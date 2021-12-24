New Delhi | Jagran Business Desk: More than 300 trains were cancelled by the Indian Railways on Friday morning due to farmers' protest in Punjab and multiple other reasons. The Railways, without elaborating the reasons for cancelling the trains, also issued the list of trains cancelled by it. Following is the complete list over 300 trains cancelled by the Indian Railways:

00464 ASR-HWH COVID-19

AMRITSAR JN (ASR) - HOWRAH JN (HWH) PEXP 14:30

02575 HYB-GKP SUMMER SPL

HYDERABAD DECAN (HYB) - GORAKHPUR (GKP) TOD 21:05

03035 KWAE - AZ SPL

KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 11:55

03058 NILE-AZ PASS SPL

NIMITITA (NILE) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 18:15

03060 NILE- KWAE PASS SPL

NIMITITA (NILE) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 04:35

03095 KWAE-AZ MEMU PGR SPL

KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 14:40

03096 AZ-KWAE MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 11:55

03193 KOAA-LGL MEMU PGR SPL

KOLKATA (KOAA) - LALGOLA (LGL) PSPC 14:10

03194 LGL-SDAH MEMU PGR SPL

LALGOLA (LGL) - KOLKATA (KOAA) PSPC 08:30

03315 KIR-SPJ MEMU SPECIAL

KATIHAR JN (KIR) - SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 12:15

03316 SPJ-KIR MEMU SPECIAL

SAMASTIPUR JN (SPJ) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 05:55

03408 SBG-RPH PASS SPL

SAHIBGANJ JN (SBG) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 04:45

03412 BHW-RPH PASS SPL

BARHARWA JN (BHW) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 02:10

03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL

JAMALPUR JN (JMP) - KIUL JN (KIUL) PSPC 03:15

03428 KIUL-JMP PGR SPECIAL

KIUL JN (KIUL) - JAMALPUR JN (JMP) PSPC 05:15

03461 TPH-RJL SPL

TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL) PSPC 03:50

03468 RJL-TPH SPL

RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH) PSPC 02:00

03470 BHW - BWN PASSENGER SPL

TINPAHAR JN (TPH) - BARDDHAMAN (BWN) PSPC 14:10

03494 RJL-TPH SPL

RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH) PSPC 22:20

03497 TPH-RJL SPL

TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL) PSPC 23:30

03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL

BOKARO STL CITY (BKSC) - ASANSOL JN (ASN) PSPC 15:40

03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL

ASANSOL JN (ASN) - BOKARO STL CITY (BKSC) PSPC 07:05

04153 RBL-CNB UNRESERVED SPL

RAE BARELI JN (RBL) - KANPUR CENTRAL (CNB) PSPC 02:50

04154 CNB-RBL UNRESERVED SPL

KANPUR CENTRAL (CNB) - RAE BARELI JN (RBL) PSPC 16:32

04399 JJJ - JUC EXP SPL

JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 05:00

04400 JUC - JJJ EXP SPL

JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ) PSPC 17:05

04463 LDH - FZR EXP SPL

LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 17:40

04464 FZR - LDH EXP SPL

FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH) PSPC 11:00

04479 JUC - PTK EXP SPL

JALANDHAR CITY (JUC) - PATHANKOT (PTK) PSPC 17:30

04480 PTK - JUC EXP SPL

PATHANKOT (PTK) - JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 08:20

04492 FZR-FKA EXP SPL

FAZILKA (FKA) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 06:20

