PSPC 18:30
04631 BTI-FKA-DMU MEX SPL
BHATINDA JN (BTI) - FAZILKA (FKA) PSPC 7:00
04632 FKA-BTI-DMU MEX SPL
FAZILKA (FKA) - BHATINDA JN (BTI) PSPC 16:15
04633 JUC-FZR MEX SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 6:50
04634 JUC-FZR MEX SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 4:50
04635 LDH-FZR MEX SPL
LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 20:40
04636 FZR-LDH MEX SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH) PSPC 5:25
04637 JALANDER FIROZPUR MEX SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 17:35
04638 FZR-JUC MEX SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 15:20
04641 PTK-JUC DMU MEX SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - PATHANKOT (PTK) PSPC 18:35
04642 PTK-JUC DMU MEX SPL
PATHANKOT (PTK) - JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 5:35
04644 FKA-FZR MEX SPL
FAZILKA (FKA) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 17:20
04657 BTI - FZR MEX SPL
BHATINDA JN (BTI) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 14:00
04658 FZR BTI MEX SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - BHATINDA JN (BTI) PSPC 6:35
04749 BEAS-TTO EXP SPL
BEAS (BEAS) - TARN TARAN (TTO) PSPC 9:40
04750 TTO-BEAS EXP SPL
TARN TARAN (TTO) - BEAS (BEAS) PSPC 11:30
05135 CPR-ARJ EXP. SPL
CHHAPRA (CPR) - AUNRIHAR JN (ARJ) PSPC 7:55
05146 SV-CPR EXP SPL
SIWAN JN (SV) - CHHAPRA (CPR) PSPC 5:20
05219 DBG-HRGR DEMU PASS. SPL
DARBHANGA JN (DBG) - HAR NAGAR (HRGR) PSPC 16:10
05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL
HAR NAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC 5:15
05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL
SONPUR JN (SEE) - CHHAPRA (CPR) PSPC 15:30
05263 KIR-SPJ MEMU PASS SPL
KATIHAR JN (KIR) - SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 8:35
05275 SHC- SPJ MEMU PASS. SPL
SAHARSA JN (SHC) - SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 7:45
05276 SPJ- SHC MEMU PASS. SPL
SAMASTIPUR JN (SPJ) - SAHARSA JN (SHC) PSPC 22:55
05277 SHC - SPJ MEMU PASS. SPL
SAHARSA JN (SHC) - SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 22:15
05278 SPJ-SHC MEMU PASS. SPL
SAMASTIPUR JN (SPJ) - SAHARSA JN (SHC) PSPC 16:05
05291 SHC-SPJ MEMU PASS SPL
SAHARSA JN (SHC) - SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 4:05
05292 SPJ - SHC MEMU PASS SPL
SAMASTIPUR JN (SPJ) - SAHARSA JN (SHC) PSPC 13:30
05331 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) PSPC 7:25
05332 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC 14:45
05334 MB-RMR EXP
MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR) PSPC 4:30
05363 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC 6:05
05364 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) PSPC 15:45
05366 RMR-MB SPL EXP
RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB) PSPC 21:10
05404 GAYA-JMP SPL
GAYA JN (GAYA) - JAMALPUR JN (JMP) PSPC 6:05
05405 RPH-SBG SPL
RAMPUR HAT (RPH) - SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 6:05
05406 SBG-RPH PGR SPL
SAHIBGANJ JN (SBG) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 19:25
05407 RPH-GAYA PASS SPL
RAMPUR HAT (RPH) - GAYA JN (GAYA) PSPC 8:35
05408 JMP-RPH SPL
JAMALPUR JN (JMP) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 14:08
05435 KWAE-AZ SPL
KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 5:55
