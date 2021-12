New Delhi | Jagran Business Desk: The Indian Railways on Thursday morning cancelled nearly 300 passengers trains - mainly in Uttar Pradesh and Bihar - across India due to unknown reasons. Following is the complete list of 283 trains cancelled by the Railways scheduled for Thursday:

03035 KWAE - AZ SPL

KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 11:55

03037 SBG-BGP SPL

SAHIBGANJ JN (SBG) - BHAGALPUR (BGP) PSPC 08:45

03038 BGP-SBG SPL

BHAGALPUR (BGP) - SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 11:40

03055 KWAE AMP PGR SPL

KATWA JN. (KWAE) - AHAMADPUR JN. (AMP) PSPC 08:20

03056 AMP KWAE PASS SPL

AHAMADPUR JN. (AMP) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 10:50

03057 AZ-NILE PASS SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - NIMITITA (NILE) PSPC 02:45

03058 NILE-AZ PASS SPL

NIMITITA (NILE) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 18:15

03059 KWAE-NILE PASS SPL

KATWA JN. (KWAE) - NIMITITA (NILE) PSPC 13:05

03060 NILE- KWAE PASS SPL

NIMITITA (NILE) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 04:35

03081 RPH-JASHIDIH PASS SPL

RAMPUR HAT (RPH) - JASIDIH JN (JSME) PSPC 12:25

03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT) PSPC 22:25

03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL

NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 05:35

03087 AZ RPH MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 04:20

03091 AZ-SBG SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 03:15

03092 SBG-AZ SPL

SAHIBGANJ JN (SBG) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 14:25

03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL

RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 18:20

03095 KWAE-AZ MEMU PGR SPL

KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 14:40

03096 AZ-KWAE MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 11:55

03193 KOAA-LGL MEMU PGR SPL

KOLKATA (KOAA) - LALGOLA (LGL) PSPC 14:10

03194 LGL-SDAH MEMU PGR SPL

LALGOLA (LGL) - KOLKATA (KOAA) PSPC 08:30

03407 RPH-SBG PASS SPL

RAMPUR HAT (RPH) - SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 20:45

03408 SBG-RPH PASS SPL

SAHIBGANJ JN (SBG) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 04:45

03412 BHW-RPH PASS SPL

BARHARWA JN (BHW) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 02:10

03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL

JAMALPUR JN (JMP) - KIUL JN (KIUL) PSPC 03:15

03461 TPH-RJL SPL

TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL) PSPC 03:50

03468 RJL-TPH SPL

RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH) PSPC 02:00

03470 BHW - BWN PASSENGER SPL

TINPAHAR JN (TPH) - BARDDHAMAN (BWN) PSPC 14:10

03494 RJL-TPH SPL

RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH) PSPC 22:20

03497 TPH-RJL SPL

TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL) PSPC 23:30

03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL

ASANSOL JN (ASN) - BOKARO STL CITY (BKSC) PSPC 07:05

04153 RBL-CNB UNRESERVED SPL

RAE BARELI JN (RBL) - KANPUR CENTRAL (CNB) PSPC 02:50

04154 CNB-RBL UNRESERVED SPL

KANPUR CENTRAL (CNB) - RAE BARELI JN (RBL) PSPC 16:32