04503 UMB-LDH MEX SPL

AMBALA CANT JN (UMB) - LUDHIANA JN (LDH) PSPC 05:40

04504 LDH-UMB MEXP SPL

LUDHIANA JN (LDH) - AMBALA CANT JN (UMB) PSPC 16:10

04571 DUI JHL HSR EXP SPL

BHIWANI (BNW) - DHURI JN (DUI) PSPC 16:05

04572 DHURI -SSA EXP SPL

DHURI JN (DUI) - SIRSA (SSA) PSPC 05:20

04573 SIRSA- LUDHINA EXP SPL

SIRSA (SSA) - LUDHIANA JN (LDH) PSPC 11:40

04574 LDH HSR EXP SPL

LUDHIANA JN (LDH) - BHIWANI (BNW) PSPC 05:30

04575 HISAR LUDHINA PASS

HISAR (HSR) - LUDHIANA JN (LDH) PSPC 16:00

04576 LUDHINA HISAR EXP SPL

LUDHIANA JN (LDH) - HISAR (HSR) PSPC 09:35

04603 BTI - FZR MEX SPL

BHATINDA JN (BTI) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 06:40

04604 FZR - BTI MEX SPL

FIROZPUR CANT (FZR) - BHATINDA JN (BTI) PSPC 17:40

04625 LDH-FZR DMU MEX SPL

LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 13:45

04626 FZR-LDH DMU MEX SPL

FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH) PSPC 18:30

04631 BTI-FKA-DMU MEX SPL

BHATINDA JN (BTI) - FAZILKA (FKA) PSPC 07:00

04632 FKA-BTI-DMU MEX SPL

FAZILKA (FKA) - BHATINDA JN (BTI) PSPC 16:15

04633 JUC-FZR MEX SPL

JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 06:50

04634 JUC-FZR MEX SPL

FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 04:50

04635 LDH-FZR MEX SPL

LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 20:40

04636 FZR-LDH MEX SPL

FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH) PSPC 05:25

04637 JALANDER FIROZPUR MEX SPL

JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 17:35

04638 FZR-JUC MEX SPL

FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 15:20

04641 PTK-JUC DMU MEX SPL

JALANDHAR CITY (JUC) - PATHANKOT (PTK) PSPC 18:35

04642 PTK-JUC DMU MEX SPL

PATHANKOT (PTK) - JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 05:35

04643 FZR-FKA MEX SPL

FIROZPUR CANT (FZR) - FAZILKA (FKA) PSPC 05:40

04651 HUMSAFAR EXP CLONE SPL

JAYNAGAR (JYG) - AMRITSAR JN (ASR) TOD 04:15

04652 HUMSAFAR EXP SPL

AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG) TOD 10:55

04653 KARMABHOOMI SUPERFAST

NEW JALPAIGURI (NJP) - AMRITSAR JN (ASR) TOD 07:00

04657 BTI - FZR MEX SPL

BHATINDA JN (BTI) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 14:00

04658 FZR BTI MEX SPL

FIROZPUR CANT (FZR) - BHATINDA JN (BTI) PSPC 06:35

04749 BEAS-TTO EXP SPL

BEAS (BEAS) - TARN TARAN (TTO) PSPC 09:40

04750 TTO-BEAS EXP SPL

TARN TARAN (TTO) - BEAS (BEAS) PSPC 11:30

05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL

HAR NAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC 05:15

05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL

SONPUR JN (SEE) - CHHAPRA (CPR) PSPC 15:30

05263 KIR-SPJ MEMU PASS SPL

KATIHAR JN (KIR) - SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 08:35

05275 SHC- SPJ MEMU PASS. SPL

SAHARSA JN (SHC) - SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 07:45

05276 SPJ- SHC MEMU PASS. SPL

SAMASTIPUR JN (SPJ) - SAHARSA JN (SHC) PSPC 22:55

05277 SHC - SPJ MEMU PASS. SPL

SAHARSA JN (SHC) - SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 22:15

05278 SPJ-SHC MEMU PASS. SPL

SAMASTIPUR JN (SPJ) - SAHARSA JN (SHC) PSPC 16:05

05291 SHC-SPJ MEMU PASS SPL

SAHARSA JN (SHC) - SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 04:05

05292 SPJ - SHC MEMU PASS SPL