05436 AZ-KWAE SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 18:45
05449 NKE-GKP DAILY UNRESERV EX
NARKATIAGANJ JN (NKE) - GORAKHPUR (GKP) PSPC 5:40
05450 GKP-NKE-GKP DAILY UN-RESR
GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE) PSPC 18:05
05717 MLFC-KIR PASSENGER SPL
MALDA COURT (MLFC) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 14:00
05718 KIR-MLFC PASSENGER SPL
KATIHAR JN (KIR) - MALDA COURT (MLFC) PSPC 8:10
05750 HDB-NJP PASSENGER SPECIAL
HALDIBARI (HDB) - NEW JALPAIGURI (NJP) PSPC 12:45
05751 NJP-HDB PASSENGER SPECIAL
NEW JALPAIGURI (NJP) - HALDIBARI (HDB) PSPC 15:15
06033 MSB-VLR EXPRESS SPL
CHENNAI BEACH (MSB) - VELLORE CANT (VLR) PSPC 18:00
06034 VLR-MSB EXPRESS SPL
VELLORE CANT (VLR) - CHENNAI BEACH (MSB) PSPC 6:00
06927 DBNK-ASR EXP SPL
VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK) PSPC 17:50
06928 DBNK-ASR XPRES SPESAL
DERABABA NANAK (DBNK) - AMRITSAR JN (ASR) PSPC 19:20
06941 ASR-KEMK EXP SPL
KHEM KARAN (KEMK) - BHAGTANWALA (BGTN) PSPC 11:25
06942 ASR-KEMK EXP SPL
AMRITSAR JN (ASR) - KHEM KARAN (KEMK) PSPC 9:15
07369 CMGR-YPR PASS SPL
CHIKKAMAGALURU (CMGR) - YASVANTPUR JN (YPR) PSPC 7:50
07370 YPR-CMGR PASS SPL
YASVANTPUR JN (YPR) - CHIKKAMAGALURU (CMGR) PSPC 15:30
07795 SC-MOB DEMU
SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB) PSPC 5:45
07796 MOB-SC DEMU
MANOHARABAD (MOB) - SECUNDERABAD JN (SC) PSPC 8:45
08263 TIG-BSP MEMU SPL
TITLAGARH (TIG) - BILASPUR JN (BSP) PSPC 9:30
08264 BSP-TIG SPL
BILASPUR JN (BSP) - TITLAGARH (TIG) PSPC 6:50
08303 SBP-PURI SPECIAL
SAMBALPUR (SBP) - PURI (PURI) MSPC 6:00
08304 PURI-SBP SPECIAL
PURI (PURI) - SAMBALPUR (SBP) MSPC 15:45
08437 BHC-CTC SPECIAL
BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC) PSPC 15:30
08438 CTC-BHC MEMU
CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC) PSPC 11:55
08861 GONDIA JSG SPL
GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG) PSPC 5:20
08862 JSG GONDIA MEMU SPL
JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G) PSPC 7:20
09110 KDCY - PRTN SPECIAL
KEVADIYA (KDCY) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 13:55
09113 PRT - KDCY SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) - KEVADIYA (KDCY) PSPC 15:35
09440 MVI - WKR SPECIAL
MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR) PSPC 20:20
09441 WKR-MVI SPECIAL
WANKANER JN (WKR) - MORBI (MVI) PSPC 7:10
09444 MVI - WKR SPECIAL
MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR) PSPC 13:05
09771 JUC-ASR EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - AMRITSAR JN (ASR) PSPC 9:20
10101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO) MEX 2:12
10102 MADGAON - RATNAGIRI
MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN) MEX 19:25
12007 MAS-MYS SHATABDI EXP
CHENNAI CENTRAL (MAS) - MYSORE JN (MYS) SHT 6:00
12008 MYS-MAS SHATABDI EXP
MYSORE JN (MYS) - CHENNAI CENTRAL (MAS) SHT 14:15
12013 NDLS-ASR SHATABDI
NEW DELHI (NDLS) - AMRITSAR JN (ASR) SHT 16:30
12014 ASR-NDLS SHATABDI
AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS) SHT 4:55
12027 MAS-SBC SHATABDI EXP
CHENNAI CENTRAL (MAS) - KSR BENGALURU (SBC) SHT 17:30
12028 SBC-MAS SHATABDI EXP
KSR BENGALURU (SBC) - CHENNAI CENTRAL (MAS) SHT 6:00
12029 SWARNA SHATABDI EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) - AMRITSAR JN (ASR) SHT 7:20
12030 SWARNA SHATABDI EXP
AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS) SHT 16:50
12033 CNB NDLS SHT
KANPUR CENTRAL (CNB) - NEW DELHI (NDLS) SHT 6:00
12034 NDLS -CNB SHATABDI
NEW DELHI (NDLS) - KANPUR CENTRAL (CNB) SHT 15:50
12053 HW-ASR EXP
HARIDWAR JN (HW) - AMRITSAR JN (ASR) JSH 14:45
12054 ASR-HW JAN SHATABDI EXP
AMRITSAR JN (ASR) - HARIDWAR JN (HW) JSH 6:50
12152 SHM-LTT SAMRASTA EXP
SHALIMAR (SHM) - LOKMANYATILAK (LTT) SUF 19:55
12179 LJN - AF INTERCITY
LUCKNOWJN (LJN) - AGRA FORT (AF) SUF 15:55
12180 AF -LJN INTERCITY
AGRA FORT (AF) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 6:31
12226 KAIFIAT EXP
DELHI (DLI) - AZAMGARH (AMH) SUF 20:25
12237 BSB-JAT EXP.
VARANASI JN (BSB) - JAMMU TAWI (JAT) MEX 12:40
12241 CDG-ASR SUPERFAST
CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR) SUF 16:50
12242 ASR-CDG SUPERFAST
AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG) SUF 5:10
12243 MAS-CBE SHATABDI EXP
CHENNAI CENTRAL (MAS) - COIMBATORE JN (CBE) SHT 7:10
12244 CBE-MAS SHATABDI EXP
COIMBATORE JN (CBE) - CHENNAI CENTRAL (MAS) SHT 15:05
12266 DURONTO EXPRESS
JAMMU TAWI (JAT) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE) DRNT 19:15
12267 RJT DURONTO EXP
MUMBAI CENTRAL (MMCT) - HAPA (HAPA) DRNT 23:10
12268 HAPA - MMCT DURANTO
HAPA (HAPA) - MUMBAI CENTRAL (MMCT) DRNT 19:40
12292 MAS-YPR SF EXPRESS
CHENNAI CENTRAL (MAS) - YASVANTPUR JN (YPR) SUF 23:30
12326 NLDM-KOAA WEEKLY EXP
NANGAL DAM (NLDM) - KOLKATA (KOAA) SUF 6:50
12328 DDN HWH UPASHANA EXPRESS
DEHRADUN (DDN) - HOWRAH JN (HWH) SUF 22:10
12357 KOAA ASR DURGYIANA EXP
KOLKATA (KOAA) - AMRITSAR JN (ASR) SUF 12:10
12363 KOAA HDB SF EXP
KOLKATA (KOAA) - HALDIBARI (HDB) SUF 9:05
12411 CDG-ASR INTERCITY EXP
CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR) SUF 6:40
12412 ASR-CDG INTERCITY EXP
AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG) SUF 17:20
12425 NDLS-JAT RAJDHANI
NEW DELHI (NDLS) - JAMMU TAWI (JAT) RAJ 20:40
12426 JAT-NDLS RAJDHANI
JAMMU TAWI (JAT) - NEW DELHI (NDLS) RAJ 21:25
12445 UTTAR SMPRKKRANTI EXP
NEW DELHI (NDLS) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) SUF 20:50
12446 UTTAR SMPRKKRANTI EXP
SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - NEW DELHI (NDLS) SUF 19:55
12459 ASR-NDLS EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) - AMRITSAR JN (ASR) SUF 13:50
12460 ASR-NDLS EXP
AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS) SUF 6:15
12497 SHANE PUNJAB EXPRES
NEW DELHI (NDLS) - AMRITSAR JN (ASR) SUF 6:40
12498 SHANE PUNJAB EXPRESS
AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS) SUF 15:10
12529 PPTA LJN S F
PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 16:30
12530 LJN PPTA S F
LUCKNOWJN (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA) SUF 5:00
12671 MAS-MTP NILGIRI EXP
CHENNAI CENTRAL (MAS) - METUPALAIYAM (MTP) SUF 21:05
12672 MTP-MAS NILGIRI EXP
METUPALAIYAM (MTP) - CHENNAI CENTRAL (MAS) SUF 21:20
12681 MAS-CBE SF EXPRESS
CHENNAI CENTRAL (MAS) - COIMBATORE JN (CBE) SUF 22:30
12686 MAQ-MAS SF EXP
MANGALORE (MAQ) - CHENNAI CENTRAL (MAS) SUF 16:55
12692 SSPN-MAS EXP
SAI P NILAYAM (SSPN) - CHENNAI CENTRAL (MAS) SUF 18:40
12695 MAS - TVC SF EXP
CHENNAI CENTRAL (MAS) - THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) SUF 15:20
12696 TVC - MAS SUPERFAST EXP
THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) - CHENNAI CENTRAL (MAS) SUF 17:15
