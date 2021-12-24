New Delhi | Jagran Business Desk: More than 300 trains were cancelled by the Indian Railways on Friday morning due to farmers' protest in Punjab and multiple other reasons. The Railways, without elaborating the reasons for cancelling the trains, also issued the list of trains cancelled by it. Following is the complete list over 300 trains cancelled by the Indian Railways:
00464 ASR-HWH COVID-19
AMRITSAR JN (ASR) - HOWRAH JN (HWH) PEXP 14:30
02575 HYB-GKP SUMMER SPL
HYDERABAD DECAN (HYB) - GORAKHPUR (GKP) TOD 21:05
03035 KWAE - AZ SPL
KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 11:55
03058 NILE-AZ PASS SPL
NIMITITA (NILE) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 18:15
03060 NILE- KWAE PASS SPL
NIMITITA (NILE) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 04:35
03095 KWAE-AZ MEMU PGR SPL
KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 14:40
03096 AZ-KWAE MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 11:55
03193 KOAA-LGL MEMU PGR SPL
KOLKATA (KOAA) - LALGOLA (LGL) PSPC 14:10
03194 LGL-SDAH MEMU PGR SPL
LALGOLA (LGL) - KOLKATA (KOAA) PSPC 08:30
03315 KIR-SPJ MEMU SPECIAL
KATIHAR JN (KIR) - SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 12:15
03316 SPJ-KIR MEMU SPECIAL
SAMASTIPUR JN (SPJ) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 05:55
03408 SBG-RPH PASS SPL
SAHIBGANJ JN (SBG) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 04:45
03412 BHW-RPH PASS SPL
BARHARWA JN (BHW) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 02:10
03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL
JAMALPUR JN (JMP) - KIUL JN (KIUL) PSPC 03:15
03428 KIUL-JMP PGR SPECIAL
KIUL JN (KIUL) - JAMALPUR JN (JMP) PSPC 05:15
03461 TPH-RJL SPL
TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL) PSPC 03:50
03468 RJL-TPH SPL
RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH) PSPC 02:00
03470 BHW - BWN PASSENGER SPL
TINPAHAR JN (TPH) - BARDDHAMAN (BWN) PSPC 14:10
03494 RJL-TPH SPL
RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH) PSPC 22:20
03497 TPH-RJL SPL
TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL) PSPC 23:30
03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
BOKARO STL CITY (BKSC) - ASANSOL JN (ASN) PSPC 15:40
03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
ASANSOL JN (ASN) - BOKARO STL CITY (BKSC) PSPC 07:05
04153 RBL-CNB UNRESERVED SPL
RAE BARELI JN (RBL) - KANPUR CENTRAL (CNB) PSPC 02:50
04154 CNB-RBL UNRESERVED SPL
KANPUR CENTRAL (CNB) - RAE BARELI JN (RBL) PSPC 16:32
04399 JJJ - JUC EXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 05:00
04400 JUC - JJJ EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ) PSPC 17:05
04463 LDH - FZR EXP SPL
LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 17:40
04464 FZR - LDH EXP SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH) PSPC 11:00
04479 JUC - PTK EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - PATHANKOT (PTK) PSPC 17:30
04480 PTK - JUC EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 08:20