04463 LDH - FZR EXP SPL

LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 17:40

04464 FZR - LDH EXP SPL

FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH) PSPC 11:00

04479 JUC - PTK EXP SPL

JALANDHAR CITY (JUC) - PATHANKOT (PTK) PSPC 17:30

04480 PTK - JUC EXP SPL

PATHANKOT (PTK) - JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 08:20

04492 FZR-FKA EXP SPL

FAZILKA (FKA) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 06:20

04503 UMB-LDH MEX SPL

AMBALA CANT JN (UMB) - LUDHIANA JN (LDH) PSPC 05:40

04504 LDH-UMB MEXP SPL

LUDHIANA JN (LDH) - AMBALA CANT JN (UMB) PSPC 16:10

04571 DUI JHL HSR EXP SPL

BHIWANI (BNW) - DHURI JN (DUI) PSPC 16:05

04572 DHURI -SSA EXP SPL

DHURI JN (DUI) - SIRSA (SSA) PSPC 05:20

04573 SIRSA- LUDHINA EXP SPL

SIRSA (SSA) - LUDHIANA JN (LDH) PSPC 11:40

04574 LDH HSR EXP SPL

LUDHIANA JN (LDH) - BHIWANI (BNW) PSPC 05:30

04575 HISAR LUDHINA PASS

HISAR (HSR) - LUDHIANA JN (LDH) PSPC 16:00

04576 LUDHINA HISAR EXP SPL

LUDHIANA JN (LDH) - HISAR (HSR) PSPC 09:35

04603 BTI - FZR MEX SPL

BHATINDA JN (BTI) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 06:40

04604 FZR - BTI MEX SPL

FIROZPUR CANT (FZR) - BHATINDA JN (BTI) PSPC 17:40

04625 LDH-FZR DMU MEX SPL

LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 13:45

04626 FZR-LDH DMU MEX SPL

FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH) PSPC 18:30

04627 FZR-FKA DMU MEX SPL

FIROZPUR CANT (FZR) - FAZILKA (FKA) PSPC 10:15

04628 FKA-FZR DMU MEX SPL

FAZILKA (FKA) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 10:55

04631 BTI-FKA-DMU MEX SPL

BHATINDA JN (BTI) - FAZILKA (FKA) PSPC 07:00

04632 FKA-BTI-DMU MEX SPL

FAZILKA (FKA) - BHATINDA JN (BTI) PSPC 16:15

04633 JUC-FZR MEX SPL

JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 06:50

04634 JUC-FZR MEX SPL

FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 04:50

04635 LDH-FZR MEX SPL

LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 20:40

04636 FZR-LDH MEX SPL

FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH) PSPC 05:25

04637 JALANDER FIROZPUR MEX SPL

JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 17:35

04638 FZR-JUC MEX SPL

FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 15:20

04641 PTK-JUC DMU MEX SPL

JALANDHAR CITY (JUC) - PATHANKOT (PTK) PSPC 18:35

04642 PTK-JUC DMU MEX SPL

PATHANKOT (PTK) - JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 05:35

04643 FZR-FKA MEX SPL

FIROZPUR CANT (FZR) - FAZILKA (FKA) PSPC 05:40

04657 BTI - FZR MEX SPL

BHATINDA JN (BTI) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 14:00

04658 FZR BTI MEX SPL

FIROZPUR CANT (FZR) - BHATINDA JN (BTI) PSPC 06:35

04749 BEAS-TTO EXP SPL

BEAS (BEAS) - TARN TARAN (TTO) PSPC 09:40

04750 TTO-BEAS EXP SPL

TARN TARAN (TTO) - BEAS (BEAS) PSPC 11:30

05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL

HAR NAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC 05:15

05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL

SONPUR JN (SEE) - CHHAPRA (CPR) PSPC 15:30

05331 KGM-MB SPL EXP

KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) PSPC 07:25

05332 MB-KGM SPL EXP

MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC 14:45