12812 HTE-LTT SUPERFAST EXPRESS
HATIA (HTE) - LOKMANYATILAK (LTT) SUF 9:40
12879 LTT-BBS BI-WEEKLYS.F. EXP
LOKMANYATILAK (LTT) - BHUBANESWAR (BBS) SUF 0:15
12987 SDAH AII EXP
SEALDAH (SDAH) - AJMER (AII) SUF 22:55
12988 AII SDAH EXP
AJMER (AII) - SEALDAH (SDAH) SUF 12:45
13141 SDAH NOQ TEESTA TORSA EXP
SEALDAH (SDAH) - NEW ALIPURDUAR (NOQ) MEX 14:00
13142 NOQ SDAH TEESTA TORSA EXP
NEW ALIPURDUAR (NOQ) - SEALDAH (SDAH) MEX 11:45
13163 SDAH- SHC HATEBAZARE EXP
SEALDAH (SDAH) - SAHARSA JN (SHC) MEX 20:10
13240 KOTA - PNBE EXPRESS
KOTA JN (KOTA) - PATNA JN (PNBE) MEX 18:10
13308 GANGASUTLEJ EXPRESS
FIROZPUR CANT (FZR) - DHANBAD JN (DHN) MEX 16:15
13430 ANVT-MLDT WKLY EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - MALDA TOWN (MLDT) MEX 17:10
14003 MLDT-NDLS EXPRESS
MALDA TOWN (MLDT) - NEW DELHI (NDLS) MEX 9:05
14005 LICHCHIVI EXPRESS
SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) MEX 2:30
14006 LICHCHIVI EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI) MEX 18:00
14011 DLI-HSX EXPRESS TRAIN
DELHI (DLI) - HOSHIARPUR (HSX) MEX 18:30
14012 HSX-DLI EXPRESS TRAIN
HOSHIARPUR (HSX) - DELHI (DLI) MEX 22:25
14033 JAMMU MAIL
DELHI (DLI) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) MEX 20:05
14034 JAMMU MAIL
SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - DELHI (DLI) MEX 14:05
14036 PTK -DEE EXPRESS
PATHANKOT (PTK) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE) MEX 23:40
14211 AGC INTERCITY EXPRESS
AGRA CANTT (AGC) - NEW DELHI (NDLS) MEX 6:00
14212 AGC INTERCITY EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) - AGRA CANTT (AGC) MEX 17:40
14217 UNCHAHAR EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG) MEX 13:35
14218 UNCHAHAR EXP
CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 16:45
14235 VARANASI-BAREILLY EXP
VARANASI JN (BSB) - BAREILLY (BE) MEX 23:10
14236 BERELLY VARANASI EXP
BAREILLY (BE) - VARANASI JN (BSB) MEX 16:35
14265 BSB DDN EXP
VARANASI JN (BSB) - DEHRADUN (DDN) MEX 8:25
14266 DDN BSB EXPRESS
DEHRADUN (DDN) - VARANASI JN (BSB) MEX 18:15
14307 PYGS -BE PASS. EXP.
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY (BE) MEX 1:05
14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS
BAREILLY (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 17:30
14323 ROK INTERCITY EXP
NEW DELHI (NDLS) - ROHTAK JN (ROK) MEX 10:45
14324 NDLS INTERCITY EXP
ROHTAK JN (ROK) - NEW DELHI (NDLS) MEX 14:00
14504 SVDK-KLK EXPRESS
SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - KALKA (KLK) MEX 18:10
14505 ASR-NLDM EXPRES
AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM) MEX 14:00
14506 NLDM-ASR EXPRESS
NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 7:15
14521 DELHI-AMBALA EXPRESS
DELHI (DLI) - AMBALA CANT JN (UMB) MEX 13:10
14522 AMBALA-DELHI EXP SPL
AMBALA CANT JN (UMB) - DELHI (DLI) MEX 6:40
14524 UMB-MFP HARIHAR EXP-
AMBALA CANT JN (UMB) - BARAUNI JN (BJU) MEX 22:20
14601 FZR-HMH EXPRESS
FIROZPUR CANT (FZR) - HANUMANGARH JN (HMH) MEX 5:10
14602 HMH-FZR EXPRESS
HANUMANGARH JN (HMH) - FIROZPUR CANT (FZR) MEX 11:30
14609 HEMKUNT EXP
RISHIKESH (RKSH) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) MEX 17:20
14610 HEMKUNT EXP
SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - RISHIKESH (RKSH) MEX 16:30