04492 FZR-FKA EXP SPL
FAZILKA (FKA) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 06:20
04503 UMB-LDH MEX SPL
AMBALA CANT JN (UMB) - LUDHIANA JN (LDH) PSPC 05:40
04504 LDH-UMB MEXP SPL
LUDHIANA JN (LDH) - AMBALA CANT JN (UMB) PSPC 16:10
04571 DUI JHL HSR EXP SPL
BHIWANI (BNW) - DHURI JN (DUI) PSPC 16:05
04572 DHURI -SSA EXP SPL
DHURI JN (DUI) - SIRSA (SSA) PSPC 05:20
04573 SIRSA- LUDHINA EXP SPL
SIRSA (SSA) - LUDHIANA JN (LDH) PSPC 11:40
04574 LDH HSR EXP SPL
LUDHIANA JN (LDH) - BHIWANI (BNW) PSPC 05:30
04575 HISAR LUDHINA PASS
HISAR (HSR) - LUDHIANA JN (LDH) PSPC 16:00
04576 LUDHINA HISAR EXP SPL
LUDHIANA JN (LDH) - HISAR (HSR) PSPC 09:35
04603 BTI - FZR MEX SPL
BHATINDA JN (BTI) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 06:40
04604 FZR - BTI MEX SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - BHATINDA JN (BTI) PSPC 17:40
04625 LDH-FZR DMU MEX SPL
LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 13:45
04626 FZR-LDH DMU MEX SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH) PSPC 18:30
04631 BTI-FKA-DMU MEX SPL
BHATINDA JN (BTI) - FAZILKA (FKA) PSPC 07:00
04632 FKA-BTI-DMU MEX SPL
FAZILKA (FKA) - BHATINDA JN (BTI) PSPC 16:15
04633 JUC-FZR MEX SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 06:50
04634 JUC-FZR MEX SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 04:50
04635 LDH-FZR MEX SPL
LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 20:40
04636 FZR-LDH MEX SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH) PSPC 05:25
04637 JALANDER FIROZPUR MEX SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 17:35
04638 FZR-JUC MEX SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 15:20
04641 PTK-JUC DMU MEX SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - PATHANKOT (PTK) PSPC 18:35
04642 PTK-JUC DMU MEX SPL
PATHANKOT (PTK) - JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 05:35
04643 FZR-FKA MEX SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - FAZILKA (FKA) PSPC 05:40
04651 HUMSAFAR EXP CLONE SPL
JAYNAGAR (JYG) - AMRITSAR JN (ASR) TOD 04:15
04652 HUMSAFAR EXP SPL
AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG) TOD 10:55
04653 KARMABHOOMI SUPERFAST
NEW JALPAIGURI (NJP) - AMRITSAR JN (ASR) TOD 07:00
04657 BTI - FZR MEX SPL
BHATINDA JN (BTI) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 14:00
04658 FZR BTI MEX SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - BHATINDA JN (BTI) PSPC 06:35
04749 BEAS-TTO EXP SPL
BEAS (BEAS) - TARN TARAN (TTO) PSPC 09:40
04750 TTO-BEAS EXP SPL
TARN TARAN (TTO) - BEAS (BEAS) PSPC 11:30
05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL
HAR NAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC 05:15
05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL
SONPUR JN (SEE) - CHHAPRA (CPR) PSPC 15:30
05263 KIR-SPJ MEMU PASS SPL
KATIHAR JN (KIR) - SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 08:35
05275 SHC- SPJ MEMU PASS. SPL
SAHARSA JN (SHC) - SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 07:45
05276 SPJ- SHC MEMU PASS. SPL
SAMASTIPUR JN (SPJ) - SAHARSA JN (SHC) PSPC 22:55
05277 SHC - SPJ MEMU PASS. SPL
