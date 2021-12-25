New Delhi | Jagran Business Desk: More than 350 passengers trains were cancelled by the Indian Railways on the morning of Christmas due to unknown reasons. The Railways also issued the list of trains cancelled by it on Saturday morning. Scroll down to check the complete list here:

00101 SGLA-ANDI KISAN SPL

SANGOLA (SGLA) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI) PEXP 18:00

03055 KWAE AMP PGR SPL

KATWA JN. (KWAE) - AHAMADPUR JN. (AMP) PSPC 8:20

03056 AMP KWAE PASS SPL

AHAMADPUR JN. (AMP) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 10:50

03057 AZ-NILE PASS SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - NIMITITA (NILE) PSPC 2:45

03058 NILE-AZ PASS SPL

NIMITITA (NILE) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 18:15

03059 KWAE-NILE PASS SPL

KATWA JN. (KWAE) - NIMITITA (NILE) PSPC 13:05

03060 NILE- KWAE PASS SPL

NIMITITA (NILE) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 4:35

03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT) PSPC 22:25

03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL

NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 5:35

03087 AZ RPH MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 4:20

03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL

RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 18:20

03315 KIR-SPJ MEMU SPECIAL

KATIHAR JN (KIR) - SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 12:15

03316 SPJ-KIR MEMU SPECIAL

SAMASTIPUR JN (SPJ) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 5:55

03411 RPH-BHW PASS SPL

RAMPUR HAT (RPH) - BARHARWA JN (BHW) PSPC 23:00

03412 BHW-RPH PASS SPL

BARHARWA JN (BHW) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 2:10

03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL

JAMALPUR JN (JMP) - KIUL JN (KIUL) PSPC 3:15

03428 KIUL-JMP PGR SPECIAL

KIUL JN (KIUL) - JAMALPUR JN (JMP) PSPC 5:15

03439 AZ-BGP PASSENGER SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - BHAGALPUR (BGP) PSPC 16:35

03461 TPH-RJL SPL

TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL) PSPC 3:50

03468 RJL-TPH SPL

RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH) PSPC 2:00

03469 BWN - TPH PASSENGER

BARDDHAMAN (BWN) - TINPAHAR JN (TPH) PSPC 6:30

03470 BHW - BWN PASSENGER SPL

TINPAHAR JN (TPH) - BARDDHAMAN (BWN) PSPC 14:10

03494 RJL-TPH SPL

RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH) PSPC 22:20

03497 TPH-RJL SPL

TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL) PSPC 23:30

03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL

BOKARO STL CITY (BKSC) - ASANSOL JN (ASN) PSPC 15:40

03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL

ASANSOL JN (ASN) - BOKARO STL CITY (BKSC) PSPC 7:05

04129 FTP-CNB MEMU

FATEHPUR (FTP) - KANPUR CENTRAL (CNB) PSPC 7:20

04130 CNB-FTP MEMU

KANPUR CENTRAL (CNB) - FATEHPUR (FTP) PSPC 18:25

04153 RBL-CNB UNRESERVED SPL

RAE BARELI JN (RBL) - KANPUR CENTRAL (CNB) PSPC 2:50

04154 CNB-RBL UNRESERVED SPL

KANPUR CENTRAL (CNB) - RAE BARELI JN (RBL) PSPC 16:32

04181 SFG-CNB MEX SPL

SUBEDARGANJ (SFG) - KANPUR CENTRAL (CNB) PSPC 6:10

04182 CNB-SFG SPL

KANPUR CENTRAL (CNB) - SUBEDARGANJ (SFG) PSPC 14:50

04194 SFG-DDU MEX SPL

SUBEDARGANJ (SFG) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) PSPC 7:05

