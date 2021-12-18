New Delhi | Jagran Business Desk: The Indian Railways on Saturday cancelled nearly 200 passenger trains scheduled for the day. The Railways has issued the list of the cancelled trains, but has not stated why the trains have been cancelled. Interestingly, it had cancelled more than passengers trains on Friday.
Following is the full list of trains cancelled by the Indian Railways scheduled for Saturday:
01608 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC 04:00
03035 KWAE - AZ SPL
KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 11:55
03037 SBG-BGP SPL
SAHIBGANJ JN (SBG) - BHAGALPUR (BGP) PSPC 08:45
03038 BGP-SBG SPL
BHAGALPUR (BGP) - SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 11:40
03058 NILE-AZ PASS SPL
NIMITITA (NILE) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 18:15
03060 NILE- KWAE PASS SPL
NIMITITA (NILE) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 04:35
03082 JSME RPH PGR SPL
JASIDIH JN (JSME) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 16:30
03092 SBG-AZ SPL
SAHIBGANJ JN (SBG) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 14:25
03095 KWAE-AZ MEMU PGR SPL
KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 14:40
03096 AZ-KWAE MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 11:55
03408 SBG-RPH PASS SPL
SAHIBGANJ JN (SBG) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 04:45
03412 BHW-RPH PASS SPL
BARHARWA JN (BHW) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 02:10
03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL
JAMALPUR JN (JMP) - KIUL JN (KIUL) PSPC 03:15
03428 KIUL-JMP PGR SPECIAL
KIUL JN (KIUL) - JAMALPUR JN (JMP) PSPC 05:15
03440 BGP-AZ PASSENGER SPL
BHAGALPUR (BGP) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 04:45
03461 TPH-RJL SPL
TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL) PSPC 03:50
03468 RJL-TPH SPL
RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH) PSPC 02:00
03470 BHW - BWN PASSENGER SPL
TINPAHAR JN (TPH) - BARDDHAMAN (BWN) PSPC 14:10
03494 RJL-TPH SPL
RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH) PSPC 22:20
03497 TPH-RJL SPL
TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL) PSPC 23:30
03504 HTE BWN MEMU PGR SPL
HATIA (HTE) - BARDDHAMAN (BWN) PSPC 08:10
03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
BOKARO STL CITY (BKSC) - ASANSOL JN (ASN) PSPC 15:40
03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
ASANSOL JN (ASN) - BOKARO STL CITY (BKSC) PSPC 07:05
03593 PRR-ASN MEMU PGR SPL
PURULIA JN (PRR) - ASANSOL JN (ASN) PSPC 14:05
03594 ASN-PRR MEMU PGR SPL
ASANSOL JN (ASN) - PURULIA JN (PRR) PSPC 10:52
04153 RBL-CNB UNRESERVED SPL
RAE BARELI JN (RBL) - KANPUR CENTRAL (CNB) PSPC 02:50
04154 CNB-RBL UNRESERVED SPL
KANPUR CENTRAL (CNB) - RAE BARELI JN (RBL) PSPC 16:32
04194 SFG-DDU MEX SPL
SUBEDARGANJ (SFG) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) PSPC 07:05
05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL
HAR NAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC 05:15
05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL
SONPUR JN (SEE) - CHHAPRA (CPR) PSPC 15:30
05246 CPR-SEE MEMU PASS.SPL
CHHAPRA (CPR) - SONPUR JN (SEE) PSPC 17:50
05331 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) PSPC 07:25
05332 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC 14:45
05334 MB-RMR EXP
MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR) PSPC 04:30
05363 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC 06:05
05364 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) PSPC 15:45
05366 RMR-MB SPL EXP
RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB) PSPC 21:10
05404 GAYA-JMP SPL
GAYA JN (GAYA) - JAMALPUR JN (JMP) PSPC 06:05
05406 SBG-RPH PGR SPL
SAHIBGANJ JN (SBG) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 19:25
05408 JMP-RPH SPL
JAMALPUR JN (JMP) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 14:08
05449 NKE-GKP DAILY UNRESERV EX
NARKATIAGANJ JN (NKE) - GORAKHPUR (GKP) PSPC 05:40
05450 GKP-NKE-GKP DAILY UN-RESR
GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE) PSPC 18:05
05750 HDB-NJP PASSENGER SPECIAL
HALDIBARI (HDB) - NEW JALPAIGURI (NJP) PSPC 12:45
05751 NJP-HDB PASSENGER SPECIAL
NEW JALPAIGURI (NJP) - HALDIBARI (HDB) PSPC 15:15
06136 MTP UAM PASS SPL
METUPALAIYAM (MTP) - UDAGAMANDALAM (UAM) PSPC 07:10
06137 UAM MTP PASS SPL
UDAGAMANDALAM (UAM) - METUPALAIYAM (MTP) PSPC 14:00
06265 SBC-HUP MEMU
KSR BENGALURU (SBC) - HINDUPUR (HUP) PSPC 17:45
06266 HUP-YPR MEMU
HINDUPUR (HUP) - KSR BENGALURU (SBC) PSPC 06:30
06595 SBC-SSPN MEMU
BANGALORE CANT (BNC) - DHARMAVARAM JN (DMM) PSPC 07:20
06596 SSPN-SBC MEMU
DHARMAVARAM JN (DMM) - BANGALORE CANT (BNC) PSPC 12:15
07369 CMGR-YPR PASS SPL
CHIKKAMAGALURU (CMGR) - YASVANTPUR JN (YPR) PSPC 07:50
07370 YPR-CMGR PASS SPL
YASVANTPUR JN (YPR) - CHIKKAMAGALURU (CMGR) PSPC 15:30
07693 GTL-HUP
GUNTAKAL JN (GTL) - HINDUPUR (HUP) PSPC 15:45
07694 HUP GTL DEMU
HINDUPUR (HUP) - GUNTAKAL JN (GTL) PSPC 06:30
07795 SC-MOB DEMU
SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB) PSPC 05:45
08303 SBP-PURI SPECIAL
SAMBALPUR (SBP) - PURI (PURI) MSPC 06:00
08304 PURI-SBP SPECIAL
PURI (PURI) - SAMBALPUR (SBP) MSPC 15:45
08437 BHC-CTC SPECIAL
BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC) PSPC 15:30
08438 CTC-BHC MEMU
CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC) PSPC 11:55
08739 SDL BSP MEMU
SHAHDOL (SDL) - BILASPUR JN (BSP) PSPC 09:30
08740 BSP-SDL MEMU
BILASPUR JN (BSP) - SHAHDOL (SDL) PSPC 07:45
09110 KDCY - PRTN SPECIAL
KEVADIYA (KDCY) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 13:55
09113 PRT - KDCY SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) - KEVADIYA (KDCY) PSPC 15:35
09440 MVI - WKR SPECIAL
MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR) PSPC 20:20
09441 WKR-MVI SPECIAL
WANKANER JN (WKR) - MORBI (MVI) PSPC 07:10
09444 MVI - WKR SPECIAL
MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR) PSPC 13:05
11030 KOYNA EXPRESS
KOLHAPUR (KOP) - C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) MEX 08:15