14613 CDG-FZR EXP
SAHIBZADA ASNGR (SASN) - FIROZPUR CANT (FZR) MEX 17:35
14614 FZR-CDG- EXPRESS
FIROZPUR CANT (FZR) - SAHIBZADA ASNGR (SASN) MEX 5:00
14616 ASR-LKU EXPRESS
AMRITSAR JN (ASR) - LAL KUAN (LKU) MEX 5:55
14623 PATALKOT EXP
CHHINDWARA JN (CWA) - FIROZPUR CANT (FZR) MEX 9:30
14629 SUTLEJ EXP.
CHANDIGARH (CDG) - FIROZPUR CANT (FZR) MEX 4:20
14630 SUTLEZ EXP
FIROZPUR CANT (FZR) - CHANDIGARH (CDG) MEX 17:40
14631 DDN ASR EXPRESS
DEHRADUN (DDN) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 19:05
14632 ASR DDN
AMRITSAR JN (ASR) - DEHRADUN (DDN) MEX 21:40
14673 SHAHEED EXPRESS
JAYNAGAR (JYG) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 7:20
14823 JU-RE EXP
JODHPUR JN (JU) - REWARI (RE) MEX 1:35
14824 RE-JU EXP
REWARI (RE) - JODHPUR JN (JU) MEX 13:10
15011 LJN-SRE EXP
LUCKNOWJN (LJN) - CHANDIGARH (CDG) MEX 23:55
15012 LJN SRE EXP
CHANDIGARH (CDG) - LUCKNOWJN (LJN) MEX 17:15
15035 DLI-KGM S K EXP
DELHI (DLI) - KATHGODAM (KGM) MEX 16:00
15036 KGM-DLI S K EXP
KATHGODAM (KGM) - DELHI (DLI) MEX 8:45
15039 CPA-KSJ EXP
KANPUR ANWRGANJ (CPA) - KASGANJ (KSJ) MEX 15:10
15040 KSJ-CPA-EXP
KASGANJ (KSJ) - KANPUR ANWRGANJ (CPA) MEX 9:00
15053 LJN-CPR-EXP
CHHAPRA (CPR) - LUCKNOWJN (LJN) MEX 19:35
15054 LJN-CPR-EXP
LUCKNOWJN (LJN) - CHHAPRA (CPR) MEX 21:00
15055 AF-RMR-EXP
AGRA FORT (AF) - RAMNAGAR (RMR) MEX 20:40
15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL
CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD) MEX 18:00
15084 FBD-CPR EXP SPECIAL
FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR) MEX 14:35
15105 CPR-NTV INTERCITY EXP
CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV) MEX 6:00
15106 NTV CPR INTERCITY EXP
NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR) MEX 15:00
15111 CPR-BCY INTERCITY EXP.
CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY) MEX 3:35
15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS
VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR) MEX 18:25
15127 BSBS-NDLS K V EXP
BANARAS (BSBS) - NEW DELHI (NDLS) MEX 13:30
15160 DURG CPR SARNATH EXP
DURG (DURG) - CHHAPRA (CPR) MEX 20:25
15212 ASR- DBG JANNAYAK EXP
AMRITSAR JN (ASR) - DARBHANGA JN (DBG) MEX 19:15
15484 SIKKIM MAHANANDA EXPRESS
DELHI (DLI) - ALIPUR DUAR JN (APDJ) MEX 7:35
15657 BRAHMAPUTRA MAIL
DELHI (DLI) - KAMAKHYA (KYQ) MEX 23:40
15658 BRAHMAPUTRA MAIL
KAMAKHYA (KYQ) - DELHI (DLI) MEX 14:35
15707 KIR-ASR EXPRESS
KATIHAR JN (KIR) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 22:45
15708 ASR-KIR EXPRESS
AMRITSAR JN (ASR) - KATIHAR JN (KIR) MEX 8:25
15811 DBB-GHY EXPRESS
DHUBRI (DBB) - GUWAHATI (GHY) MEX 7:15
15812 GHY-DBB EXPRESS
GUWAHATI (GHY) - DHUBRI (DBB) MEX 21:45
15909 AVADH ASSAM EXPRESS
DIBRUGARH (DBRG) - LALGARH JN (LGH) MEX 10:20
16085 AJJ-JTJ MEMU EXP
ARAKKONAM (AJJ) - JOLARPETTAI (JTJ) MEX 18:05
16086 JTJ-AJJ MEMU EXP
JOLARPETTAI (JTJ) - ARAKKONAM (AJJ) MEX 6:55
16089 MAS-JTJ YELAGIRI EXP
CHENNAI CENTRAL (MAS) - JOLARPETTAI (JTJ) MEX 17:55
16090 JTJ-MAS YELAGIRI EXP
JOLARPETTAI (JTJ) - CHENNAI CENTRAL (MAS) MEX 5:00
18413 PRDP-PURI SPECIAL
PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI) MEX 18:00
18414 PURI-PRDPEXP
PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP) MEX 6:15
19408 BSB ADI EXP
VARANASI JN (BSB) - AHMEDABAD JN (ADI) MEX 15:35
19611 AII ASR EXP
AJMER (AII) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 17:55
20807 VSKP-ASR S/F EXP
VISAKHAPATNAM (VSKP) - AMRITSAR JN (ASR) SUF 0:25
20808 ASR-VSKP S/F
AMRITSAR JN (ASR) - VISAKHAPATNAM (VSKP) SUF 23:55
20948 KDCY - ADI JANSHATABDHI