04399 JJJ - JUC EXP SPL

JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 5:00

04400 JUC - JJJ EXP SPL

JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ) PSPC 17:05

04463 LDH - FZR EXP SPL

LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 17:40

04464 FZR - LDH EXP SPL

FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH) PSPC 11:00

04467 HSX-JUC EXP SPL

HOSHIARPUR (HSX) - JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 8:00

04468 HSX-JUC

JALANDHAR CITY (JUC) - HOSHIARPUR (HSX) PSPC 6:45

04479 JUC - PTK EXP SPL

JALANDHAR CITY (JUC) - PATHANKOT (PTK) PSPC 17:30

04480 PTK - JUC EXP SPL

PATHANKOT (PTK) - JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 8:20

04481 HSX-JUC XPRES SPESAL

HOSHIARPUR (HSX) - JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 17:40

04482 HSX-JUC EXP SPL

JALANDHAR CITY (JUC) - HOSHIARPUR (HSX) PSPC 16:30

04491 FKA-FZR EXP SPL

FIROZPUR CANT (FZR) - FAZILKA (FKA) PSPC 17:40

04571 DUI JHL HSR EXP SPL

BHIWANI (BNW) - DHURI JN (DUI) PSPC 16:05

04572 DHURI -SSA EXP SPL

DHURI JN (DUI) - SIRSA (SSA) PSPC 5:20

04573 SIRSA- LUDHINA EXP SPL

SIRSA (SSA) - LUDHIANA JN (LDH) PSPC 11:40

04574 LDH HSR EXP SPL

LUDHIANA JN (LDH) - BHIWANI (BNW) PSPC 5:30

04575 HISAR LUDHINA PASS

HISAR (HSR) - LUDHIANA JN (LDH) PSPC 16:00

04576 LUDHINA HISAR EXP SPL

LUDHIANA JN (LDH) - HISAR (HSR) PSPC 9:35

04603 BTI - FZR MEX SPL

BHATINDA JN (BTI) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 6:40

04604 FZR - BTI MEX SPL

FIROZPUR CANT (FZR) - BHATINDA JN (BTI) PSPC 17:40

04625 LDH-FZR DMU MEX SPL

LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 13:45

04626 FZR-LDH DMU MEX SPL

FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH) PSPC 18:30

04631 BTI-FKA-DMU MEX SPL

BHATINDA JN (BTI) - FAZILKA (FKA) PSPC 7:00

04632 FKA-BTI-DMU MEX SPL

FAZILKA (FKA) - BHATINDA JN (BTI) PSPC 16:15

04633 JUC-FZR MEX SPL

JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 6:50

04634 JUC-FZR MEX SPL

FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 4:50

04635 LDH-FZR MEX SPL

LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 20:40

04636 FZR-LDH MEX SPL

FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH) PSPC 5:25

04637 JALANDER FIROZPUR MEX SPL

JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 17:35

04638 FZR-JUC MEX SPL

FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 15:20

04641 PTK-JUC DMU MEX SPL

JALANDHAR CITY (JUC) - PATHANKOT (PTK) PSPC 18:35

04642 PTK-JUC DMU MEX SPL

PATHANKOT (PTK) - JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 5:35

04644 FKA-FZR MEX SPL

FAZILKA (FKA) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 17:20

04657 BTI - FZR MEX SPL

BHATINDA JN (BTI) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 14:00

04658 FZR BTI MEX SPL

FIROZPUR CANT (FZR) - BHATINDA JN (BTI) PSPC 6:35

04749 BEAS-TTO EXP SPL

BEAS (BEAS) - TARN TARAN (TTO) PSPC 9:40

04750 TTO-BEAS EXP SPL

TARN TARAN (TTO) - BEAS (BEAS) PSPC 11:30

05135 CPR-ARJ EXP. SPL

CHHAPRA (CPR) - AUNRIHAR JN (ARJ) PSPC 7:55

05146 SV-CPR EXP SPL

SIWAN JN (SV) - CHHAPRA (CPR) PSPC 5:20

05219 DBG-HRGR DEMU PASS. SPL

DARBHANGA JN (DBG) - HAR NAGAR (HRGR) PSPC 16:10

05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL

HAR NAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC 5:15

05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL

SONPUR JN (SEE) - CHHAPRA (CPR) PSPC 15:30

05263 KIR-SPJ MEMU PASS SPL

KATIHAR JN (KIR) - SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 8:35

05275 SHC- SPJ MEMU PASS. SPL