SAHARSA JN (SHC) - SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 22:15
05278 SPJ-SHC MEMU PASS. SPL
SAMASTIPUR JN (SPJ) - SAHARSA JN (SHC) PSPC 16:05
05291 SHC-SPJ MEMU PASS SPL
SAHARSA JN (SHC) - SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 04:05
05292 SPJ - SHC MEMU PASS SPL
SAMASTIPUR JN (SPJ) - SAHARSA JN (SHC) PSPC 13:30
05331 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) PSPC 07:25
05332 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC 14:45
05334 MB-RMR EXP
MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR) PSPC 04:30
05363 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC 06:05
05364 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) PSPC 15:45
05366 RMR-MB SPL EXP
RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB) PSPC 21:10
05404 GAYA-JMP SPL
GAYA JN (GAYA) - JAMALPUR JN (JMP) PSPC 06:05
05406 SBG-RPH PGR SPL
SAHIBGANJ JN (SBG) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 19:25
05408 JMP-RPH SPL
JAMALPUR JN (JMP) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 14:08
05449 NKE-GKP DAILY UNRESERV EX
NARKATIAGANJ JN (NKE) - GORAKHPUR (GKP) PSPC 05:40
05450 GKP-NKE-GKP DAILY UN-RESR
GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE) PSPC 18:05
05717 MLFC-KIR PASSENGER SPL
MALDA COURT (MLFC) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 14:00
05718 KIR-MLFC PASSENGER SPL
KATIHAR JN (KIR) - MALDA COURT (MLFC) PSPC 08:10
05750 HDB-NJP PASSENGER SPECIAL
HALDIBARI (HDB) - NEW JALPAIGURI (NJP) PSPC 12:45
05751 NJP-HDB PASSENGER SPECIAL
NEW JALPAIGURI (NJP) - HALDIBARI (HDB) PSPC 15:15
06033 MSB-VLR EXPRESS SPL
CHENNAI BEACH (MSB) - VELLORE CANT (VLR) PSPC 18:00
06927 DBNK-ASR EXP SPL
VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK) PSPC 17:50
06928 DBNK-ASR XPRES SPESAL
DERABABA NANAK (DBNK) - AMRITSAR JN (ASR) PSPC 19:20
06941 ASR-KEMK EXP SPL
KHEM KARAN (KEMK) - BHAGTANWALA (BGTN) PSPC 11:25
06942 ASR-KEMK EXP SPL
AMRITSAR JN (ASR) - KHEM KARAN (KEMK) PSPC 09:15
07061 MED-SC
MEDCHAL (MED) - SECUNDERABAD JN (SC) PSPC 08:15
07347 UBL-CTA UR EXP SPL
HUBLI JN (UBL) - CHITRADURG (CTA) PSPC 07:10
07348 CTA-UBL UR EXP SPL
CHITRADURG (CTA) - HUBLI JN (UBL) PSPC 14:00
07369 CMGR-YPR PASS SPL
CHIKKAMAGALURU (CMGR) - YASVANTPUR JN (YPR) PSPC 07:50
07370 YPR-CMGR PASS SPL
YASVANTPUR JN (YPR) - CHIKKAMAGALURU (CMGR) PSPC 15:30
07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO) PSPC 07:05
07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT) PSPC 17:40
08263 TIG-BSP MEMU SPL
TITLAGARH (TIG) - BILASPUR JN (BSP) PSPC 09:30
08264 BSP-TIG SPL
BILASPUR JN (BSP) - TITLAGARH (TIG) PSPC 06:50
08303 SBP-PURI SPECIAL
SAMBALPUR (SBP) - PURI (PURI) MSPC 06:00
08304 PURI-SBP SPECIAL
PURI (PURI) - SAMBALPUR (SBP) MSPC 15:45
08437 BHC-CTC SPECIAL
BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC) PSPC 15:30
08438 CTC-BHC MEMU
CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC) PSPC 11:55
08861 GONDIA JSG SPL
GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG) PSPC 05:20
08862 JSG GONDIA MEMU SPL
JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G) PSPC 07:20