SAMASTIPUR JN (SPJ) - SAHARSA JN (SHC) PSPC 13:30

05331 KGM-MB SPL EXP

KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) PSPC 07:25

05332 MB-KGM SPL EXP

MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC 14:45

05334 MB-RMR EXP

MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR) PSPC 04:30

05363 MB-KGM SPL EXP

MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC 06:05

05364 KGM-MB SPL EXP

KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) PSPC 15:45

05366 RMR-MB SPL EXP

RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB) PSPC 21:10

05404 GAYA-JMP SPL

GAYA JN (GAYA) - JAMALPUR JN (JMP) PSPC 06:05

05406 SBG-RPH PGR SPL

SAHIBGANJ JN (SBG) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 19:25

05408 JMP-RPH SPL

JAMALPUR JN (JMP) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 14:08

05449 NKE-GKP DAILY UNRESERV EX

NARKATIAGANJ JN (NKE) - GORAKHPUR (GKP) PSPC 05:40

05450 GKP-NKE-GKP DAILY UN-RESR

GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE) PSPC 18:05

05717 MLFC-KIR PASSENGER SPL

MALDA COURT (MLFC) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 14:00

05718 KIR-MLFC PASSENGER SPL

KATIHAR JN (KIR) - MALDA COURT (MLFC) PSPC 08:10

05750 HDB-NJP PASSENGER SPECIAL

HALDIBARI (HDB) - NEW JALPAIGURI (NJP) PSPC 12:45

05751 NJP-HDB PASSENGER SPECIAL

NEW JALPAIGURI (NJP) - HALDIBARI (HDB) PSPC 15:15

06033 MSB-VLR EXPRESS SPL

CHENNAI BEACH (MSB) - VELLORE CANT (VLR) PSPC 18:00

06927 DBNK-ASR EXP SPL

VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK) PSPC 17:50

06928 DBNK-ASR XPRES SPESAL

DERABABA NANAK (DBNK) - AMRITSAR JN (ASR) PSPC 19:20

06941 ASR-KEMK EXP SPL

KHEM KARAN (KEMK) - BHAGTANWALA (BGTN) PSPC 11:25

06942 ASR-KEMK EXP SPL

AMRITSAR JN (ASR) - KHEM KARAN (KEMK) PSPC 09:15

07061 MED-SC

MEDCHAL (MED) - SECUNDERABAD JN (SC) PSPC 08:15

07347 UBL-CTA UR EXP SPL

HUBLI JN (UBL) - CHITRADURG (CTA) PSPC 07:10

07348 CTA-UBL UR EXP SPL

CHITRADURG (CTA) - HUBLI JN (UBL) PSPC 14:00

07369 CMGR-YPR PASS SPL

CHIKKAMAGALURU (CMGR) - YASVANTPUR JN (YPR) PSPC 07:50

07370 YPR-CMGR PASS SPL

YASVANTPUR JN (YPR) - CHIKKAMAGALURU (CMGR) PSPC 15:30

07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL

DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO) PSPC 07:05

07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL

LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT) PSPC 17:40

08263 TIG-BSP MEMU SPL

TITLAGARH (TIG) - BILASPUR JN (BSP) PSPC 09:30

08264 BSP-TIG SPL

BILASPUR JN (BSP) - TITLAGARH (TIG) PSPC 06:50

08303 SBP-PURI SPECIAL

SAMBALPUR (SBP) - PURI (PURI) MSPC 06:00

08304 PURI-SBP SPECIAL

PURI (PURI) - SAMBALPUR (SBP) MSPC 15:45

08437 BHC-CTC SPECIAL

BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC) PSPC 15:30

08438 CTC-BHC MEMU

CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC) PSPC 11:55

08861 GONDIA JSG SPL

GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG) PSPC 05:20

08862 JSG GONDIA MEMU SPL

JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G) PSPC 07:20

09110 KDCY - PRTN SPECIAL

KEVADIYA (KDCY) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 13:55

09113 PRT - KDCY SPL

PRATAPNAGAR (PRTN) - KEVADIYA (KDCY) PSPC 15:35

09440 MVI - WKR SPECIAL

MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR) PSPC 20:20

09441 WKR-MVI SPECIAL

WANKANER JN (WKR) - MORBI (MVI) PSPC 07:10

09444 MVI - WKR SPECIAL

MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR) PSPC 13:05

10101 RATNAGIRI- MADGAON

RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO) MEX 02:12

10102 MADGAON - RATNAGIRI

MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN) MEX 19:25

11124 BJU- GWL MAIL

BARAUNI JN (BJU) - GWALIOR JN. (GWL) MEX 18:45

12014 ASR-NDLS SHATABDI

AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS) SHT 04:55

12027 MAS-SBC SHATABDI EXP

CHENNAI CENTRAL (MAS) - KSR BENGALURU (SBC) SHT 17:30

12028 SBC-MAS SHATABDI EXP

KSR BENGALURU (SBC) - CHENNAI CENTRAL (MAS) SHT 06:00

12029 SWARNA SHATABDI EXPRESS

NEW DELHI (NDLS) - AMRITSAR JN (ASR) SHT 07:20

12030 SWARNA SHATABDI EXP

AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS) SHT 16:50

12053 HW-ASR EXP

HARIDWAR JN (HW) - AMRITSAR JN (ASR) JSH 14:45

12054 ASR-HW JAN SHATABDI EXP

AMRITSAR JN (ASR) - HARIDWAR JN (HW) JSH 06:50

12138 FZR-CSMT EXP

FIROZPUR CANT (FZR) - C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) SUF 21:45

12152 SHM-LTT SAMRASTA EXP

SHALIMAR (SHM) - LOKMANYATILAK (LTT) SUF 19:55

12179 LJN - AF INTERCITY

LUCKNOWJN (LJN) - AGRA FORT (AF) SUF 15:55

12180 AF -LJN INTERCITY

AGRA FORT (AF) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 06:31

12241 CDG-ASR SUPERFAST

CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR) SUF 16:50

12242 ASR-CDG SUPERFAST

AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG) SUF 05:10

12243 MAS-CBE SHATABDI EXP

CHENNAI CENTRAL (MAS) - COIMBATORE JN (CBE) SHT 07:10

12244 CBE-MAS SHATABDI EXP

COIMBATORE JN (CBE) - CHENNAI CENTRAL (MAS) SHT 15:05

12265 DEE JAT DURONTO EXP

DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - JAMMU TAWI (JAT) DRNT 22:20

12267 RJT DURONTO EXP

MUMBAI CENTRAL (MMCT) - HAPA (HAPA) DRNT 23:10

12268 HAPA - MMCT DURANTO

HAPA (HAPA) - MUMBAI CENTRAL (MMCT) DRNT 19:40

12327 HWH DDN UPAASHANA EXPRESS

HOWRAH JN (HWH) - DEHRADUN (DDN) SUF 13:00

12331 HWH JAT HIMGIRI EXPRESS

HOWRAH JN (HWH) - JAMMU TAWI (JAT) SUF 23:55

12364 HDB-KOAA SF EXP

HALDIBARI (HDB) - KOLKATA (KOAA) SUF 08:30

12365 PNBE-RNC JANSHATABDI

PATNA JN (PNBE) - RANCHI (RNC) JSH 06:10

12366 RNC-PNBE JANSHATABDI

RANCHI (RNC) - PATNA JN (PNBE) JSH 14:25

12368 ANVT BGP VIKRAMSHILA EXP

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP) SUF 13:15

12411 CDG-ASR INTERCITY EXP

CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR) SUF 06:40

12412 ASR-CDG INTERCITY EXP

AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG) SUF 17:20

12426 JAT-NDLS RAJDHANI

JAMMU TAWI (JAT) - NEW DELHI (NDLS) RAJ 21:25

12445 UTTAR SMPRKKRANTI EXP

NEW DELHI (NDLS) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) SUF 20:50

12446 UTTAR SMPRKKRANTI EXP

SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - NEW DELHI (NDLS) SUF 19:55

12459 ASR-NDLS EXPRESS

NEW DELHI (NDLS) - AMRITSAR JN (ASR) SUF 13:50

12460 ASR-NDLS EXP

AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS) SUF 06:15

12469 CNB-JAT EXPRESS

KANPUR CENTRAL (CNB) - JAMMU TAWI (JAT) MEX 14:05

12471 SWARAJ EXPRESS

BANDRA TERMINUS (BDTS) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) SUF 11:00