SAHARSA JN (SHC) - SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 7:45

05276 SPJ- SHC MEMU PASS. SPL

SAMASTIPUR JN (SPJ) - SAHARSA JN (SHC) PSPC 22:55

05277 SHC - SPJ MEMU PASS. SPL

SAHARSA JN (SHC) - SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 22:15

05278 SPJ-SHC MEMU PASS. SPL

SAMASTIPUR JN (SPJ) - SAHARSA JN (SHC) PSPC 16:05

05291 SHC-SPJ MEMU PASS SPL

SAHARSA JN (SHC) - SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 4:05

05292 SPJ - SHC MEMU PASS SPL

SAMASTIPUR JN (SPJ) - SAHARSA JN (SHC) PSPC 13:30

05331 KGM-MB SPL EXP

KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) PSPC 7:25

05332 MB-KGM SPL EXP

MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC 14:45

05334 MB-RMR EXP

MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR) PSPC 4:30

05363 MB-KGM SPL EXP

MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC 6:05

05364 KGM-MB SPL EXP

KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) PSPC 15:45

05366 RMR-MB SPL EXP

RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB) PSPC 21:10

05404 GAYA-JMP SPL

GAYA JN (GAYA) - JAMALPUR JN (JMP) PSPC 6:05

05405 RPH-SBG SPL

RAMPUR HAT (RPH) - SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 6:05

05406 SBG-RPH PGR SPL

SAHIBGANJ JN (SBG) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 19:25

05407 RPH-GAYA PASS SPL

RAMPUR HAT (RPH) - GAYA JN (GAYA) PSPC 8:35

05408 JMP-RPH SPL

JAMALPUR JN (JMP) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 14:08

05435 KWAE-AZ SPL

KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 5:55

05436 AZ-KWAE SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 18:45

05449 NKE-GKP DAILY UNRESERV EX

NARKATIAGANJ JN (NKE) - GORAKHPUR (GKP) PSPC 5:40

05450 GKP-NKE-GKP DAILY UN-RESR

GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE) PSPC 18:05

05717 MLFC-KIR PASSENGER SPL

MALDA COURT (MLFC) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 14:00

05718 KIR-MLFC PASSENGER SPL

KATIHAR JN (KIR) - MALDA COURT (MLFC) PSPC 8:10

05750 HDB-NJP PASSENGER SPECIAL

HALDIBARI (HDB) - NEW JALPAIGURI (NJP) PSPC 12:45

05751 NJP-HDB PASSENGER SPECIAL

NEW JALPAIGURI (NJP) - HALDIBARI (HDB) PSPC 15:15

06033 MSB-VLR EXPRESS SPL

CHENNAI BEACH (MSB) - VELLORE CANT (VLR) PSPC 18:00

06034 VLR-MSB EXPRESS SPL

VELLORE CANT (VLR) - CHENNAI BEACH (MSB) PSPC 6:00

06927 DBNK-ASR EXP SPL

VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK) PSPC 17:50

06928 DBNK-ASR XPRES SPESAL

DERABABA NANAK (DBNK) - AMRITSAR JN (ASR) PSPC 19:20

06941 ASR-KEMK EXP SPL

KHEM KARAN (KEMK) - BHAGTANWALA (BGTN) PSPC 11:25

06942 ASR-KEMK EXP SPL

AMRITSAR JN (ASR) - KHEM KARAN (KEMK) PSPC 9:15

07369 CMGR-YPR PASS SPL

CHIKKAMAGALURU (CMGR) - YASVANTPUR JN (YPR) PSPC 7:50

07370 YPR-CMGR PASS SPL

YASVANTPUR JN (YPR) - CHIKKAMAGALURU (CMGR) PSPC 15:30

07795 SC-MOB DEMU

SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB) PSPC 5:45

07796 MOB-SC DEMU

MANOHARABAD (MOB) - SECUNDERABAD JN (SC) PSPC 8:45

08263 TIG-BSP MEMU SPL

TITLAGARH (TIG) - BILASPUR JN (BSP) PSPC 9:30

08264 BSP-TIG SPL

BILASPUR JN (BSP) - TITLAGARH (TIG) PSPC 6:50

08303 SBP-PURI SPECIAL

SAMBALPUR (SBP) - PURI (PURI) MSPC 6:00

08304 PURI-SBP SPECIAL

PURI (PURI) - SAMBALPUR (SBP) MSPC 15:45

08437 BHC-CTC SPECIAL

BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC) PSPC 15:30

08438 CTC-BHC MEMU

CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC) PSPC 11:55

08861 GONDIA JSG SPL

GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG) PSPC 5:20

08862 JSG GONDIA MEMU SPL

JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G) PSPC 7:20

09110 KDCY - PRTN SPECIAL

KEVADIYA (KDCY) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 13:55

09113 PRT - KDCY SPL

PRATAPNAGAR (PRTN) - KEVADIYA (KDCY) PSPC 15:35

09440 MVI - WKR SPECIAL

MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR) PSPC 20:20

09441 WKR-MVI SPECIAL

WANKANER JN (WKR) - MORBI (MVI) PSPC 7:10

09444 MVI - WKR SPECIAL

MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR) PSPC 13:05

09771 JUC-ASR EXP SPL

JALANDHAR CITY (JUC) - AMRITSAR JN (ASR) PSPC 9:20

10101 RATNAGIRI- MADGAON

RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO) MEX 2:12

10102 MADGAON - RATNAGIRI

MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN) MEX 19:25

12007 MAS-MYS SHATABDI EXP

CHENNAI CENTRAL (MAS) - MYSORE JN (MYS) SHT 6:00

12008 MYS-MAS SHATABDI EXP

MYSORE JN (MYS) - CHENNAI CENTRAL (MAS) SHT 14:15

12013 NDLS-ASR SHATABDI

NEW DELHI (NDLS) - AMRITSAR JN (ASR) SHT 16:30

12014 ASR-NDLS SHATABDI

AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS) SHT 4:55

12027 MAS-SBC SHATABDI EXP

CHENNAI CENTRAL (MAS) - KSR BENGALURU (SBC) SHT 17:30

12028 SBC-MAS SHATABDI EXP

KSR BENGALURU (SBC) - CHENNAI CENTRAL (MAS) SHT 6:00

12029 SWARNA SHATABDI EXPRESS

NEW DELHI (NDLS) - AMRITSAR JN (ASR) SHT 7:20

12030 SWARNA SHATABDI EXP

AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS) SHT 16:50

12033 CNB NDLS SHT

KANPUR CENTRAL (CNB) - NEW DELHI (NDLS) SHT 6:00

12034 NDLS -CNB SHATABDI

NEW DELHI (NDLS) - KANPUR CENTRAL (CNB) SHT 15:50

12053 HW-ASR EXP

HARIDWAR JN (HW) - AMRITSAR JN (ASR) JSH 14:45

12054 ASR-HW JAN SHATABDI EXP

AMRITSAR JN (ASR) - HARIDWAR JN (HW) JSH 6:50

12152 SHM-LTT SAMRASTA EXP

SHALIMAR (SHM) - LOKMANYATILAK (LTT) SUF 19:55

12179 LJN - AF INTERCITY

LUCKNOWJN (LJN) - AGRA FORT (AF) SUF 15:55

12180 AF -LJN INTERCITY

AGRA FORT (AF) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 6:31

12226 KAIFIAT EXP

DELHI (DLI) - AZAMGARH (AMH) SUF 20:25

12237 BSB-JAT EXP.

VARANASI JN (BSB) - JAMMU TAWI (JAT) MEX 12:40

12241 CDG-ASR SUPERFAST

CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR) SUF 16:50

12242 ASR-CDG SUPERFAST

AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG) SUF 5:10

12243 MAS-CBE SHATABDI EXP

CHENNAI CENTRAL (MAS) - COIMBATORE JN (CBE) SHT 7:10

12244 CBE-MAS SHATABDI EXP

COIMBATORE JN (CBE) - CHENNAI CENTRAL (MAS) SHT 15:05

12266 DURONTO EXPRESS

JAMMU TAWI (JAT) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE) DRNT 19:15

12267 RJT DURONTO EXP

MUMBAI CENTRAL (MMCT) - HAPA (HAPA) DRNT 23:10

12268 HAPA - MMCT DURANTO

HAPA (HAPA) - MUMBAI CENTRAL (MMCT) DRNT 19:40

12292 MAS-YPR SF EXPRESS

CHENNAI CENTRAL (MAS) - YASVANTPUR JN (YPR) SUF 23:30

12326 NLDM-KOAA WEEKLY EXP

NANGAL DAM (NLDM) - KOLKATA (KOAA) SUF 6:50

12328 DDN HWH UPASHANA EXPRESS

DEHRADUN (DDN) - HOWRAH JN (HWH) SUF 22:10

12357 KOAA ASR DURGYIANA EXP

KOLKATA (KOAA) - AMRITSAR JN (ASR) SUF 12:10

12363 KOAA HDB SF EXP

KOLKATA (KOAA) - HALDIBARI (HDB) SUF 9:05

12411 CDG-ASR INTERCITY EXP

CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR) SUF 6:40

12412 ASR-CDG INTERCITY EXP

AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG) SUF 17:20

12425 NDLS-JAT RAJDHANI

NEW DELHI (NDLS) - JAMMU TAWI (JAT) RAJ 20:40

12426 JAT-NDLS RAJDHANI

JAMMU TAWI (JAT) - NEW DELHI (NDLS) RAJ 21:25

12445 UTTAR SMPRKKRANTI EXP

NEW DELHI (NDLS) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) SUF 20:50

12446 UTTAR SMPRKKRANTI EXP

SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - NEW DELHI (NDLS) SUF 19:55