11109 JHS - LJN INTERCITY
JHANSI JN (JHS) - LUCKNOWJN (LJN) MEX 06:15
11110 LJN JHS INTERCITY
LUCKNOWJN (LJN) - JHANSI JN (JHS) MEX 16:40
11807 JHS-AGC EXP
JHANSI JN (JHS) - AGRA CANTT (AGC) MEX 06:30
11808 AGC-JHS EXP
AGRA CANTT (AGC) - JHANSI JN (JHS) MEX 14:40
12033 CNB NDLS SHT
KANPUR CENTRAL (CNB) - NEW DELHI (NDLS) SHT 06:00
12034 NDLS -CNB SHATABDI
NEW DELHI (NDLS) - KANPUR CENTRAL (CNB) SHT 15:50
12053 HW-ASR EXP
HARIDWAR JN (HW) - AMRITSAR JN (ASR) JSH 14:45
12054 ASR-HW JAN SHATABDI EXP
AMRITSAR JN (ASR) - HARIDWAR JN (HW) JSH 06:50
12179 LJN - AF INTERCITY
LUCKNOWJN (LJN) - AGRA FORT (AF) SUF 15:55
12180 AF -LJN INTERCITY
AGRA FORT (AF) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 06:31
12226 KAIFIAT EXP
DELHI (DLI) - AZAMGARH (AMH) SUF 20:25
12267 RJT DURONTO EXP
MUMBAI CENTRAL (MMCT) - HAPA (HAPA) DRNT 23:10
12268 HAPA - MMCT DURANTO
HAPA (HAPA) - MUMBAI CENTRAL (MMCT) DRNT 19:40
12326 NLDM-KOAA WEEKLY EXP
NANGAL DAM (NLDM) - KOLKATA (KOAA) SUF 06:50
12328 DDN HWH UPASHANA EXPRESS
DEHRADUN (DDN) - HOWRAH JN (HWH) SUF 22:10
12357 KOAA ASR DURGYIANA EXP
KOLKATA (KOAA) - AMRITSAR JN (ASR) SUF 12:10
12363 KOAA HDB SF EXP
KOLKATA (KOAA) - HALDIBARI (HDB) SUF 09:05
12529 PPTA LJN S F
PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 16:30
12530 LJN PPTA S F
LUCKNOWJN (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA) SUF 05:00
12987 SDAH AII EXP
SEALDAH (SDAH) - AJMER (AII) SUF 22:55
12988 AII SDAH EXP
AJMER (AII) - SEALDAH (SDAH) SUF 12:45
13141 SDAH NOQ TEESTA TORSA EXP
SEALDAH (SDAH) - NEW ALIPURDUAR (NOQ) MEX 14:00
13142 NOQ SDAH TEESTA TORSA EXP
NEW ALIPURDUAR (NOQ) - SEALDAH (SDAH) MEX 11:45
13240 KOTA - PNBE EXPRESS
KOTA JN (KOTA) - PATNA JN (PNBE) MEX 18:10
13308 GANGASUTLEJ EXPRESS
FIROZPUR CANT (FZR) - DHANBAD JN (DHN) MEX 16:15
13430 ANVT-MLDT WKLY EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - MALDA TOWN (MLDT) MEX 17:10
14003 MLDT-NDLS EXPRESS
MALDA TOWN (MLDT) - NEW DELHI (NDLS) MEX 09:05
14005 LICHCHIVI EXPRESS
SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) MEX 02:30
14006 LICHCHIVI EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI) MEX 18:00
14211 AGC INTERCITY EXPRESS
AGRA CANTT (AGC) - NEW DELHI (NDLS) MEX 06:00
14212 AGC INTERCITY EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) - AGRA CANTT (AGC) MEX 17:40
14217 UNCHAHAR EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG) MEX 13:35
14218 UNCHAHAR EXP
CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 16:45
14235 VARANASI-BAREILLY EXP
VARANASI JN (BSB) - BAREILLY (BE) MEX 23:10
14236 BERELLY VARANASI EXP
BAREILLY (BE) - VARANASI JN (BSB) MEX 16:35
14265 BSB DDN EXP
VARANASI JN (BSB) - DEHRADUN (DDN) MEX 08:25
14266 DDN BSB EXPRESS
DEHRADUN (DDN) - VARANASI JN (BSB) MEX 18:15
14307 PYGS -BE PASS. EXP.
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY (BE) MEX 01:05
14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS
BAREILLY (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 17:30
14323 ROK INTERCITY EXP
NEW DELHI (NDLS) - ROHTAK JN (ROK) MEX 10:45
14324 NDLS INTERCITY EXP
ROHTAK JN (ROK) - NEW DELHI (NDLS) MEX 14:00
14505 ASR-NLDM EXPRES
AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM) MEX 14:00
14506 NLDM-ASR EXPRESS
NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 07:15