12492 MOURDHAJ EXP

JAMMU TAWI (JAT) - BARAUNI JN (BJU) SUF 17:45

12497 SHANE PUNJAB EXPRES

NEW DELHI (NDLS) - AMRITSAR JN (ASR) SUF 06:40

12498 SHANE PUNJAB EXPRESS

AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS) SUF 15:10

12505 NORTHEAST EXPRESS

KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) SUF 12:40

12506 NORTHEAST EXPRESS

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - KAMAKHYA (KYQ) SUF 07:40

12529 PPTA LJN S F

PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 16:30

12530 LJN PPTA S F

LUCKNOWJN (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA) SUF 05:00

12562 SWANTRATA SENANI EXPRESS

NEW DELHI (NDLS) - JAYNAGAR (JYG) SUF 21:15

12596 ANVT-GKP HAMSAFAR EXP

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - GORAKHPUR (GKP) SUF 20:00

12685 MAS-MAQ SF EXP

CHENNAI CENTRAL (MAS) - MANGALORE (MAQ) SUF 16:20

12695 MAS - TVC SF EXP

CHENNAI CENTRAL (MAS) - THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) SUF 15:20

12812 HTE-LTT SUPERFAST EXPRESS

HATIA (HTE) - LOKMANYATILAK (LTT) SUF 09:40

12870 HWH-CSMT SF WEEKLY EXP

HOWRAH JN (HWH) - C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) SUF 14:35

12874 ANVT-HTE SUPERFAST EXP

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - HATIA (HTE) SUF 20:45

12949 PBR SRC KAVIGURU EXP

PORBANDAR (PBR) - SANTRAGACHI JN (SRC) SUF 09:10

12987 SDAH AII EXP

SEALDAH (SDAH) - AJMER (AII) SUF 22:55

12988 AII SDAH EXP

AJMER (AII) - SEALDAH (SDAH) SUF 12:45

13006 ASR-HWH MAIL

AMRITSAR JN (ASR) - HOWRAH JN (HWH) SUF 18:25

13141 SDAH NOQ TEESTA TORSA EXP

SEALDAH (SDAH) - NEW ALIPURDUAR (NOQ) MEX 14:00

13142 NOQ SDAH TEESTA TORSA EXP

NEW ALIPURDUAR (NOQ) - SEALDAH (SDAH) MEX 11:45

13239 PNBE-KOTA EXPRESS

PATNA JN (PNBE) - KOTA JN (KOTA) MEX 11:45

13258 ANVT-DNR JANSADHARAN EXP

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - DANAPUR (DNR) MEX 13:35

13429 MLDT-ANVT WKLY EXP

MALDA TOWN (MLDT) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) MEX 09:05

13483 MLDT DLI FARAKKA EXP

MALDA TOWN (MLDT) - DELHI (DLI) MEX 19:15

13484 DLI-MLDT FARAKKA EXP

DELHI (DLI) - MALDA TOWN (MLDT) MEX 21:40

14005 LICHCHIVI EXPRESS

SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) MEX 02:30

14006 LICHCHIVI EXPRESS

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI) MEX 18:00

14011 DLI-HSX EXPRESS TRAIN

DELHI (DLI) - HOSHIARPUR (HSX) MEX 18:30

14012 HSX-DLI EXPRESS TRAIN

HOSHIARPUR (HSX) - DELHI (DLI) MEX 22:25

14033 JAMMU MAIL

DELHI (DLI) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) MEX 20:05

14034 JAMMU MAIL

SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - DELHI (DLI) MEX 14:05

14035 DEE- PTK EXPRESS

DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - PATHANKOT (PTK) MEX 23:15