12459 ASR-NDLS EXPRESS

NEW DELHI (NDLS) - AMRITSAR JN (ASR) SUF 13:50

12460 ASR-NDLS EXP

AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS) SUF 6:15

12497 SHANE PUNJAB EXPRES

NEW DELHI (NDLS) - AMRITSAR JN (ASR) SUF 6:40

12498 SHANE PUNJAB EXPRESS

AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS) SUF 15:10

12529 PPTA LJN S F

PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 16:30

12530 LJN PPTA S F

LUCKNOWJN (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA) SUF 5:00

12671 MAS-MTP NILGIRI EXP

CHENNAI CENTRAL (MAS) - METUPALAIYAM (MTP) SUF 21:05

12672 MTP-MAS NILGIRI EXP

METUPALAIYAM (MTP) - CHENNAI CENTRAL (MAS) SUF 21:20

12681 MAS-CBE SF EXPRESS

CHENNAI CENTRAL (MAS) - COIMBATORE JN (CBE) SUF 22:30

12686 MAQ-MAS SF EXP

MANGALORE (MAQ) - CHENNAI CENTRAL (MAS) SUF 16:55

12692 SSPN-MAS EXP

SAI P NILAYAM (SSPN) - CHENNAI CENTRAL (MAS) SUF 18:40

12695 MAS - TVC SF EXP

CHENNAI CENTRAL (MAS) - THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) SUF 15:20

12696 TVC - MAS SUPERFAST EXP

THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) - CHENNAI CENTRAL (MAS) SUF 17:15

12812 HTE-LTT SUPERFAST EXPRESS

HATIA (HTE) - LOKMANYATILAK (LTT) SUF 9:40

12879 LTT-BBS BI-WEEKLYS.F. EXP

LOKMANYATILAK (LTT) - BHUBANESWAR (BBS) SUF 0:15

12987 SDAH AII EXP

SEALDAH (SDAH) - AJMER (AII) SUF 22:55

12988 AII SDAH EXP

AJMER (AII) - SEALDAH (SDAH) SUF 12:45

13141 SDAH NOQ TEESTA TORSA EXP

SEALDAH (SDAH) - NEW ALIPURDUAR (NOQ) MEX 14:00

13142 NOQ SDAH TEESTA TORSA EXP

NEW ALIPURDUAR (NOQ) - SEALDAH (SDAH) MEX 11:45

13163 SDAH- SHC HATEBAZARE EXP

SEALDAH (SDAH) - SAHARSA JN (SHC) MEX 20:10

13240 KOTA - PNBE EXPRESS

KOTA JN (KOTA) - PATNA JN (PNBE) MEX 18:10

13308 GANGASUTLEJ EXPRESS

FIROZPUR CANT (FZR) - DHANBAD JN (DHN) MEX 16:15

13430 ANVT-MLDT WKLY EXPRESS

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - MALDA TOWN (MLDT) MEX 17:10