KEVADIYA (KDCY) - AHMEDABAD JN (ADI) JSH 11:15
20949 ADI - KDCY JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) - KEVADIYA (KDCY) JSH 15:20
20971 UDZ SHM EXP
UDAIPUR (UDZ) - SHALIMAR (SHM) SUF 1:00
22429 DLI-PTK EXP
DELHI (DLI) - PATHANKOT (PTK) SUF 8:15
22430 PTK-DLI SUPERFAST
PATHANKOT (PTK) - DELHI (DLI) SUF 7:00
22439 NDLS-SVDK
NEW DELHI (NDLS) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) T18 6:00
22440 SVDK-NDLS
SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - NEW DELHI (NDLS) T18 15:00
22453 RAJYA RANI EX
LUCKNOWJN (LJN) - MEERUT CITY (MTC) SUF 14:25
22454 RAJYA RANI EX
MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 6:40
22461 SHRI SHAKTI EXPRES
NEW DELHI (NDLS) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) SUF 19:05
22462 SHRI SHAKTI EXP
SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - NEW DELHI (NDLS) SUF 23:00
22481 JU DEE EXP
JODHPUR JN (JU) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE) SUF 18:45
22482 DEE JU EXP
DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - JODHPUR JN (JU) SUF 23:10
22512 KARMABHOOMI EXPRESS
KAMAKHYA (KYQ) - LOKMANYATILAK (LTT) SUF 18:00
22625 MAS-SBC DOUBLEDECKER EXP
CHENNAI CENTRAL (MAS) - KSR BENGALURU (SBC) SUF 7:25
22626 SBC-MAS AC DDCK EXP
KSR BENGALURU (SBC) - CHENNAI CENTRAL (MAS) SUF 14:30
22637 MAS-MAQ SF EXP
CHENNAI CENTRAL (MAS) - MANGALORE (MAQ) SUF 13:15
22638 WEST COAST SF EXP
MANGALORE (MAQ) - CHENNAI CENTRAL (MAS) SUF 23:45
22640 ALLP-MAS SF EXP
ALAPPUZHA (ALLP) - CHENNAI CENTRAL (MAS) SUF 16:05
22649 MAS-ED YERCAUD EXPRESS
CHENNAI CENTRAL (MAS) - ERODE JN (ED) SUF 23:00
22650 ED-MAS YERCAUD EXPRESS
ERODE JN (ED) - CHENNAI CENTRAL (MAS) SUF 21:00
22893 SNSI-HWH SF EXP
SAINAGAR SIRIDI (SNSI) - HOWRAH JN (HWH) SUF 14:10
25036 RMR-DLI LINK EXP
RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB) MEX 10:00
28181 TATA-KIR EXPRESS
TATANAGAR JN (TATA) - KATIHAR JN (KIR) MEX 21:25
31311 SDAH - KLYM LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM) SUB 4:12
31314 KLYM-SDAH LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH) SUB 6:02
31617 SDAH-RHA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 8:00
31622 RHA - SDAH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH) SUB 10:12
31711 NH - RHA LOCAL
NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 5:00
31712 RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH) SUB 4:05
33361 BT-BNJ LOCAL
BARASAT (BT) - BANGAON JN (BNJ) SUB 7:45
33362 BNJ- BT LOCAL
BANGAON JN (BNJ) - BARASAT (BT) SUB 9:28
34331 LAKHIKANTAPUR BARUIPUR LO
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - BARUIPUR JN (BRP) SUB 8:20
34334 BRP - LKPR LOCAL
BARUIPUR JN (BRP) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 7:15
34881 DH SONARPUR LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - SONARPUR JN (SPR) SUB 10:45
34882 SPR DH LOCAL
SONARPUR JN (SPR) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 4:50
34891 DH BRP LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - BARUIPUR JN (BRP) SUB 6:13
34892 BARUIPUR DH EMU LOCAL
BARUIPUR JN (BRP) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 9:22
36038 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33
36820 BWN-HWH(CHORD) LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 6:10
36851 HWH - BWN (CHORD)LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 21:42
37306 SIU-HWH LOCAL
SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 21:05
37307 HWH - HPL LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL) SUB 6:52
37308 HPL-HWH LOCAL
HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH) SUB 8:30