09110 KDCY - PRTN SPECIAL
KEVADIYA (KDCY) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 13:55
09113 PRT - KDCY SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) - KEVADIYA (KDCY) PSPC 15:35
09440 MVI - WKR SPECIAL
MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR) PSPC 20:20
09441 WKR-MVI SPECIAL
WANKANER JN (WKR) - MORBI (MVI) PSPC 07:10
09444 MVI - WKR SPECIAL
MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR) PSPC 13:05
10101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO) MEX 02:12
10102 MADGAON - RATNAGIRI
MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN) MEX 19:25
11124 BJU- GWL MAIL
BARAUNI JN (BJU) - GWALIOR JN. (GWL) MEX 18:45
12014 ASR-NDLS SHATABDI
AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS) SHT 04:55
12027 MAS-SBC SHATABDI EXP
CHENNAI CENTRAL (MAS) - KSR BENGALURU (SBC) SHT 17:30
12028 SBC-MAS SHATABDI EXP
KSR BENGALURU (SBC) - CHENNAI CENTRAL (MAS) SHT 06:00
12029 SWARNA SHATABDI EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) - AMRITSAR JN (ASR) SHT 07:20
12030 SWARNA SHATABDI EXP
AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS) SHT 16:50
12053 HW-ASR EXP
HARIDWAR JN (HW) - AMRITSAR JN (ASR) JSH 14:45
12054 ASR-HW JAN SHATABDI EXP
AMRITSAR JN (ASR) - HARIDWAR JN (HW) JSH 06:50
12138 FZR-CSMT EXP
FIROZPUR CANT (FZR) - C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) SUF 21:45
12152 SHM-LTT SAMRASTA EXP
SHALIMAR (SHM) - LOKMANYATILAK (LTT) SUF 19:55
12179 LJN - AF INTERCITY
LUCKNOWJN (LJN) - AGRA FORT (AF) SUF 15:55
12180 AF -LJN INTERCITY
AGRA FORT (AF) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 06:31
12241 CDG-ASR SUPERFAST
CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR) SUF 16:50
12242 ASR-CDG SUPERFAST
AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG) SUF 05:10
12243 MAS-CBE SHATABDI EXP
CHENNAI CENTRAL (MAS) - COIMBATORE JN (CBE) SHT 07:10
12244 CBE-MAS SHATABDI EXP
COIMBATORE JN (CBE) - CHENNAI CENTRAL (MAS) SHT 15:05
12265 DEE JAT DURONTO EXP
DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - JAMMU TAWI (JAT) DRNT 22:20
12267 RJT DURONTO EXP
MUMBAI CENTRAL (MMCT) - HAPA (HAPA) DRNT 23:10
12268 HAPA - MMCT DURANTO
HAPA (HAPA) - MUMBAI CENTRAL (MMCT) DRNT 19:40
12327 HWH DDN UPAASHANA EXPRESS
HOWRAH JN (HWH) - DEHRADUN (DDN) SUF 13:00
12331 HWH JAT HIMGIRI EXPRESS
HOWRAH JN (HWH) - JAMMU TAWI (JAT) SUF 23:55
12364 HDB-KOAA SF EXP
HALDIBARI (HDB) - KOLKATA (KOAA) SUF 08:30
12365 PNBE-RNC JANSHATABDI
PATNA JN (PNBE) - RANCHI (RNC) JSH 06:10
12366 RNC-PNBE JANSHATABDI
RANCHI (RNC) - PATNA JN (PNBE) JSH 14:25
12368 ANVT BGP VIKRAMSHILA EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP) SUF 13:15
12411 CDG-ASR INTERCITY EXP
CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR) SUF 06:40
12412 ASR-CDG INTERCITY EXP
AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG) SUF 17:20
12426 JAT-NDLS RAJDHANI
JAMMU TAWI (JAT) - NEW DELHI (NDLS) RAJ 21:25
12445 UTTAR SMPRKKRANTI EXP
NEW DELHI (NDLS) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) SUF 20:50
12446 UTTAR SMPRKKRANTI EXP
SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - NEW DELHI (NDLS) SUF 19:55