14521 DELHI-AMBALA EXPRESS
DELHI (DLI) - AMBALA CANT JN (UMB) MEX 13:10
14522 AMBALA-DELHI EXP SPL
AMBALA CANT JN (UMB) - DELHI (DLI) MEX 06:40
14524 UMB-MFP HARIHAR EXP-
AMBALA CANT JN (UMB) - BARAUNI JN (BJU) MEX 22:20
14673 SHAHEED EXPRESS
JAYNAGAR (JYG) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 07:20
14813 JU BPL EXP
JODHPUR JN (JU) - BHOPAL JN (BPL) MEX 08:50
14814 BPL JU EXP
BHOPAL JN (BPL) - JODHPUR JN (JU) MEX 16:55
15011 LJN-SRE EXP
LUCKNOWJN (LJN) - CHANDIGARH (CDG) MEX 23:55
15012 LJN SRE EXP
CHANDIGARH (CDG) - LUCKNOWJN (LJN) MEX 17:15
15035 DLI-KGM S K EXP
DELHI (DLI) - KATHGODAM (KGM) MEX 16:00
15036 KGM-DLI S K EXP
KATHGODAM (KGM) - DELHI (DLI) MEX 08:45
15040 KSJ-CPA-EXP
KASGANJ (KSJ) - KANPUR ANWRGANJ (CPA) MEX 09:00
15053 LJN-CPR-EXP
CHHAPRA (CPR) - LUCKNOWJN (LJN) MEX 19:35
15054 LJN-CPR-EXP
LUCKNOWJN (LJN) - CHHAPRA (CPR) MEX 21:00
15055 AF-RMR-EXP
AGRA FORT (AF) - RAMNAGAR (RMR) MEX 20:40
15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL
CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD) MEX 18:00
15084 FBD-CPR EXP SPECIAL
FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR) MEX 14:35
15105 CPR-NTV INTERCITY EXP
CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV) MEX 06:00
15106 NTV CPR INTERCITY EXP
NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR) MEX 15:00
15111 CPR-BCY INTERCITY EXP.
CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY) MEX 03:35
15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS
VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR) MEX 18:25
15115 CPR-DLI LOKNAYAK EXPRESS
CHHAPRA (CPR) - DELHI (DLI) MEX 11:25
15127 BSBS-NDLS K V EXP
BANARAS (BSBS) - NEW DELHI (NDLS) MEX 13:30
15160 DURG CPR SARNATH EXP
DURG (DURG) - CHHAPRA (CPR) MEX 20:25
15657 BRAHMAPUTRA MAIL
DELHI (DLI) - KAMAKHYA (KYQ) MEX 23:40
15658 BRAHMAPUTRA MAIL
KAMAKHYA (KYQ) - DELHI (DLI) MEX 14:35
15707 KIR-ASR EXPRESS
KATIHAR JN (KIR) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 22:45
15708 ASR-KIR EXPRESS
AMRITSAR JN (ASR) - KATIHAR JN (KIR) MEX 08:25
15811 DBB-GHY EXPRESS
DHUBRI (DBB) - GUWAHATI (GHY) MEX 07:15
15812 GHY-DBB EXPRESS
GUWAHATI (GHY) - DHUBRI (DBB) MEX 21:45
17611 NED-CSMT RAJYARANI EXP
NANDED (NED) - C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) MEX 22:00
18235 BPL-BSP EXP CUM PASS
BHOPAL JN (BPL) - BILASPUR JN (BSP) MEX 10:15
18236 BSP-BPL PASS CUM EXP
BILASPUR JN (BSP) - BHOPAL JN (BPL) MEX 22:30
18247 BSP-REWA EXP
BILASPUR JN (BSP) - REWA (REWA) MEX 19:20
18248 REWA-BSP EXP
REWA (REWA) - BILASPUR JN (BSP) MEX 22:15
18413 PRDP-PURI SPECIAL
PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI) MEX 18:00
18414 PURI-PRDPEXP
PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP) MEX 06:15
19408 BSB ADI EXP
VARANASI JN (BSB) - AHMEDABAD JN (ADI) MEX 15:35
19611 AII ASR EXP
AJMER (AII) - AMRITSAR JN (ASR) MEX 17:55
20948 KDCY - ADI JANSHATABDHI
KEVADIYA (KDCY) - AHMEDABAD JN (ADI) JSH 11:15
20949 ADI - KDCY JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) - KEVADIYA (KDCY) JSH 15:20
20971 UDZ SHM EXP
UDAIPUR (UDZ) - SHALIMAR (SHM) SUF 01:00
22121 LTT-LKO AC SF EXP
LOKMANYATILAK (LTT) - LUCKNOW (LKO) SUF 13:40
22453 RAJYA RANI EX
LUCKNOWJN (LJN) - MEERUT CITY (MTC) SUF 14:25
22454 RAJYA RANI EX
MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 06:40
22868 NZM DURG SF HUMSAFAR EXP.
HAZRAT NIZAMUDDIN (NZM) - DURG (DURG) SUF 11:25
25036 RMR-DLI LINK EXP
RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB) MEX 10:00
31311 SDAH - KLYM LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM) SUB 04:12
31314 KLYM-SDAH LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH) SUB 06:02
31617 SDAH-RHA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 08:00
31622 RHA - SDAH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH) SUB 10:12
31711 NH - RHA LOCAL
NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 05:00
31712 RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:05
33361 BT-BNJ LOCAL
BARASAT (BT) - BANGAON JN (BNJ) SUB 07:45
33362 BNJ- BT LOCAL
BANGAON JN (BNJ) - BARASAT (BT) SUB 09:28
34331 LAKHIKANTAPUR BARUIPUR LO
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - BARUIPUR JN (BRP) SUB 08:20
34334 BRP - LKPR LOCAL
BARUIPUR JN (BRP) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 07:15
34881 DH SONARPUR LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - SONARPUR JN (SPR) SUB 10:45
34882 SPR DH LOCAL
SONARPUR JN (SPR) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 04:50
34891 DH BRP LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - BARUIPUR JN (BRP) SUB 06:13
34892 BARUIPUR DH EMU LOCAL
BARUIPUR JN (BRP) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 09:22
36037 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 17:55
36820 BWN-HWH(CHORD) LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 06:10
37305 ANDOLAN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU) SUB 19:15
37307 HWH - HPL LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL) SUB 06:52
37308 HPL-HWH LOCAL
HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH) SUB 08:30
37309 HWH TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 04:55
37316 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 05:35
37319 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 10:20
37327 HWH - TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 13:38
37330 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:00
37335 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 17:42
37338 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 15:15
37343 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 20:05
37348 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33
37354 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 23:00
37411 SHE-TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 05:15
37412 TAK-SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 04:05
37415 SHE TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 08:25
37416 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 07:25
37748 KWAE-BDC LOCAL
KATWA JN. (KWAE) - BANDEL JN (BDC) SUB 13:00
37749 BDC - KWAE LOCAL
BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE) SUB 12:15
37782 BWN-BDC LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 06:45
37783 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:20
37785 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 05:45
37786 BWN-BDC LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 03:35
37818 BWN-HWH LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 05:42
Posted By: Aalok Sensharma