05334 MB-RMR EXP

MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR) PSPC 04:30

05363 MB-KGM SPL EXP

MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC 06:05

05364 KGM-MB SPL EXP

KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) PSPC 15:45

05366 RMR-MB SPL EXP

RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB) PSPC 21:10

05404 GAYA-JMP SPL

GAYA JN (GAYA) - JAMALPUR JN (JMP) PSPC 06:05

05405 RPH-SBG SPL

RAMPUR HAT (RPH) - SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 06:05

05406 SBG-RPH PGR SPL

SAHIBGANJ JN (SBG) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 19:25

05407 RPH-GAYA PASS SPL

RAMPUR HAT (RPH) - GAYA JN (GAYA) PSPC 08:35

05408 JMP-RPH SPL

JAMALPUR JN (JMP) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 14:08

05435 KWAE-AZ SPL

KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 05:55

05436 AZ-KWAE SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 18:45

05449 NKE-GKP DAILY UNRESERV EX

NARKATIAGANJ JN (NKE) - GORAKHPUR (GKP) PSPC 05:40

05450 GKP-NKE-GKP DAILY UN-RESR

GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE) PSPC 18:05

05717 MLFC-KIR PASSENGER SPL

MALDA COURT (MLFC) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 14:00

05718 KIR-MLFC PASSENGER SPL

KATIHAR JN (KIR) - MALDA COURT (MLFC) PSPC 08:10

05750 HDB-NJP PASSENGER SPECIAL

HALDIBARI (HDB) - NEW JALPAIGURI (NJP) PSPC 12:45

05751 NJP-HDB PASSENGER SPECIAL

NEW JALPAIGURI (NJP) - HALDIBARI (HDB) PSPC 15:15

06266 HUP-YPR MEMU

HINDUPUR (HUP) - KSR BENGALURU (SBC) PSPC 06:30

06927 DBNK-ASR EXP SPL

VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK) PSPC 17:50

06928 DBNK-ASR XPRES SPESAL

DERABABA NANAK (DBNK) - AMRITSAR JN (ASR) PSPC 19:20

06941 ASR-KEMK EXP SPL

KHEM KARAN (KEMK) - BHAGTANWALA (BGTN) PSPC 11:25

06942 ASR-KEMK EXP SPL

AMRITSAR JN (ASR) - KHEM KARAN (KEMK) PSPC 09:15

07369 CMGR-YPR PASS SPL

CHIKKAMAGALURU (CMGR) - YASVANTPUR JN (YPR) PSPC 07:50

07370 YPR-CMGR PASS SPL

YASVANTPUR JN (YPR) - CHIKKAMAGALURU (CMGR) PSPC 15:30

07694 HUP GTL DEMU

HINDUPUR (HUP) - GUNTAKAL JN (GTL) PSPC 06:30

07795 SC-MOB DEMU

SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB) PSPC 05:45

07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL

DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO) PSPC 07:05

07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL

LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT) PSPC 17:40

08303 SBP-PURI SPECIAL

SAMBALPUR (SBP) - PURI (PURI) MSPC 06:00

08304 PURI-SBP SPECIAL

PURI (PURI) - SAMBALPUR (SBP) MSPC 15:45

08437 BHC-CTC SPECIAL

BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC) PSPC 15:30

08438 CTC-BHC MEMU

CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC) PSPC 11:55

08861 GONDIA JSG SPL

GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG) PSPC 05:20

09110 KDCY - PRTN SPECIAL

KEVADIYA (KDCY) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 13:55

09113 PRT - KDCY SPL

PRATAPNAGAR (PRTN) - KEVADIYA (KDCY) PSPC 15:35

09440 MVI - WKR SPECIAL

MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR) PSPC 20:20

09441 WKR-MVI SPECIAL

WANKANER JN (WKR) - MORBI (MVI) PSPC 07:10

09444 MVI - WKR SPECIAL

MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR) PSPC 13:05

10101 RATNAGIRI- MADGAON

RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO) MEX 02:12

10102 MADGAON - RATNAGIRI

MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN) MEX 19:25

11077 PUNE-JAT EXP

PUNE JN (PUNE) - JAMMU TAWI (JAT) MEX 17:20

11123 GWL BJU MAIL

GWALIOR JN. (GWL) - BARAUNI JN (BJU) MEX 12:05

11408 LJN-PUNE EXP

LUCKNOWJN (LJN) - PUNE JN (PUNE) MEX 06:30

12023 HOWRAH PATNA JANSHATABDI

HOWRAH JN (HWH) - PATNA JN (PNBE) JSH 14:05

12024 PATNA HOWRAH JANASHATABDI

PATNA JN (PNBE) - HOWRAH JN (HWH) JSH 05:30

12033 CNB NDLS SHT

KANPUR CENTRAL (CNB) - NEW DELHI (NDLS) SHT 06:00

12034 NDLS -CNB SHATABDI

NEW DELHI (NDLS) - KANPUR CENTRAL (CNB) SHT 15:50

12151 LTT SHM SAMARSATA EXP

LOKMANYATILAK (LTT) - SHALIMAR (SHM) SUF 20:35

12179 LJN - AF INTERCITY

LUCKNOWJN (LJN) - AGRA FORT (AF) SUF 15:55

12180 AF -LJN INTERCITY

AGRA FORT (AF) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 06:31

12225 KAIFIAT EXP

AZAMGARH (AMH) - DELHI (DLI) SUF 16:25

12238 JAT-BSB EXP.

JAMMU TAWI (JAT) - VARANASI JN (BSB) MEX 14:00

12241 CDG-ASR SUPERFAST

CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR) SUF 16:50

12242 ASR-CDG SUPERFAST

AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG) SUF 05:10

12267 RJT DURONTO EXP

MUMBAI CENTRAL (MMCT) - HAPA (HAPA) DRNT 23:10

12268 HAPA - MMCT DURANTO

HAPA (HAPA) - MUMBAI CENTRAL (MMCT) DRNT 19:40

12325 KOAA-NLDM WEEKLY EXP

KOLKATA (KOAA) - NANGAL DAM (NLDM) SUF 07:40

12358 ASR KOAA DURGIANA EXPRESS

AMRITSAR JN (ASR) - KOLKATA (KOAA) SUF 05:55

12363 KOAA HDB SF EXP

KOLKATA (KOAA) - HALDIBARI (HDB) SUF 09:05

12367 BGP ANVT VIKRAM SHILA EXP

BHAGALPUR (BGP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) SUF 11:50

12370 DDN HWH KUMBHA EXP

DEHRADUN (DDN) - HOWRAH JN (HWH) SUF 22:10

12394 SAMPOORNA KRANTI EXPRESS

NEW DELHI (NDLS) - RAJENDRANAGAR T (RJPB) SUF 17:30

12411 CDG-ASR INTERCITY EXP

CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR) SUF 06:40

12412 ASR-CDG INTERCITY EXP

AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG) SUF 17:20

12425 NDLS-JAT RAJDHANI

NEW DELHI (NDLS) - JAMMU TAWI (JAT) RAJ 20:40

12426 JAT-NDLS RAJDHANI

JAMMU TAWI (JAT) - NEW DELHI (NDLS) RAJ 21:25

12445 UTTAR SMPRKKRANTI EXP

NEW DELHI (NDLS) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) SUF 20:50

12446 UTTAR SMPRKKRANTI EXP

SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - NEW DELHI (NDLS) SUF 19:55

12459 ASR-NDLS EXPRESS

NEW DELHI (NDLS) - AMRITSAR JN (ASR) SUF 13:50

12460 ASR-NDLS EXP

AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS) SUF 06:15

12464 RAJASTHAN SAMPARK KRANTI

JODHPUR JN (JU) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE) SUF 19:40

12471 SWARAJ EXPRESS

BANDRA TERMINUS (BDTS) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) SUF 11:00

12497 SHANE PUNJAB EXPRES

NEW DELHI (NDLS) - AMRITSAR JN (ASR) SUF 06:40

12498 SHANE PUNJAB EXPRESS

AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS) SUF 15:10

12550 JAT DURG SF EXP

JAMMU TAWI (JAT) - DURG (DURG) SUF 04:35

12558 ANVT-MFP SAPTKRANTI EXP

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - MUZAFFARPUR JN (MFP) SUF 14:50