12459 ASR-NDLS EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) - AMRITSAR JN (ASR) SUF 13:50
12460 ASR-NDLS EXP
AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS) SUF 06:15
12469 CNB-JAT EXPRESS
KANPUR CENTRAL (CNB) - JAMMU TAWI (JAT) MEX 14:05
12471 SWARAJ EXPRESS
BANDRA TERMINUS (BDTS) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) SUF 11:00
12492 MOURDHAJ EXP
JAMMU TAWI (JAT) - BARAUNI JN (BJU) SUF 17:45
12497 SHANE PUNJAB EXPRES
NEW DELHI (NDLS) - AMRITSAR JN (ASR) SUF 06:40
12498 SHANE PUNJAB EXPRESS
AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS) SUF 15:10
12505 NORTHEAST EXPRESS
KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) SUF 12:40
12506 NORTHEAST EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - KAMAKHYA (KYQ) SUF 07:40
12529 PPTA LJN S F
PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 16:30
12530 LJN PPTA S F
LUCKNOWJN (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA) SUF 05:00
12562 SWANTRATA SENANI EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) - JAYNAGAR (JYG) SUF 21:15
12596 ANVT-GKP HAMSAFAR EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - GORAKHPUR (GKP) SUF 20:00
12685 MAS-MAQ SF EXP
CHENNAI CENTRAL (MAS) - MANGALORE (MAQ) SUF 16:20
12695 MAS - TVC SF EXP
CHENNAI CENTRAL (MAS) - THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) SUF 15:20
12812 HTE-LTT SUPERFAST EXPRESS
HATIA (HTE) - LOKMANYATILAK (LTT) SUF 09:40
12870 HWH-CSMT SF WEEKLY EXP
HOWRAH JN (HWH) - C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) SUF 14:35
12874 ANVT-HTE SUPERFAST EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - HATIA (HTE) SUF 20:45
12949 PBR SRC KAVIGURU EXP
PORBANDAR (PBR) - SANTRAGACHI JN (SRC) SUF 09:10
12987 SDAH AII EXP
SEALDAH (SDAH) - AJMER (AII) SUF 22:55
12988 AII SDAH EXP
AJMER (AII) - SEALDAH (SDAH) SUF 12:45
13006 ASR-HWH MAIL
AMRITSAR JN (ASR) - HOWRAH JN (HWH) SUF 18:25
13141 SDAH NOQ TEESTA TORSA EXP
SEALDAH (SDAH) - NEW ALIPURDUAR (NOQ) MEX 14:00
13142 NOQ SDAH TEESTA TORSA EXP
NEW ALIPURDUAR (NOQ) - SEALDAH (SDAH) MEX 11:45
13239 PNBE-KOTA EXPRESS
PATNA JN (PNBE) - KOTA JN (KOTA) MEX 11:45
13258 ANVT-DNR JANSADHARAN EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - DANAPUR (DNR) MEX 13:35
13429 MLDT-ANVT WKLY EXP
MALDA TOWN (MLDT) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) MEX 09:05
13483 MLDT DLI FARAKKA EXP
MALDA TOWN (MLDT) - DELHI (DLI) MEX 19:15
13484 DLI-MLDT FARAKKA EXP
DELHI (DLI) - MALDA TOWN (MLDT) MEX 21:40
14005 LICHCHIVI EXPRESS
SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) MEX 02:30
14006 LICHCHIVI EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI) MEX 18:00
14011 DLI-HSX EXPRESS TRAIN
DELHI (DLI) - HOSHIARPUR (HSX) MEX 18:30
14012 HSX-DLI EXPRESS TRAIN
HOSHIARPUR (HSX) - DELHI (DLI) MEX 22:25
14033 JAMMU MAIL
DELHI (DLI) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) MEX 20:05
14034 JAMMU MAIL
SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - DELHI (DLI) MEX 14:05
14035 DEE- PTK EXPRESS
DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - PATHANKOT (PTK) MEX 23:15