14003 MLDT-NDLS EXPRESS

MALDA TOWN (MLDT) - NEW DELHI (NDLS) MEX 9:05

14005 LICHCHIVI EXPRESS

SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) MEX 2:30

14006 LICHCHIVI EXPRESS

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI) MEX 18:00

14011 DLI-HSX EXPRESS TRAIN

DELHI (DLI) - HOSHIARPUR (HSX) MEX 18:30

14012 HSX-DLI EXPRESS TRAIN

HOSHIARPUR (HSX) - DELHI (DLI) MEX 22:25

14033 JAMMU MAIL

DELHI (DLI) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) MEX 20:05

14034 JAMMU MAIL

SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - DELHI (DLI) MEX 14:05

14036 PTK -DEE EXPRESS

PATHANKOT (PTK) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE) MEX 23:40

14211 AGC INTERCITY EXPRESS

AGRA CANTT (AGC) - NEW DELHI (NDLS) MEX 6:00

14212 AGC INTERCITY EXPRESS

NEW DELHI (NDLS) - AGRA CANTT (AGC) MEX 17:40

14217 UNCHAHAR EXP

PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG) MEX 13:35

14218 UNCHAHAR EXP

CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 16:45

14235 VARANASI-BAREILLY EXP

VARANASI JN (BSB) - BAREILLY (BE) MEX 23:10

14236 BERELLY VARANASI EXP

BAREILLY (BE) - VARANASI JN (BSB) MEX 16:35

14265 BSB DDN EXP

VARANASI JN (BSB) - DEHRADUN (DDN) MEX 8:25

14266 DDN BSB EXPRESS

DEHRADUN (DDN) - VARANASI JN (BSB) MEX 18:15

14307 PYGS -BE PASS. EXP.

PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY (BE) MEX 1:05

14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS

BAREILLY (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 17:30

14323 ROK INTERCITY EXP

NEW DELHI (NDLS) - ROHTAK JN (ROK) MEX 10:45

14324 NDLS INTERCITY EXP

ROHTAK JN (ROK) - NEW DELHI (NDLS) MEX 14:00

14504 SVDK-KLK EXPRESS

SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - KALKA (KLK) MEX 18:10

14505 ASR-NLDM EXPRES

AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM) MEX 14:00

14506 NLDM-ASR EXPRESS

NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 7:15

14521 DELHI-AMBALA EXPRESS

DELHI (DLI) - AMBALA CANT JN (UMB) MEX 13:10

14522 AMBALA-DELHI EXP SPL

AMBALA CANT JN (UMB) - DELHI (DLI) MEX 6:40

14524 UMB-MFP HARIHAR EXP-

AMBALA CANT JN (UMB) - BARAUNI JN (BJU) MEX 22:20

14601 FZR-HMH EXPRESS

FIROZPUR CANT (FZR) - HANUMANGARH JN (HMH) MEX 5:10

14602 HMH-FZR EXPRESS

HANUMANGARH JN (HMH) - FIROZPUR CANT (FZR) MEX 11:30

14609 HEMKUNT EXP

RISHIKESH (RKSH) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) MEX 17:20

14610 HEMKUNT EXP

SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - RISHIKESH (RKSH) MEX 16:30