12561 SWANTRATA SENANI EXPRESS

JAYNAGAR (JYG) - NEW DELHI (NDLS) SUF 17:20

12572 ANVT-GKP HAMSAFAR EXP

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - GORAKHPUR (GKP) SUF 20:00

12595 GKP-ANVT HAMSAFAR SUF

GORAKHPUR (GKP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) SUF 20:00

12873 HTE-ANVT JHARKHAND EXP

HATIA (HTE) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) SUF 13:40

12880 BBS-LTT BI-WEEKLY

BHUBANESWAR (BBS) - LOKMANYATILAK (LTT) SUF 07:20

12920 MALWA EXPRESS

SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) SUF 08:35

12987 SDAH AII EXP

SEALDAH (SDAH) - AJMER (AII) SUF 22:55

12988 AII SDAH EXP

AJMER (AII) - SEALDAH (SDAH) SUF 12:45

13141 SDAH NOQ TEESTA TORSA EXP

SEALDAH (SDAH) - NEW ALIPURDUAR (NOQ) MEX 14:00

13142 NOQ SDAH TEESTA TORSA EXP

NEW ALIPURDUAR (NOQ) - SEALDAH (SDAH) MEX 11:45

13151 KOAA-JAT EXP

KOLKATA (KOAA) - JAMMU TAWI (JAT) MEX 11:45

13257 DNR-ANVT JANSADHARAN EXP

DANAPUR (DNR) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) MEX 15:55

13307 GANGASUTLEJ EXP

DHANBAD JN (DHN) - FIROZPUR CANT (FZR) MEX 21:50

14004 NDLS-MLDT EXPRESS

NEW DELHI (NDLS) - MALDA TOWN (MLDT) MEX 18:00

14005 LICHCHIVI EXPRESS

SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) MEX 02:30

14006 LICHCHIVI EXPRESS

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI) MEX 18:00

14033 JAMMU MAIL

DELHI (DLI) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) MEX 20:05

14034 JAMMU MAIL

SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - DELHI (DLI) MEX 14:05

14211 AGC INTERCITY EXPRESS

AGRA CANTT (AGC) - NEW DELHI (NDLS) MEX 06:00

14212 AGC INTERCITY EXPRESS

NEW DELHI (NDLS) - AGRA CANTT (AGC) MEX 17:40

14217 UNCHAHAR EXP

PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG) MEX 13:35

14218 UNCHAHAR EXP

CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 16:45

14229 PYGS-HW EXP

PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) MEX 23:35

14235 VARANASI-BAREILLY EXP

VARANASI JN (BSB) - BAREILLY (BE) MEX 23:10

14236 BERELLY VARANASI EXP

BAREILLY (BE) - VARANASI JN (BSB) MEX 16:35

14265 BSB DDN EXP

VARANASI JN (BSB) - DEHRADUN (DDN) MEX 08:25

14266 DDN BSB EXPRESS

DEHRADUN (DDN) - VARANASI JN (BSB) MEX 18:15

14307 PYGS -BE PASS. EXP.

PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY (BE) MEX 01:05

14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS

BAREILLY (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 17:30

14309 UJJAINI EXPRESS

UJJAIN JN (UJN) - DEHRADUN (DDN) MEX 21:05

14323 ROK INTERCITY EXP

NEW DELHI (NDLS) - ROHTAK JN (ROK) MEX 10:45

14324 NDLS INTERCITY EXP

ROHTAK JN (ROK) - NEW DELHI (NDLS) MEX 14:00

14505 ASR-NLDM EXPRES

AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM) MEX 14:00

14506 NLDM-ASR EXPRESS

NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 07:15

14521 DELHI-AMBALA EXPRESS

DELHI (DLI) - AMBALA CANT JN (UMB) MEX 13:10

14522 AMBALA-DELHI EXP SPL

AMBALA CANT JN (UMB) - DELHI (DLI) MEX 06:40

14523 MFP-UMB EXPRESS

BARAUNI JN (BJU) - AMBALA CANT JN (UMB) MEX 05:02

14601 FZR-HMH EXPRESS

FIROZPUR CANT (FZR) - HANUMANGARH JN (HMH) MEX 05:10

14609 HEMKUNT EXP

RISHIKESH (RKSH) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) MEX 17:20

14610 HEMKUNT EXP

SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - RISHIKESH (RKSH) MEX 16:30

14612 SVDK-GCT EXP

SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - GHAZIPUR CITY (GCT) MEX 05:25