14211 AGC INTERCITY EXPRESS

AGRA CANTT (AGC) - NEW DELHI (NDLS) MEX 06:00

14212 AGC INTERCITY EXPRESS

NEW DELHI (NDLS) - AGRA CANTT (AGC) MEX 17:40

14217 UNCHAHAR EXP

PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG) MEX 13:35

14218 UNCHAHAR EXP

CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 16:45

14230 HW PYG EXP

YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 15:20

14235 VARANASI-BAREILLY EXP

VARANASI JN (BSB) - BAREILLY (BE) MEX 23:10

14236 BERELLY VARANASI EXP

BAREILLY (BE) - VARANASI JN (BSB) MEX 16:35

14265 BSB DDN EXP

VARANASI JN (BSB) - DEHRADUN (DDN) MEX 08:25

14266 DDN BSB EXPRESS

DEHRADUN (DDN) - VARANASI JN (BSB) MEX 18:15

14307 PYGS -BE PASS. EXP.

PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY (BE) MEX 01:05

14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS

BAREILLY (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 17:30

14323 ROK INTERCITY EXP

NEW DELHI (NDLS) - ROHTAK JN (ROK) MEX 10:45

14324 NDLS INTERCITY EXP

ROHTAK JN (ROK) - NEW DELHI (NDLS) MEX 14:00

14503 KLK-SVDK EXP

KALKA (KLK) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) MEX 19:00

14505 ASR-NLDM EXPRES

AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM) MEX 14:00

14506 NLDM-ASR EXPRESS

NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 07:15

14521 DELHI-AMBALA EXPRESS

DELHI (DLI) - AMBALA CANT JN (UMB) MEX 13:10

14522 AMBALA-DELHI EXP SPL

AMBALA CANT JN (UMB) - DELHI (DLI) MEX 06:40

14601 FZR-HMH EXPRESS

FIROZPUR CANT (FZR) - HANUMANGARH JN (HMH) MEX 05:10

14602 HMH-FZR EXPRESS

HANUMANGARH JN (HMH) - FIROZPUR CANT (FZR) MEX 11:30

14609 HEMKUNT EXP

RISHIKESH (RKSH) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) MEX 17:20

14610 HEMKUNT EXP

SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - RISHIKESH (RKSH) MEX 16:30

14611 GCT-SVDK EXP

GHAZIPUR CITY (GCT) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) MEX 08:30

14613 CDG-FZR EXP

SAHIBZADA ASNGR (SASN) - FIROZPUR CANT (FZR) MEX 17:35

14614 FZR-CDG- EXPRESS

FIROZPUR CANT (FZR) - SAHIBZADA ASNGR (SASN) MEX 05:00

14624 PATALKOT EXP

FIROZPUR CANT (FZR) - CHHINDWARA JN (CWA) MEX 04:10

14629 SUTLEJ EXP.

CHANDIGARH (CDG) - FIROZPUR CANT (FZR) MEX 04:20

14630 SUTLEZ EXP

FIROZPUR CANT (FZR) - CHANDIGARH (CDG) MEX 17:40

14631 DDN ASR EXPRESS

DEHRADUN (DDN) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 19:05

14632 ASR DDN

AMRITSAR JN (ASR) - DEHRADUN (DDN) MEX 21:40

14674 SHAHEED EXP

AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG) MEX 13:05

14811 SIKR DEE EXP

SIKAR JN (SIKR) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE) MEX 14:40

14812 DEE SIKAR EXP

DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - SIKAR JN (SIKR) MEX 06:40