14211 AGC INTERCITY EXPRESS
AGRA CANTT (AGC) - NEW DELHI (NDLS) MEX 06:00
14212 AGC INTERCITY EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) - AGRA CANTT (AGC) MEX 17:40
14217 UNCHAHAR EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG) MEX 13:35
14218 UNCHAHAR EXP
CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 16:45
14230 HW PYG EXP
YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 15:20
14235 VARANASI-BAREILLY EXP
VARANASI JN (BSB) - BAREILLY (BE) MEX 23:10
14236 BERELLY VARANASI EXP
BAREILLY (BE) - VARANASI JN (BSB) MEX 16:35
14265 BSB DDN EXP
VARANASI JN (BSB) - DEHRADUN (DDN) MEX 08:25
14266 DDN BSB EXPRESS
DEHRADUN (DDN) - VARANASI JN (BSB) MEX 18:15
14307 PYGS -BE PASS. EXP.
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY (BE) MEX 01:05
14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS
BAREILLY (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 17:30
14323 ROK INTERCITY EXP
NEW DELHI (NDLS) - ROHTAK JN (ROK) MEX 10:45
14324 NDLS INTERCITY EXP
ROHTAK JN (ROK) - NEW DELHI (NDLS) MEX 14:00
14503 KLK-SVDK EXP
KALKA (KLK) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) MEX 19:00
14505 ASR-NLDM EXPRES
AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM) MEX 14:00
14506 NLDM-ASR EXPRESS
NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 07:15
14521 DELHI-AMBALA EXPRESS
DELHI (DLI) - AMBALA CANT JN (UMB) MEX 13:10
14522 AMBALA-DELHI EXP SPL
AMBALA CANT JN (UMB) - DELHI (DLI) MEX 06:40
14601 FZR-HMH EXPRESS
FIROZPUR CANT (FZR) - HANUMANGARH JN (HMH) MEX 05:10
14602 HMH-FZR EXPRESS
HANUMANGARH JN (HMH) - FIROZPUR CANT (FZR) MEX 11:30
14609 HEMKUNT EXP
RISHIKESH (RKSH) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) MEX 17:20
14610 HEMKUNT EXP
SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - RISHIKESH (RKSH) MEX 16:30
14611 GCT-SVDK EXP
GHAZIPUR CITY (GCT) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) MEX 08:30
14613 CDG-FZR EXP
SAHIBZADA ASNGR (SASN) - FIROZPUR CANT (FZR) MEX 17:35
14614 FZR-CDG- EXPRESS
FIROZPUR CANT (FZR) - SAHIBZADA ASNGR (SASN) MEX 05:00
14624 PATALKOT EXP
FIROZPUR CANT (FZR) - CHHINDWARA JN (CWA) MEX 04:10
14629 SUTLEJ EXP.
CHANDIGARH (CDG) - FIROZPUR CANT (FZR) MEX 04:20
14630 SUTLEZ EXP
FIROZPUR CANT (FZR) - CHANDIGARH (CDG) MEX 17:40
14631 DDN ASR EXPRESS
DEHRADUN (DDN) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 19:05
14632 ASR DDN
AMRITSAR JN (ASR) - DEHRADUN (DDN) MEX 21:40
14674 SHAHEED EXP
AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG) MEX 13:05
14811 SIKR DEE EXP
SIKAR JN (SIKR) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE) MEX 14:40
14812 DEE SIKAR EXP
DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - SIKAR JN (SIKR) MEX 06:40