14613 CDG-FZR EXP

SAHIBZADA ASNGR (SASN) - FIROZPUR CANT (FZR) MEX 17:35

14614 FZR-CDG- EXPRESS

FIROZPUR CANT (FZR) - SAHIBZADA ASNGR (SASN) MEX 05:00

14619 AGTL-FZR EXPRESS

AGARTALA (AGTL) - FIROZPUR CANT (FZR) MEX 15:00

14629 SUTLEJ EXP.

CHANDIGARH (CDG) - FIROZPUR CANT (FZR) MEX 04:20

14630 SUTLEZ EXP

FIROZPUR CANT (FZR) - CHANDIGARH (CDG) MEX 17:40

14631 DDN ASR EXPRESS

DEHRADUN (DDN) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 19:05

14632 ASR DDN

AMRITSAR JN (ASR) - DEHRADUN (DDN) MEX 21:40

14673 SHAHEED EXPRESS

JAYNAGAR (JYG) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 07:20

14674 SHAHEED EXP

AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG) MEX 13:05

14823 JU-RE EXP

JODHPUR JN (JU) - REWARI (RE) MEX 01:35

14824 RE-JU EXP

REWARI (RE) - JODHPUR JN (JU) MEX 13:10

15011 LJN-SRE EXP

LUCKNOWJN (LJN) - CHANDIGARH (CDG) MEX 23:55

15012 LJN SRE EXP

CHANDIGARH (CDG) - LUCKNOWJN (LJN) MEX 17:15

15035 DLI-KGM S K EXP

DELHI (DLI) - KATHGODAM (KGM) MEX 16:00

15036 KGM-DLI S K EXP

KATHGODAM (KGM) - DELHI (DLI) MEX 08:45

15039 CPA-KSJ EXP

KANPUR ANWRGANJ (CPA) - KASGANJ (KSJ) MEX 15:10

15040 KSJ-CPA-EXP

KASGANJ (KSJ) - KANPUR ANWRGANJ (CPA) MEX 09:00

15053 LJN-CPR-EXP

CHHAPRA (CPR) - LUCKNOWJN (LJN) MEX 19:35

15054 LJN-CPR-EXP

LUCKNOWJN (LJN) - CHHAPRA (CPR) MEX 21:00

15057 GKP-ANVT-EXPRESS

GORAKHPUR (GKP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) MEX 20:55

15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL

CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD) MEX 18:00

15084 FBD-CPR EXP SPECIAL

FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR) MEX 14:35

15105 CPR-NTV INTERCITY EXP

CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV) MEX 06:00

15106 NTV CPR INTERCITY EXP

NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR) MEX 15:00

15111 CPR-BCY INTERCITY EXP.

CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY) MEX 03:35

15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS

VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR) MEX 18:25

15127 BSBS-NDLS K V EXP

BANARAS (BSBS) - NEW DELHI (NDLS) MEX 13:30

15160 DURG CPR SARNATH EXP

DURG (DURG) - CHHAPRA (CPR) MEX 20:25

15211 DBG-ASR JANNAAYAK EXP

DARBHANGA JN (DBG) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 17:20

15273 RXL-ANVT SATYAGRAH EXP

RAXAUL JN (RXL) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) MEX 08:30

15483 SIKKIM MAHANANDA EXPRESS

ALIPUR DUAR JN (APDJ) - DELHI (DLI) MEX 10:30

15657 BRAHMAPUTRA MAIL

DELHI (DLI) - KAMAKHYA (KYQ) MEX 23:40

15658 BRAHMAPUTRA MAIL

KAMAKHYA (KYQ) - DELHI (DLI) MEX 14:35

15707 KIR-ASR EXPRESS

KATIHAR JN (KIR) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 22:45

15708 ASR-KIR EXPRESS

AMRITSAR JN (ASR) - KATIHAR JN (KIR) MEX 08:25

15811 DBB-GHY EXPRESS

DHUBRI (DBB) - GUWAHATI (GHY) MEX 07:15

15812 GHY-DBB EXPRESS

GUWAHATI (GHY) - DHUBRI (DBB) MEX 21:45

17237 BTTR-MAS

BITRAGUNTA (BTTR) - CHENNAI CENTRAL (MAS) MEX 04:45

17238 BTTR-MAS

CHENNAI CENTRAL (MAS) - BITRAGUNTA (BTTR) MEX 16:30

18235 BPL-BSP EXP CUM PASS

BHOPAL JN (BPL) - BILASPUR JN (BSP) MEX 10:15

18413 PRDP-PURI SPECIAL

PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI) MEX 18:00

18414 PURI-PRDPEXP

PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP) MEX 06:15

19407 ADI VARANASI EXPRESS

AHMEDABAD JN (ADI) - VARANASI JN (BSB) MEX 21:40

19576 NDT OKHA EXPRESS

NATHDWARA (NDT) - OKHA (OKHA) MEX 20:30

19611 AII ASR EXP

AJMER (AII) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 17:55

19612 ASR AII EXP

AMRITSAR JN (ASR) - AJMER (AII) MEX 13:25

20948 KDCY - ADI JANSHATABDHI

KEVADIYA (KDCY) - AHMEDABAD JN (ADI) JSH 11:15

20949 ADI - KDCY JANSHATABDHI

AHMEDABAD JN (ADI) - KEVADIYA (KDCY) JSH 15:20

20986 UHP-KOTA WEEKLY SPL EXP

UDHAMPUR (UHP) - KOTA JN (KOTA) SUF 18:40

22170 SRC-RKMP SF HAMSAFAR