14823 JU-RE EXP

JODHPUR JN (JU) - REWARI (RE) MEX 01:35

14824 RE-JU EXP

REWARI (RE) - JODHPUR JN (JU) MEX 13:10

15011 LJN-SRE EXP

LUCKNOWJN (LJN) - CHANDIGARH (CDG) MEX 23:55

15012 LJN SRE EXP

CHANDIGARH (CDG) - LUCKNOWJN (LJN) MEX 17:15

15026 ANVR-MAU EXP

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - MAU JN (MAU) MEX 13:25

15039 CPA-KSJ EXP

KANPUR ANWRGANJ (CPA) - KASGANJ (KSJ) MEX 15:10

15040 KSJ-CPA-EXP

KASGANJ (KSJ) - KANPUR ANWRGANJ (CPA) MEX 09:00

15053 LJN-CPR-EXP

CHHAPRA (CPR) - LUCKNOWJN (LJN) MEX 19:35

15054 LJN-CPR-EXP

LUCKNOWJN (LJN) - CHHAPRA (CPR) MEX 21:00

15068 BDTS-GKP EXP

BANDRA TERMINUS (BDTS) - GORAKHPUR (GKP) MEX 00:20

15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL

CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD) MEX 18:00

15084 FBD-CPR EXP SPECIAL

FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR) MEX 14:35

15105 CPR-NTV INTERCITY EXP

CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV) MEX 06:00

15106 NTV CPR INTERCITY EXP

NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR) MEX 15:00

15111 CPR-BCY INTERCITY EXP.

CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY) MEX 03:35

15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS

VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR) MEX 18:25

15128 NDLS -BSBS K V EXP

NEW DELHI (NDLS) - BANARAS (BSBS) MEX 11:35

15159 CPR DURG EXP

CHHAPRA (CPR) - DURG (DURG) MEX 07:10

15274 ANVT-RXL SATYAGRAH EXP

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - RAXAUL JN (RXL) MEX 17:30

15624 KYQ-BGKT EXPRESS

KAMAKHYA (KYQ) - BHAGAT KI KOTHI (BGKT) MEX 17:15

15654 AMARNATH EXPRESS

JAMMU TAWI (JAT) - GUWAHATI (GHY) MEX 22:45

15657 BRAHMAPUTRA MAIL

DELHI (DLI) - KAMAKHYA (KYQ) MEX 23:40

15658 BRAHMAPUTRA MAIL

KAMAKHYA (KYQ) - DELHI (DLI) MEX 14:35

15707 KIR-ASR EXPRESS

KATIHAR JN (KIR) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 22:45

15708 ASR-KIR EXPRESS

AMRITSAR JN (ASR) - KATIHAR JN (KIR) MEX 08:25

15811 DBB-GHY EXPRESS

DHUBRI (DBB) - GUWAHATI (GHY) MEX 07:15

15812 GHY-DBB EXPRESS

GUWAHATI (GHY) - DHUBRI (DBB) MEX 21:45

15910 AVADH ASSAM EXPRESS

LALGARH JN (LGH) - DIBRUGARH (DBRG) MEX 19:50

16085 AJJ-JTJ MEMU EXP

ARAKKONAM (AJJ) - JOLARPETTAI (JTJ) MEX 18:05

16086 JTJ-AJJ MEMU EXP

JOLARPETTAI (JTJ) - ARAKKONAM (AJJ) MEX 06:55

16089 MAS-JTJ YELAGIRI EXP

CHENNAI CENTRAL (MAS) - JOLARPETTAI (JTJ) MEX 17:55

16090 JTJ-MAS YELAGIRI EXP

JOLARPETTAI (JTJ) - CHENNAI CENTRAL (MAS) MEX 05:00

16317 CAPE-SVDK HIMSAGAR EXP

KANYAKUMARI (CAPE) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) MEX 14:15