14823 JU-RE EXP
JODHPUR JN (JU) - REWARI (RE) MEX 01:35
14824 RE-JU EXP
REWARI (RE) - JODHPUR JN (JU) MEX 13:10
15011 LJN-SRE EXP
LUCKNOWJN (LJN) - CHANDIGARH (CDG) MEX 23:55
15012 LJN SRE EXP
CHANDIGARH (CDG) - LUCKNOWJN (LJN) MEX 17:15
15026 ANVR-MAU EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - MAU JN (MAU) MEX 13:25
15039 CPA-KSJ EXP
KANPUR ANWRGANJ (CPA) - KASGANJ (KSJ) MEX 15:10
15040 KSJ-CPA-EXP
KASGANJ (KSJ) - KANPUR ANWRGANJ (CPA) MEX 09:00
15053 LJN-CPR-EXP
CHHAPRA (CPR) - LUCKNOWJN (LJN) MEX 19:35
15054 LJN-CPR-EXP
LUCKNOWJN (LJN) - CHHAPRA (CPR) MEX 21:00
15068 BDTS-GKP EXP
BANDRA TERMINUS (BDTS) - GORAKHPUR (GKP) MEX 00:20
15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL
CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD) MEX 18:00
15084 FBD-CPR EXP SPECIAL
FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR) MEX 14:35
15105 CPR-NTV INTERCITY EXP
CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV) MEX 06:00
15106 NTV CPR INTERCITY EXP
NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR) MEX 15:00
15111 CPR-BCY INTERCITY EXP.
CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY) MEX 03:35
15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS
VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR) MEX 18:25
15128 NDLS -BSBS K V EXP
NEW DELHI (NDLS) - BANARAS (BSBS) MEX 11:35
15159 CPR DURG EXP
CHHAPRA (CPR) - DURG (DURG) MEX 07:10
15274 ANVT-RXL SATYAGRAH EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - RAXAUL JN (RXL) MEX 17:30
15624 KYQ-BGKT EXPRESS
KAMAKHYA (KYQ) - BHAGAT KI KOTHI (BGKT) MEX 17:15
15654 AMARNATH EXPRESS
JAMMU TAWI (JAT) - GUWAHATI (GHY) MEX 22:45
15657 BRAHMAPUTRA MAIL
DELHI (DLI) - KAMAKHYA (KYQ) MEX 23:40
15658 BRAHMAPUTRA MAIL
KAMAKHYA (KYQ) - DELHI (DLI) MEX 14:35
15707 KIR-ASR EXPRESS
KATIHAR JN (KIR) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 22:45
15708 ASR-KIR EXPRESS
AMRITSAR JN (ASR) - KATIHAR JN (KIR) MEX 08:25
15811 DBB-GHY EXPRESS
DHUBRI (DBB) - GUWAHATI (GHY) MEX 07:15
15812 GHY-DBB EXPRESS
GUWAHATI (GHY) - DHUBRI (DBB) MEX 21:45
15910 AVADH ASSAM EXPRESS
LALGARH JN (LGH) - DIBRUGARH (DBRG) MEX 19:50
16085 AJJ-JTJ MEMU EXP
ARAKKONAM (AJJ) - JOLARPETTAI (JTJ) MEX 18:05
16086 JTJ-AJJ MEMU EXP
JOLARPETTAI (JTJ) - ARAKKONAM (AJJ) MEX 06:55
16089 MAS-JTJ YELAGIRI EXP
CHENNAI CENTRAL (MAS) - JOLARPETTAI (JTJ) MEX 17:55
16090 JTJ-MAS YELAGIRI EXP
JOLARPETTAI (JTJ) - CHENNAI CENTRAL (MAS) MEX 05:00
16317 CAPE-SVDK HIMSAGAR EXP
KANYAKUMARI (CAPE) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) MEX 14:15
17237 BTTR-MAS
BITRAGUNTA (BTTR) - CHENNAI CENTRAL (MAS) MEX 04:45
17238 BTTR-MAS
CHENNAI CENTRAL (MAS) - BITRAGUNTA (BTTR) MEX 16:30
17303 HUBBALLI-KARATAGI EXPRESS
HUBLI JN (UBL) - KARATAGI (KTGG) MEX 17:20
18104 ASR-TATA JALINWALABAG EXP
AMRITSAR JN (ASR) - TATANAGAR JN (TATA) MEX 12:45
18202 NTV - DURG EXP
NAUTANWA (NTV) - DURG (DURG) MEX 11:35
18238 ASR BSP EXP
AMRITSAR JN (ASR) - BILASPUR JN (BSP) MEX 16:10
18413 PRDP-PURI SPECIAL
PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI) MEX 18:00
18414 PURI-PRDPEXP
PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP) MEX 06:15
19614 ASR AII EXP
AMRITSAR JN (ASR) - AJMER (AII) MEX 17:45
20807 VSKP-ASR S/F EXP
VISAKHAPATNAM (VSKP) - AMRITSAR JN (ASR) SUF 00:25
20948 KDCY - ADI JANSHATABDHI
KEVADIYA (KDCY) - AHMEDABAD JN (ADI) JSH 11:15
20949 ADI - KDCY JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) - KEVADIYA (KDCY) JSH 15:20
22198 PRATHAM S SNGRM SUF
JHANSI JN (JHS) - KOLKATA (KOAA) SUF 21:20
22429 DLI-PTK EXP
DELHI (DLI) - PATHANKOT (PTK) SUF 08:15
22439 NDLS-SVDK
NEW DELHI (NDLS) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) T18 06:00
22440 SVDK-NDLS
SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - NEW DELHI (NDLS) T18 15:00
22453 RAJYA RANI EX
LUCKNOWJN (LJN) - MEERUT CITY (MTC) SUF 14:25
22454 RAJYA RANI EX
MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 06:40
22462 SHRI SHAKTI EXP
SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - NEW DELHI (NDLS) SUF 23:00
22463 RAJASTHAN SAMPARK KRANTI
DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - BIKANER JN (BKN) SUF 22:25
22481 JU DEE EXP
JODHPUR JN (JU) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE) SUF 18:45
22482 DEE JU EXP
DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - JODHPUR JN (JU) SUF 23:10
22485 NDLS-MOGA INTERCITY
NEW DELHI (NDLS) - MOGA (MOGA) SUF 07:00
22531 CHHAPRA-MATHURA SUF EXP
CHHAPRA (CPR) - MATHURA JN (MTJ) SUF 05:20
22532 MATHURA-CHHAPRA SF EXP
MATHURA JN (MTJ) - CHHAPRA (CPR) SUF 23:50
22637 MAS-MAQ SF EXP
CHENNAI CENTRAL (MAS) - MANGALORE (MAQ) SUF 13:15
22843 BSP PNBE SF EXP
BILASPUR JN (BSP) - PATNA JN (PNBE) SUF 20:30
31311 SDAH - KLYM LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM) SUB 04:12
31314 KLYM-SDAH LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH) SUB 06:02
31617 SDAH-RHA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 08:00
31622 RHA - SDAH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH) SUB 10:12
31711 NH - RHA LOCAL
NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 05:00
31712 RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:05
33361 BT-BNJ LOCAL
BARASAT (BT) - BANGAON JN (BNJ) SUB 07:45
33362 BNJ- BT LOCAL
BANGAON JN (BNJ) - BARASAT (BT) SUB 09:28
34331 LAKHIKANTAPUR BARUIPUR LO
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - BARUIPUR JN (BRP) SUB 08:20
34334 BRP - LKPR LOCAL
BARUIPUR JN (BRP) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 07:15
34881 DH SONARPUR LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - SONARPUR JN (SPR) SUB 10:45
34882 SPR DH LOCAL
SONARPUR JN (SPR) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 04:50
34891 DH BRP LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - BARUIPUR JN (BRP) SUB 06:13
34892 BARUIPUR DH EMU LOCAL
BARUIPUR JN (BRP) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 09:22
36037 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 17:55
37307 HWH - HPL LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL) SUB 06:52
37308 HPL-HWH LOCAL
HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH) SUB 08:30
37309 HWH TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 04:55
37316 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 05:35
37319 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 10:20
37327 HWH - TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 13:38
37330 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:00
37335 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 17:42
37338 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 15:15
37343 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 20:05
37348 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33
37354 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 23:00
37411 SHE-TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 05:15
37412 TAK-SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 04:05
37415 SHE TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 08:25
37416 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 07:25
37748 KWAE-BDC LOCAL
KATWA JN. (KWAE) - BANDEL JN (BDC) SUB 13:00
37749 BDC - KWAE LOCAL
BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE) SUB 12:15
37782 BWN-BDC LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 06:45
37785 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 05:45
Posted By: Aalok Sensharma
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