SANTRAGACHI JN (SRC) - RANI KAMALAPATI (RKMP) SUF 20:30

22402 UHP-DEE AC EXPRESS

UDHAMPUR (UHP) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE) MEX 18:00

22405 BGP-ANVT GARIB RATH

BHAGALPUR (BGP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) GBR 13:40

22439 NDLS-SVDK

NEW DELHI (NDLS) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) T18 06:00

22440 SVDK-NDLS

SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - NEW DELHI (NDLS) T18 15:00

22453 RAJYA RANI EX

LUCKNOWJN (LJN) - MEERUT CITY (MTC) SUF 14:25

22454 RAJYA RANI EX

MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 06:40

22461 SHRI SHAKTI EXPRES

NEW DELHI (NDLS) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) SUF 19:05

22462 SHRI SHAKTI EXP

SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - NEW DELHI (NDLS) SUF 23:00

22481 JU DEE EXP

JODHPUR JN (JU) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE) SUF 18:45

22894 HWH-SNSI SF EXP

HOWRAH JN (HWH) - SAINAGAR SIRIDI (SNSI) SUF 14:35

22909 BL - PURI SUF

VALSAD (BL) - PURI (PURI) SUF 20:10

22918 HW - BDTS EXP

HARIDWAR JN (HW) - BANDRA TERMINUS (BDTS) SUF 17:30

25036 RMR-DLI LINK EXP

RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB) MEX 10:00

31311 SDAH - KLYM LOCAL

SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM) SUB 04:12

31314 KLYM-SDAH LOCAL

KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH) SUB 06:02

31617 SDAH-RHA LOCAL

SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 08:00

31622 RHA - SDAH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH) SUB 10:12

31711 NH - RHA LOCAL

NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 05:00

31712 RHA-NH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:05

33361 BT-BNJ LOCAL

BARASAT (BT) - BANGAON JN (BNJ) SUB 07:45

33362 BNJ- BT LOCAL

BANGAON JN (BNJ) - BARASAT (BT) SUB 09:28

34331 LAKHIKANTAPUR BARUIPUR LO

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - BARUIPUR JN (BRP) SUB 08:20

34334 BRP - LKPR LOCAL

BARUIPUR JN (BRP) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 07:15

34881 DH SONARPUR LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) - SONARPUR JN (SPR) SUB 10:45

34882 SPR DH LOCAL

SONARPUR JN (SPR) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 04:50

34891 DH BRP LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) - BARUIPUR JN (BRP) SUB 06:13

34892 BARUIPUR DH EMU LOCAL

BARUIPUR JN (BRP) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 09:22

36038 CDAE HWH LOCAL

CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33

37305 ANDOLAN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU) SUB 19:15

37306 SIU-HWH LOCAL

SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 21:05

37307 HWH - HPL LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL) SUB 06:52

37308 HPL-HWH LOCAL

HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH) SUB 08:30

37309 HWH TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 04:55

37316 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 05:35

37319 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 10:20

37327 HWH - TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 13:38

37330 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:00

37335 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 17:42

37338 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 15:15

37343 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 20:05

37348 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33

37354 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 23:00

37411 SHE-TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 05:15

37412 TAK-SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 04:05

37415 SHE TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 08:25

37416 TAK SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 07:25

Posted By: Aalok Sensharma