17237 BTTR-MAS

BITRAGUNTA (BTTR) - CHENNAI CENTRAL (MAS) MEX 04:45

17238 BTTR-MAS

CHENNAI CENTRAL (MAS) - BITRAGUNTA (BTTR) MEX 16:30

17303 HUBBALLI-KARATAGI EXPRESS

HUBLI JN (UBL) - KARATAGI (KTGG) MEX 17:20

18104 ASR-TATA JALINWALABAG EXP

AMRITSAR JN (ASR) - TATANAGAR JN (TATA) MEX 12:45

18202 NTV - DURG EXP

NAUTANWA (NTV) - DURG (DURG) MEX 11:35

18238 ASR BSP EXP

AMRITSAR JN (ASR) - BILASPUR JN (BSP) MEX 16:10

18413 PRDP-PURI SPECIAL

PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI) MEX 18:00

18414 PURI-PRDPEXP

PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP) MEX 06:15

19614 ASR AII EXP

AMRITSAR JN (ASR) - AJMER (AII) MEX 17:45

20807 VSKP-ASR S/F EXP

VISAKHAPATNAM (VSKP) - AMRITSAR JN (ASR) SUF 00:25

20948 KDCY - ADI JANSHATABDHI

KEVADIYA (KDCY) - AHMEDABAD JN (ADI) JSH 11:15

20949 ADI - KDCY JANSHATABDHI

AHMEDABAD JN (ADI) - KEVADIYA (KDCY) JSH 15:20

22198 PRATHAM S SNGRM SUF

JHANSI JN (JHS) - KOLKATA (KOAA) SUF 21:20

22429 DLI-PTK EXP

DELHI (DLI) - PATHANKOT (PTK) SUF 08:15

22439 NDLS-SVDK

NEW DELHI (NDLS) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) T18 06:00

22440 SVDK-NDLS

SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - NEW DELHI (NDLS) T18 15:00

22453 RAJYA RANI EX

LUCKNOWJN (LJN) - MEERUT CITY (MTC) SUF 14:25

22454 RAJYA RANI EX

MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 06:40

22462 SHRI SHAKTI EXP

SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - NEW DELHI (NDLS) SUF 23:00

22463 RAJASTHAN SAMPARK KRANTI

DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - BIKANER JN (BKN) SUF 22:25

22481 JU DEE EXP

JODHPUR JN (JU) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE) SUF 18:45

22482 DEE JU EXP

DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - JODHPUR JN (JU) SUF 23:10

22485 NDLS-MOGA INTERCITY

NEW DELHI (NDLS) - MOGA (MOGA) SUF 07:00

22531 CHHAPRA-MATHURA SUF EXP

CHHAPRA (CPR) - MATHURA JN (MTJ) SUF 05:20

22532 MATHURA-CHHAPRA SF EXP

MATHURA JN (MTJ) - CHHAPRA (CPR) SUF 23:50

22637 MAS-MAQ SF EXP

CHENNAI CENTRAL (MAS) - MANGALORE (MAQ) SUF 13:15

22843 BSP PNBE SF EXP

BILASPUR JN (BSP) - PATNA JN (PNBE) SUF 20:30

31311 SDAH - KLYM LOCAL

SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM) SUB 04:12

31314 KLYM-SDAH LOCAL

KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH) SUB 06:02

31617 SDAH-RHA LOCAL

SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 08:00

31622 RHA - SDAH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH) SUB 10:12

31711 NH - RHA LOCAL

NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 05:00

31712 RHA-NH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:05

33361 BT-BNJ LOCAL

BARASAT (BT) - BANGAON JN (BNJ) SUB 07:45

33362 BNJ- BT LOCAL

BANGAON JN (BNJ) - BARASAT (BT) SUB 09:28

34331 LAKHIKANTAPUR BARUIPUR LO

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - BARUIPUR JN (BRP) SUB 08:20

34334 BRP - LKPR LOCAL

BARUIPUR JN (BRP) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 07:15

34881 DH SONARPUR LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) - SONARPUR JN (SPR) SUB 10:45

34882 SPR DH LOCAL

SONARPUR JN (SPR) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 04:50

34891 DH BRP LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) - BARUIPUR JN (BRP) SUB 06:13

34892 BARUIPUR DH EMU LOCAL

BARUIPUR JN (BRP) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 09:22

36037 HWH-CDAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 17:55

37307 HWH - HPL LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL) SUB 06:52

37308 HPL-HWH LOCAL

HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH) SUB 08:30

37309 HWH TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 04:55

37316 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 05:35

37319 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 10:20

37327 HWH - TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 13:38

37330 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:00

37335 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 17:42

37338 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 15:15

37343 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 20:05

37348 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33

37354 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 23:00

37411 SHE-TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 05:15

37412 TAK-SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 04:05

37415 SHE TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 08:25

37416 TAK SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 07:25

37748 KWAE-BDC LOCAL

KATWA JN. (KWAE) - BANDEL JN (BDC) SUB 13:00

37749 BDC - KWAE LOCAL

BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE) SUB 12:15

37782 BWN-BDC LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 06:45

37785 BDC-BWN LOCAL

BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 05:45

Posted By: Aalok Sensharma