14613 CDG-FZR EXP

SAHIBZADA ASNGR (SASN) - FIROZPUR CANT (FZR) MEX 17:35

14614 FZR-CDG- EXPRESS

FIROZPUR CANT (FZR) - SAHIBZADA ASNGR (SASN) MEX 5:00

14616 ASR-LKU EXPRESS

AMRITSAR JN (ASR) - LAL KUAN (LKU) MEX 5:55

14623 PATALKOT EXP

CHHINDWARA JN (CWA) - FIROZPUR CANT (FZR) MEX 9:30

14629 SUTLEJ EXP.

CHANDIGARH (CDG) - FIROZPUR CANT (FZR) MEX 4:20

14630 SUTLEZ EXP

FIROZPUR CANT (FZR) - CHANDIGARH (CDG) MEX 17:40

14631 DDN ASR EXPRESS

DEHRADUN (DDN) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 19:05

14632 ASR DDN

AMRITSAR JN (ASR) - DEHRADUN (DDN) MEX 21:40

14673 SHAHEED EXPRESS

JAYNAGAR (JYG) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 7:20

14823 JU-RE EXP

JODHPUR JN (JU) - REWARI (RE) MEX 1:35

14824 RE-JU EXP

REWARI (RE) - JODHPUR JN (JU) MEX 13:10

15011 LJN-SRE EXP

LUCKNOWJN (LJN) - CHANDIGARH (CDG) MEX 23:55

15012 LJN SRE EXP

CHANDIGARH (CDG) - LUCKNOWJN (LJN) MEX 17:15

15035 DLI-KGM S K EXP

DELHI (DLI) - KATHGODAM (KGM) MEX 16:00

15036 KGM-DLI S K EXP

KATHGODAM (KGM) - DELHI (DLI) MEX 8:45

15039 CPA-KSJ EXP

KANPUR ANWRGANJ (CPA) - KASGANJ (KSJ) MEX 15:10

15040 KSJ-CPA-EXP

KASGANJ (KSJ) - KANPUR ANWRGANJ (CPA) MEX 9:00

15053 LJN-CPR-EXP

CHHAPRA (CPR) - LUCKNOWJN (LJN) MEX 19:35

15054 LJN-CPR-EXP

LUCKNOWJN (LJN) - CHHAPRA (CPR) MEX 21:00

15055 AF-RMR-EXP

AGRA FORT (AF) - RAMNAGAR (RMR) MEX 20:40

15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL

CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD) MEX 18:00

15084 FBD-CPR EXP SPECIAL

FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR) MEX 14:35

15105 CPR-NTV INTERCITY EXP

CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV) MEX 6:00

15106 NTV CPR INTERCITY EXP

NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR) MEX 15:00

15111 CPR-BCY INTERCITY EXP.

CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY) MEX 3:35

15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS

VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR) MEX 18:25

15127 BSBS-NDLS K V EXP

BANARAS (BSBS) - NEW DELHI (NDLS) MEX 13:30

15160 DURG CPR SARNATH EXP

DURG (DURG) - CHHAPRA (CPR) MEX 20:25

15212 ASR- DBG JANNAYAK EXP

AMRITSAR JN (ASR) - DARBHANGA JN (DBG) MEX 19:15

15484 SIKKIM MAHANANDA EXPRESS

DELHI (DLI) - ALIPUR DUAR JN (APDJ) MEX 7:35

15657 BRAHMAPUTRA MAIL

DELHI (DLI) - KAMAKHYA (KYQ) MEX 23:40

15658 BRAHMAPUTRA MAIL

KAMAKHYA (KYQ) - DELHI (DLI) MEX 14:35

15707 KIR-ASR EXPRESS

KATIHAR JN (KIR) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 22:45

15708 ASR-KIR EXPRESS

AMRITSAR JN (ASR) - KATIHAR JN (KIR) MEX 8:25

15811 DBB-GHY EXPRESS

DHUBRI (DBB) - GUWAHATI (GHY) MEX 7:15

15812 GHY-DBB EXPRESS

GUWAHATI (GHY) - DHUBRI (DBB) MEX 21:45

15909 AVADH ASSAM EXPRESS

DIBRUGARH (DBRG) - LALGARH JN (LGH) MEX 10:20

16085 AJJ-JTJ MEMU EXP

ARAKKONAM (AJJ) - JOLARPETTAI (JTJ) MEX 18:05

16086 JTJ-AJJ MEMU EXP

JOLARPETTAI (JTJ) - ARAKKONAM (AJJ) MEX 6:55

16089 MAS-JTJ YELAGIRI EXP

CHENNAI CENTRAL (MAS) - JOLARPETTAI (JTJ) MEX 17:55

16090 JTJ-MAS YELAGIRI EXP

JOLARPETTAI (JTJ) - CHENNAI CENTRAL (MAS) MEX 5:00

18413 PRDP-PURI SPECIAL

PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI) MEX 18:00

18414 PURI-PRDPEXP

PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP) MEX 6:15

19408 BSB ADI EXP

VARANASI JN (BSB) - AHMEDABAD JN (ADI) MEX 15:35

19611 AII ASR EXP

AJMER (AII) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 17:55

20807 VSKP-ASR S/F EXP

VISAKHAPATNAM (VSKP) - AMRITSAR JN (ASR) SUF 0:25

20808 ASR-VSKP S/F

AMRITSAR JN (ASR) - VISAKHAPATNAM (VSKP) SUF 23:55

20948 KDCY - ADI JANSHATABDHI

KEVADIYA (KDCY) - AHMEDABAD JN (ADI) JSH 11:15

20949 ADI - KDCY JANSHATABDHI

AHMEDABAD JN (ADI) - KEVADIYA (KDCY) JSH 15:20

20971 UDZ SHM EXP

UDAIPUR (UDZ) - SHALIMAR (SHM) SUF 1:00

22429 DLI-PTK EXP

DELHI (DLI) - PATHANKOT (PTK) SUF 8:15

22430 PTK-DLI SUPERFAST

PATHANKOT (PTK) - DELHI (DLI) SUF 7:00

22439 NDLS-SVDK

NEW DELHI (NDLS) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) T18 6:00

22440 SVDK-NDLS

SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - NEW DELHI (NDLS) T18 15:00

22453 RAJYA RANI EX

LUCKNOWJN (LJN) - MEERUT CITY (MTC) SUF 14:25

22454 RAJYA RANI EX

MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 6:40

22461 SHRI SHAKTI EXPRES

NEW DELHI (NDLS) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) SUF 19:05

22462 SHRI SHAKTI EXP

SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - NEW DELHI (NDLS) SUF 23:00

22481 JU DEE EXP

JODHPUR JN (JU) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE) SUF 18:45

22482 DEE JU EXP

DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - JODHPUR JN (JU) SUF 23:10