37309 HWH TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 4:55
37316 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 5:35
37319 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 10:20
37327 HWH - TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 13:38
37330 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:00
37335 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 17:42
37338 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 15:15
37343 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 20:05
37348 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33
37354 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 23:00
37411 SHE-TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 5:15
37412 TAK-SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 4:05
37415 SHE TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 8:25
37416 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 7:25
37782 BWN-BDC LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 6:45
37783 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 4:20
37785 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 5:45
37786 BWN-BDC LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 3:35
47105 HYB-LPI
HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI) SUB 10:00
47109 HYB-LPI
HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI) SUB 11:35
47110 HYB-LPI
HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI) SUB 12:20
47111 HYB-LPI
HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI) SUB 13:00
47112 HYB-LPI
HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI) SUB 14:00
47114 HYB-LPI
HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI) SUB 15:00
47116 HYB-LPI
HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI) SUB 15:35
47118 HYB-LPI
HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI) SUB 16:30
47120 HYB-LPI
HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI) SUB 17:20
47129 LPI-HYB
LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB) SUB 8:10
47132 LPI-HYB
LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB) SUB 10:15
47133 LPI-HYB
LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB) SUB 11:10
47135 LPI-HYB
LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB) SUB 11:55
47136 LPI-HYB
LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB) SUB 12:50
47137 LPI-HYB
LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB) SUB 13:20
47138 LPI-HYB
LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB) SUB 14:25
47139 LPI-HYB
LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB) SUB 15:30
47140 LPI-HYB
LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB) SUB 16:10
47150 SC-LPI
SECUNDERABAD JN (SC) - LINGAMPALLI (LPI) SUB 6:45
47176 LPI-FM
LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM) SUB 8:25
47186 LPI-FM
LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM) SUB 15:10
47187 LPI-FM
LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM) SUB 17:30
47189 LPI-FM
LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM) SUB 11:40
47190 LPI-FM
LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM) SUB 18:35
47191 LPI-FM
LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM) SUB 19:55
47192 LPI-FM
LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM) SUB 21:00
47195 LPI-SC
LINGAMPALLI (LPI) - SECUNDERABAD JN (SC) SUB 22:20
47210 LPI-FM
LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM) SUB 16:40
Posted By: Aalok Sensharma
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