22512 KARMABHOOMI EXPRESS

KAMAKHYA (KYQ) - LOKMANYATILAK (LTT) SUF 18:00

22625 MAS-SBC DOUBLEDECKER EXP

CHENNAI CENTRAL (MAS) - KSR BENGALURU (SBC) SUF 7:25

22626 SBC-MAS AC DDCK EXP

KSR BENGALURU (SBC) - CHENNAI CENTRAL (MAS) SUF 14:30

22637 MAS-MAQ SF EXP

CHENNAI CENTRAL (MAS) - MANGALORE (MAQ) SUF 13:15

22638 WEST COAST SF EXP

MANGALORE (MAQ) - CHENNAI CENTRAL (MAS) SUF 23:45

22640 ALLP-MAS SF EXP

ALAPPUZHA (ALLP) - CHENNAI CENTRAL (MAS) SUF 16:05

22649 MAS-ED YERCAUD EXPRESS

CHENNAI CENTRAL (MAS) - ERODE JN (ED) SUF 23:00

22650 ED-MAS YERCAUD EXPRESS

ERODE JN (ED) - CHENNAI CENTRAL (MAS) SUF 21:00

22893 SNSI-HWH SF EXP

SAINAGAR SIRIDI (SNSI) - HOWRAH JN (HWH) SUF 14:10

25036 RMR-DLI LINK EXP

RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB) MEX 10:00

28181 TATA-KIR EXPRESS

TATANAGAR JN (TATA) - KATIHAR JN (KIR) MEX 21:25

31311 SDAH - KLYM LOCAL

SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM) SUB 4:12

31314 KLYM-SDAH LOCAL

KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH) SUB 6:02

31617 SDAH-RHA LOCAL

SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 8:00

31622 RHA - SDAH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH) SUB 10:12

31711 NH - RHA LOCAL

NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 5:00

31712 RHA-NH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH) SUB 4:05

33361 BT-BNJ LOCAL

BARASAT (BT) - BANGAON JN (BNJ) SUB 7:45

33362 BNJ- BT LOCAL

BANGAON JN (BNJ) - BARASAT (BT) SUB 9:28

34331 LAKHIKANTAPUR BARUIPUR LO

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - BARUIPUR JN (BRP) SUB 8:20

34334 BRP - LKPR LOCAL

BARUIPUR JN (BRP) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 7:15

34881 DH SONARPUR LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) - SONARPUR JN (SPR) SUB 10:45

34882 SPR DH LOCAL

SONARPUR JN (SPR) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 4:50

34891 DH BRP LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) - BARUIPUR JN (BRP) SUB 6:13

34892 BARUIPUR DH EMU LOCAL

BARUIPUR JN (BRP) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 9:22

36038 CDAE HWH LOCAL

CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33

36820 BWN-HWH(CHORD) LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 6:10

36851 HWH - BWN (CHORD)LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 21:42

37306 SIU-HWH LOCAL

SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 21:05

37307 HWH - HPL LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL) SUB 6:52

37308 HPL-HWH LOCAL

HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH) SUB 8:30

37309 HWH TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 4:55

37316 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 5:35

37319 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 10:20

37327 HWH - TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 13:38

37330 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:00

37335 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 17:42

37338 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 15:15

37343 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 20:05

37348 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33

37354 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 23:00

37411 SHE-TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 5:15

37412 TAK-SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 4:05

37415 SHE TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 8:25

37416 TAK SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 7:25

37782 BWN-BDC LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 6:45

37783 BDC-BWN LOCAL

BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 4:20

37785 BDC-BWN LOCAL

BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 5:45

37786 BWN-BDC LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 3:35

47105 HYB-LPI

HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI) SUB 10:00

47109 HYB-LPI

HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI) SUB 11:35

47110 HYB-LPI

HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI) SUB 12:20

47111 HYB-LPI

HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI) SUB 13:00

47112 HYB-LPI

HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI) SUB 14:00

47114 HYB-LPI

HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI) SUB 15:00

47116 HYB-LPI

HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI) SUB 15:35

47118 HYB-LPI

HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI) SUB 16:30

47120 HYB-LPI

HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI) SUB 17:20

47129 LPI-HYB

LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB) SUB 8:10

47132 LPI-HYB

LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB) SUB 10:15

47133 LPI-HYB

LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB) SUB 11:10

47135 LPI-HYB

LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB) SUB 11:55

47136 LPI-HYB

LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB) SUB 12:50

47137 LPI-HYB

LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB) SUB 13:20

47138 LPI-HYB

LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB) SUB 14:25

47139 LPI-HYB

LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB) SUB 15:30

47140 LPI-HYB

LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB) SUB 16:10

47150 SC-LPI

SECUNDERABAD JN (SC) - LINGAMPALLI (LPI) SUB 6:45

47176 LPI-FM

LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM) SUB 8:25

47186 LPI-FM

LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM) SUB 15:10

47187 LPI-FM

LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM) SUB 17:30

47189 LPI-FM

LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM) SUB 11:40

47190 LPI-FM

LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM) SUB 18:35

47191 LPI-FM

LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM) SUB 19:55

47192 LPI-FM

LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM) SUB 21:00

47195 LPI-SC

LINGAMPALLI (LPI) - SECUNDERABAD JN (SC) SUB 22:20

47210 LPI-FM

LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM) SUB 16:40

Posted By: Aalok Sensharma